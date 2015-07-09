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С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда - ТИА
27 Декабря 2016 11:01
Автор: TIA

Фоторепортаж

С 1 января стоимость проезда в ряде тверских маршруток повысится до 22 рублей. Бумажки с неприятными объявлениями уже приклеены скотчем на грязных окнах. Повышение даже в два рубля станет существенной нагрузкой для кошельков многих тверичан, но поделать с этим ничего нельзя. В соответствии с федеральным законом, перевозчики имеют полное право устанавливать любую стоимость проезда.

Утром 27 декабря в салоне маршрутки № 8 приклеено объявление с текстом: «Уважаемые пассажиры! С 1 января 2017 года тариф на проезд в маршрутных автобусах будет составлять 22 рубля». Письмо и фото пришло на почту редакции ТИА от читателя Дарьи.

Корреспондент ТИА связался с одним из частных предпринимателей, который пояснил, что данная мера вынужденная.

- Изначально говорилось о 25 рублях, но потом сошлись на 22. Такая стоимость проезда будет в маршрутках №№ 8, 28, 55, 222, 4, возможно в 14-ой. Может еще в каких, сейчас не скажу. Предприниматели, согласно 220-ФЗ, могут сами, без РЭК, регулировать и устанавливать цену. По моему мнению, наконец-то государство нашло цивилизованный путь общения с бизнесом, отпустило цены.

И вообще, чтобы не было убытков, цена проезда в тверских маршрутках должна быть 40-45 рублей. Сейчас литр дизельного топлива стоит 38-39 рублей, вот и проезд должен приравниваться к литру топлива. А 22 рубля никого не спасет, - сказал собеседник агентства.

Директор некоммерческого партнерства "Инициатива" Владимир Исаев информацию о том, что большинство перевозчиков поднимут с 1 января стоимость проезда, подтвердил:

- Более того, поступают сигналы, что некоторые водители уже берут за проезд 22 рубля, но это непроверенная информация. Перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики обязаны заранее уведомить об этом пассажиров, кроме того, у водителя должны быть билеты на эту сумму. 

Напомним, с 11 января 2016 года почти все тверские перевозчики получили право изменять тариф по своему усмотрению в рамках федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", ряд статей которого вступил в этот день в законную силу.

В статье 3 указанного ФЗ вводятся следующие понятия:

- регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

- регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком.

Согласно реестру городских маршрутов регулярных перевозок, в Твери к регулируемым из частных перевозчиков до марта прошлого года относились лишь №№14 и 55, то есть тарифы для них утверждал РЭК. Все остальные маршрутки перевозили пассажиров по нерегулируемым тарифам, а значит, предприниматели могли сами устанавливать тариф. 

С марта 2016 года 14-я и 55-я маршрутки перестали быть регулируемыми, потому что контракты с городской администрацией закончились. Теперь РЭК устанавливает тарифы только для муниципального транспорта. Стоимость проезда на маршрутках не регулируется ни кем и полностью отдана на откуп предпринимателям. 

Последний раз маршрутчики поднимали цену на проезд 25 января 2016 года с установленных в июле 2015 года РЭКом 19 рублей до 20 рублей уже по своему усмотрению. 

 
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Метки: маршрутки твери стоимость проезда в маршрутках маршрутки
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Комментарии (53)

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    1) Ну про литр солярки барыга звиздит. Я не думаю, што проехав 2-3 остановки в комании еще 20 пассажиров лично я сжег литр солярки. На литре солярки автобус едет 10 километров, а это как от Хима до центра.

2) пусть отпускают цены, возможно народ будет больше ездить на муниципальном транс. и в перспективе маршрутки можно будет таки ликвидировать. В развитых странах нет такого вида общ. транс. - только в Африке и Азии
    27.12.2016 11:12
    0 | 18

    • Pulya 
      Пусть. Только если будет этот муниципальный транс!
Давно не видела 15-й автобус, кто-нибудь скажет, есть такой?
      27.12.2016 11:22
      0 | 11

      • Garykus 
        есть. 1 машина и только по будням. Так же 4 троллейбус 2 "машины" в утренний и вечерний час пик тоже по будням, 5 троллейбус - 1 "машина".
        27.12.2016 11:56
        0 | 6

        • Dimmmer69 
          "Ноги растут" у данной новости от того, что никто в администрации не хочет перевести маршрутки в разряд "регулируемые"... Вот и всё. Всегда ищите кому выгодно" (с)
PS И да, в отсутствие общественного транспорта, коего у нас по сути нет, могут сделать тариф 40 рублей и придется ездить многим, т.к. другого транспорта просто нет.
          27.12.2016 15:46
          0 | 1

