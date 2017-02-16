Игоря Руденю поздравил с днём рождения Владимир Путин

Сегодня, 15 февраля, губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечает день рождения. Весь день в правительство региона поступали поздравления, к вечеру их было уже более 350. Владимир Путин поздравил Игоря Руденю с днем рождения по телефону.

Сегодня, 15 февраля, губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечает день рождения. Весь день в правительство региона поступали поздравления, к вечеру их было уже более 350. Владимир Путин поздравил Игоря Руденю с днем рождения по телефону.

Также свои пожелания Игорю Рудене направили первые лица страны: премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава администрации президента Антон Вайно, а также губернаторы, руководители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, представители общественных организаций.