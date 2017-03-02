365 дней губернаторства: самые интересные цитаты и главные достижения Игоря Рудени

Назначение Игоря Рудени исполняющим обязанности губернатора Тверской области стало неожиданным для всех. Ровно год тому назад, 2 марта 2016 года, на встрече с назначившим на эту должность Президентом бывший замминистр сельского хозяйства России пообещал сделать на благо развития региона всё возможное и даже невозможное. Официальная информация об отставке Андрей Шевелёва появилась нам сайте kremlin.ru несколькими часами позже.

Назначение Игоря Рудени исполняющим обязанности губернатора Тверской области стало неожиданным для всех. Ровно год тому назад, 2 марта 2016 года, на встрече с назначившим на эту должность Президентом бывший замминистр сельского хозяйства России пообещал сделать на благо развития региона всё возможное и даже невозможное. Официальная информация об отставке Андрей Шевелёва появилась нам сайте kremlin.ru несколькими часами позже.

4 марта в правительстве Тверской области состоялось официальное представление Игоря Рудени. И. о. губернатора в приветственной речи заявил, что «развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни». Тогда же стало известно, что Андрей Шевелёв уйдёт работать в ВПК. Бывшего губернатора провожали со слезами.

Игорь Руденя оперативно взялся воплощать в жизнь обещанное президенту. Первым делом назначил встречи с главами муниципальных образований, определил основные направления работы правительства и лично выезжал на многочисленные прорывы теплосетей «Тверской генерации». При этом он по праву заявил, что «состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве региона является одним из наиболее острых вопросов для Тверской области», поэтому здесь нужно не совещания проводить, а работать на результат.

В правительстве начались отставки, и новые назначения, а с Газпромом новый руководитель региона сумел договориться о дальнейшей и долгожданной газификации области.

Николай Исаков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», пояснил журналистам, что правительство региона и «Газпром», наконец-то услышали друг друга:

- На протяжении трех лет не могли разобраться, кто прав, кто виноват. Но времена меняются. Стороны утвердили план мероприятий по снижению просроченной задолженности за потребленный газ в регионе. Концепция совместных действий ставит точку в зонах ответственности сторон по укреплению платежной дисциплины. У корпорации нет любимчиков и пасынков, она нацелена на работу со всеми территориями и надеется, что новое Правительство Верхневолжья поможет выправить ситуацию.

С новым руководителем области были выделены дополнительные финансы на развитие дорог и ЖКХ, социальную сферу. И. о. губернатора отменил конкурс на аренду дорогостоящих автомобилей для представительства правительства региона в Москве, сократил площади арендуемых в столице офисов, и уменьшил штат представительства на 50%. Так регион смог сэкономить 6 миллионов рублей бюджетных денег.

Новый руководитель региона неоднократно повторял, что чиновники и управленцы должны обладать в первую очередь, высокими моральными качествами:

- Если руководители управляющих компаний вдруг становятся владельцами «мерседесов», у нас должен возникнуть вопрос: на правильные ли цели расходуются средства? Надо поменьше лицемерить, называть вещи своими именами и показывать, куда идут деньги, - говорил тогда Игорь Руденя.

В самом начале «губернаторского пути» новый руководитель пообещал достроить детский сад в Чуприяновке и построить там же подземный автомобильный тоннель.

А ещё чётко заявил, что деятельность министров правительства отныне будет оцениваться цифрами: метрами введенного в эксплуатацию жилья, отремонтированных сетей и дорог, гектарами введённых посевных площадей:

«Мы должны прекратить эту обезличенность. Надо все поставить на свои места. У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество», «Наблюдается дефицит персональных достижений должностных лиц. Каждый руководитель должен оставить заметный след в развитии региона», - не уставал повторять Игорь Руденя.

Побывав в Старице с рабочим визитом, новый руководитель решил, что в городе не будет цементного завода, против которого так долго боролись местные жители, но появятся дороги, газ, отремонтируют школу и достроят больницу.

В рамках рабочей поездки в Ржев, Игорь Руденя дал поручение отремонтировать мост через Волгу, не видавший капитального ремонта с 1984 года, до осени 2016 года. А ситуацию с дольщиками Су-155 взял под личный контроль и добился на федеральном уровне ускорения введения в эксплуатацию жилья.

В конце мая Игорь Руденя принял участие в Волжском крестном ходе:

- Православие является душой русского народа. Оно сыграло ключевую роль в становлении Российского государства. Православные традиции на тверской земле помогали выстоять в сложные времена.