  • kudimov 
     "....цена проезда в тверских маршрутках должна быть 40-45 рублей"
Ребята, а как вы считаете? Выложите-ка расчет этих цифирь. Укажите налог,  средний расход топлива, пассажирооборот, количество рейсов, протяженность рейса, зарплату водителей.  Раз вас 22 "не спасут", то и оставьте 20, все-равно по вашим словам занимаетесь благотворительностью.
    27.12.2016 11:14
    1 | 28

    • abeltv 
      Налоги из них платят единицы, и то минимальные...... "Левые" маршрутки, так вообще вне закона - и ничего катаются по городу и их даже больше "официальных".
Маршруток в Твери на маршрутах общественного транспорта быть не должно, а должен быть общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай) - и это норма для всех стран кроме России....
Чем занимаются наши депутаты многим ясно - профанацией - т.е. работа ради работы.....
      27.12.2016 12:19
      0 | 14

      • Tverich 
        В Москве, в отличие от всей России, есть муниципальный транспорт и его гораздо больше, чем маршруток. Собянин с маршрутками навел порядок, они теперь ездят по единому электронному билету Мосгортранса. Нашей гореадминистрации похоже выгодно убить мун. транспорт.
        27.12.2016 16:06
        0 | 2

  • Ferapont 
    Экскурсии по городу подорожают..
    27.12.2016 11:14
    0 | 11

    • GOREZ 
      Отказываемся от маршруток и ходим пешком...
      27.12.2016 11:21
      1 | 7

  • LOLOSHA 
    Грабят и не краснеют. План на ПАЗах 2500-3500. + соляра. При проходимости 100 человек за ходку от точки А до точки Б умножаем на 20р, туда-обратно уже 200 человек. В день 4-5 проходов туда-обратно. Минус топливо. Вот и считайте сколько. Примерно 5000 водиле. В день. Мелочь, конечно же. Но кто из нас может смело сказать, что он зарабатывает за 10 часов работы 5 килорублей?! При работе 20 дней в месяц всего-то 100000 рублей. А теперь удвойте эту сумму, если стоимость проезда составит хотя бы 40р.
    27.12.2016 11:25
    4 | 5

    • MikeH 
      Нисколько не защищаю маршрутчиков, но авторша не в теме и написала фигню.
      27.12.2016 11:54
      2 | 8

    • kentara 
      О как, да у нас водители маршруток зарабатывают по 100 тэрэ в месяц? Однако
      27.12.2016 11:57
      0 | 1

      • MikeH 
        Так и я о том же!
        27.12.2016 12:05
        0 | 1

    • Garykus 
      ну так владельцы маршруток в стоимость проезда закладывают видимо оплату штрафов за нарушение пдд и других законов рф, т.к. это их убытки и они хотят их компенсировать за счет горожан подняв стоимость проезда.
      27.12.2016 11:59
      0 | 7

      • kentara 
        Ничего они не закладывают. Есть методики расчетов, еще наверное со времен СССР, но не значит, что плохи. Тариф складывается не только из стоимости саляры, там много составляющих, в т.ч. и амортизация ТС, налоги/зарплаты и пр. Они считают по этим методикам, возможно и цифра выходит такой, просто никто не говорит, что ряд затрат, которые так же входят в расчет, никто не несет.
        27.12.2016 12:12
        0 | 5

        • AlexTvr 
          А сколько налогов в 2016 году заплатили ИП занимающиеся перевозками пассажиров в Твери?
          27.12.2016 15:13
          0 | 2

  • Tverich 
    Помнится в прошлом году РЭК утверждал, что себестоимость проезда 13 рублей. Вот, где место-то хлебное. Господа-благотворители=владельцы маршруток, идите в пень со своими предложениями. Больше народу будет ездить на своих поповозках, город встанет и вы от этого тоже меньше получите.
    27.12.2016 11:25
    0 | 11

  • privetik 
    22 рубля по 10 копеек - условия оплаты со стороны пассажиров
    27.12.2016 11:27
    0 | 9

    • LOLOSHA 
      Не раз бывали случаи, когда ох*евшие маршрутчики кидали в лицо эту самую мелочь. Они даже 50 копеек уже давно не берут.
      27.12.2016 11:29
      0 | 8

