В Твери за убийство и изнасилование 13-летней давности осуждены двое мужчин

Трагедия произошла 18 апреля 2003 года. Ночью две девушки – студентки возвращались из ночного клуба «От заката до рассвета» в общежитие. В парке Победы на них напали двое мужчин, они затащили несчастных в кусты. Сначала они изнасиловали девушку, которая была постарше. Они пытались ее убить – душили, но девушка выжила. Она притворилась мёртвой, что и спасло ей жизнь. Вторую девушку насильники убили.

Мужчины с места преступления скрылись, оставив на месте происшествия банку пива с отпечатками пальцев одного из них, как сообщал СУ СК России по Тверской области.

С учетом давности событий расследование преступлений представляло особую сложность для следствия. Было проведено множество судебных экспертиз, следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, поясняет региональное СУ СК РФ.

По отпечаткам пальцев с пивной банки через 12 лет один мужчина был установлен и задержан. На следующий день задержали и второго. Один мужчина 1971 года рождения, другой - 1972-го. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Приговором Тверского областного суда один из них был признан виновным в совершении преступлений по ч.3 ст. 30, п.п. «а,ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ и п.п. «ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание виде лишения свободы на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй признан виновным в совершении преступлений по ч.4 ст. 33, ч.3 ст.30, п.п. «а,ж, к» ч.2 ст. 105 УК РФ, по п.п. «ж,к» ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорён к 18 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оба также были признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, но от наказания за эти преступления освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По информации пресс-службы Тверского областного суда