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"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

"Самое трогательное фото": объявляем голосование! - ТИА
28 Марта 2017 14:15
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За три недели мы получили десятки снимков от участников конкурса "Самое трогательное фото", и мы надеемся, что наши читатели успели с ними ознакомиться. А теперь - объявляем голосование! С 28 по 30 марта пишите в комментариях номера наиболее понравившихся участников. Утром 31 марта мы подведём итоги, а 3 апреля наградим победителя в редакции ТИА. 

Всего в конкурсе приняли участие 52 человека. Вы можете отдать свой голос только за одного участника. В случае, если вы перечислите несколько номеров, голос будет считаться отданным за первый из них. При подведении итогов будут учитываться только голоса пользователей ТИА, зарегистрировавшихся на сайте до 1 марта 2017 года.

1. Анастасия Летавина рассказала целую историю в фотографиях о беззаботной жизни кота Марселя. Читать дальше...

2. Александр Беляков прислал фото, которое можно назвать "Эх, прокачу!". Читать дальше...

 

3. Денис Новиков прислал снимок, запечатлевший первые шаги его сына Святослава на улице в декабре 2016 года. Читать дальше...

4. Валерий Гордеев. "Мою младшую внучку не обошла стороной ветрянка". Читать дальше...

5. Алексей Шевченко прислал на конкурс две забавные фотографии, одна из них запечатлела его сына Ярослава с любопытной табличкой у детского сада. Читать дальше...

6. ​Екатерина Марычева прислала трогательное фото первой встречи двух малышей. Читать дальше...

7. Анна Стольникова прислала фото дочери с празднования Дня Победы в небольшом поселке Тверской области. 

8. Татьяна Полетаева. "После смерти моего любимого пса я 10 лет не решалась завести другую собаку. Но в конце октября 2016 года в одной из групп "В Контакте" я увидела объявление о том, что в добрые ручки отдают маленькое чёрное чудо...". Читать дальше...

9. Мария Матвеева прислала фото любимых кошек - Мити и Моти. Читать дальше...

10. Олег Гаврилов прислал фото котика Мартина, любимца супруги. 

11. Аркадий Якимов. "На фотографиях любимый член семьи Кеша. Сейчас он уже великовозрастный старец: в этом году будет 18 лет". Читать дальше...

12. Каримова Катрен. "Бродячий пёс Тишка наконец нашёл свой дом".

13. Екатерина Ермолаева прислала фото со второго дня рождения сына Макара. Читать дальше...

14. Ольга Богомолова. "Катина мама ушла по делам". Читать дальше...

15. Евгений Фурсов прислал фото сына Кирилла. Читать дальше...

16. Ирина Журавлева. "Для каждого из нас фотографии, хранящиеся в архивах (сделанные нами либо с нашим участием), являются трогательными. Ведь они связаны с воспоминаниями о чем-то важном, смешном или грустном, трогательном или не очень. Они связаны с моментами, которые больше не повторятся, так как ничего не повторяется точно так же". Читать дальше...

17. Ольга гостила у своего дедушки, когда в окно заглянул котик. Теперь этот кот смотрит в это же окно с другой стороны. Читать дальше...

18. Анна Фёдорова. "Наши любимые питомцы - семейство шиншилл - обзавелись долгожданным потомством". Читать дальше...

19. Евгения Пономаренко. "Решила поделиться с вами моей любимой фотографией моих любимых дочек Софии (младшей) и Виолетты (старшей)". Читать дальше...

20. Татьяна Бушуева. "Держу маленькую ручку. Стала крестной мамой!"

21. Anna DrozdBondarenko. "На черно-белой фотографии мне пять лет (1991 год). В Луганске на улице Ленина проходило каждое мое лето". Читать дальше...

22. Даша Романова прислала фото любимой кошки Барселоны - Баси, которая 9 марта в первый раз стала мамой. Читать дальше...

23.Анна Калюжная. "Унылый серый день, когда на улице было сыро и холодно, оживился появлением бабочки". Читать дальше...

24. Beesvetlana. "Нашей маленькой любимице Люсинде на фото шесть месяцев". Читать дальше...

25. Постоянная читательница ТИА Наталья прислала два снимка. Читать дальше...

26. Александра. Этот снимок сделала моя приятельница несколько лет назад, когда отдыхала с семьей на Черном море. Мужчину она на переднем плане не заметила, так как снимала плавающего вдалеке дельфина". Читать дальше...