      • ZLO 
        Ну не знаю у меня все берут, я им всегда всю мелочь скидываю.
        27.12.2016 12:41
        0 | 1

  • Житель подземелья 
    То есть сейчас перевозчики занимаются благотворительностью и возят пассажиров себе в убыток? Ну-ну, покажите мне российский бизнес (да и любой другой, в общем-то), который будет работать себе в убыток.
    27.12.2016 11:40
    0 | 18

    • kentara 
      Собственно если работать "по белому" то возможно и прибыль сведена к минимуму, а то и действительно "в убыток", но кто же у нас "по белому" то работает?
      27.12.2016 12:04
      0 | 4

      • BARBAdos 
        они по-белому и работают: ЕНВД - копейки, мин. зарплата джамшуту, плюс ворованное ДТ, кассовый аппарат не обязателен, кормить кучу бездельников на базе, как в ПАТП не надо, по итогу бабло белое и пушистое...
        27.12.2016 12:18
        0 | 3

        • kentara 
          По белому я и имел ввиду с содержанием АТП и "бездельников"
          27.12.2016 15:15
          0 | 0

    • mriya 
      Леонид, возможно они имеют в виду день, когда мало пассажиров
      27.12.2016 12:41
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        Езжу не то, чтобы очень много и очень часто, но пустых маршрутов практически не встречал. Эти веселые ребята вполне себе могут и постоять, ожидая заполнение салона пассажирами. Так что у них практически не бывает пустых рейсов.
        27.12.2016 12:47
        0 | 3

        • mriya 
          Ладно, уговорил) Не благотворителя они, не благотворители.
С прошедшим тебя и с наступающим!)
          27.12.2016 13:08
          0 | 0

  • BARBAdos 
    ну что за вранье? А то бы маршрутчики гоняли на линию свои машины, если б тариф даже не покрывал их затраты. Есть статистика по инфляции годовой и по ценам на ГСМ, вот индексацию и надо производить ориентируясь на эти показатели...
    27.12.2016 11:44
    0 | 10

  • Циничный Реалист 
    а между тем, сограждане, пока вы производите расчеты (вероятно, для самоуспокоения)  и искренне пытаетесь понять а правильно ли вас нагибают, цена очень быстро поднимется до 25 р, и потом еще выше. Но вы не переживайте, все в строгом соответствии с законом.
    27.12.2016 11:58
    2 | 9

  • tourist 
    Это результат конкурсов и "оптимизации" маршрутов, которые привели к сокращению маршруток и монополизации рынка. Приходилось как-то в субботу и воскресенье часов в 5 вечера ехать с Речного на Пролетарку. Сесть на 9 и 14 с детьми невозможно - уже забитыми подходят. Только из дверей зады торчат. Представляю, что в рабочие дни в часы пик. Спас 21-й муниципальный, который из парка в Мигалово пустой пришел. Тоже самое с Пролетарки на 2-й не сесть. 7-й вообще каким-то немыслимым путём ходит. Короче муниц. транспорт развалили, за частный взялись, оптимизаторы фиговы.
    27.12.2016 11:59
    0 | 10

    • Garykus 
      ну так федеральный закон развязал маршрутчикам руки, в законе (220ФЗ) даже не прописано за какой срок должны уведомлять об изменении тарифа. Это как на 106(601) утром 19 рублей, а в обед стало известно что договор закончился и стоимость проезда в этот же день уже стала 20 рублей.
      27.12.2016 12:03
      0 | 5

  • mriya 
    А чего так только с 1-го? Давайте с 31-го декабря! Праздник к нам приходит...
    27.12.2016 12:03
    0 | 9

    • Garykus 
      в новогоднюю ночь маршрутки и так будут загибать цены может как в прошлом году до 50 рублей. а может и до 100 рублей за поездку в зависимости от "жадности" и возможности у пассажира воспользоваться альтернативным транспортом.
      27.12.2016 12:08
      1 | 4

      • mriya 
        Новогодняя ночь- это святое содрать. А можно было бы еще с утра. Прогадали.
        27.12.2016 12:36
        0 | 2

        • kentara 
          Мне вот за работу в праздничный день платят, как и всем (по закону), а маршрутчик/таксисты не люди?
          27.12.2016 15:17
          0 | 0

  • ku-10 
    Пусть будет 22 рубля или даже 25, да хоть все 30 или 50! Всё равно будем ездить, куда деваться? Покричим, поворчим, достанем кошелёк - оплатим и поедем.
    27.12.2016 12:05
    2 | 6

