Бывшего первого зама губернатора Тверской области Сергея Дудукина лишили прав за пьяное вождение

23 декабря Сергею Дудукину, который нынче занимает должность зампреда правительства Рязанской области, суд вынес приговор за административное правонарушение по ч.1 ст. 12.26. За пьяную езду его лишили прав на 1,5 года и назначили штраф в 30 тыс. Кстати, Дудукин на заседание суда не явился.

Напомним, вечером 15 ноября высокопоставленного чиновника на автомобиле Lexus остановил инспектор ГИБДД на улице Садовой. От водителя исходил сильных запах спиртного, поведение было неадекватным. Сергей Дудукин при этом отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На суде использовали видеозапись с места происшествия.