27. Елена Поспелова прислала фотографии дочери Диана и племянника Стаса. Читать дальше...

28. Наталья Барашкова. "Здесь нашему Егорке три годика и это, наверное, первый сознательный Новый год с ожиданием Деда Мороза, с загадыванием подарка и неуверенностью в том, что Дед Мороз именно его принесет". Читать дальше...

29. Елена Санникова. "На фотографии моя дочка, которой 2,5 года. К сожалению, тяга к домашним работам прошла быстрее, чем хотелось бы". Читать дальше...

30. Андрей Сорокин. "Первый весенний букет на восьмое марта для моей дочки Полины". 

31. Виктория Сорокина. "Я со своей дочкой Полей. Готова бесконечно смотреть в ее любимые глазки". 

32. Екатерина Павлова познакомила читателей ТИА в котом Тимасом и кошкой Плюхой. Читать дальше...

33. Виктория Чернышева рассказала историю в фотографияъ о том, как рыбаку на тверской набережной удалось поймать крупную рыбу. Читать дальше...

34. Маргарита Рыкова засняла момент примирения двух своих кошечек - Таши и Умки. Читать дальше...

35. Кирилл Киселёв. "Это моя дочь Варвара, на фото ей год и восемь месяцев". Читать дальше...

36. Татьяна Гопп. "На фотографии дочка Лера кормит "пти-пти", как она называет голубей". Читать дальше...

37. Наталья Михайлова прислала фотографии любимой дочери Ангелины. Читать дальше...

38. Полина Молчанова прислала два снимка, на первом - её сын Егор и муж. Читать дальше...

39. Алина Павлова. "Подарок любимой сестричке на 8 Марта".

40. Оксана Виноградова. "Счастье - держать в своих руках маленькое сокровище". Читать дальше...

 

41. Семицветик прислала свою фотографию с трёхмесячным сыном Валерочкой. Читать дальше...

42. Яна Фомушкина. "На фото изображён мой молодой человек с очаровательными щенками тибетского мастифа, которые родились в январе 2016 года". Читать дальше...

43. Ольга Журкина прислала фотографии любимой собаки Джеси. Читать дальше...

 

44. Анастасия Балабина поделилась фотографиями своего сына Мирослава, который не вылезает из воды и очень любит позировать. Читать дальше...

45. Ирина Макаревич. "На фото мои дети - мои любимые сынишки. Старшие знакомятся с младшим братиком, которого только что привезли из роддома". Читать дальше...

 

46. Людмила Ванечкина. "Весной природа оживает. На оттаявших клумбах появляются первые цветы". Читать дальше...

47. Александра Полева прислала фотографию внуков - Тёмы и Юли. Читать дальше...

48. Tan9590 прислала фотографии дочери Анастасии.

 

49. Екатерина Гулина. "Любовь с первого взгляда - она все же бывает". Читать дальше...

 

50. Татьяна Павловская. "Моя маленькая принцесса помогает мне готовить". Читать дальше...

51. Окси Полагина. "Мой сынок очень любит таскать провода. Очень весёлый и озорной сынок". Читать дальше...

52. Александр Ф.. "Извини, дорогая, что отключили отопление, а у нас нет камина".

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу»:

I место – сертификат на сумму 4000 рублей

II место – сертификат на сумму 3000 рублей

III место – сертификат на сумму 2000 рублей

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке.

Под интеллигентный юмор ведущих, интерактивы и качественную музыку от тверских кавер-групп вечер пролетит незаметно, оставив после себя только приятные впечатления! Во время программы вы успеете познакомиться с другими гостями ресторана и получить приятные подарки и сюрпризы. Но и после окончания основной части шоу веселье продолжится танцами под живое исполнение и музыку DJ. Отметьте день рождения на «Москва-Москва шоу» – и вы получите готовую праздничную программу, сюрприз от ресторана и заряд отличного настроения.

«Москва-Москва шоу» ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89,  8(996)347-81-77.

Ресторан «Москва» в социальных сетях: «В Контакте»InstagramFacebook.

