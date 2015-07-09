«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

Александр Штуко родился в музыкальной семье 30 апреля 1986 года. Его мама Нина Федоровна – оперная певица, окончила консерваторию. Многие годы работала солисткой Бакинского оперного театра и Бакинской филармонии. А с 1989 года она - преподаватель Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского по вокалу и постановке голоса.

Саша с детства учился музыке. Он учился в школе № 30 и параллельно в тверской музыкальной школе № 1 по классу – фортепиано. Это был талантливый ребенок.

Эмма Штуко, родная сестра:

- У нас музыкальная семья, нам передался талант нашей мамы – оперной певицы. Саша пел с детства, в музыкальной школе был лучшим учеником, его хвалили за прекрасный слух. После окончания школы в Твери он занялся поиском места дальнейшей учебы. Начинал в Петрозаводской консерватории. Также прослушивался в консерваторию Санкт-Петербурга. Его к себе в класс брала учиться профессор вокальной кафедры Ирина Богачева, это известная на весь мир оперная певица. Но поступить тогда не получилось по семейным обстоятельствам.

Потом Саша перебрался в Москву, там закончил МПГУ им. Ленина. После его окончания прослушался и попал в ансамбль Александрова, где сразу же был принят в хор. Голос у Саши редкий - бас. Очень красивый тембр, поэтому в хор его, не задумываясь, взяли.

Саша и Эмма, последний его День рождения

От полученного предложения Александр был счастлив. Он получил работу мечты, пел в известном ансамбле, жил в Москве – жизнь налаживалась. К тому же, говорит сестра, у Саши появилась возможность путешествовать по миру. Такой возможности у семьи не было, за границей почти не бывали. А тут, благодаря работе, стал часто ездить по зарубежью. Он так радовался, вспоминает Эмма, что только за год побывал в 14 странах с гастролями ансамбля.

Несмотря на плотный график, Саша не забывал и родных: раз-два в месяц бывал в родной Твери. Если была возможность, то старался и чаще. В Москве у него была любимая девушка, он мечтал создать семью.

- Он был очень хорошим человеком, любящим братом, всегда дружелюбный, жизнерадостный. В последнее время мечтал создать настоящую семью, родить ребенка, хотел купить домик, чтобы поселить туда всех нас - всю семью. У него были мечты здорового, полного сил и желания жить мужчины в 30 лет. Он был романтик. И очень любил шутить, знал много анекдотов.

Рано утром 25 декабря жизнь Саши оборвалась. Он был среди пассажиров на борту ТУ-154, который потерпел крушение недалеко от Сочи.

Незадолго до своей гибели молодой человек прислал близким фотографию: он на борту того самого самолета перед вылетом из подмосковного Чкаловского.

У семьи было плохое предчувствие. Родные отговаривали Сашу от этой командировки, просили остаться дома. Как знали…

- Это была первая его поездка в Сирию, он там никогда не был. О том, что он туда летит, мы узнали за несколько дней до полета. Очень его отговаривали. Волнение какое-то внутреннее было. Но он сказал, что все будет хорошо, ведь "с нами генералы летят!". Еще говорил, что огни самолета будут погашены. Это значит, что он полетит без опознавательных знаков, чтобы в случае обстрела его не увидели. Может, это была выдумка Саши, чтобы нас успокоить, а может и правда.

Как рассказала ТИА сестра Саши Эмма Штуко, трагедии буквально преследуют их семью. У мамы их было четверо детей. 4 года назад от сердечного приступа умер первый брат, два года назад от онкологии скончалась старшая сестра…теперь смерть забрала Александра. Эмма осталась одна – самая младшая в семье.

Родных погибших при крушении ТУ-154, по словам Эммы, разместили в одной гостинице в Москве, выделили транспорт для поездок. 26 декабря в 16.30 в морге на Тарном проезде пройдет опознание.

- Психологически нам никто уже не поможет. Со временем оклемаемся. Сейчас нам, родственникам, озвучивают две версии авиакатастрофы - это неисправность самолета или ошибка пилотирования.

В Контакте Эмма Штуко опубликовала запись:

«Любимый... Дорогой мой брат, мне так горько, что тебя больше нет... Как много мы с тобой планировали, мечтали, и не успели... И больше уже не успеем... У тебя так много друзей и знакомых, которые тебя любят, так много сообщений... Спасибо всем, кто писал и помнит нашего Сашу... Он знал и любил каждого из вас...

Ты любил море. Теперь оно - твое.»

Саша и Эмма, брат с сестрой

ФОТО ТИА предоставила сестра погибшего из личного архива.