Итоги-2016 по версии ТИА

В этом году было много нового, хорошего и печального. Новое Законодательное собрание, новый глава администрации Твери, новый губернатор, новое правительство, новые памятники в столице региона. А еще еще громкие уголовное дела, криминальные и коррупционные. Чем запомнился непростой високосный 2017 год - в итоговом материале ТИА.

ЯНВАРЬ

Январь встретил жителей региона морозной погодой. Ночью столбики термометра опускались до -25 градусов. В первые дни нового 2016 года праздничное настроение тверичей омрачилось коммунальными проблемами. Холода не выдерживали трубы, которые лопались в разных районах города. Как итог – отключение в квартирах тепла и горячей воды. Больше всех страдало Заволжье.

2 января в зону отключения попали 60 домов, 4 января – 12 жилых домов. По данным фактам СУ СКР по Тверской области проводило проверки. А 7 января вновь рванули трубы. Без тепла остались 10 домов. 13 января холод захватил 60 домов. В зоне отключения оказались и 3 социально значимых объекта.

2 января в Твери загорелся торговый центр "Олимп". На место пожара выезжали силы и средства по повышенному номеру, всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. 3 января ТЦ снова приступил к работе.

В Рождество Тверскую область посетило первое лицо государства. Владимир Путин принял участие в Рождественском богослужении, которое проходило в церкви деревни Тургиново.

В праздники в Твери произошел и курьезный случай. Посетитель «Чикен Хауза», чтобы не платить за еду, сообщил что кафе заминировано. Такая «шутка» молодому человеку с рук не сошла.

Новогодние праздники для редакции ТИА были очень плодотворными. О нескольких умопомрачительных поездках мы рассказали в наших очерках с красивыми фотографиями из живописных мест родного края.

В начале январской рабочей недели стало известно о ЧП в СИЗО. В Твери повесился самый главный обвиняемый по делу об убийстве 15-летней Даши Степановой. Суицид совершил и его сокамерник – педофил.

В январе стало известно о том, что был взят под стражу популярный сотрудник ГИБДД Вячеслав Каймин. Его задержали 30 декабря в Эммаусе.

В январе в Твери и области начались судебные рассмотрения очень громких уголовных дел. Первое - по убийству 22-летнего Ильи Самойленко. Судьбу подозреваемых решал суд присяжных.

Второе - по обвинению директора МКУ «Центр развития образования города Твери» Михаила Арцева в получении взяток за устройство малышей в детские сады вне очереди.

И третье - над подозреваемым в убийстве депутата регионального парламента, председателя колхоза Николая Попова.

А вот для двух подсудимых, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, решение коллегии присяжных оказалось неожиданным. Их оправдали по всем статьям и отпустили домой. Но радость их была недолгой.

Происшествие в Пролетарском районе Твери. Три бродячие собаки напали на мальчика, ребёнок попал в больницу. Видео с кадрами происшествия в редакцию ТИА прислал читатель.

16 января регион посетил еще один высокий гость. К нам прилетел Министр МЧС России, чтобы оценить подготовку региона к зиме.

В Тверь приехала и программа «Магаззино». Александр Молочко и съемочная группа были замечены в некоторых торговых точках города.

19 января – Крещение. С места крещенских купаний корреспондент ТИА сделал большой фоторепортаж.

В конце января руководство «Тверской генерации» пригласило СМИ на большую пресс-конференцию. На ней были названы причины двух крупных аварий в Твери, а также рассказана "история" с рейдерским захватом.

В начале 2016 года иностранные валюты побили рекорды "чёрного вторника" 2014 года, достигнув значений 80,7 рублей за доллар и 88,1 за евро. Официальный курс ЦБ на 21 января - 79,46 за доллар и 87,03 за евро.

В Тверской области 86-летний пенсионер забыл на станции Скорой помощи почти миллион рублей. Но деньги дедушке вернули. Эта почти сказочная история о честности, совести и, как ни крути, человеческой забывчивости произошла в Рождество Христово - 7 января.

А с 25 января проезд в некоторых маршрутных такси в Твери подорожал до 20 рублей. Цена держалась ровно год. Уже с января 2017 года проезд в некоторых маршрутках повысится до 22 рублей.

ФЕВРАЛЬ

Февраль оказался богат на происшествия. Так, ЧП случилось в Тверском суворовском училище: 30 воспитанников были госпитализированы с признаками отравления. Состояние детей расценивалось как удовлетворительное и средней степени тяжести. Предварительный диагноз: острый инфекционный гастроэнтерит, однако потом были озвучены результаты анализов - в училище была вспышка сальмонеллёза.

Также в феврале стали известны результаты и других анализов - собака, которая покусала в посёлке Редкино Конаковского района 17 человек за один день, оказалось больной бешенством. Такое масштабное происшествие с заражённым смертельным заболеванием животным в нашем регионе случилось впервые. Интересно, что вирус смогли выявить только с помощью биологических проб на белых мышах. Все пострадавшие прошли курс антирабической прививки.

Из-за отключения электроэнергии на "Конаковском заводе по осетроводству" произошёл массовый замор рыбы - погибло около 53 тонн товарного осетра. В связи с этим завод и Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства подали иски в арбитражный суд Тверской области к ресурсоснабжающим компаниям - АО "АтомЭнергоСбыт" и ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" - о возмещении ущерба из-за несанкционированного и без уведомления потребителя отключения электроэнергии. Ущерб оценили почти в 16,5 миллионов рублей.

А тем временем новый трехмерный арт-объект на пристани Речного вокзала - буквы ТВЕРЬ - постепенно превратился в печальное зрелище: вандалы успели сорвать обшивку из искусственной травы в нескольких местах, а всего лишь за неделю с момента установки подсветки – украсть 9 стробоскопов и выдрать гирлянды.

Последний зимний месяц стал удачным на находки для поисковиков и кладоискателей. Так, отряд «Звезда» из Зубцовского района, а также московские «Надежды» и «Катюши» обнаружили и подняли останки пилота ИЛ-2 Александра Маркова на месте падения самолёта Ил-2 между сёлами Новое и Васильевское под Зубцовом.

Другая эспедиция тверских и московских поисковых отрядов работала в районе деревни Погорелое Городище Зубцовского района. Поисковые отряды «Звезда», «Рубеж» и «Возвращение» подняли двигатель, редуктор, лопасть, стойку шасси с осью и колесом, а также мелкие фрагменты фюзеляжа советского пикирующего бомбардировщика ПЕ-2. А вот кладоискатели обнаружили в Тверской области закопанную в поле... машину "Оку". Она оказалась в хорошем состоянии, только не было аккумулятора и госномеров. Лобовое стекло разбили, когда откапывали машину. Внутри была обнаружена бутылка шампанского.

