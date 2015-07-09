Развязка на въезде в Тверь откроется с 27 декабря

Когда журналисты поднялись на новую развязку "у танка", погода резко испортилась, и ожидать приезда высокопоставленных гостей нас пригласили в специально развёрнутые по этому случаю шатры с едой и напитками. Обслуживали мини-фуршет улыбчивые официанты в ливреях, поэтому журналистам было не до еды – увидеть людей в такой форме на трассе М-10 можно крайне редко.

С рабочей поездкой на развязку на 179-м километре трассы приехал губернатор Игорь Руденя вместе с депутатом Госдумы Владимиром Васильевым.

Долгожданный путепровод откроется 27 декабря, вместе с ним ненавистные многокилометровые пробки на въезде и выезде из города должны кануть в небытие.

На развязке нет светофоров, пересечения расположены на разных уровнях, система пешеходных дорожек и тротуаров адаптирована для нужд маломобильных граждан. Кроме того, установлено осевое барьерное ограждение, обустроены коммуникации, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения.

Пропускная способность участка увеличилась до 40 тысяч единиц транспорта в сутки. Участок дороги М-10 «Россия» протяжённостью более 2 километров расширен до 6 полос, развязка и сам въезд в Тверь получили 4 полосы для движения.

Реконструкция двух транспортных развязок – у танка и на повороте на деревню Дмитрово-Черкассы – обошлась федеральному бюджету в 1,5 миллиарда рублей. Средства были использованы качественно и эффективно, сказал Игорь Руденя.

Вторая развязка исключит опасный левоповоротный выезд на трассу М-10 со стороны деревни. Срок гарантии только на дорожное покрытие по контракту составляет 8 лет.

В 2017—2018 годах будет открыто ещё несколько объектов, которые сделают комфортным и безопасным объезд Твери по магистрали М-10. Это развязки на пересечении трассы со Старицким и Тургиновским шоссе, а также вторая очередь моста через Волгу в районе Мигалово.

Денис Черных, врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, сказал, что открытие развязки сыграет положительную роль не только в пропускной способности, но и в безопасности:

- В выходные дни здесь была одна сплошная пробка. В субботу из города, в воскресенье – в город. Все водители торопились. Из-за этого - большое количество ДТП. Светофор не справлялся с потоком транспорта. С открытием развязки очаг аварийности полностью уйдет.

Но «выдохнет» Госавтоинспекция только к концу 2018 года, когда будет завершена реконструкция всех участков трассы М-10 которая проходит по территории Калининского района, и будет достроена автодорога М-11.