В Твери ледяная глыба упала на женщину

21 декабря днем с крыши многоквартирного до​ма на площади Терешковой в Твери на 32-летнюю женщину упала ледяная глыба, пострадавшая была госпитализирована. В ходе осм​отра места происшествия следователем и криминалистами Следственного комитета установлено, что​ на крыше дома по периметру есть ледя​ные наросты, выступающие за пределы па​рапета. При этом по периметру дома отсут​ствовали предупредительные таблички о во​зможности схода снега и льда.

Пострадавшую доставли в 4-ую городскую больницу с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы. Московский следственный отдел Твери СУ СК РФ пр​оводит доследственную проверку.