В Тверь с визитом на вагонзавод прибыл председатель правительства Дмитрий Медведев. Для него провели экскурсию по цехам, продемонстрировали низкопольный трамвай "Витязь" и даже дали немного порулить. Премьер провел совещание о перспективах развития транспортного машиностроения. ТИА написало большой репортаж о том, как встречали высокопоставленного гостя, как отмывали завод и о многом другом.

В феврале также завершились два громких уголовных дела по жестоким убийствам - преступникам вынесли приговоры. Во-первых, в тюрьму на сроки от 16 до 19 лет отправились четверо молодых людей, убивших в 2014 году тверского байкера Илью Самойленко. Парня застрелили из-за 1.6 млн. рублей, а тело закопали на свалке в Калининском районе. Мать убитого просила для главного преступника Иконникова пожизненного срока.

Во-вторых, в Торжокском городском суде был вынесен вердикт 65-летнему агроному, который из-за мести застрелил депутата Законодательного Собрания Тверской области Николая Попова. Суд признал Голубева виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскал 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье потерпевшего. Убийство депутата и председателя колхоза "Мир" произошло 23 сентября 2015 года. Тело обнаружили в поле, на окраине деревни Спасс Торжокского района, рядом с собственной машиной. Николая Попова застрелили.

После внедрения проекта Почты России "Последняя миля" начались проблемы как и у самих сотрудников почтовых отделений, так и у простых жителей, которые не могли вовремя получить письма и посылки. Почтальоны грозили массовыми увольнениями и забастовками, короче, бойкотировали реформу. Нововведением пилотного проекта является создание централизованной сортировки корреспонденции. Чтобы разрулить ситуацию, в Тверь лично прибыл заместитель гендиректора ФГУП «Почта России» Алексей Скатин. Он заверил, что учтёт все пожелания почтальонов: "Уверен, что в конечном итоге, здесь, в Твери, мы создадим лучшую доставку почты в России!".

В последнем месяце зимы состоялось событие, которого в Твери ждали почти год - хоккейный турнир под открытым небом «Русская классика». ТХК проиграл воронежскому «Бурану», зато команда Правительства Тверской области во главе с губернатором Андреем Шевелёвым разгромила ВХЛ со счётом 14:6. В рамках турнира на фасаде центральных ворот тверского стадиона «Химик» открыли памятный знак, посвящённый 50-й годовщине матча ЦСКА против чемпиона Канады среди любительских команд «Шербрук Биверс». Именно здесь 13 января 1966 года команда Анатолия Тарасова разгромила «бобров» со счётом 15:4.

МАРТ

Март начался с большой неожиданности - в отставку ушёл губернатор Андрей Шевелёв, а исполняющим обязанности главы региона приказом президента В. Путин назначили Игоря Руденю. На пресс-конференции журналистам представили одного и дали возможность попращаться со вторым. Игорь Руденя сразу уверенно взял бразды правления в свои руки, начал чистить ряды чиновников, привлекать большие федеральные средства, разрабатывать серьёзные масштабные проекты. 18 сентября приставка и.о. исчезла по результатам выборов. Что касается экс-губернатора, то про него сказали, что его опыт пригодиться в военно-промышленном комплексе. Правда, пока никаких сведений об Андрее Шевелёве не поступало. Кстати, ТИА вместе с читателями вспоминало, чем запомнилась "пятилетка" губернатора Шевелёва - все "плюсы" и "минусы" его правления.

В марте ТИА рассказало о двух крупных пожарах: один произошёл в Твери - сгорел двухэтажный деревянный дом на ул. Бебеля, погибли двое человек и восемь семей остались без крова; другой - в психоневрологическом отделении Конаковской ЦРБ, где, к счастью, никто не пострадал. Причина обоих пожаров - непотушенные окурки. Главврач больницы схлопотал выговор. А к концу марта помещение отделения спешно отремонтировали, закупили новое оборудование.

В марте наконец-то в Центральном районном суде Твери вынесли приговор бывшему главному гаишнику региона и его тоже бывшей супруге - Валерию Кучерявых и Марине Польшиковой. Само чтение приговора растянулось на неделю, поскольку материалы дела насчитывали более 134 томов. Оба проходили по делу об особо крупном мошенничестве, были признаны виновными и получили реальные сроки - по три года в колонии каждый, а также суд приговорил к возмещению ущерба - 5.8 млн. рублей. Оба явно такого наказания не ожидали, считают себя невиновными и затем подавали апелляции.

Немногим ранее суд освободил из-под стражи другого гаишника - и.о. начальника ГИБДД по Тверской области Алексея Смирнова, который сменил на посту Валерия Кучерявых. Смирнов пробыл в СИЗО полгода и был выпущен под домашний арест, который потом сменился на подписку о невыезде. Алексей Смирнов вместе с двумя другими сослуживцами подозревается в получении взятки "борзыми щенками": ОАО «Тверьгазстрой» провёл газ в некие объекты недвижимости подозреваемых в обмен на оказанные ими кое-какие услуги.

А вот гендиректора фирмы «АСВ Строй», проводившей капитальный ремонт Восточного моста в Твери, Андрея Роцько суд наоборот - поместил под домашний арест, поскольку бизнесмен подозревался в особо крупном мошенничестве, а именно - хищении из бюджета почти 16,5 млн. рублей. Затем Роцько выпустили из-под ареста под залог в 1 миллион рублей. Чем закончилось следствие и закончилось ли - неизвестно, суда не было, но уже в июне директор «АСВ Строй» давал интервью на строительстве нового объекта - путепровода под Торжком.

В марте эпопея со сносом ларьков и нестационарных торговых павильонов завершилась небольшим скандалом - в цветочном киоске на пр-те Победы, когда его приехали сносить судебные приставы, заперлась женщина с детьми. Она кричала, что семья многодетная и ларёк - единственный источник дохода. Не помогло - павильон демонтировали.

Ещё один скандальчик случился в Осташкове с домами, в которые должны были переселить граждан из аварийного жилья. Так, следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы города, который перечислил недобросовестному подрядчику 195 млн руб. за невыполненные работы по программе переселения. Кроме того, строительство домов шло с катастрофическим отставанием от графика, а площадь некоторых квартир составляла 19 кв. метров - по сути это две маленькие вытянутые кишки - кухня и комната, шириной от 1.4 до 1.8 м.

