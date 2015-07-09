tvernews.ru
26 декабря Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию - ТИА
26 Декабря 2016 12:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

Александр Штуко родился в музыкальной семье 30 апреля 1986 года. Его мама Нина Федоровна – оперная певица, окончила консерваторию. Многие годы работала солисткой Бакинского оперного театра и Бакинской филармонии. А с 1989 года она - преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского по вокалу и  постановке голоса.

Саша с детства учился музыке. Он учился в школе № 30 и параллельно в тверской музыкальной школе № 1 по классу – фортепиано. Это был талантливый ребенок.

Эмма Штуко, родная сестра:

- У нас музыкальная семья, нам передался талант нашей мамы – оперной певицы. Саша пел с детства, в музыкальной школе был лучшим учеником, его хвалили за прекрасный слух. После окончания школы в Твери он занялся поиском места дальнейшей учебы. Начинал в Петрозаводской консерватории. Также прослушивался в консерваторию Санкт-Петербурга. Его к себе в класс брала учиться профессор вокальной кафедры Ирина Богачева, это известная на весь мир оперная певица. Но поступить тогда не получилось по семейным обстоятельствам.

Потом Саша перебрался в Москву, там закончил МПГУ им. Ленина. После его окончания прослушался и попал в ансамбль Александрова, где сразу же был принят в хор. Голос у Саши редкий - бас. Очень красивый тембр, поэтому в хор его, не задумываясь, взяли.

Саша и Эмма, последний его День рождения

От полученного предложения Александр был счастлив. Он получил работу мечты, пел в известном ансамбле, жил в Москве – жизнь налаживалась. К тому же, говорит сестра, у Саши появилась возможность путешествовать по миру. Такой возможности у семьи не было, за границей почти не бывали. А тут, благодаря работе, стал часто ездить по зарубежью. Он так радовался, вспоминает Эмма, что только за год побывал в 14 странах с гастролями ансамбля.

Несмотря на плотный график, Саша не забывал и родных: раз-два в месяц бывал в родной Твери. Если была возможность, то старался и чаще. В Москве у него была любимая девушка, он мечтал создать семью.

- Он был очень хорошим человеком, любящим братом, всегда дружелюбный, жизнерадостный. В последнее время мечтал создать настоящую семью, родить ребенка, хотел купить домик, чтобы поселить туда всех нас - всю семью. У него были мечты здорового, полного сил и желания жить мужчины в 30 лет. Он был романтик. И очень любил шутить, знал много анекдотов.

Рано утром 25 декабря жизнь Саши оборвалась. Он был среди пассажиров на борту ТУ-154, который потерпел крушение недалеко от Сочи.

Незадолго до своей гибели молодой человек прислал близким фотографию: он на борту того самого самолета перед вылетом из  подмосковного Чкаловского.

У семьи было плохое предчувствие. Родные отговаривали Сашу от этой командировки, просили остаться дома. Как знали…

- Это была первая его поездка в Сирию, он там никогда не был. О том, что он туда летит, мы узнали за несколько дней до полета. Очень его отговаривали. Волнение какое-то внутреннее было. Но он сказал, что все будет хорошо, ведь "с нами генералы летят!". Еще говорил, что огни самолета будут погашены. Это значит, что он полетит без опознавательных знаков, чтобы в случае обстрела его не увидели. Может, это была выдумка Саши, чтобы нас успокоить, а может и правда.

Как рассказала ТИА сестра Саши Эмма Штуко, трагедии буквально преследуют их семью. У мамы их было четверо детей. 4 года назад от сердечного приступа умер первый брат, два года назад от онкологии скончалась старшая сестра…теперь смерть забрала Александра. Эмма осталась одна – самая младшая в семье.

Родных погибших при крушении ТУ-154, по словам Эммы, разместили в одной гостинице в Москве, выделили транспорт для поездок. 26 декабря в 16.30 в морге на Тарном проезде пройдет опознание.

- Психологически нам никто уже не поможет. Со временем оклемаемся. Сейчас нам, родственникам, озвучивают две версии авиакатастрофы - это неисправность самолета или ошибка пилотирования.

