На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

ЧП произошло 22 декабря днем в Пролетарском районе Твери. Около дома № 53 на ул. Железнодорожников на 15-летнюю девочку напал неизвестный. Девочка получила многочисленные колото-резанные ранения руки и шеи. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили потерпевшую с ранениями в ГБУЗ «ДОКБ», ее прооперировали.

По данному факту Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит проверку. Мужчина объявлен в розыск.

Место происшествия осмотрели с применением высокотехнологич еской техники следователем и криминалистами СКР, сотрудниками регионального УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.