25 марта в Максатихе в помещении администрации прогремел взрыв: неизвестный разбил окно молотком и кинул в кабинет заместителя главы администрации по социальным вопросам Елены Ильиной гранату. В момент взрыва её на рабочем месте не было, никто не пострадал. Тогда было возбуждено уголовное дело, которое так ничем и закончилось, а также в районе начались проверки деятельности власти по поручению Игоря Рудени, поскольку, по одной из версий, причиной могло стать недовольство местных предпринимателей. В итоге обещанные кадровые перестановки всё же последовали, и Максатихинский район распрощался со своим главой Вячеславом Елиферовым, которого к тому же приговорили к 720 часам общественных работ.

В марте ТИА в рубрике "Интервью" начало публиковать анонимные истории жителей нашего региона. Нашим первым героем стал иорданец - несколько лет назад он приехал в Тверь учиться и остался здесь: женился, получил вид на жительство и нашёл своё призвание. Он рассказал о том, что его поразило России сразу и что продолжает удивлять до сих пор, о русском мате, мини-юбках, мигрантах и вообще о том, как в Твери живётся мусульманину из арабской страны. Кстати, тогда же у нас появился иллюстратор - художник Владимир Орехов. С тех пор мы написали десятки интересных историй.

Весной ТИА продолжило цикл путешествий по Тверской области. На этот раз мы рванули в Торжокский район по местам, связанным с именем выдающегося, а теперь мы бы сказали, гениального русского архитектора Николая Львова. Мы посетили, ну конечно же, усадьбу Знаменское-Раёк, чтобы лично удостовериться в её плачевном состоянии. Но самое главное – мы доехали до села Никольское, где было родовое поместье Львова – Никольское-Черенчицы. Увиденное потрясло и изумило одновременно: так бездарно лишиться уникальной усадьбы! Но её история не может не восхищать!

АПРЕЛЬ

Апрель был богат на события, которые изменяли облик нашего города к лучшему. Так, в Твери появились десятки домиков-киосков для сезонной торговли. Все ларёчки выполнены в едином фольклорном стиле. А вот обещанные велорикши в зонах мобильной торговли так и не материализовались, оставшись только в проекте на бумагах.

На набережной Степана Разина, у кинотеатра «Звезда» установили велопарковку с художественной ковкой. Стоянка для велосипедов расположена позади двух кованых скамеек. Вместе они составляют изящную композицию.

Обновлённый Императорский дворец засиял огнями. Компания, занимающаяся созданием освещения, экспериментировала, искала варианты цветовой гаммы подсветки, а также более выгодные места для ее установки, чтобы подчеркнуть архитектурные особенности и красОты здания. Получилось весьма впечатляюще.

В апреле начались работы по покраске Старого моста. Для этого пришлось изменить маршруты общественного транспорта, демонтировать контактную сеть, перекрывать движение. Мост сначала отпескоструили, потом загрунтовали, а затем собственно покрасили в его традиционный серый цвет. Работы проводил тверской ДСК. Красили Староволжский мост больше месяца под недовольное ворчание автовладельцев.

Благодаря стараниям экс-главы администрации Твери Юрия Тимофеева из Москвы прибыли пять трамваев, подаренных нашему городу мэром столицы. Вагоны из категории БУ, но были капитально отремонтированы. И очень пригодились, когда из строя вышли все восемь Сити-Старов.

В апреле администрация озвучила свои грандиозные планы по благоустройству, в результате которых Тверь должна превратиться в город-сад. На пресс-конференции бывший глава Юрий Тимофеев рассказал, как изменятся бульвары Шмидта и Цанова, где снесли мини-рынки, о горпляже, парках Победы и Гумилёва, а также о ландшафтном парке в пойме реки Тьмака. Так, на Цанова в проекте были: велодорожка, аллея для прогулок, зона для выгула животных, детская площадка, сцена-амфитеатр, парк скульптур, «Русское поле», засеянное рожью, парковка. На Шмидта должен появится арт-объект - льдина в честь покорителя Арктики Отто Шмидта. В конечном итоге, пока на обоих бульварах только уложили плитку, установили скамейки и урны, высадили газоны и деревья.

Что касается ландшафтного парка, то в этом году завершили работы по геопластике, чтобы сформировать рельеф. Далее у воды должны появится: зона отдыха с площадкой для футбола, баскетбола и волейбола, детская площадка, дендрарий с коллекцией ив, дорожки, в том числе велосипедная и конная и др. Но будут ли продолжены эти проекты? Хватит ли у города финансов? Окажут ли помощь инвесторы? Остаётся только гадать. А планы были реально круты!

В апреле же бывшее руководство ООО "Тверская генерация" рассказала о планах по масштабной реконструкции магистральных теплосетей на улицах Луначарского, Резинстроя, Хромова, Бориса Полевого, на бульваре Радищева и Новоторжской. И по началу работы пошли, город перерыли, старые трубы демонтировали. Однако летом Газпром заморозил счета компании, стройматериалы купить оказалось не на что, реконструкция встала. Печальный итог нам всем хорошо известен: ремонты шли вплоть до декабря, Тверь очень сложно вступала в отопительный сезон, тепло в дома подавали по временной воздушно схеме, "Тверская генерация" перешла под управление города, а Ян Горелов и Сергей Горохов были арестованы и до сих пор сидят в СИЗО.

В апреле также состоялись судебные заседания по громким делам: впервые в Тверской области коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт риэлторше и её сообщнице, которые обвинялись в разбое и жестоком убийстве 52-летней женщины, а также суд оставил без изменения приговор водителю Артёму Ефремову, виновному в нарушении ПДД на улице Склизкова, где он сбил на тротуаре девочку и беременную женщину. Ефремову вновь было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2,5 года и возмещение морального вреда в сумме 1,5 млн. рублей.

В конце апреля стало известно о судьбе 15-летней девушки, которая пропала ещё в декабре 2015 года. Её тоже искали не только семья с сотрудниками полиции, но также волонтёры и добровольцы. Родственники даже предлагали вознаграждение за достоверную информацию 500 000 рублей и дали интервью ТИА. Тело погибшего подростка нашли в районе 133 км автодороги М-10 «Россия» у берега реки Волги в Конаковском районе.

Правительство Тверской области подписало соглашение с компаниями «Роснефть» и «Автодор» о совместном развитии многофункциональных зон придорожного сервиса на трассе М-11. Предполагается, что на их территории будут размещены автозаправочные станции, места для стоянки автобусов, легковых и грузовых автомобилей, пункты общественного питания, магазины и другие объекты дорожного сервиса.

В апреле читатели ТИА узнали о тверских езидах - древнем народе, который поклоняется богу-павлину и чьи потомки сейчас живут, в том числе, в нашем регионе. Об их вере, традициях, обрядах, языке и истории мы рассказали в проекте "Интервью" после беседы с руководителем Тверской общественной организации «Пирани» Задо Джндояном.

