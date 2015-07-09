В Твери заработала "Рождественская ярмарка": "плюсы" и "минусы" главного предпраздничного события

24 декабря в Твери, на пересечении бульвара Радищева и Трёхсвятской открылась ярмарка. Для торговли всевозможными сувенирами и подарками на площадь свезли десятка два домиков-киосков, по-новогоднему их украсили, территорию торговли огородили. Главным украшением стали, конечно, два арт-объекта, выполненные из дерева дизайнером Евгением Никишиным: четырёхметровая ёлка-трансформер и северный олень Айон из горбыля. Получилось красиво, стильно, народ задумку оценил и с удовольствием селфился.
Что касается ассортимента, то здесь, пожалуй, особо удивляться нечему: традиционные сувениры, поделки, народные промыслы - игрушки из дерева, шерстяные носки и варежки, ёлочные украшения, текстиль, глиняные изделия и т.п. Красиво смотрелись живые ели в горшочках, а также хвойные композиции для декора; стеклянные петушки - символы Нового года.
Из угощения были торговые домики для хлебобулочных изделий, лихославльского мармелада, горячего фито-чая, мёда, имбирных подарочных пряников и др.
Почему ярмарка названа "Рождественской" - не совсем понятно, возможно, из-за вертепа, хоть и красивого, но запрятанного где-то сбоку так, что и не сразу заметишь. Там столпотворения не наблюдалось. Только стояли мама с маленькой дочкой, которой женщина объясняла, что такое вертеп и Вифлеемская звезда.
Итак, из "плюсов" ярмарки можно назвать:
- удачное место расположения
- оформление и чистота территории
- арт-объекты
- развлекательные программы с утра
- товары тверских производителей
Из "минусов":
- скудность и традиционность ассортимента, который встретишь как на Дне города, так и в обычных сувенирных лавках
- небольшое количество торговых мест, хотя ярмарка анонсировалась как масштабная.
Режим работы ярмарки:
24 декабря – 30 декабря с 11:00 до 21:00;
31 декабря с 11:00 до 18:00
1 января – выходной день
2 января – 8 января с 11:00 до 21:00.
Также 3 января, 6 января и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от Ремесленной Палаты Тверской Области.
Ежедневная развлекательная программа:
– 24 декабря начало развлекательной программы в 12:00;
– 25 декабря в 14:00,
– 26 декабря и 27 декабря в 18:00,
– 28 декабря и 29 декабря в 17:00,
– 30 декабря в 16:00,
– со 2 января по 7 января начало развлекательной программы в 13:00.
Напоминаем, что на время проведения ярмаркаи на три недели перекроют часть бульвара Радищева.
|2016-12-18 18:11
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Комментарии (4)
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nizrok
24.12.2016 19:36
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