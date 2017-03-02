365 дней губернаторства: самые интересные цитаты и главные достижения Игоря Рудени

Назначение Игоря Рудени исполняющим обязанности губернатора Тверской области стало неожиданным для всех. Ровно год тому назад, 2 марта 2016 года, на встрече с назначившим на эту должность Президентом бывший замминистр сельского хозяйства России пообещал сделать на благо развития региона всё возможное и даже невозможное. Официальная информация об отставке Андрей Шевелёва появилась нам сайте kremlin.ru несколькими часами позже.
4 марта в правительстве Тверской области состоялось официальное представление Игоря Рудени. И. о. губернатора в приветственной речи заявил, что «развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни». Тогда же стало известно, что Андрей Шевелёв уйдёт работать в ВПК. Бывшего губернатора провожали со слезами.
Игорь Руденя оперативно взялся воплощать в жизнь обещанное президенту. Первым делом назначил встречи с главами муниципальных образований, определил основные направления работы правительства и лично выезжал на многочисленные прорывы теплосетей «Тверской генерации». При этом он по праву заявил, что «состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве региона является одним из наиболее острых вопросов для Тверской области», поэтому здесь нужно не совещания проводить, а работать на результат.
В правительстве начались отставки, и новые назначения, а с Газпромом новый руководитель региона сумел договориться о дальнейшей и долгожданной газификации области.
Николай Исаков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», пояснил журналистам, что правительство региона и «Газпром», наконец-то услышали друг друга:
- На протяжении трех лет не могли разобраться, кто прав, кто виноват. Но времена меняются. Стороны утвердили план мероприятий по снижению просроченной задолженности за потребленный газ в регионе. Концепция совместных действий ставит точку в зонах ответственности сторон по укреплению платежной дисциплины. У корпорации нет любимчиков и пасынков, она нацелена на работу со всеми территориями и надеется, что новое Правительство Верхневолжья поможет выправить ситуацию.
С новым руководителем области были выделены дополнительные финансы на развитие дорог и ЖКХ, социальную сферу. И. о. губернатора отменил конкурс на аренду дорогостоящих автомобилей для представительства правительства региона в Москве, сократил площади арендуемых в столице офисов, и уменьшил штат представительства на 50%. Так регион смог сэкономить 6 миллионов рублей бюджетных денег.
Новый руководитель региона неоднократно повторял, что чиновники и управленцы должны обладать в первую очередь, высокими моральными качествами:
- Если руководители управляющих компаний вдруг становятся владельцами «мерседесов», у нас должен возникнуть вопрос: на правильные ли цели расходуются средства? Надо поменьше лицемерить, называть вещи своими именами и показывать, куда идут деньги, - говорил тогда Игорь Руденя.
В самом начале «губернаторского пути» новый руководитель пообещал достроить детский сад в Чуприяновке и построить там же подземный автомобильный тоннель.
А ещё чётко заявил, что деятельность министров правительства отныне будет оцениваться цифрами: метрами введенного в эксплуатацию жилья, отремонтированных сетей и дорог, гектарами введённых посевных площадей:
«Мы должны прекратить эту обезличенность. Надо все поставить на свои места. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество», «Наблюдается дефицит персональных достижений должностных лиц. Каждый руководитель должен оставить заметный след в развитии региона», - не уставал повторять Игорь Руденя.
Побывав в Старице с рабочим визитом, новый руководитель решил, что в городе не будет цементного завода, против которого так долго боролись местные жители, но появятся дороги, газ, отремонтируют школу и достроят больницу.
В рамках рабочей поездки в Ржев, Игорь Руденя дал поручение отремонтировать мост через Волгу, не видавший капитального ремонта с 1984 года, до осени 2016 года. А ситуацию с дольщиками Су-155 взял под личный контроль и добился на федеральном уровне ускорения введения в эксплуатацию жилья.
В конце мая Игорь Руденя принял участие в Волжском крестном ходе:
- Православие является душой русского народа. Оно сыграло ключевую роль в становлении Российского государства. Православные традиции на тверской земле помогали выстоять в сложные времена.
Впервые руководитель Тверской области встретился «лицом к лицу» и без шпаргалки с бизнес-сообществом. Игорь Руденя легко отвечал на все больные вопросы предпринимателей и даже пообещал одному из них поработать личным агентом по недвижимости. В общем, судя по этой встрече, тверское бизнес-сообщество приняло нового руководителя региона.