Уникальный случай произошёл на тверском ипподроме: кобыла Мажитель родила живых жеребят-близняшек - мальчика и девочку. Они были очень слабенькие, а второгго жеребёнка даже пришлось выкармливать другой кобыле.

МАЙ

Май начался с расследования ТИА об отлове бездомных животных а Тверской области. Материал был о том, кого на самом деле ловят сотрудники приюта, как «содержатся» бездомные животные и можно ли хозяину вернуть своего питомца домой, если он случайно попал в отлов. С репортажа съмочная группа приехала не с пустыми руками, привезли с собой блохастого голодного щенка из пункта передержки.

Через месяц корреспондент Юлия Островская нашла для этого щенка новую семью.

5 мая в Твери за репосты "ВКонтакте" Андрея Бубеева приговорили к реальному сроку. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца в колонии-поселении.

9 мая в Твери отмечали День Победы. Мы во второй раз приняла участие в общероссийской акции "Бессмертный полк". На улицы города вышли около 40 тысяч человек.

11 мая в Твери начали красить Староволжский мост. Город встал, так как днем движение по нему было перекрыто, в конце мая работы завершили, в этот же день в мае в Горсаду установили фигуру рыбака, правда, памятник не продержался в Твери и ночи: вандалы сломали удочку. И просиходит это периодически с завидной регулярностью. Хотя и камеру установили, и видео с камер в полицию отдавали. Вандалы не найдены, удочку крадут, администрация покупает новую.



17 мая в Твери риелторшу и ее пособницу, убивших женщину ради погашения кредита, приговорили к 16 и 14 годам лишения свободы. Осужденные убили жертву, вывезли тело и скинули его в канаву недалеко от СНТ «Ветеран». При этом они завладели имуществом убитой – наличными в размере 1 млн. 317 тысяч рублей и ювелирными украшениями на сумму 97 тысяч рублей.

В мае в Твери два раза лосята попадали в объективы фотокамер. 23 мая на на улице Бобкова лось испуганно бежал вдоль забора. А 16 мая лосенок забежал на территорию промзоны на ул. Бригадная, спустя сутки из промзоны его выгнали в лесной массив.

В конце мая "Единая Россия" составила список потенциальных кандидатов в губернаторы, в Твери стартовала предвыборная гонка.

ИЮНЬ

В День защиты детей, 1 июня, редакция ТИА побывала в гостях у замечательной супружеской пары Косиковских, у которых в общей сложности 28 детей (!). Галина и Эдуард развенчивают миф о том, что приёмные дети – это сложно. Сестры и братья учатся, помогают родителям по дому и в огороде, а в свободное время занимаются автоспортом. Если рай есть, то этим людям путёвка туда обеспечена.

То же самое мы можем с уверенностью сказать о директоре суховерковской школы Михаиле Михайловиче Гурине или как его называют в посёлке, Михалыче. Он своими силами и при помощи неравнодушных людей сделал из «замка Дракулы» образцовую школу с хоккейным кортом, волейбольной плошадкой, спортивным городком и много чем ещё для школьников.

В июне 2016 года завершились сразу несколько резонансных уголовных дел: коллегия присяжных всё-таки признала виновными жителей Тверской области Ржевцева и Кабакова, которых ранее оправдали. Осуждённые забивали двух мужчин тупым предметом, а потом стреляли в них. Один потерпевший скончался, второму удалось выжить.

К 20 годам строгого режима приговорили 22-летнего Александра Козырева. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, самым жутким стало убийство 18-летней Юли Егоровой.

С девушкой жестоко расправились из-за смартфона. Ее избили битой и бросили в канаву.

Михаил Арцев - директор МКУ «Центр развития образования города Твери» - был признан виновным в мошенничестве при устройстве малышей в детские сады вне очереди и освобождён от наказания по амнистии.

Убийц владелицы гусиной фермы и её матери в Оленинском районе приговорили к 17 и 20 годам тюрьмы. Чтобы скрыть следы преступления, 27-летний Анатолий Васильев и 19-летний Артур Загрядский подожгли дом. С ними была несовершеннолетняя преступница. Она получила 3 года условно.

В начале июня Тверскую область накрыл невиданной силы град. Градины достигали размера фасоли и даже перепелиного яйца.

В конце июня сверхъестественный град «порадовал» жителей Сонкова.

После интервью с руководителем Тверьстата наша редакция решила провести эксперимент и попыться выжить на прожиточный минимум. Попробовать себя в роли Илона Маска вызвалась (честно сама, мы не заставляли) директор рекламного отдела Елена Иванова. Лена сидела на вынужденной диете ровно неделю и записывала, сколько рублей потратила на морковку, на капусту, хлеб и картошку. Итог такой: подопытная выжила на 145 рублей в день, но все семь дней очень страдала, а своими страданиями поделилась с читателями ТИА.

В июне в сети появилось скандальное и незабываемое видео, как участник праймериз Мособлдумы подрался с мотоциклистами. О том, как горе-политик, лёжа в крапиве, фальцетом угрожал «обидчику», узнала вся Россия.

Потом он заявил, что видео – это монтаж, а писклявый голос не его. Но депутату, конечно, никто не поверил.

14 июня в Твери открылся первый и единственный участок с реверсивным движением. Не мудрено, что здесь автомобилисты начали совершать ДТП. А 18 июня Тверь отпраздновала одновременно «VI Русские Ганзейские дни» и День города. Посмотрите крутой фоторепортаж и вспомните, как это было. Завершилось празднование грандиозным салютом.

В июне 90-летний немецкий благотворитель Герман Иммекус в 48-й раз посетил учреждения УФСИН России по Тверской области. Духовник дал интервью редакции ТИА, в котором рассказал, что заключённые для него – прежде всего люди. А тяжесть преступления, режим в колонии – неважны, «ведь Бог любит всех одинаково».

В конце месяца мы опубликовали откровенное и скандальное интервью с представителем ритуального сервиса: человек «под маской» откровенно рассказал, как тесно похоронщики завязаны со «скорой» и ментами" и много другого интересного.

ИЮЛЬ

Июль начался с массовой драки и перестрелки в тверском клубе «Аура». В потасовке участвовали десять человек, закончилась она стрельбой: нетрезвый 32-летний мужчина достал травматический пистолет и начал стрелять. В итоге два охранника были госпитализированы, а дебошир задержан. Видео с камер наблюдения стало одним из популярных в тверском медиа-пространстве и набрало около 130 тысяч просмотров.

