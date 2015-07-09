В Кашине на двухлетнего ребенка упала снежная глыба

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области организовано проведение проверки.

Как сообщает ведомство, 27 декабря около 19 часов 30 минут 27-летняя женщина со своими двумя двухлетними детьми и подругой находились около пятиэтажного дома по адресу ул. Михаила Калинина д. 1А. Когда они стали заходить в подъезд, с крыши дома на землю упала снежная глыба, часть которой отскочила от стены и попала по голове мальчика. В больнице малолетнему поставили диагноз - ушиб волосистой части головы.

- В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Запрошена вся необходимая документация, касающаяся проводимых работ по уборке снега и обслуживанию многоквартирного дома. Действиям работников коммунальных служб, ответственных за данный участок на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности оказываемых услуг будет дана правовая оценка, - сказала ТИА Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области.