В Контакте Эмма Штуко опубликовала запись:

«Любимый... Дорогой мой брат, мне так горько, что тебя больше нет... Как много мы с тобой планировали, мечтали, и не успели... И больше уже не успеем... У тебя так много друзей и знакомых, которые тебя любят, так много сообщений... Спасибо всем, кто писал и помнит нашего Сашу... Он знал и любил каждого из вас...

Ты любил море. Теперь оно - твое.»

Саша и Эмма, брат с сестрой

ФОТО ТИА предоставила сестра погибшего из личного архива.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: авиакатастрофа ту-154 сирия крушение ту-154 александр штуко штуко
Смотрите также:
Комментарии (31)

  • Dobry кrtek 
    Похоже, что версии неисправность-ошибка пилотирования власть устраивают. Но я сомневаюсь, ибо власти не верю ни на грошик. Людей жаль, тут и говорить нечего. Заложники игр в войнушку, освободительную, естественно.
    26.12.2016 12:42
    1 | 30

    • UnCle 
      Конечно устраивают - выхода другого нет. В противном случае - вилы двойные с вензелями расписывались. Был бы борт гражданский, вообще без вопросов, находившихся на борту сделали бы сакральными жертвами террора, а так получается, что признать теракт (если все таки теракт) на борту самолета МО - наступить на горло собственной песне. Поэтому остается только одно - ошибка пилота или техническая неисправность, которая почему то не вылезла при перелете Чкаловский - Адлер.
      26.12.2016 13:11
      1 | 22

  • _Gelsomino_ 
    Ужасная трагедия. Сложно что-то добавить. Родным сил и мужества. Не знаю, сколько ещё должны продолжаться эти жертвы, за прямое и косвенное участие в чужих "крестовых походах"
    26.12.2016 12:44
    2 | 13

  • Циничный Реалист 
    ...
    26.12.2016 12:51
    2 | 4

  • Бертран 
    Страна скорбит. В адрес Единой России приходят десятки соболезнований от всех прогрессивных правительств, мировая общественность возмущена..
В этот трудный час мы призываем граждан России забыть мелкие распри и обиды- сплотиться вокруг правящего ядра и достойно перенести невосполнимую утрату. Никто не будет забыт, всем семьям будет оказана достойная помощь.
    26.12.2016 12:54
    9 | 2

    • Dobry кrtek 
       "...мировая общественность возмущена.." Чем именно возмущена мировая общественность, гр. Бертран? Вторжением в Сирию?
      26.12.2016 13:08
      2 | 17

      • Valter 
        А кто вторгся в Сирию?
        26.12.2016 14:19
        4 | 5

        • Dobry кrtek 
          Террористы из организации, запрещённой на территории РФ. Название не помню. Что здесь непонятно?
          26.12.2016 14:24
          0 | 9

    • Evgeniy1206 
      А можно хоть на таких новостях пиара партии не делать. Тошно читать, рейтинга Вы своей партии подобными вещами не прибавляете...
Соболезнования родственникам погибших!
      26.12.2016 13:44
      5 | 6

      • Dobry кrtek 
        Бертран не пиарит ЕдРо, совсем наоборот...
        26.12.2016 13:55
        0 | 7

        • UnCle 
          Ну да, у Бертрана отлично развит сарказм. ;)
          26.12.2016 14:09
          0 | 9

          • Dobry кrtek 
            И аппетит...
            26.12.2016 14:25
            0 | 3

            • Бертран 
              И животноводство!
              26.12.2016 14:33
              0 | 6

              • VladislaV 
                И чувство юмора!
                26.12.2016 15:33
                0 | 2

              • vepr76 
                Сержант, Вы все-таки вняли призыву партии и занялись сельским хозяйством?
Халяльных овец разводите или кошерных хрюшек?
                26.12.2016 16:27
                0 | 0

    • ilich 
      Согласен, вполне достойная помощь, - более 6 млн. рублей на тело , плюсом пенсии по потере кормильца.
Когда бы они ещё заработали такие деньги, не воруя?
      26.12.2016 15:01
      1 | 5