Во Ржеве поселился бесстрашный и весёлый аист Яшка. Птицу подобрали осенью 2015 года неравнодушные люди и отвезли зимовать в деревню. После зимовки Яшка решил, что нужно покорять новые вершины и сбежал (вернее, улетел) от кормильцев в город. Там он свободно разгуливал по улицам, никого не боялся и даже купался вместе с детьми в Волге. Всё это время беглеца разыскивали кормильцы, чтобы вернуть в деревню домой. После нескольких попыток птицу всё-таки поймали и вернули в родные пенаты.

Городская вольная жизнь аиста Яшки была недолгой, но яркой.

Но Ржев не сходил в первых полос СМИ по другой причине - из-за угрожающего рухнуть моста через Волгу. В городе был введён режим ЧС, а мост закрыт. Тогда ещё и.о. губернатора Игорь Руденя поручил отремонтировать сооружение до 1 сентября.

В июле прошёл традиционный фестиваль «Нашествие». «Главное приключение лета» началось с десятикилометровой пробки, которую создали неосторожные и торопящиеся на фестиваль водители. Из-за трафика даже пришлось перенести выступление группы «Ленинград».

Посёлок Вахонино, рядом с которым проходило "Нашествие", на несколько дней превратился в пригород черноморского курорта: таксисты и шашлычники, забитые обочины, орущие на полную громкость магнитолы.

Одним из самых посещаемых мест на фестивале стал импровизированный ЗАГС. Желающих «узаконить отношения» оказалось столько, что сотрудникам приходилось работать сверхурочно. Сочетали узами брака бесплатно, выдавали свидетельство, а вот за фото брали деньги.

Фестиваль собрал в общей сложности 205 000 человек. 1200 из них обратились за медпомощью: люди в основном травмировались о растяжки палаток и обжигались борщевиком. А один посетитель из Казани умудрился пропасть: друзья вернулись в палатку после концерта, а его нет. Искали пропавшего всем миром, но нашёлся он самостоятельно, так же как и потерялся. Мужчина добрался до дома без документов и телефона автостопом.

В середине июля отличились пьяные старицкие подростки: несколько девушек вместе с молодым человеком вырвали дорожные знаки, громили скамейки и городские клумбы. Свои «подвиги» молодежь снимала на видео и транслировала в соцсетях, собирая «лайки» и хвалебные комментарии сверстников.

За что потом и поплатилась. Полицейские начали проверку, личности дебоширов быстро установили.

16 июля ещё одним памятником в Твери стало больше. В День рождения Дома поэзии Андрея Дементьева и к 88-летию самого поэта состоялось торжественное открытие памятника поэтам–шестидесятникам работы Народного художника СССР Зураба Церетели.

А вечером в честь трёх знаменательных событий в городе прогремели залпы праздничного салюта.

В середине июле на ТИА стартовал традиционный конкурс «Моя любимая дача», первым участником которого стал чудо-резчик по дереву из Селижарово, а знаменитые тверские маршрутки стали экскурсионными. Проводя по городу "экскурсии", маршрутчики пытались уйти от высоких штрафов за нелегальные перевозки пассажиров и тотальных проверок.

В Твери вынесли приговор убийцам 15-летней школьницы, пропавшей в марте 2015 года в поселке Химинститута. Девочку искали три месяца, 4 июня её скелетированный труп нашли в лесу Старицкого района.

37-летнюю Светлану Сбруеву приговорили к 15 годам лишения свободы, 48-летнего Владимира Пачина - к 270 тысячам рублей морального ущерба. Самый главный обвиняемый - 32-летний Александр Терещатов – повесился в СИЗО 7 января 2016 года.

Школьницу убивали зверски: два дня Терещатов при пособничестве Сбруевой насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы. Потом убил жертву, а труп вывез вместе с Пачиным в лес. Как потом рассказал ТИА водитель, он сам пришел в полицию и заявил об убийстве.

ЧП в конце июля произошло под Тверью: бешеная собака искусала семь человек, откусила козе хвост и разорвала котёнка.

Собаку убил местный житель, а мама покусанного ребенка сама повезла труп животного исследовать на бешенство, правоохранителные органы на произошедшее реагировать отказались.

Завершился месяц приездом в Тверскую область Владимира Путина. Глава государства посетил в агрофирму «Дмитрова Гора». В полях он пообщался с работниками предприятия, попробовал местный йогурт и баранки от тверских производителей и ознакомился с новинкой - бутилированной святой водой.

Игорь Руденя презентовал Президенту проект «Тверь Сити», а журналист ТИА рассказал о визите главы государства «изнутри».

АВГУСТ

Август 2016 года прошёл под эгидой предстоящих выборов, допинговых скандалов, громких уголовных дел, первых увольнений и новых назначений в правительстве Тверской области.

В первый день месяца страшная весть пришла из Сирии: там при возвращении на авиабазу был сбит военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту судна находились пять человек, один из которых - 29-летний Олег Юрьевич Шеламов - уроженец города Торжок Тверской области. Все пятеро погибли. В соцсетях боевики опубликовали фото документов погибших в МИ-8.

На следующий день завершилось громкое уголовное дело в отношении тверской заводчицы Анжелы Барышевой, которая избивала своего 10-летнего сына, заставляя его одного присматривать за собаками и кошками.

Ребёнок жил один взаперти в частном доме в Калининском районе, в школу не ходил, сам топил печь, кормил собак и кошек, убирал за ними испражнения и терпел постоянные побои от собственной мамы. Барышеву отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу и запретили общаться с ребенком.

Несколькими днями позже по подозрению в жестоком убийстве 13-летней дочери была задержана мать со своим сожителем. Пьяные, они поочередно избивали девочку брючным ремнём, а мужчина поливал девочку кипятком из чайника, чтобы привести ее в сознание. Потом мать с сожителем вызвали скорую, но девочку уже было не спасти.

В августе были рассмотрены апелляции на приговоры суда экс-начальнику ГИБДД Валерию Кучерявых и его экс-супруге Марине Польшиковой. Суд смягчил им наказание с трёх лет колонии общего режима до 1 года 10 месяцев Кучерявых и 2 лет Польшиковой. Срок они отбывают в колонии-поселении. Почти 6 миллионов рублей в качестве ущерба, причиненного Главному управлению региональной безопасности, супруги по-прежнему должны возместить.

В августе началось рассмотрение дела о страшном убийстве известного ветеринара Натальи Заяц.

Подсудимые - 29-летний Иван Гук и 32-летняя Тереса Кисловская - под предлогом оказания ветеринарной помощи заманили ветеринара в заранее арендованную квартиру. Там женщине Гук связал скотчем руки и ноги, угрожал ножом, избивал, частично ампутировал ушные раковины, заставив отдать ему ключи от автомобиля, банковскую карту, а также назвать пин-код. Потом он насильно влил жертве в рот около 250 мл коньяка с растворенными в нем таблетками клофелина. Гук и Кисловская отвезли Наталью в лес и задушили. Дома у неё остались двое детей и муж, а ещё сотни бездомных и домашних животных, которым она уже никогда не сможет помочь.

