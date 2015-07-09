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В Твери за убийство и изнасилование 13-летней давности осуждены двое мужчин

В Твери за убийство и изнасилование 13-летней давности осуждены двое мужчин - ТИА
22 Декабря 2016 17:55
Автор: TIA

Трагедия произошла 18 апреля 2003 года. Ночью две девушки – студентки возвращались из ночного клуба «От заката до рассвета» в общежитие.  В парке Победы на них напали двое мужчин, они затащили несчастных в кусты. Сначала они изнасиловали девушку, которая была постарше. Они пытались ее убить – душили, но девушка выжила. Она притворилась мёртвой, что и спасло ей жизнь. Вторую девушку насильники убили. 

Мужчины с места преступления скрылись, оставив на месте происшествия банку пива с отпечатками пальцев одного из них, как сообщал СУ СК России по Тверской области.

С учетом давности событий расследование преступлений представляло особую сложность для следствия. Было проведено множество судебных экспертиз, следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, поясняет региональное СУ СК РФ.

По отпечаткам пальцев с пивной банки через 12 лет один мужчина был установлен и задержан. На следующий день задержали и второго. Один мужчина 1971 года рождения, другой - 1972-го. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Приговором Тверского областного суда один из них был  признан виновным в совершении преступлений по ч.3 ст. 30, п.п. «а,ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ и п.п. «ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй признан виновным в совершении преступлений по ч.4 ст. 33, ч.3 ст.30, п.п. «а,ж, к» ч.2 ст. 105 УК РФ, по п.п. «ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорён к 18 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оба также были признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, но от наказания за эти преступления освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По информации пресс-службы Тверского областного суда

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Метки: громкое дело в тверской областном суде убийцы и насильники изнасилование в парке победы
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Комментарии (7)

  • Dobry кrtek 
    Да уж...Двадцать лет на основании отпечатков на банке пива. Я охреневаю на доказательную базу. Эдак я выброшу пакет из-под сока, какая-нибудь .учка скажет, что я её изнасиловал и пакет к заявлению приложит. И ведь не доказать ничего, следствие поверит проститутке. Тьфу, противно прям.
    22.12.2016 18:24
    1 | 5

    • Остап Бендер 
      Был ряд экспертиз это точно. Кротик ты вроде бы на наивного не похож)
      22.12.2016 18:44
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Каких? Пока нам сообщают только про дактилоскопическую ( банка ). Всё остальное общие фразы. Не верю, что через столько лет нашли материал для идентификации  ДНК. А если нашли, то где? Только в рифму не отвечайте)
        22.12.2016 18:57
        1 | 1

    • Proletary 
      Крот, ты уверен, что все материалы дела представлены в этом сообщении?
      22.12.2016 19:38
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        И в этом, и в предыдущих сообщениях, материалы дела не представлены вообще. Имеется только упорное упоминание о некоей банке с отпечатками. Потому и удивлён. Однако, если ссылаться на тайну следствия, то стоило скрыть информацию и о банке. Иначе всё обвинение постоянно упирается в эту злосчастную банку, что смешно.
P.S. Кроме того, если именно это ( не эта ) человеко позиционируется, как жертва сексуального насилия, то...поверить в совершённый насильственный половой акт невозможно вообще. Изображение предоставлено одним из пользователей ТИА. Я просто привожу его в данном сообщении. Вот Вы, Пролетарий, смогли бы посягнуть на девичью честь того, что имеется на изображении? Интересно было бы  узнать.
        Прикрепленные изображения:
        22.12.2016 19:43
        0 | 1

        • Proletary 
          Ты плюнул в душу журналистике. А как же "краткие сообщения о бодром настроении и о трубе паровоза, из коей валит дым"?
И кстати, о вкусах не спорят. Иначе я тебя запишу в потенциальные гомофобы, а это страшная участь.
Если серьезно, и если это подлинная фотка, ты наверняка видел и бОльшие изменения за 12 лет.
          22.12.2016 20:00
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Прошу дать определённый и чёткий ответ на постскриптумную часть моего комментария, гражданин.
            22.12.2016 20:03
            0 | 0
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