  • VladislaV 
    Может наши и влупили по самолету без опознавательных знаков?
    26.12.2016 13:07
    2 | 6

  • peshehod 
    Ещё одно подтверждение: не фоткайтесь перед полётом!!!!!!!!
    26.12.2016 13:33
    1 | 8

    • kudimov 
      Ну там же фоткались не все 92 человека. Вряд ли тут есть связь.
      26.12.2016 13:41
      4 | 2

      • peshehod 
        Кто-то из футболистов разбившейся бразильской команды тоже выкладывал селфи (на трапе или в салоне, не помню) перед полётом. Всем не надо. Одного дурного хватает.
        26.12.2016 13:43
        1 | 8

        • kudimov 
          Да наверно перед любым рейсом хоть один, да выкладывает, модно сейчас. Просто если ничего не случилось, то эти селфи никому не интересны, кроме адресата.
Хотя че-то зловещее в этом есть.
          26.12.2016 13:50
          3 | 6

        • Dobry кrtek 
          "Журналист НТВ перед вылетом опубликовал фото упавшего Ту-154." Не один получается фото делал. Однако, думаю, что это простое совпадение, ибо модно сейчас фотографироваться, даже сидя на унитазе.
          26.12.2016 13:53
          0 | 11

    • ilich 
      Прямо напомнило "Пункт назначения"...
      Прикрепленные изображения:
      26.12.2016 14:59
      1 | 3

  • Marusia 
    Какой красивый мужчина. Мои заболезнования.
    26.12.2016 13:52
    5 | 5

  • dusia 
    Соболезнования родным и близким! Молодой,красивый, талантливый... Светлая память!
Так тяжело на душе от этой трагедии... 
Ну хоть сейчас не оставляйте злобных комментов, люди!
    26.12.2016 14:03
    3 | 6

  • BARBAdos 
    он полетел песни петь в разрушенный Алеппо, как по мне, это уже определенная сделка со своей совестью. Ладно военные, они присягу давали, и не могли отказаться, а эти были гражданские, как и журналисты с федеральных каналов.

У нас походу заигрались с этой пропагандой и показухой - в первый раз устроили концерт с помпой в Пальмире, а через несколько месяцев ее опять отбил ИГИЛ, теперь вот хотели спеть и сплясать в Алеппо, и опять удар в спину...

Жаль конечно людей, но блин, башкой думать то надо, риски оценивать трезво и жизненные принципы свои не нарушать (если они есть)...
    26.12.2016 14:06
    6 | 10

    • Vojdy 
      Во время ВОВ многие известные артисты выступали на передовой перед бойцами.
 А в Сирию артисты еще в прошлом октябре летали.
      26.12.2016 14:38
      6 | 3

  • UViolet 
    Да...невесело как-то год завершается. Сочувствую семьям тех, кто был на злосчастном борту. Людей жаль безумно. И тех, кто был в самолёте, и вообще...(озираясь на недавние трагедии )не меньше жалко,тех, кто пал от "боярки", и семью с малышами, по осени сгоревшую у нас в области. Все мы "из одного теста".
    26.12.2016 14:13
    4 | 3

    • UnCle 
      Толи еще будет, на самом деле всё только начинается...
      26.12.2016 14:19
      1 | 7

    • Vojdy 
      ...и все мы вылезли из одного места и все в землю уйдем.
      26.12.2016 16:10
      2 | 1

  • Алексей Владимирович 
    шпаки на военном объекте- жди беды. летайте самолётами Аэрофлота
    26.12.2016 14:26
    5 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
139

Неприятная ситуация в тверском магазине «Леруа Мерлен», или Как из-за 36 рублей попасть под суд

2016-12-21 12:35
76

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери пассажирка маршрутки отчитала водителя матом за мат

2016-12-22 10:04
63

В Твери из продажи изъяли нелегальную «Настойку боярышника»

2016-12-20 16:03
55

В 2017 году средняя цена за пачку сигарет может вырасти до 220 рублей

2016-12-21 11:42
50

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
50

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100