Ещё одно резонансное уголовное дело было заведено на военного комиссара Тверской области: Сергей Фабричнов сам себе выписал внушительную премию.

После новости о том, что уроженка Твери Дарья Клишина стала единственной из из 136 российских лекгоатлетов, допущенной до участия в Олимпиаде-2016, за два дня до Игр Международная федерация легкой атлетики пересмотрела своё решение о её допуске. Спортсменка подала иск в суд и всё-таки приняла участие в Олимпиаде, но заняла лишь девятое место. Остался без медали и наш гребец Илья Первухин. Своими впечатлениями об Играх, не здоровающихся с русскими немцах, преступности в Рио и допинг-пробах Илья поделился с журналистами после возвращения в родной город.

Из хороших новостей: в августе тверским дольщикам начали выдавать первые долгожданные ключи от квартир в домах СУ-155, бесспорную победу в конкурсе «Любимая дача» одержал Олег Бабаев – резчик по дереву да и мастер на все руки из Селижарова.

В августе стало известно, что Игорь Руденя всё-таки останется без своего конкурента на выборах - коммуниста Вадима Соловьева. Скандал вышел федерального масштаба. В конце июля избирком принял у Соловьёва документы на регистрацию, однако оформить документы правильно коммунисты не смогли. Подписи в поддержку Соловьёва были собраны лишь в 28 муниципальных районах, хотя по закону они должны были быть собраны в 33 районах и городских округах Тверской области. За решение не допускать коммуниста проголосовало большинство членов избирательной комиссии. Тверской областной суд тоже решил, что Вадим Соловьев не будет участвовать в губернаторских выборах.

В августе начались перестановки в правительстве Тверской области. Новым заместителем Председателя Правительства региона стал Павел Мигулёв, был уволен с должности министр природных ресурсов и экологии Тверской области, а министр транспорта Андрей Суязов написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Закончился месяц затяжными ливнями, после которых проспект Победы, по традиции, превратился в море. Не растерялись тверские вейкбористы - прикрепили трос к автомобилю и с ветерком прокатились на вейке по затопленному проспекту.

СЕНТЯБРЬ

Сентябрь 2016 года стартовал празднично – со школьных линеек и образовательных мероприятий. Начало первого осеннего месяца запомнился и жуткой трагедией. Она произошла 5 сентября около 15.35 в деревне Миронежье Торжокского района.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 сбил двух девочек, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 6-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте, 5-летняя девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована. Страшное ДТП зафиксировал видеорегистратор. ВИДЕО 18+

Еще одна серьезная авария произошла в Тверской области. В результате лобового столкновения двух автомобилей один человек погиб, шесть пострадали. Было это 6 сентября в Оленинском районе на трассе М-9 «Балтия». Среди серьезно пострадавших – 5-летний мальчик.

8 сентября наступил час X для 29-летнего Ивана Гука и его сожительницы 32-летней Тересы Кисловской. В Тверском областном суде им обоим вынесен вердикт. Они признаны виновными в убийстве ветеринара Натальи Заяц. Ему суд назначил наказание в виде 22 лет строгого режима, а ей – 13 лет общего.

При этом убийцы должны будут заплатить компенсацию морального вреда мужу погибшей Сергею Навроцкому - в общей сложности 3 миллиона рублей. После приговор муж Натальи Заяц в интервью признался: «Я Наташе открыл счет на случай, если со мной что-то случится».

В сентябре тверичане не досчитались восьми новых City Star'ов. Трамваи разом не вышли в рейс. Почему, выяснил корреспондент ТИА.

15 сентября - новое происшествие с ребенком. На Соминке в котлован с горячей водой упала девочка. Ребенок получил серьезные ожоги, и был срочно госпитализирован в детскую областную больницу. Девочка испытывала сильные боли, из-за чего ее ввели в искусственную кому.

СУ СКР по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении специалистов «Тверской генерации», ответственных за разрытие.

18 сентября с 8 утра в регионе начался День выборов 2016 . В Тверской области выбирали депутатов ГосДумы РФ седьмого созыва, губернатора, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, некоторые районы - депутатов представительных органов муниципальных образований.

Главным событием стали выборы главы региона. Впрочем, итоги никого не удивили. В выборах победил Игорь Руденя, набрав более 70% голосов избирателей.

В преддверии отопительного сезона редакция ТИА подготовила большой аналитический материал «Готова ли Тверь к отопительному сезону?». Как выяснилось, нет. Город разрыт, труб нет, сроки окончания ремонтов "Тверской генерации" неизвестны.

После выхода данного материала на следующий день стало известно о том, что руководство "Генерации" задержано. Все произошло вечером 20 сентября.

А 22 сентября суд арестовал Яна Горелова и Сергея Горохова, ответственных за теплоснабжение в Твери.

В сентябре предана огласке история ограблений тверских банков на несколько миллионов. Как оказалось, житель Твери сделал это ради молодой жены. Девушка просто хотела красиво жить.

22 сентября стало известно о том, что сити-менеджер города Юрий Тимофеев покидает свой пост. Он ушел в отставку.

Редакция ТИА вспомнила, чем запомнился тверичанам глава администрации города и подготовила аналитический материал - список добрых дел Тимофеева.

Свято место пусто не бывает! 23 сентября был назначен врио главы администрации Твери. Им стал Алексей Огоньков, который признался СМИ: "Мне тревожно принимать городское хозяйство в такой период, но я иду на это осознанно".

23 сентября запомнится жителям региона и тем, что в этот день в Тверском академическом театре драмы Игорь Руденя вступил в должность губернатора региона. Корреспондент ТИА по данному случаю подготовил большой репортаж с места события.

Спустя несколько дней новый глава региона сделал заявление. Он сообщил, что ООО «Тверская генерация» переходит под контроль Правительства Тверской области и городской власти.

Затем в сентябре в Твери выбрали нового спикера Законодательного Собрания. Им стал Сергей Голубев. Его избрали большинством тайных голосов единороссов (176 против 43).

А уже 29 сентября на 45-м выездном заседании Облизбиркома новым депутатам областного парламента торжественно вручили удостоверения. Церемония прошла в зале заседаний Законодательного Собрания. Новые лица были представлены в Фоторепортаже ТИА.

ОКТЯБРЬ

1 октября в Тверской области произошел страшный пожар, на котором погибли папа с 15-летней дочерью. С этого ЧП по роковому стечению обстоятельств началась серия громких происшествий со страшными последствиями. Это пожары, которые за месяц унесут не одну детскую жизнь.

