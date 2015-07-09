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На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске - ТИА
23 Декабря 2016 10:39
Автор: TIA

ЧП произошло 22 декабря днем в Пролетарском районе Твери. Около дома № 53 на ул. Железнодорожников на 15-летнюю девочку напал неизвестный. Девочка получила многочисленные колото-резанные ранения руки и шеи. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили потерпевшую с ранениями в ГБУЗ «ДОКБ», ее прооперировали.

По данному факту Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит проверку. Мужчина объявлен в розыск.

Место происшествия осмотрели с применением высокотехнологической техники следователем и криминалистами СКР, сотрудниками регионального УМВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: напал на девочку маньяк порезал девочку
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Комментарии (12)

  • bae99 
    Просто ....здец...
    23.12.2016 11:07
    0 | 3

  • BARBAdos 
    маньяк или разбойник, а может вообще псих какой то... Видеокамер там нет скорей всего, как его искать будут хз...
    23.12.2016 11:13
    1 | 2

  • Sedmoy 
    Звереет народец. "Бытие определяет сознание" (с).
    23.12.2016 11:15
    3 | 2

    • kudimov 
      Да не в бытие дело, просто уродов хватает в любом обществе. В твоей любимой загранице таких случаев тоже тьма.
      23.12.2016 11:29
      0 | 4

      • Sedmoy 
        Посмотри статистику, Кудимов по количеству/качеству различных преступлений. Там всё это тоже, ясен пень, есть. Но не в таких (!) количествах на душу населения (хотя бы про аналогичный "боярышник" что б в таких объёмах пили и мёрли, слышал?) . А потом посмотри на латинос, африку... И  куда (к кому) мы приближаемся, в этом смысле? Не надо иметь много ума, что бы предсказать, что по мере ухудшения экономической ситуации и обнищания населения, количество преступление (грабежей, краж, разбоев, убийств...), а также количество свихнувшихся будет только увеличиваться. Конечно, экономика - это не единственное, что влияет (ещё и воспитание, коррупция...), но основное. Короче, повторяю:  именно  БЫТИЕ... Тем более не я это сказал (но полностью поддерживаю). Или ты, Кудимов, ставишь под сомнение его умище? :)
        23.12.2016 11:41
        4 | 1

        • kudimov 
          Я ставлю под сомнение твое умище. Почему для тебя:  "чем хуже - тем тебе лучше"? Неужели такая обреченность, что нет других интересов жизни?
Баб полно вокруг красивых, можно заниматься спортом, путешествиями, играми на компе... чем угодно, нежели зеленеть от злости по поводу того, чего не изменится в ближайшие 30 лет. А потом нас не будет, ну меня точно.
          23.12.2016 11:56
          0 | 3

          • Sedmoy 
            Во-первых, это сказал Карл Маркс и это его "умище" я имел в виду. Во-вторых,  я уже говорил, повторюсь: ты дурак, Кудимов. И ты бывает даже не понимаешь о чём я говорю. То что будет хуже (и в смысле увеличения количества преступлений) - это от меня, к сожалению,  не зависит. И нравится ли мне "чем хуже, тем лучше" нет ли, хочу ли я этого или не хочу (это и тебя касается) - Так будет! А я  просто сказал об этом (но вам то пох и я это понимаю, но всё равно не могу не сказать/промолчать об этом, такое уж у меня воспитание :). А ты можешь продожать выдавать "кредиты доверия", терпеть и ждать... твое дело. А мне просто жаль. Что таких как ты ( но ты, признаю, не самый худший экземпляр :)) большинство. И понять мне, видимо, не дано: откуда вы только такие наивные (смягчаю риторику :) и в таком количестве берётесь.:)
            23.12.2016 12:33
            0 | 0

  • Elka73 
    Причем по адресу: Железнодорожников, 53 находится школа №25. Ужас какой-то! Там в это время народ всегда ходит.
    23.12.2016 11:27
    1 | 4

  • hockey 
    ТИА задолбало уже чернухой! Последние 4 новости - криминал. Вот ни хрена позитивного нет. Что бы позитивную новость или статью написать надо поработать, придумать, найти, доехать взять интервью итд. А тут просто читай сводки и звони в пресс-службу.
    23.12.2016 11:59
    1 | 1

    • Циничный Реалист 
      hockey, а чем тебе не нравятся реальные новости? ты обитаешь в потустороннем мире? ) если тебя угнетает прущая из всех щелей реальность (= пушистый полярный зверек) - отключи себе интернет и смотри только "россия-24" )
      23.12.2016 12:28
      0 | 0

  • Судья 
    поймать в в .опу этот нож запихать
    23.12.2016 12:16
    1 | 0

  • Циничный Реалист 
    а между прочим удивляться нечему.... социальная среда порождает преступников. Если сразу не нашли, вряд ли найдут. Скорее всего кого-нибудь левого для галочки посадят.
    23.12.2016 12:25
    0 | 0
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