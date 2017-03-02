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365 дней губернаторства: самые интересные цитаты и главные достижения Игоря Рудени

365 дней губернаторства: самые интересные цитаты и главные достижения Игоря Рудени - ТИА
02 Марта 2017 09:21
Автор: TIA

Назначение Игоря Рудени исполняющим обязанности губернатора Тверской области стало неожиданным для всех. Ровно год тому назад, 2 марта 2016 года, на встрече с  назначившим на эту должность Президентом бывший замминистр сельского хозяйства России пообещал сделать на благо развития региона всё возможное и даже невозможное. Официальная информация об отставке Андрей Шевелёва появилась нам сайте kremlin.ru несколькими часами позже.

4 марта в правительстве Тверской области состоялось официальное представление Игоря Рудени. И. о. губернатора в приветственной речи заявил, что «развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни». Тогда же стало известно, что Андрей Шевелёв уйдёт работать в ВПК. Бывшего губернатора провожали со слезами.

Игорь Руденя оперативно взялся воплощать в жизнь обещанное президенту. Первым делом назначил встречи с главами муниципальных образований, определил основные направления работы правительства и лично выезжал на многочисленные прорывы теплосетей «Тверской генерации». При этом он по праву заявил, что «состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве региона является одним из наиболее острых вопросов для Тверской области», поэтому здесь нужно не совещания проводить, а работать на результат.

В правительстве начались отставки, и новые назначения, а с Газпромом новый руководитель региона сумел договориться о дальнейшей и долгожданной газификации области.

Николай Исаков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», пояснил журналистам, что правительство региона и «Газпром», наконец-то услышали друг друга:

- На протяжении трех лет не могли разобраться, кто прав, кто виноват. Но времена меняются. Стороны утвердили план мероприятий по снижению просроченной задолженности за потребленный газ в регионе. Концепция совместных действий ставит точку в зонах ответственности сторон по укреплению платежной дисциплины. У корпорации нет любимчиков и пасынков, она нацелена на работу со всеми территориями и надеется, что новое Правительство Верхневолжья поможет выправить ситуацию.

С новым руководителем области были выделены дополнительные финансы на развитие дорог и ЖКХ, социальную сферу. И. о. губернатора отменил конкурс на аренду дорогостоящих автомобилей для представительства правительства региона в Москве, сократил площади арендуемых в столице офисов, и уменьшил штат представительства на 50%. Так регион смог сэкономить 6 миллионов рублей бюджетных денег.

Новый руководитель региона неоднократно повторял, что чиновники и управленцы должны обладать в первую очередь, высокими моральными качествами:

- Если руководители управляющих компаний вдруг становятся владельцами «мерседесов», у нас должен возникнуть вопрос: на правильные ли цели расходуются средства? Надо поменьше лицемерить, называть вещи своими именами и показывать, куда идут деньги, - говорил тогда Игорь Руденя.

В самом начале «губернаторского пути» новый руководитель пообещал достроить детский сад в Чуприяновке и построить там же подземный автомобильный тоннель.

А ещё чётко заявил, что деятельность министров правительства отныне будет оцениваться цифрами: метрами введенного в эксплуатацию жилья, отремонтированных сетей и дорог, гектарами введённых  посевных площадей:

«Мы должны прекратить эту обезличенность. Надо все поставить на свои места. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество», «Наблюдается дефицит персональных достижений должностных лиц. Каждый руководитель должен оставить заметный след в развитии региона», - не уставал повторять Игорь Руденя.

Побывав в Старице с рабочим визитом, новый руководитель решил, что в городе не будет цементного завода, против которого так долго боролись местные жители, но появятся дороги, газ, отремонтируют школу и достроят больницу.

В рамках рабочей поездки в Ржев, Игорь Руденя дал поручение отремонтировать мост через Волгу, не видавший капитального ремонта с 1984 года, до осени 2016 года. А ситуацию с дольщиками Су-155 взял под личный контроль и добился на федеральном уровне ускорения введения в эксплуатацию жилья. 