В октябре корреспондент ТИА познакомился с удивительными людьми и прекрасным маленьким медвежонком по кличке Мансур. Добрая и положительная история и большой фоторепортаж о жизни косолапого на аэродроме в Тверской области.

Еще одна трагедия – в огне снова погиб отец и его трехлетний сын. Следователи потом установят, что причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Во время ЧП мамы ребенка дома не было.

В октябре девочке, упавшая в котлован с горячей водой, стало лучше. Маленькая тверитянка пошла на поправку, о чем в сюжете рассказали врачи.

8 октября в Твери освятили армянскую церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения). Новая церковь открыла двери для всех тверичан. Накануне торжественного события съемочная группа ТИА побывала внутри храма и сделала большой репортаж о внутреннем убранстве, традициях и планах национальной общины.

10 октября стало известно о том что в Твери арестован вице-президент «Тверской федерации дзюдо». Абдурахман Базаров обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Днем позже УМВД обнародовало видео обысков в квартире и офисе арестованного вице-президента.

Снова пожар и снова детские жертвы. 13 октября загорелся одноэтажный деревянный дом на ул. Ломоносова в поселке Красномайский Вышневолоцкого района. В нем проживала семья из пяти человек. Все трое детей погибли на месте трагедии.

17 октября Конаковский район, поселок Озерки. Пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. От отравления угарным газом в реанимации погибает трехлетний малыш, который во время пожара был один дома. Против матери погибшего 3-летнего ребенка возбудили уголовное дело.

История о человеческом бессердечии. Под Тверью живодёры заживо сожгли в будке маленького щенка. Все произошло в ночь на 19 октября рядом с одним из дачных кооперативов. Эту страшную историю ТИА рассказали зоозащитники.

Трагедия в Твери. 12-летний мальчик упал с крыши девятиэтажки и разбился. Все произошло на улице Левитана, на глазах многих очевидцев.

По факту смерти школьника следователи начали проводить проверку. Подробности ЧП ТИА публиковало в своем материале.

В конце октября в Тверскую область пришла зима. 25-го вечером снег начался и продолжался всю ночь. А утром Тверь проснулась вся заснеженная.

31 октября стало известно о том, что на 102 году жизни умер Владимир Зельдин. Жизнь великого человека была связана с тверской землей.

Именно поэтому было принято решение в Твери повесить мемориальную доску Народному артисту СССР Владимиру Михайловичу Зельдину. Один из вариантов размещения – здание, где раньше располагалась мужская гимназия, в которой учился юный Зельдин.

НОЯБРЬ

В начале ноября в Твери начали ремонт Горбатого моста, МУП «ПАТП-1» увеличило количество трамвайных вагонов на маршруте №5 «ДСК – Автовокзал» с 11 до 14 единиц, но город встал в пробку.

3 ноября стало днём новых назначений в правительстве Тверской области. Министерство транспорта возглавил Игорь Павлов, который с 2007 года занимал пост главы Рамешковского района. Губернатор поручил ему привести дороги в нормативное состояние и наладить работу общественного и межмуниципального транспорта с учётом интересов льготников.

Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области стал Андрей Волгин, который в составе Законодательного Собрания VI созыва входил в постоянный комитет по транспорту и ЖКХ. Список стоящих перед ним задач можно озвучивать бесконечно.

Утром 4 ноября, в День народного единства, коммунальная авария разделила жителей Твери на тех, у кого есть вода, и тех, у кого воды нет. На Волоколамском проспекте в районе дома № 4 прорвало магистральный водовод диаметром 600 мм. Вода била практически фонтаном: асфальт вздыбился, поток хлынул вниз по Волоколамке и подтопил проспект Победы, который не смогла спасти даже новая ливневая канализация.

Из-за порыва Московский и Центральный районы на несколько часов остались без водоснабжения. Участок Волоколамского проспекта перекрыли от улицы Ерофеева до проспекта Победы, а общественный транспорт на несколько дней изменил маршрут. Тверским автолюбителям тоже приходилось искать пути объезда. Ремонтные бригады ООО «Тверь Водоканал» работали круглосуточно. К полудню 7 ноября трубу поменяли, яму закопали, асфальт положили и укатали. Около 12:40 движение по проспекту вновь открылось, хотя тверские водители успели прочувствовать все прелести жизни с непроходимым "тромбом" в одной из крупнейших транспортных артерий города.

5 ноября Тверь присоединилась ко Всероссийскому митингу против жестокого обращения с животными и вышла на улицу требовать справедливого наказания двум живодёркам из Хабаровска, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет, а также ужесточения наказания по статье 245 УК РФ "О жестоком обращении с животными". Масштабные акции прошли более чем в девяноста городах страны - таких митингов в защиту животных Россия ещё не видела.

В ноябре на ТИА вышло анонимное интервью с бывшей проводницей пассажирских поездов дальнего следования, которая работала в студенческих отрядах. Она рассказала о своих впечатлениях, о некоторых секретах и реалиях проводницкой жизни. Вы знаете, почему раньше в поездах бельё было влажным? Куда проводники выбрасывали мусор? Как удавалось подрабатывать в рейсе?

В пятницу, 11 ноября, вынесли приговор, наверное, самому знаменитому в Твери полицейскому Вячеславу Каймину, обвиняемому в покушении на мошенничество. Калининский суд приговорил его к двум годам в колонии-поселении. На заседание Вячеслав пришёл с большой тетрадкой, куда записывает собственные стихотворения. Одно из них - о несправедливостях государственной службы - он прочитал съемочной группе ТИА.

С приговором бывший полицейский не согласен и будет его обжаловать .

Ночью 15 ноября в Спировском районе страшный пожар унёс жизнь 30-летней женщины и её пятерых несовершеннолетних детей. Супруга вытолкала мужа в окно со второго этажа дома, где жила семья, чтобы тот ловил ребятишек. Но на маму с детьми рухнула горящая крыша. Все шестеро погибли.

Выжившего мужчину с ожогами госпитализировали в Спировскую ЦРБ, затем на вертолете МЧС доставили в областную клиническую больницу. Жители деревни, не сговариваясь, несли к сгоревшему дому цветы и игрушки.

18 ноября в деревне простились с погибшими. Панихида проходила рядом со сгоревшим домом. Похоронили маму и ребятишек на кладбище в поселке Спирово. Все затраты на погребение на себя взяла местная администрация.

В ноябре в области случился небольшой апокалипсис. Ледяные дожди и порывистые ветра в Тверской области ломали опоры линии электропередач, повалили деревья и оборвали провода. Без электричества остались более тысячи жителей. Особенно пострадал Конаковский район, где ледяной дождь уронил опору ЛЭП.

