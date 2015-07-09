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В Твери ледяная глыба упала на женщину

В Твери ледяная глыба упала на женщину - ТИА
21 Декабря 2016 16:23
Автор: TIA

Фоторепортаж

21 декабря днем с крыши многоквартирного до​ма на площади Терешковой в Твери на 32-летнюю женщину упала ледяная глыба, пострадавшая была госпитализирована. В ходе осм​отра места происшествия следователем и криминалистами Следственного комитета установлено, что​ на крыше дома по периметру есть ледя​ные наросты, выступающие за пределы па​рапета. При этом по периметру дома отсут​ствовали предупредительные таблички о во​зможности схода снега и льда.

Пострадавшую доставли в 4-ую городскую больницу с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы. Московский следственный отдел Твери СУ СК РФ пр​оводит доследственную проверку.

  • Фотор с места происшествия
  • фото с места происшествия
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Метки: ледяная глыба упала на человека происшествия в твери сосульки на крышах
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Комментарии (11)

  • bae99 
    Драть УКашки надо. Собаки женские не хотят работать...
    21.12.2016 16:34
    2 | 7

  • Lilu 
    Очень страшно свисают глыбы с крыши частного дома на пересечении ул. Бебеля и Беляковского переулка (дом 56, кажется), причем так каждый год.
    21.12.2016 16:40
    0 | 3

  • Циничный Реалист 
    упала ледяная глыба? это так необычно для Твери.... даже совещание по сосулькам прошло...
    21.12.2016 16:45
    1 | 6

    • Vasilich69 
      Судя по постоянному употреблению боярышника, перед нами - РЕАЛЬНЫЙ ЦИАНИСТ... :)))
      22.12.2016 11:43
      0 | 0

  • Spectrum 
    История ничему не учит... 
16 марта 2006 года на площади Терешковой (дом № 45/28) при падении с крыши куска льда погибла двухлетняя девочка. 
Прокуратура "возбудилась" на начальника ЖЭКа (ЖЭУ №16) по статье "Халатность". Чем закончилось - не знаю.
    21.12.2016 16:54
    0 | 11

    • ЯэтоЯ 
      Ничем. Уволился с почестями..... Хоть одно должностное лицо хотя бы раз посадили...... Резонировали в СМИ какая власть молодец и УСЕ и так везде и по всюду
      21.12.2016 22:26
      0 | 3

  • ChsZ 
    О! Как и было предсказано в начале сезона многими пользователями ТИА - упадет глыба на кого-то, потом проводить проверку будут, совещание проведут и потребуют разобраться. А еще, наверное, на личный контроль кто-то все возьмет!

Пророчество сбылось, все по стандартному сценарию. Теперь ждем массовых проверок крыш.

П.С. Вот скажите, почему, ПОЧЕМУ нельзя подумать об этом заранее? Почему каждый год одна и та же история?

П.П.С. Что дают т.н. "таблички, предупреждающие о возможном сходе льда"? Если приклеить клочок бумажки на стену с надписью "берегись, снег башка попадет - совсем мертвый будешь!", то все, проблема решена?
    21.12.2016 18:06
    0 | 9

    • MikeH 
      Потому что за работу надо платить! А можно ничего не делать а бабло скоммуниздить и надеяться что обойдется!
      21.12.2016 18:33
      0 | 6

  • Slonobas 
    Что-то я не допонял..
"При этом по периметру дома отсут​ствовали предупредительные таблички о во​зможности схода снега и льда"
То есть если бы были таблички - то все ок? Крышу чистить не надо?
    22.12.2016 08:29
    0 | 4

  • ХЫМХЫМ 
    только крыши от льда можно чистить долго и тратить на это приличные деньги, а вместо этого необходимо включить мозг и найти причину почему образуются сосульки. причин много, основная дом выделяет много тепла и топит снег на крыше, чего не должно быть
    22.12.2016 08:56
    0 | 2

  • ythfdyjleiysq 
    А руководству одной из УК в городе "сшили" уголовное дело именно за сбивание сосулек и очистку кровли. В приговоре суда указано что не имели право сбивать сосульки и чистить кровли! Да, это не опечатка, именно так и написано.Так что сбиваешь - виноват, не сбиваешь - виноват.
    22.12.2016 13:57
    0 | 0
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