В конце мая Игорь Руденя принял участие в Волжском крестном ходе:

- Православие является душой русского народа. Оно сыграло ключевую роль в становлении Российского государства. Православные традиции на тверской земле помогали выстоять в сложные времена.

Впервые руководитель Тверской области встретился «лицом к лицу» и без шпаргалки с бизнес-сообществом. Игорь Руденя легко отвечал на все больные вопросы предпринимателей и даже пообещал одному из них поработать личным агентом по недвижимости. В общем, судя по этой встрече, тверское бизнес-сообщество приняло нового руководителя региона.

На встрече с лидерами общественного мнения Игорь Руденя объяснил своё отношение к патриотам и либералам:

- Знаете, чем патриоты отличаются от либералов? Либералы любые решения власти начинают долго обсуждать, критиковать, а патриоты сразу берутся за работу. Нужны, конечно, и те, и другие. Но хочется, чтобы патриотов было больше.

31 мая, на разгромном заседании  правительства, комментируя доклад Андрея Суязова, тогда ещё министра транспорта, который взял и округлил в своём докладе финансовые показатели,  Игорь Руденя напомнил ему и всем присутствующим, что заседание ПТО - «это не киоск «Союзпечать», где может быть сдача плюс-минус. Мы правительство, и деньги обсуждаются бюджетные, точность нужна до каждой копейки». Суязов ушёл в отставку по собственному желанию в конце лета. 

На 9 Собрании депутатов представительных органов Тверской области в разговоре с журналистами разрешилась главная интрига последних дней – Владимир Лукин ответил, что примет предложение Игоря Рудени стать сенатором в Совете Федерации РФ от Тверской области. Что, собственно, и случилось чуть позже.

Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, подводя промежуточные итоги 100 дней «губернаторства» Игоря Рудени, сказал, что, несмотря на такой малый срок, новому руководителю удалось сделать очень многое:

- Самые значимые начинания касаются инвестиционной политики, решения актуальных для территории вопросов. Прежде всего – ремонта дорог. Встреча Игоря Михайловича с председателем правительства позволила выделить Тверской области дополнительно 550 млн рублей. Важный вопрос – энергоснабжение. Соглашения, которые достигнуты с Газпромом, восстановление программы развития области, погашение той задолженности, которая есть на сегодняшний день, решили данные вопросы. Все эти начинания Тверской области дают положительное развитие в плане туризма и других отраслей.

Во время многочисленных летних праймериз Игорь Рудене задали вопрос, где ему лучше живётся – в столице или в нашем регионе. Не задумываясь, Игорь Михайлович ответил, что здесь:

- Во-первых, лучше высыпаешься, несмотря на то, что ложишься далеко за полночь. Экология хорошая. Кроме того, люди здесь уравновешенные, доброжелательные. Никто не спешит, на улице плечами не толкает. И водители более деликатные. В Москве все более закручено. Любому человеку, перешагнувшему за 40 лет, ближе не каменные улицы, а то, что радует глаз. Каким бы ни сложился срок моей нынешней работы, хотел бы как можно дольше прожить на тверской земле и оставить здесь хороший след.

А ещё рассказал, как ему работалось с президентом: «Работа с таким человеком – это жизненная школа мастерства. Самое главное, что надо взять за пример, – это, во-первых, высокую компетентность и скорость принятия решений. А во-вторых – умение работать в команде и трудиться не ограниченное только днем время».

4 июля Игорь Руденя встретился с Владимиром Путиным и доложил, что успел сделать за четыре месяца работы. 

– Тверская область находится прямо в центре страны. И она, конечно, заслуживает гораздо большего и лучшего, чем есть у нее сегодня,- заметил президент.