Рухнувшая опора находилась в болотистой и труднодоступной местности. Там пришлось даже прокладывать дорогу, чтобы тяжёлая техника смогла до неё добраться.

16 ноября в Твери начались съемки художественного фильма «Прощаться не будем» Павла Дроздова. Это историческая картина, действие которой происходит в далёком 1941 году.

18 ноября в Твери произошло ЧП: на Спортивном переулке на припаркованные у здания машины с крыши сошла снежная лавина. В итоге - у автомобилей помяты крыши, выбиты стекла и оторваны зеркала.

В ноябре одновременно трогательная и ужасная история про живодёров и Людей с большой буквы всколыхнула Тверь. Гнившую заживо и истощённую собаку с вросшей в шею верёвкой нашли рядом с посёлком Сахарово. Верёвка была так глубоко в шее, что сверху уже заросла новой кожей, а снизу рассекала плоть до гортани. Сахаре (так назвали спасённую собаку) сделали срочную операцию, которая, несмотря на опасения врачей, прошла удачно. На следующий день, когда зоозащитники приехали в стационар проведать подопечную, Сахара выбежала к ним, улыбаясь.

Это лишь один из множества случаев издевательства человека над животными, которые происходят в Твери, как говорят волонтеры Инициативной группы по защите животных Твери:

21 ноября завершился приём документов на участие в конкурсе на должность сити-менеджера Твери. Заявки подали семь кандидатов.

В ноябре бывший скандально известный судья Геннадий Черенков, сбивший женщину с коляской, пытался вернуть статус. 23 ноября в Москве Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела его жалобу, но статус не вернула.

Черенков обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: 19 декабря 2013 года женщина с коляской шла вдоль улицы, когда на нее наехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Джип скрылся с места происшествия. Мама получила тяжелейшие травмы, ребёнка спасла коляска.

27 ноября в Твери горел аварийный деревянный дом на ул.Фурманова. Из огня удалось спасти инвалида-колясочника и двух маленьких мальчиков пяти и восьми лет. Дети и их дядя остались живы благодаря решительным и смелым действиям Сергея Георгиевского, который оказался случайным очевидцем трагедии, а также начальника караула Сергея Зиновьева, который сделал ребенку искусственное дыхание. Герои получили государственные награды.

В ноябре администрация города Твери совместно с ТИА запустили новый проект «Народный рейтинг УК». Каждый читатель может оценить работу своей управляющей компании. По итогам голосования будет составлен рейтинг УК города. Эти данные Государственная жилищная инспекция будет учитывать в работе с управляющими организациями.

Так что, если вы еще не проголосовали, вперед - по ссылке!

28 ноября ТИА опубликовало интервью с Дарьей Григорьевной Семёновой, ей 92 года. Она прошла всю Великую Отечественную войну медсестрой госпиталя и закончила её в Берлине официанткой на торжестве по случаю подписания Акта капитуляции Германии. Интервью у нас получилось большое и обо всём: о военных госпиталях, страшных бомбёжках, бандеровцах, ругающемся матом Рокоссовском... А по сути - о хрупкой девушке, которая из детдома сразу попала на войну, и о хрустальном немецком графине как самой ценной в семье реликвии.

ДЕКАБРЬ

Декабрь начался с политического спектакля под названием "Выборы сити-менеджера": в ролях -7 кандидатов, они даже сфотографировались вместе, когда 2 декабря пришли сдавать экзамены.

Потенциальные сити-менеджеры проходили тестирование на знание основ муниципальной и госслужбы, Устава Твери, презентовали свои программы развития города и отвечали на каверзные вопросы комиссии. Мероприятие проходило в закрытом для журналистов режиме, но несколько вопросов кандидатам корремпондент ТИА успел задать. Они рассказали, как получали справку о психическом здоровье, что думают о городе(один из кандидатов, например, был уверен, что «Тверь находится на самом дне»).

В итоге отсалось двое: Алексей Огоньков и Дмитрий Мирошниченко. Однозначно, вариантов не было! Алексей Огоньков представил стратегию развития Твери на основе сравнения с зарубежными городами: Лионом, Нюрнбергом, Сакраменто. В целом презентация выглядела эффектно.

Второй кандидат Дмитрий Мирошниченко в своём выступлении был краток. Он представил небольшую биографическую справку, а также рассказал, чего добился в должности главы поселения. Впрочем, для него участие в конкурсе стало неплохим пиаром.

Итог 23 - "за", 5 - "воздержались". И здравствуй, старый-новый сити-менеджер.

А еще в начале декабря заместителя председателя Андрея Петрова, работавшего на постоянной основе, лишили зарплаты. Сделали это его коллеги, но «не корысти ради, а токмо волею пославшей» их прокуратуры. Опростоволосился зампред: скрыл доходы свои и своей супруги, в общей сложности - где-то на 588 тысяч рубликов. Зато теперь семейный бюджет недополучит, по самым скромным подсчётам, более миллиона! Прикинем, зарплата обычного депутата - около 60 000 рублей (хо-хо! Даже у пресс-службы Думы доходы приличнее). У заместителя главы города зарплата явно больше сотки. Даже за вычетом НДФЛ за год набежит сумма с шестью нулями.

Впрочем, депутатский мандат и кресло зампреда он сохранил. Хотя прокуратура была весьма недовольна таким слабым наказанием, заявив, что это даже не полумера, а четверть меры, и за коррупционное преступление, в совершении которого подозревается господин Петров, «таким не место в думе в принципе». Ах, да, кстати, у Андрея Алексеевича, если, конечно, он не забыл указать в декларации все сведения об имуществе, есть немало земель и даже жильё за границей.

К 75-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков ТИА совместно с Тверским городским общественным движением «Народный парк» вновь запустило проект «День освобождения». Каждый день мы публиковали архивные документы и рассказы о героях-освободителях, которые боролись за наш город и выгнали немцев. Проект «День освобождения» доступен по ссылке.

В декабре криминально-романтичная история в Твери закончилась приговором. Напомним, 59-летний мужчина ради молодой жены за 2016 год ограбил два банка почти на 8 миллионов рублей. Первый в марте - «Торговый городской банк» на ул. Мусоргского, тогда его добычей стали 706 тысяч рублей. Второй – банк «Воронеж», откуда он вынес более семи миллионов рублей.

Тверской Клайд ходил на дело без возлюбленной, но ворованные деньги щедро тратил на второую половину. Задержали романтичную парочку в Смоленске, где они проживали на съёмной квартире, кстати, супруга в два раза младше, ей 28-лет. Во время обыска у подозреваемого изъяли пневматический пистолет, 25 500 долларов США, 9 040 евро, два автомобиля иностранного производства, приобретенные на похищенные деньги.