С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

С 1 января стоимость проезда в ряде тверских маршруток повысится до 22 рублей. Бумажки с неприятными объявлениями уже приклеены скотчем на грязных окнах. Повышение даже в два рубля станет существенной нагрузкой для кошельков многих тверичан, но поделать с этим ничего нельзя. В соответствии с федеральным законом, перевозчики имеют полное право устанавливать любую стоимость проезда.

Утром 27 декабря в салоне маршрутки № 8 приклеено объявление с текстом: «Уважаемые пассажиры! С 1 января 2017 года тариф на проезд в маршрутных автобусах будет составлять 22 рубля». Письмо и фото пришло на почту редакции ТИА от читателя Дарьи.

Корреспондент ТИА связался с одним из частных предпринимателей, который пояснил, что данная мера вынужденная.

- Изначально говорилось о 25 рублях, но потом сошлись на 22. Такая стоимость проезда будет в маршрутках №№ 8, 28, 55, 222, 4, возможно в 14-ой. Может еще в каких, сейчас не скажу. Предприниматели, согласно 220-ФЗ, могут сами, без РЭК, регулировать и устанавливать цену. По моему мнению, наконец-то государство нашло цивилизованный путь общения с бизнесом, отпустило цены.

И вообще, чтобы не было убытков, цена проезда в тверских маршрутках должна быть 40-45 рублей. Сейчас литр дизельного топлива стоит 38-39 рублей, вот и проезд должен приравниваться к литру топлива. А 22 рубля никого не спасет, - сказал собеседник агентства.

Директор некоммерческого партнерства "Инициатива" Владимир Исаев информацию о том, что большинство перевозчиков поднимут с 1 января стоимость проезда, подтвердил:

- Более того, поступают сигналы, что некоторые водители уже берут за проезд 22 рубля, но это непроверенная информация. Перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики обязаны заранее уведомить об этом пассажиров, кроме того, у водителя должны быть билеты на эту сумму.

Напомним, с 11 января 2016 года почти все тверские перевозчики получили право изменять тариф по своему усмотрению в рамках федерального закона от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", ряд статей которого вступил в этот день в законную силу.

В статье 3 указанного ФЗ вводятся следующие понятия:

- регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке;

- регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком.

Согласно реестру городских маршрутов регулярных перевозок, в Твери к регулируемым из частных перевозчиков до марта прошлого года относились лишь №№14 и 55, то есть тарифы для них утверждал РЭК. Все остальные маршрутки перевозили пассажиров по нерегулируемым тарифам, а значит, предприниматели могли сами устанавливать тариф.

С марта 2016 года 14-я и 55-я маршрутки перестали быть регулируемыми, потому что контракты с городской администрацией закончились. Теперь РЭК устанавливает тарифы только для муниципального транспорта. Стоимость проезда на маршрутках не регулируется ни кем и полностью отдана на откуп предпринимателям.

Последний раз маршрутчики поднимали цену на проезд 25 января 2016 года с установленных в июле 2015 года РЭКом 19 рублей до 20 рублей уже по своему усмотрению.