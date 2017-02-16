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Игоря Руденю поздравил с днём рождения Владимир Путин

15 Февраля 2017 21:40
Автор: TIA

Сегодня, 15 февраля, губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечает день рождения. Весь день в правительство региона поступали поздравления, к вечеру их было уже более 350. Владимир Путин поздравил Игоря Руденю с днем рождения по телефону.

Также свои пожелания Игорю Рудене направили первые лица страны: премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава администрации президента Антон Вайно, а также губернаторы, руководители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, представители общественных организаций. 

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Метки: губернатор тверской области игорь руденя правительство тверской области
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Комментарии (12)

  • -GIP- 
    А еще тверские маршрутчики поздравили и подарили вечерний транспортный колапс
    15.02.2017 21:49
    0 | 8

    • divantsev 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      16.02.2017 00:01
      0 | 0

  • uabumoderoff 
    Может его в президенты готовят?!В следующем году он по рейтингу опередит ВВП.
    15.02.2017 21:53
    0 | 8

  • pitj 
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    15.02.2017 22:02
    0 | 1

  • antiER 
    "Пропал дом" Собачье сердце)
    15.02.2017 22:07
    0 | 0

  • horton 
    Более 350 поздравлений! Интересно, кто считал?))
    15.02.2017 22:35
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Моё поздравление было 349-м...
      Прикрепленные изображения:
      15.02.2017 22:37
      0 | 1

    • antiER 
      сам
      15.02.2017 22:37
      0 | 0

    • antiER 
      сам
      15.02.2017 22:37
      1 | 0

  • USSR 
    Вот это новость. А я все думаю от чего я сегодня весь день счастливый такой!
С.ка жить так как стало легко и хорошо. Ведь Сам Он звонил и ни куда нибудь, а в мой город родной, избранному НЕ мною губернатору.
    15.02.2017 22:36
    0 | 3

    • antiER 
      Не важно, что Вы не выбирали, главное, что его выбрал НАРОД!!! (электорат). Альтернативы нет(
      15.02.2017 22:40
      0 | 0

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Рейтинг выгоняют как тюльпаны  на гидропонике к празднику...
Похоже, лозунг грядущей президентской кампании будет "Если не Руденя- то иди_на!"
    15.02.2017 23:04
    0 | 2
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