На этой встрече Игорь Руденя пригласил президента в Тверскую область. Путин пообещал приехать. И приехал 28 июля. Президент посетил агрофирму «Дмитрова Гора», оценил качество местной продукции и поддержал проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

В Дмитрову Гору в тот день съехались высокопоставленные гости. Светлана Орлова, губернатор Владимирской области, сказала, что Тверская область – один из сельскохозяйственных регионов и нам повезло, что сюда пришел исполняющим обязанности губернатора Игорь Михайлович Руденя:

- За его плечами огромная школа работы. С его федеральным авторитетом, профессионализмом можно будет еще больше развивать АПК: запускать в оборот сельскохозяйственные земли, поддерживать малый и средний бизнес. Игорь Михайлович много не говорит, он делает.

Вместе с Игорем Руденей сказочный Западный мост перестал быть похожим на сказку: Минфин включил его в план 2017 года.

С рабочим визитом в Тверской области побывал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с Игорем Руденей  он посетил ржевское предприятие «Электромеханика».

Министр сказал, что взаимодействие региона и федерального ведомства позволит определить направления, в которых министерство сможет помочь тверским производителям.

- Отмечу, что рост показателей обрабатывающей промышленности Тверской области составил 14% по итогам полугодия – очень неплохой результат, и такая динамика должна закрепиться на будущее. Для пользы экономики всей страны.

Параллельно велась работа по подготовке к отопительному сезону. Игорь Руденя отправлял эффективных глав администраций учить «двоечников» отапливать города и веси. А собственникам СУ -155 в это продолжали вручать долгожданные ключи от новых квартир.

2 августа открывали такой же долгожданный, как и ключи от СУ-155, участок трассы М-10 в Торжке. Игорь Руденя сказал, что очень хочет, «чтобы Тверская область была территорией, где интересно жить, развивать бизнес, где молодежь может заниматься любимым делом». А для этого, в том числе, в регионе должны быть хорошие дороги.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства, сказал:

- В Правительстве Тверской области сформировалась высокопрофессиональная команда, с которой мы говорим на одном языке, и это позволяет нам с уверенностью смотреть вперед. Убежден, все проблемы с дорожной отраслью Тверской области мы совместно сможем решить.

Максим Соколов, министр транспорта РФ, отметил, что проекты, которые реализуются в тверском регионе – обход Твери, подъезд к столице субъекта, мост через Волгу, – позволят превратить трассу М-10 в современную магистраль с хорошими скоростными характеристиками.

Раз и навсегда решил проблему мусоросжигающих заводов в области Игорь Руденя, сказав, что таких заводов рядом с жилыми домами, как это планировалось сделать в Лихославле, не будет. Острый и больной для лихославльцев вопрос был исчерпан одним волевым решением.

12 сентября в Твери подписали соглашение о  поставке в Сахалин 16 вагонов, изготовленных на ТВЗ. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который лично приехал в Тверь, сказал, что с  учетом того, что Правительство Тверской области берет под контроль эту работу, он уверен, что завод выполнит заказ в срок, и сахалинцы получат комфортабельные вагоны.

Тем временем 16 сентября первая очередь Ржевского моста была торжественно открыта, как, собственно, обещал Игорь Руденя, и освящена. На этом же мосту радостную новость буквально прибежал рассказать Дмитрий Мельников, гендиректор местного «Краностроительного завода» - завод получил хороший заказ и спасен от разорения. При этом директор неустанно благодарил руководство области.

18 сентября прошли выборы губернатора, на которых уверенную победу одержал Игорь Руденя, а 23 сентября в Тверской области состоялась церемония инаугурации.

- Наши дела для развития тверской земли должны стать достойным продолжением ее великого прошлого, - сказал  губернатор, и, поклонившись залу, покинул сцену под аплодисменты. Церемония, начавшаяся в 9:00, завершилась в 9:30. Игорь Руденя будто бы сразу дал всем понять: для него это обычная рабочая пятница.

29 сентября Игорь Руденя сообщил, что ООО «Тверская генерация» вместе со всем уставным капиталом переходит под контроль Правительства Тверской области и городской власти, причём добровольно. Реконструкция множественных разрытий на сетях, велась под неусыпным контролем рабочей группы, созданной при правительстве. К тому моменту руководство теплоснабжающей организации, прославившейся прорывами теплосетей зимой, было задержано.