    • mriya 
      Не совсем, когда тепло и сухо, я, например, вспоминаю о здоровом образе жизни и иду пешком. 
Эх, Дарья, а так хорошо день начинался)
      27.12.2016 12:37
      0 | 2

      • ku-10 
        Отлично. Мне до работы 10 км. Это 2,5 часа пешком. Подъём в 4 утра, выхожу из дома в 4,30. Рабочий день начинается в 7 утра. До 16 работаю, затем 2,5 часа путь домой. Дома в 18,30. В 20.00 отбой. То есть свободного времени 1,5 часа.
        27.12.2016 12:45
        0 | 3

        • Житель подземелья 
          поповозка/мопед/велосипед/самокат? не, ну не сейчас, а теплое время года как минимум?
          27.12.2016 12:49
          0 | 3

  • RSERG 
    "И вообще, чтобы не было убытков, цена проезда в тверских маршрутках должна быть 40-45 рублей" зарплата и пенсии у пассажиров должны быть где то в районе 80000 рублей.
    27.12.2016 12:26
    0 | 9

  • BaLeHToLog 
    За 40-45 рублей, из ПАЗика должен выходить лакей в ливрее и со словами :"Прошу вас!" должен склониться в поясном поклоне, а ежели дама пред ним - ещё и шляпу снять.
    27.12.2016 12:29
    0 | 11

    • mriya 
      бурные аплодисменты!)))
      27.12.2016 12:39
      0 | 4

  • zxcvbnm 
    Насколько я понимаю, в договорах заключаемых администрацией города в рамках проведенных конкурсов должно быть прописано каким образом и на основании каких документов регулируется стоимость предоставляемых услуг. Просим комментарий администрации в студию.
    27.12.2016 12:53
    0 | 3

  • Xычник_Ёж 
    Все это интересно,альтернативы личному транспорту не вижу,на работе меня ждут вовремя,опоздать я себе позволить не могу,как и зависеть от вероятности маршруток и ОТ!Так что повысится нет ли пофигу уже!С последней оптимизации даже не знаю что куда ходит,да и Бог с ним!Нету власти-нет и транспорта!Рассчитываю давно только на себя,чего и всем желаю!
    27.12.2016 12:58
    0 | 1

  • ksw 
    Когда же налоговая займется и водилами и хозяевами маршруток? Ведь водилы оформлены на минималку , с которой хозяева и делают все отчисления. А водилы налогов не платят с ежедневных заработков.                             НАЛОГОВАЯ, ГДЕ ЖЕ ТЫ ? Аууууууу.
    27.12.2016 13:05
    0 | 5

  • Бертран 
    Перевозчикам не сладко живется, господа, уж поверьте: всякий хочет власть показать и поживиться. Иногда незаконно. Вот и вынуждены они поднимать цены за услуги, но это как раз не противоречит нашим законам- капитализм.
    27.12.2016 13:25
    3 | 0

    • mriya 
      анархия
      27.12.2016 13:53
      0 | 2

  • Ms. 
    Может городу есть смысл рассмотреть организацию муниципального маршрутного такси? Прибыльный стабильный бизнес. Что это даст гражданам? Безопасное передвижение, фиксированную стоимость проезда, график работы транспорта по расписанию с и до.
    27.12.2016 13:37
    0 | 5

    • Alx 
      В муниципальных руках этот бизнес не будет прибыльным и стабильным. Основа прибыльности и стабильности - это план, который ставят водителям. Но одновременно из этого плана и исходит гонка за пассажирами с нарушениями ПДД и остальным.
      27.12.2016 15:34
      0 | 1

  • MikeH 
    Народ, я с вас фигею!
Что, уже забыли что акцизы на топливо с 1 января увеличиваются?
Ну так вы держитесь там, сейчас в магазинах цены тоже вверх попрут!

И да, я вчера на 8 маршрутке катался на Орджоникидзе и обратно.
Поездочка в стиле "треш и угар", но других вариантов не было.
Водилы едут как черти, я реально офигевал от их вождения. 
И никакой муниципальной альтернативы им нет.
    27.12.2016 14:35
    0 | 2

    • Ms. 
      А должна быть.
      27.12.2016 15:09
      0 | 1

  • Virtue_to_Vice 
    Чем больше цена проезда в маршрутках - тем лучше, меньше ездить на них будут.
    27.12.2016 15:24
    0 | 2

  • Sedmoy 
    Ы!
    Прикрепленные изображения:
    27.12.2016 15:28
    0 | 1
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