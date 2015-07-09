В Твери заработала "Рождественская ярмарка": "плюсы" и "минусы" главного предпраздничного события

24 декабря в Твери, на пересечении бульвара Радищева и Трёхсвятской открылась ярмарка. Для торговли всевозможными сувенирами и подарками на площадь свезли десятка два домиков-киосков, по-новогоднему их украсили, территорию торговли огородили. Главным украшением стали, конечно, два арт-объекта, выполненные из дерева дизайнером Евгением Никишиным: четырёхметровая ёлка-трансформер и северный олень Айон из горбыля. Получилось красиво, стильно, народ задумку оценил и с удовольствием селфился.

Что касается ассортимента, то здесь, пожалуй, особо удивляться нечему: традиционные сувениры, поделки, народные промыслы - игрушки из дерева, шерстяные носки и варежки, ёлочные украшения, текстиль, глиняные изделия и т.п. Красиво смотрелись живые ели в горшочках, а также хвойные композиции для декора; стеклянные петушки - символы Нового года.

Из угощения были торговые домики для хлебобулочных изделий, лихославльского мармелада, горячего фито-чая, мёда, имбирных подарочных пряников и др.

Почему ярмарка названа "Рождественской" - не совсем понятно, возможно, из-за вертепа, хоть и красивого, но запрятанного где-то сбоку так, что и не сразу заметишь. Там столпотворения не наблюдалось. Только стояли мама с маленькой дочкой, которой женщина объясняла, что такое вертеп и Вифлеемская звезда.

Итак, из "плюсов" ярмарки можно назвать:

- удачное место расположения

- оформление и чистота территории

- арт-объекты

- развлекательные программы с утра

- товары тверских производителей

Из "минусов":

- скудность и традиционность ассортимента, который встретишь как на Дне города, так и в обычных сувенирных лавках

- небольшое количество торговых мест, хотя ярмарка анонсировалась как масштабная.

Режим работы ярмарки:

24 декабря – 30 декабря с 11:00 до 21:00;

31 декабря с 11:00 до 18:00

1 января – выходной день

2 января – 8 января с 11:00 до 21:00.

Также 3 января, 6 января и 7 января в 12:00 на ярмарке будут работать мастер-классы от Ремесленной Палаты Тверской Области.

Ежедневная развлекательная программа:

– 24 декабря начало развлекательной программы в 12:00;

– 25 декабря в 14:00,

– 26 декабря и 27 декабря в 18:00,

– 28 декабря и 29 декабря в 17:00,

– 30 декабря в 16:00,

– со 2 января по 7 января начало развлекательной программы в 13:00.

Напоминаем, что на время проведения ярмаркаи на три недели перекроют часть бульвара Радищева.

Ярмарка в режиме он-лайн