Закрывшийся офис врача общей практики в Чуприяновке, обслуживающий почти 3 тысячи жителей поселения, открылся тоже по поручению губернатора. Причём без лишних проволочек, несмотря на уверения местной администрации, что это невозможно.  А в декабре там же открылся обещанный новым губернатором детский сад. 

В декабре Игорь Руденя ещё раз встретился с Президентом. И доложил, что ему удалось сделать за 7 месяцев работы. 

В начале 2017 года стали известны результаты рейтинга губернаторов «Медиалогии» за 2016 год. Игорь Руденя вошёл в топ-5 годового рейтинга губернаторов ЦФО и занял 30-е место в общероссийском своде.

А 15 февраля губернатор отмечал свой день рождения. Весь день в правительство региона поступали поздравления, к вечеру их было уже больше 350. Владимир Путин поздравил Игоря Руденю с днем рождения по телефону.

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Комментарии (23)

  • Инвалид 
    Девять дней одного года
    02.03.2017 09:59
    1 | 9

    • BillyD 
      ну что,мы уже зажили как Москвичи?
      02.03.2017 10:38
      1 | 4

  • леха мамонтов 
    не в президенты ли он метит
    02.03.2017 10:14
    0 | 1

  • Sedmoy 
    Кудимов дал губеру "заём" до осени. Ещё есть время. А вот если не отдаст долг к этому сроку.... - то всё... - мстя Кудимова будет страшной: следующий свой  кредит доверия он отдаст  уже следуюшему путинскому назначенцу. :)
    02.03.2017 10:19
    0 | 6

    • kudimov 
      Седьмой, вот его фраза про тебя: "Либералы любые решения власти начинают долго обсуждать, критиковать, а патриоты сразу берутся за работу"))
      Прикрепленные изображения:
      02.03.2017 10:28
      4 | 5

      • Tsagolov 
        Найди патриота с первого раза.)
        Прикрепленные изображения:
        02.03.2017 10:41
        0 | 4

      • Sedmoy 
        Вольтерьянец я, Кудимов, ВОЛЬТЕРЬЯНЕЦ. Запомни уже наконец!
        02.03.2017 10:46
        0 | 4

        • kudimov 
          Вольнодумец-вольтерьянец
То Седьмой, коллега наш
А по факту - тунеядец
Трутень. Хитрый персонаж.
          02.03.2017 10:59
          1 | 3

          • Tsagolov 
            А Кудимов ростовщик
Он властям даёт кредиты
Без процентов, на доверьи
А в ответ ему: Иди ты...!
            02.03.2017 11:11
            0 | 5

          • Sedmoy 
            В чём же хитрость моя будет,  
Пчёлка - труженик ты наш?
В том, что думать призываю,
Вижу дальше чем крымнаш…?
            02.03.2017 11:31
            0 | 3

            • kudimov 
              Эх, с дивана невозможно
Жизнь мирскую рассмотреть
Да, сейчас в стране все сложно
Но зачем же ныть, трындеть?....
              02.03.2017 11:46
              1 | 2

            • Sedmoy 
              А оно всегда так будет,
Если вместо «ныть, трындеть»,
Выдавать властям кредиты,
И лишения терпеть.    
 (бесконечные, бессмысленные, специально для терпил созданные).
p.s. "Бедность народа - оплот монархии. Богатство и свобода ведут к неповиновению и презрению властей. Свободный и богатый человек нетерпеливо переносит несправедливое и деспотическое правительство. Нужда и нищета лишают бодрости даже самого храброго, притупляют ум, приучают переносить рабство и под постоянным давлением своим отнимают у него ту энергию, которая необходима для того, чтобы стряхнуть с себя ярмо". Томас Мор «Утопия»
              02.03.2017 12:00
              0 | 2