Впервые руководитель Тверской области встретился «лицом к лицу» и без шпаргалки с бизнес-сообществом. Игорь Руденя легко отвечал на все больные вопросы предпринимателей и даже пообещал одному из них поработать личным агентом по недвижимости. В общем, судя по этой встрече, тверское бизнес-сообщество приняло нового руководителя региона.

На встрече с лидерами общественного мнения Игорь Руденя объяснил своё отношение к патриотам и либералам:

- Знаете, чем патриоты отличаются от либералов? Либералы любые решения власти начинают долго обсуждать, критиковать, а патриоты сразу берутся за работу. Нужны, конечно, и те, и другие. Но хочется, чтобы патриотов было больше.

31 мая, на разгромном заседании правительства, комментируя доклад Андрея Суязова, тогда ещё министра транспорта, который взял и округлил в своём докладе финансовые показатели, Игорь Руденя напомнил ему и всем присутствующим, что заседание ПТО - «это не киоск «Союзпечать», где может быть сдача плюс-минус. Мы правительство, и деньги обсуждаются бюджетные, точность нужна до каждой копейки». Суязов ушёл в отставку по собственному желанию в конце лета.

На 9 Собрании депутатов представительных органов Тверской области в разговоре с журналистами разрешилась главная интрига последних дней – Владимир Лукин ответил, что примет предложение Игоря Рудени стать сенатором в Совете Федерации РФ от Тверской области. Что, собственно, и случилось чуть позже.

Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО, подводя промежуточные итоги 100 дней «губернаторства» Игоря Рудени, сказал, что, несмотря на такой малый срок, новому руководителю удалось сделать очень многое:

- Самые значимые начинания касаются инвестиционной политики, решения актуальных для территории вопросов. Прежде всего – ремонта дорог. Встреча Игоря Михайловича с председателем правительства позволила выделить Тверской области дополнительно 550 млн рублей. Важный вопрос – энергоснабжение. Соглашения, которые достигнуты с Газпромом, восстановление программы развития области, погашение той задолженности, которая есть на сегодняшний день, решили данные вопросы. Все эти начинания Тверской области дают положительное развитие в плане туризма и других отраслей.

Во время многочисленных летних праймериз Игорь Рудене задали вопрос, где ему лучше живётся – в столице или в нашем регионе. Не задумываясь, Игорь Михайлович ответил, что здесь:

- Во-первых, лучше высыпаешься, несмотря на то, что ложишься далеко за полночь. Экология хорошая. Кроме того, люди здесь уравновешенные, доброжелательные. Никто не спешит, на улице плечами не толкает. И водители более деликатные. В Москве все более закручено. Любому человеку, перешагнувшему за 40 лет, ближе не каменные улицы, а то, что радует глаз. Каким бы ни сложился срок моей нынешней работы, хотел бы как можно дольше прожить на тверской земле и оставить здесь хороший след.

А ещё рассказал, как ему работалось с президентом: «Работа с таким человеком – это жизненная школа мастерства. Самое главное, что надо взять за пример, – это, во-первых, высокую компетентность и скорость принятия решений. А во-вторых – умение работать в команде и трудиться не ограниченное только днем время».

4 июля Игорь Руденя встретился с Владимиром Путиным и доложил, что успел сделать за четыре месяца работы.

– Тверская область находится прямо в центре страны. И она, конечно, заслуживает гораздо большего и лучшего, чем есть у нее сегодня,- заметил президент.

На этой встрече Игорь Руденя пригласил президента в Тверскую область. Путин пообещал приехать. И приехал 28 июля. Президент посетил агрофирму «Дмитрова Гора», оценил качество местной продукции и поддержал проекты «Тверь Сити» и «Тверь Экспо».

В Дмитрову Гору в тот день съехались высокопоставленные гости. Светлана Орлова, губернатор Владимирской области, сказала, что Тверская область – один из сельскохозяйственных регионов и нам повезло, что сюда пришел исполняющим обязанности губернатора Игорь Михайлович Руденя:

- За его плечами огромная школа работы. С его федеральным авторитетом, профессионализмом можно будет еще больше развивать АПК: запускать в оборот сельскохозяйственные земли, поддерживать малый и средний бизнес. Игорь Михайлович много не говорит, он делает.

