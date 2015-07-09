В разбившемся самолете Ту-154 был уроженец Тверской области

В разбившимся над Черным морем самолетом Ту-154 находился и уроженец Тверской области 30-летний Александр Штуко, его имя в списках пассажиров самолета. В Твери Александр получил начальное музыкальное образование, затем закончил Московский педагогический университет. В последнее время работал в художественном коллективе России ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова

"КП-Тверь" связалась с сестрой погибшего Эммой, она рассказала, что "он с ансамблем уже много куда ездил. Перед отлетом звонил и говорил: "летим в Сирию”. Мы очень волновались, а он говорит: "с нами генералы, не переживайте”. Он был талантливым, очень талантливым"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154. Самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.