  • USSR 
    После слов "провожали Шевеля со слезами" читать не стал
Задолбали эти рожи в телевизоре все теже...
    02.03.2017 10:20
    1 | 8

  • kanav67 
    Цитат намного больше , чем достижений.
    02.03.2017 10:42
    1 | 7

  • uabumoderoff 
    Пора уже канонизировать Игоря Михайловича,этого кристальной души человека без недостатков.
    02.03.2017 10:48
    1 | 5

  • Житель подземелья 
    Не знаю, по мне как была область и Тверь в *опе, так она там и осталась, несмотря на красивое бла-бла-бла...
    02.03.2017 11:06
    2 | 6

  • abeltv 
    Пока кроме болтовни и пиара от губернатора Рудени пользы никакой. Про Западный мост через Волгу молчание, что-то не видно в Федеральном бюджете статьи про этот мост, а он нужен был ещё  лет 20 назад в Твери! Зато  Тверь Сити вместо 7 млрд уже будет стоить 9 млрд! Неплохой такой откатик....2 млрд.... И это при том, что офисных помещений в Твери сейчас переизбыток в 3...5 раз!
И это только 2 момента....
    02.03.2017 11:38
    1 | 4

  • ilich 
    Пока что губернатору Рудене удается всё больше невозможное, на возможное ни сил, ни времени не остается...

Для ТИА. Руденя пришел в область не с должности замминистра сельского хозяйства, а после директорства в  федеральном Департаменте агропромышленного комплекса. Это несколько разные структуры.
    02.03.2017 12:03
    0 | 3

  • mednoe521 
    Население любого региона ждёт хоть каких-то перемен к лучшему после назначений губернаторов (слово выборы, считаю не уместными). Ну, а откуда эти перемены к лучшему могут взяться, если основная функция назначенцев, как в криминале - смотрящий. Главная функция которого - не навредить "центру". Как начинает вредить , убирают. Вот вчера озвучили зарплаты федеральных чиновников, в целом, кризис их не касается, даже практически везде увеличение зарплат, а у врачей и учителей ТО - уменьшение, и существенное. Премьер вообще как заклинание твердит,чтобы мы не раскатывали губы на светлое будущее.Да и с безработицей "в его голове" всё в порядке- всего 1 000000, на всю Россию! Минфин предлагает ввести подоходный в 15%. Ждать что-либо от губернатора? А что он может? Он даже не может приструнить глав муниципалитетов, которые встряхнулись после его назначения и снова взялись за старое, приспособились....А отсюда и начинается маниловщина. Ни один раз ещё вспомним "Собачье сердце" и профессора Преображенского!!!!
    02.03.2017 12:25
    0 | 2

  • Kost 
    про Западный мост уже никто не говорит, похоже...
    02.03.2017 12:58
    0 | 4

  • Proletary 
    Хороший репортаж, но вылью ложку дегтя: почему не упомянуто Самое Главное Достижение - 38 котлет из выловленной на Речном щуки? Остальные Одоления и прочие «Директивы о привнесении порядка» либо никак не зависели от личности Губернатора, либо к достижениям можно отнести, как говорили наши недоброжелатели, кум грано салис.
    02.03.2017 13:10
    0 | 3

  • Andrevna 
    Губер ха-рооо-ший... А во всех городских и областных бедах виноваты зима, весна, лето, осень, злобные (жители других стран), но, в основном, мы с вами - жители этой отдельновзятой области: есть хотим, учиться, жить в хороших домах, ездить по хорошим улицам, причем ещё и красивым ну и много чего еще хотим. Во губы-то раскатали! Губеру надо рейтинг повышать, а вы тут с прорывами, зарплатами и дорогами лезете.
    02.03.2017 13:11
    0 | 2

  • Fotus 
    Лично мне больше глянулось высказывание Игоря Михайловича на одной из его встреч с Путиным: дескать, в Тверской области смертность большая, потому как люди ездят с большой скоростью из-за того, что дороги у нас хорошие...Перл!
    02.03.2017 16:05
    0 | 1
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