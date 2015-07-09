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В разбившемся самолете Ту-154 был уроженец Тверской области

В разбившемся самолете Ту-154 был уроженец Тверской области - ТИА
25 Декабря 2016 14:01
Автор: TIA
Фотограф: Фото https://vk.com

В разбившимся над Черным морем самолетом Ту-154 находился и уроженец Тверской области  30-летний Александр Штуко, его имя в списках пассажиров самолета. В Твери Александр получил начальное музыкальное образование, затем закончил Московский педагогический университет. В последнее время работал в художественном коллективе России ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова

"КП-Тверь" связалась с сестрой погибшего Эммой, она рассказала, что "он с ансамблем уже много куда ездил. Перед отлетом звонил и говорил: "летим в Сирию”. Мы очень волновались, а он говорит: "с нами генералы, не переживайте”. Он был талантливым, очень талантливым"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154. Самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

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Метки: разбился самолет Ту-154 погиб уроженец Твермкой области
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Комментарии (6)

  • Ms. 
    Так жаль ребят. Искренне соболезную родным.
    25.12.2016 16:39
    0 | 6

  • Homosapiens 
    Вечная память..скорбим.
    25.12.2016 16:58
    0 | 6

  • dsmile 
    Если бы Вова не ввел в Сирию войска... То никакой самолет с артистами и журналистами туда бы не полетел.
    25.12.2016 18:46
    2 | 2

    • hell 
      а если бы, да кабы, то во рту росли б грибы... Че, очередная политическая истеричка? Самолет не в Сирии грохнулся, опомнитесь...
      25.12.2016 18:51
      1 | 0

    • Homosapiens 
      Если бы братья Райт не придумали самолёт,то нечему было бы падать...Идиот ты и логика у тебя идиотская
      25.12.2016 19:14
      0 | 0

    • pridu 
      Это не тебе недавно футболочку на отдыхе порвали?

P.S. Как все же много моральных уродов развелось
      25.12.2016 19:26
      0 | 0
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