Вместе с Игорем Руденей сказочный Западный мост перестал быть похожим на сказку: Минфин включил его в план 2017 года.

С рабочим визитом в Тверской области побывал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с Игорем Руденей он посетил ржевское предприятие «Электромеханика».

Министр сказал, что взаимодействие региона и федерального ведомства позволит определить направления, в которых министерство сможет помочь тверским производителям.

- Отмечу, что рост показателей обрабатывающей промышленности Тверской области составил 14% по итогам полугодия – очень неплохой результат, и такая динамика должна закрепиться на будущее. Для пользы экономики всей страны.

Параллельно велась работа по подготовке к отопительному сезону. Игорь Руденя отправлял эффективных глав администраций учить «двоечников» отапливать города и веси. А собственникам СУ -155 в это продолжали вручать долгожданные ключи от новых квартир.

2 августа открывали такой же долгожданный, как и ключи от СУ-155, участок трассы М-10 в Торжке. Игорь Руденя сказал, что очень хочет, «чтобы Тверская область была территорией, где интересно жить, развивать бизнес, где молодежь может заниматься любимым делом». А для этого, в том числе, в регионе должны быть хорошие дороги.

Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства, сказал:

- В Правительстве Тверской области сформировалась высокопрофессиональная команда, с которой мы говорим на одном языке, и это позволяет нам с уверенностью смотреть вперед. Убежден, все проблемы с дорожной отраслью Тверской области мы совместно сможем решить.

Максим Соколов, министр транспорта РФ, отметил, что проекты, которые реализуются в тверском регионе – обход Твери, подъезд к столице субъекта, мост через Волгу, – позволят превратить трассу М-10 в современную магистраль с хорошими скоростными характеристиками.

Раз и навсегда решил проблему мусоросжигающих заводов в области Игорь Руденя, сказав, что таких заводов рядом с жилыми домами, как это планировалось сделать в Лихославле, не будет. Острый и больной для лихославльцев вопрос был исчерпан одним волевым решением.

12 сентября в Твери подписали соглашение о поставке в Сахалин 16 вагонов, изготовленных на ТВЗ. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, который лично приехал в Тверь, сказал, что с учетом того, что Правительство Тверской области берет под контроль эту работу, он уверен, что завод выполнит заказ в срок, и сахалинцы получат комфортабельные вагоны.

Тем временем 16 сентября первая очередь Ржевского моста была торжественно открыта, как, собственно, обещал Игорь Руденя, и освящена. На этом же мосту радостную новость буквально прибежал рассказать Дмитрий Мельников, гендиректор местного «Краностроительного завода» - завод получил хороший заказ и спасен от разорения. При этом директор неустанно благодарил руководство области.

18 сентября прошли выборы губернатора, на которых уверенную победу одержал Игорь Руденя, а 23 сентября в Тверской области состоялась церемония инаугурации.

- Наши дела для развития тверской земли должны стать достойным продолжением ее великого прошлого, - сказал губернатор, и, поклонившись залу, покинул сцену под аплодисменты. Церемония, начавшаяся в 9:00, завершилась в 9:30. Игорь Руденя будто бы сразу дал всем понять: для него это обычная рабочая пятница.

29 сентября Игорь Руденя сообщил, что ООО «Тверская генерация» вместе со всем уставным капиталом переходит под контроль Правительства Тверской области и городской власти, причём добровольно. Реконструкция множественных разрытий на сетях, велась под неусыпным контролем рабочей группы, созданной при правительстве. К тому моменту руководство теплоснабжающей организации, прославившейся прорывами теплосетей зимой, было задержано.

Закрывшийся офис врача общей практики в Чуприяновке, обслуживающий почти 3 тысячи жителей поселения, открылся тоже по поручению губернатора. Причём без лишних проволочек, несмотря на уверения местной администрации, что это невозможно. А в декабре там же открылся обещанный новым губернатором детский сад.

В декабре Игорь Руденя ещё раз встретился с Президентом. И доложил, что ему удалось сделать за 7 месяцев работы.

В начале 2017 года стали известны результаты рейтинга губернаторов «Медиалогии» за 2016 год. Игорь Руденя вошёл в топ-5 годового рейтинга губернаторов ЦФО и занял 30-е место в общероссийском своде.

А 15 февраля губернатор отмечал свой день рождения. Весь день в правительство региона поступали поздравления, к вечеру их было уже больше 350. Владимир Путин поздравил Игоря Руденю с днем рождения по телефону.