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В Кашине на двухлетнего ребенка упала снежная глыба

В Кашине на двухлетнего ребенка упала снежная глыба - ТИА
28 Декабря 2016 12:57
Автор: TIA

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области организовано проведение проверки.

Как сообщает ведомство, 27 декабря около 19 часов 30 минут 27-летняя женщина со своими двумя двухлетними детьми и подругой находились около пятиэтажного дома по адресу ул. Михаила Калинина д. 1А. Когда они стали заходить в подъезд, с крыши дома на землю упала снежная глыба, часть которой отскочила от стены и попала по голове мальчика. В больнице малолетнему поставили диагноз -  ушиб волосистой части головы.

- В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Запрошена вся необходимая документация, касающаяся проводимых работ по уборке снега и обслуживанию многоквартирного дома. Действиям работников коммунальных служб, ответственных за данный участок на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности оказываемых услуг будет дана правовая оценка, - сказала ТИА Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области.

 

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Метки: упала глыба льда упала снежная глыба снег упал на ребёнка
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Комментарии (1)

  • UViolet 
    Какое счастье, что малышок отделался синяком.В данной ситуации можно сказать, что ребёнок родился не "в рубашке", но "в каске". Тем самым он заранее подготовился к жизни в нашей стране.
    28.12.2016 13:10
    0 | 7
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