В Твери ледяная глыба упала на женщину

21 декабря днем с крыши многоквартирного дома на площади Терешковой в Твери на 32-летнюю женщину упала ледяная глыба, пострадавшая была госпитализирована. В ходе осмотра места происшествия следователем и криминалистами Следственного комитета установлено, что на крыше дома по периметру есть ледяные наросты, выступающие за пределы парапета. При этом по периметру дома отсутствовали предупредительные таблички о возможности схода снега и льда.
Пострадавшую доставли в 4-ую городскую больницу с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы. Московский следственный отдел Твери СУ СК РФ проводит доследственную проверку.
Комментарии (11)
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22.12.2016 13:57
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