На встрече с лидерами общественного мнения Игорь Руденя объяснил своё отношение к патриотам и либералам:
- Знаете, чем патриоты отличаются от либералов? Либералы любые решения власти начинают долго обсуждать, критиковать, а патриоты сразу берутся за работу. Нужны, конечно, и те, и другие. Но хочется, чтобы патриотов было больше.
31 мая, на разгромном заседании правительства, комментируя доклад Андрея Суязова, тогда ещё министра транспорта, который взял и округлил в своём докладе финансовые показатели, Игорь Руденя напомнил ему и всем присутствующим, что заседание ПТО - «это не киоск «Союзпечать», где может быть сдача плюс-минус. Мы правительство, и деньги обсуждаются бюджетные, точность нужна до каждой копейки». Суязов ушёл в отставку по собственному желанию в конце лета.
На 9 Собрании депутатов представительных органов Тверской области в разговоре с журналистами разрешилась главная интрига последних дней – Владимир Лукин ответил, что примет предложение Игоря Рудени стать сенатором в Совете Федерации РФ от Тверской области. Что, собственно, и случилось чуть позже.
Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, подводя промежуточные итоги 100 дней «губернаторства» Игоря Рудени, сказал, что, несмотря на такой малый срок, новому руководителю удалось сделать очень многое:
- Самые значимые начинания касаются инвестиционной политики, решения актуальных для территории вопросов. Прежде всего – ремонта дорог. Встреча Игоря Михайловича с председателем правительства позволила выделить Тверской области дополнительно 550 млн рублей. Важный вопрос – энергоснабжение. Соглашения, которые достигнуты с Газпромом, восстановление программы развития области, погашение той задолженности, которая есть на сегодняшний день, решили данные вопросы. Все эти начинания Тверской области дают положительное развитие в плане туризма и других отраслей.
Во время многочисленных летних праймериз Игорь Рудене задали вопрос, где ему лучше живётся – в столице или в нашем регионе. Не задумываясь, Игорь Михайлович ответил, что здесь:
- Во-первых, лучше высыпаешься, несмотря на то, что ложишься далеко за полночь. Экология хорошая. Кроме того, люди здесь уравновешенные, доброжелательные. Никто не спешит, на улице плечами не толкает. И водители более деликатные. В Москве все более закручено. Любому человеку, перешагнувшему за 40 лет, ближе не каменные улицы, а то, что радует глаз. Каким бы ни сложился срок моей нынешней работы, хотел бы как можно дольше прожить на тверской земле и оставить здесь хороший след.
А ещё рассказал, как ему работалось с президентом: «Работа с таким человеком – это жизненная школа мастерства. Самое главное, что надо взять за пример, – это, во-первых, высокую компетентность и скорость принятия решений. А во-вторых – умение работать в команде и трудиться не ограниченное только днем время».
4 июля Игорь Руденя встретился с Владимиром Путиным и доложил, что успел сделать за четыре месяца работы.
– Тверская область находится прямо в центре страны. И она, конечно, заслуживает гораздо большего и лучшего, чем есть у нее сегодня,- заметил президент.
На этой встрече Игорь Руденя пригласил президента в Тверскую область. Путин пообещал приехать. И приехал 28 июля. Президент посетил агрофирму «Дмитрова Гора», оценил качество местной продукции и поддержал проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».
В Дмитрову Гору в тот день съехались высокопоставленные гости. Светлана Орлова, губернатор Владимирской области, сказала, что Тверская область – один из сельскохозяйственных регионов и нам повезло, что сюда пришел исполняющим обязанности губернатора Игорь Михайлович Руденя:
- За его плечами огромная школа работы. С его федеральным авторитетом, профессионализмом можно будет еще больше развивать АПК: запускать в оборот сельскохозяйственные земли, поддерживать малый и средний бизнес. Игорь Михайлович много не говорит, он делает.
Вместе с Игорем Руденей сказочный Западный мост перестал быть похожим на сказку: Минфин включил его в план 2017 года.
С рабочим визитом в Тверской области побывал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с Игорем Руденей он посетил ржевское предприятие «Электромеханика».
