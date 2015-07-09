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В Твери заработала "Рождественская ярмарка": "плюсы" и "минусы" главного предпраздничного события

В Твери заработала "Рождественская ярмарка": "плюсы" и "минусы" главного предпраздничного события - ТИА
24 Декабря 2016 15:44
Автор: TIA

Фоторепортаж

24 декабря в Твери, на пересечении бульвара Радищева и Трёхсвятской открылась ярмарка. Для торговли всевозможными сувенирами и подарками на площадь свезли десятка два домиков-киосков, по-новогоднему их украсили, территорию торговли огородили. Главным украшением стали, конечно, два арт-объекта, выполненные из дерева дизайнером Евгением Никишиным: четырёхметровая ёлка-трансформер и северный олень Айон из горбыля. Получилось красиво, стильно, народ задумку оценил и с удовольствием селфился.

Что касается ассортимента, то здесь, пожалуй, особо удивляться нечему: традиционные сувениры, поделки, народные промыслы - игрушки из дерева, шерстяные носки и варежки, ёлочные украшения, текстиль, глиняные изделия и т.п. Красиво смотрелись живые ели в горшочках, а также хвойные композиции для декора; стеклянные петушки - символы Нового года.

 

Из угощения были торговые домики для хлебобулочных изделий, лихославльского мармелада, горячего фито-чая, мёда, имбирных подарочных пряников и др.

Почему ярмарка названа "Рождественской"  - не совсем понятно, возможно, из-за вертепа, хоть и красивого, но запрятанного где-то сбоку так, что и не сразу заметишь. Там столпотворения не наблюдалось. Только стояли мама с маленькой дочкой, которой женщина объясняла,  что такое вертеп и Вифлеемская звезда.

Итак, из "плюсов" ярмарки можно назвать:

- удачное место расположения
- оформление и чистота территории
- арт-объекты
- развлекательные программы с утра  
- товары тверских производителей

Из "минусов":

- скудность и традиционность ассортимента, который встретишь как на Дне города, так и в обычных сувенирных лавках
- небольшое количество торговых мест, хотя ярмарка анонсировалась как масштабная.

Режим работы ярмарки:

24 декабря – 30 декабря с 11:00 до 21:00;

31 декабря с 11:00 до 18:00

1 января – выходной день

2 января – 8 января с 11:00 до 21:00.

Также 3 января, 6 января и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от Ремесленной Палаты Тверской Области.

Ежедневная развлекательная программа:

– 24 декабря начало развлекательной программы в 12:00;

– 25 декабря в 14:00,

– 26 декабря и 27 декабря в 18:00,

– 28 декабря и 29 декабря в 17:00,

– 30 декабря в 16:00,

– со 2 января по 7 января начало развлекательной программы в 13:00.

Напоминаем, что на время проведения ярмаркаи на три недели перекроют часть бульвара Радищева.

Ярмарка в режиме он-лайн

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Метки: рождественская ярмарка в твери вертеп администрация твери бульвар радищева Рождественская ярмарка
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Комментарии (4)

  • Ferapont 
    Дело Тимохи живет и пахнет ! Не город, театр прямо. "Удачное место расположения", .., "супер-пупер масштабная ярмарка"..
Сомневаюсь.
Имея в центре города более чем 700-метровую пешеходную зону, нужно быть в конец трахнутым на голову, чтобы не найти там место под убогую ярмарку и принять решение - перекрыть на полмесяца автомобильное движение.
Happy New Year., Ogonykoff !
    24.12.2016 17:55
    0 | 10

    • antiER 
      Кому на Радищева в этом районе не хватает автомобильного движения???
      24.12.2016 19:06
      3 | 0

  • antiER 
    На ярмарке не хватает глинтвейна, медовухи, ну и шашлыков, и ...сценической площадки.
    24.12.2016 19:09
    0 | 1

  • nizrok 
    Ни братья-ганзейцы к нам не приплывут на белогрудых стругах и не привезут надежду на лучшую жизнь, не будет сообщения в СМИ о мундиале в Твери, который хоть на один месяц подкинул бы деньжат обедневшим жителям древнего города, и не будет ничего, чего хотелось бы больше всего, а особенно не будут сбываться мечты и надежды. С каждым годом жизнь все хуже и хуже, каждый новый мэр подлей предыдущего, тоже самое и депутаты, а особенно раздражают стеклянные петушки - символы лепрозория.
    24.12.2016 19:36
    0 | 0
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