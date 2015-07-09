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Бывшего первого зама губернатора Тверской области Сергея Дудукина лишили прав за пьяное вождение

23 Декабря 2016 14:53
Автор: TIA

23 декабря Сергею Дудукину, который нынче занимает должность зампреда правительства Рязанской области, суд вынес приговор за административное правонарушение по ч.1 ст. 12.26. За пьяную езду его лишили прав на 1,5 года и назначили штраф в 30 тыс. Кстати, Дудукин на заседание суда не явился.

Напомним, вечером 15 ноября высокопоставленного чиновника на автомобиле Lexus остановил инспектор ГИБДД на улице Садовой. От водителя исходил сильных запах спиртного, поведение было неадекватным. Сергей Дудукин при этом отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На суде использовали видеозапись с места происшествия.

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Метки: Сергей Дудукин пьяное вождение лишили прав
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Комментарии (9)

  • Xычник_Ёж 
    А почему он еще депутат? Как минимум с утратой доверия должен прекратить пономочия! Он избран законы писать,а не плевать на них! Вон! В шею! Пусть работать идет!
    23.12.2016 15:05
    0 | 7

    • ChsZ 
      Он не депутат, а заместитель председателя правительства, то есть заместитель губератора - должность не выборная. Это первое.

Второе - конечно, в таких случаях нужно отправлять в отставку. Если не отправят - значит он либо на столько эффективен и незаменим (что вряд ли), либо "свой в доску", раз так легко прыгает из одной области в другую на аналогичные должности.
      23.12.2016 15:35
      0 | 10

  • Nyuta 
    Пешком ходить полезно для сердца
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 15:09
    0 | 2

  • Kukuruznik 
    Вот карьера!
    23.12.2016 15:14
    0 | 2

  • nizrok 
    Очень мутный человек. Нельзя таких на выстрел к госслужбе подпускать
    23.12.2016 15:16
    0 | 7

  • Whois 
    Убрали гражданина.
Достал видимо конкретно рязанских.
После Твери понт не скинул и получил.
    23.12.2016 15:18
    0 | 6

  • TvereZ 
    :::Кстати, Дудукин на заседание суда не явился.

Неуважение к суду? Не вижу карательных санакций! )))
    23.12.2016 20:23
    0 | 3

  • vasyka68 
    Зачем новость? Нет его уже, забудьте. Что у нас своих нет среди чиновников? Если бы их на дорогах останавливали и проверяли... своих дудукиных хватает. Знаю одного деревенского главу администрации, датый постоянно. И ГБДД  Калининского района его знает, и прав лишали... всё рулит... кто будет отправлять таких в отставку? Сами они не уйдут...
    23.12.2016 22:05
    0 | 2

  • peshehod 
    Не сахар жизнь рязанских замов,
Работа - стресс сплошной везде.
Его снимает, скажем прямо,
Пристрастье к скоростной езде...

Служил Серёга Шевелёву,
Идеологией рулил.
По его царственному слову
Редакторов пускал в распыл.

Но вот подул весенний ветер
И сдул десантника долой,
А с ним - никто и не заметил -
Куда-то сдулся наш герой.

Судьба Дудукина хранила -
Недолго отдыхал от дел.
Гавно не тонет, оно всплыло
В рязанский облсельхозотдел.

Лесотехнический заочно
Окончил в юности Дуду,
И различал довольно точно
Он коноплю и лебеду.

На выставки Дудукин ездил,
Фермерам грамоты вручал.
Но на своём рабочем месте
Он большей частию скучал.

И вот в один холодный вечер,
Согрев желудок вискарём, 
Он сел за руль, но был замечен
Не в меру зорким патрулём.

Менты Дудукина схватили,
И так как пахло от него,
То прав водительских лишили,
Оштрафовав притом его.

Мораль истории какая?
Морали нету никакой.
Мораль - болячка головная,
она Дудукину накой?
    24.12.2016 04:31
    1 | 1
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