Министр сказал, что взаимодействие региона и федерального ведомства позволит определить направления, в которых министерство сможет помочь тверским производителям.
- Отмечу, что рост показателей обрабатывающей промышленности Тверской области составил 14% по итогам полугодия – очень неплохой результат, и такая динамика должна закрепиться на будущее. Для пользы экономики всей страны.
Параллельно велась работа по подготовке к отопительному сезону. Игорь Руденя отправлял эффективных глав администраций учить «двоечников» отапливать города и веси. А собственникам СУ -155 в это продолжали вручать долгожданные ключи от новых квартир.
2 августа открывали такой же долгожданный, как и ключи от СУ-155, участок трассы М-10 в Торжке. Игорь Руденя сказал, что очень хочет, «чтобы Тверская область была территорией, где интересно жить, развивать бизнес, где молодежь может заниматься любимым делом». А для этого, в том числе, в регионе должны быть хорошие дороги.
Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства, сказал:
- В Правительстве Тверской области сформировалась высокопрофессиональная команда, с которой мы говорим на одном языке, и это позволяет нам с уверенностью смотреть вперед. Убежден, все проблемы с дорожной отраслью Тверской области мы совместно сможем решить.
Максим Соколов, министр транспорта РФ, отметил, что проекты, которые реализуются в тверском регионе – обход Твери, подъезд к столице субъекта, мост через Волгу, – позволят превратить трассу М-10 в современную магистраль с хорошими скоростными характеристиками.
Раз и навсегда решил проблему мусоросжигающих заводов в области Игорь Руденя, сказав, что таких заводов рядом с жилыми домами, как это планировалось сделать в Лихославле, не будет. Острый и больной для лихославльцев вопрос был исчерпан одним волевым решением.
12 сентября в Твери подписали соглашение о поставке в Сахалин 16 вагонов, изготовленных на ТВЗ. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который лично приехал в Тверь, сказал, что с учетом того, что Правительство Тверской области берет под контроль эту работу, он уверен, что завод выполнит заказ в срок, и сахалинцы получат комфортабельные вагоны.
Тем временем 16 сентября первая очередь Ржевского моста была торжественно открыта, как, собственно, обещал Игорь Руденя, и освящена. На этом же мосту радостную новость буквально прибежал рассказать Дмитрий Мельников, гендиректор местного «Краностроительного завода» - завод получил хороший заказ и спасен от разорения. При этом директор неустанно благодарил руководство области.
18 сентября прошли выборы губернатора, на которых уверенную победу одержал Игорь Руденя, а 23 сентября в Тверской области состоялась церемония инаугурации.
- Наши дела для развития тверской земли должны стать достойным продолжением ее великого прошлого, - сказал губернатор, и, поклонившись залу, покинул сцену под аплодисменты. Церемония, начавшаяся в 9:00, завершилась в 9:30. Игорь Руденя будто бы сразу дал всем понять: для него это обычная рабочая пятница.
29 сентября Игорь Руденя сообщил, что ООО «Тверская генерация» вместе со всем уставным капиталом переходит под контроль Правительства Тверской области и городской власти, причём добровольно. Реконструкция множественных разрытий на сетях, велась под неусыпным контролем рабочей группы, созданной при правительстве. К тому моменту руководство теплоснабжающей организации, прославившейся прорывами теплосетей зимой, было задержано.
Закрывшийся офис врача общей практики в Чуприяновке, обслуживающий почти 3 тысячи жителей поселения, открылся тоже по поручению губернатора. Причём без лишних проволочек, несмотря на уверения местной администрации, что это невозможно. А в декабре там же открылся обещанный новым губернатором детский сад.
В декабре Игорь Руденя ещё раз встретился с Президентом. И доложил, что ему удалось сделать за 7 месяцев работы.
В начале 2017 года стали известны результаты рейтинга губернаторов «Медиалогии» за 2016 год. Игорь Руденя вошёл в топ-5 годового рейтинга губернаторов ЦФО и занял 30-е место в общероссийском своде.
А 15 февраля губернатор отмечал свой день рождения. Весь день в правительство региона поступали поздравления, к вечеру их было уже больше 350. Владимир Путин поздравил Игоря Руденю с днем рождения по телефону.
Комментарии (23)
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Fotus
02.03.2017 16:05
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