На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

ЧП произошло 22 декабря днем в Пролетарском районе Твери. Около дома № 53 на ул. Железнодорожников на 15-летнюю девочку напал неизвестный. Девочка получила многочисленные колото-резанные ранения руки и шеи. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили потерпевшую с ранениями в ГБУЗ «ДОКБ», ее прооперировали.
По данному факту Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит проверку. Мужчина объявлен в розыск.
Место происшествия осмотрели с применением высокотехнологической техники следователем и криминалистами СКР, сотрудниками регионального УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (12)
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Циничный Реалист
23.12.2016 12:25
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