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Комментарии (56)

  • BARBAdos 
    №26 однозначна! Меня фото дельфиньего плавника так тронуло, что сегодня решил пол обеда отдать врагу...
    28.03.2017 14:31
    0 | 8

  • Net. 
    Не поняла как голосовать, но тем не менее № 23.
    28.03.2017 14:31
    0 | 1

  • Добрая Мышь 
    я тоже за 23
    28.03.2017 14:33
    0 | 1

  • Mamann 
    Рыбак потрясающий! №26
    28.03.2017 14:38
    0 | 2

  • pospelova_e@mail.ru 
    27
    28.03.2017 14:43
    0 | 0

  • Mak 
    очень тронул 26
    28.03.2017 14:54
    0 | 3

  • Defrag 
    30
    28.03.2017 14:56
    0 | 0

  • bae99 
    № 26 - дельфин вдалеке очень трогательный!
    28.03.2017 14:57
    0 | 2

  • Leo-L 
    25
    28.03.2017 14:59
    0 | 1

  • Бертран 
    26 Шедевр
    28.03.2017 15:01
    0 | 3

  • Ирина (http://vk.com/id16515831) 
    30
    28.03.2017 15:02
    0 | 0

  • id1Ray 
    5
    28.03.2017 15:02
    0 | 0

  • AlexTvr 
    №7
А так как тут очень много троллей, то у картинки под номером 26 самые большие шансы
    28.03.2017 15:04
    4 | 1

  • A-Lena (https://ok.ru/profile/571393660894) 
    30
    28.03.2017 15:10
    5 | 0

  • matweika2004 
    30
    28.03.2017 15:14
    5 | 0

  • semvio 
    30
    28.03.2017 15:15
    5 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Троллей много, да? Они-то как раз за 30 голосовать набежали. Почти все сегодняшние с 1 комментарием.
Скажем наше решительное "Нет!" нечестным выборам и каруселям!
Голосую за 26!
    28.03.2017 15:15
    0 | 9

  • Uylo_Yobannen 
    №30 - вполне добротная работа. Кстати, правила хорошего тона рекомендуют указывать авторство даже в любительских конкурсах.
    28.03.2017 15:16
    0 | 1

    • Paul_Moriarty 
      И ты,  ̶Б̶о̶т̶  Брут?!
А ну быстро переголосовывай! :)
      28.03.2017 15:18
      0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        Не могу. Убеждения и первая профессия не позволяют. Другое дело, что моё мнение в расчёт лучше не принимать, поскольку конкурс даже не фотолюбительский, а я оцениваю с точки зрения фотографа.
        28.03.2017 15:28
        2 | 2

  • Katy@ 
    30
    28.03.2017 15:16
    1 | 0

  • Vojdy 
    23. Качественно снято.
    28.03.2017 15:21
    0 | 1

  • Алексей Владимирович 
    26  мне она Селигер напоминает. скоро поеду
    28.03.2017 15:24
    0 | 4

  • below 
    25
    28.03.2017 15:24
    0 | 1

  • Vojdy 
    Предлагаю ТИА при подсчете голосов учитывать мнение тех комментаторов, которые зарегистрированы на ТИА хотя-бы месяц.
    28.03.2017 15:24
    0 | 7

    • sad 
      верное примечание. справедливо. чтоб без накруток)))
      28.03.2017 18:07
      0 | 0

  • Pulya 
    за №50.
и еще понравилась наглая бабочка на лапе далматинца- удачный кадр.
    28.03.2017 15:25
    0 | 1

  • TIA 
    При подведении итогов будут учитываться только голоса пользователей ТИА, зарегистрировавшихся на сайте до 1 марта 2017 года.
    28.03.2017 15:25
    0 | 12

    • pospelova_e@mail.ru 
      А можно было раньше об этом написать!!! Я например токо сегодня зарегистрировалась!!!! И что мой голос не считается!!!
      28.03.2017 15:29
      6 | 0

      • Добрая Мышь 
        как же люди у нас халяву любят..
        28.03.2017 16:03
        0 | 3

      • russs 
        Что делать, неПоспелова!
        28.03.2017 17:06
        0 | 2

  • Green_tea 
    я за №10
    28.03.2017 15:28
    0 | 1

  • gorozanka 
    № 16 - замечательный рассказ, очень трогательный
    28.03.2017 15:31
    0 | 0

  • peshehod 
    48
    28.03.2017 15:33
    0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      Ну, это вы сгоряча. Конвейерная поделка детсадовских бомбил здесь точно ни к селу, ни к городу.
      28.03.2017 15:39
      0 | 1

      • Paul_Moriarty 
        Пешеход чутка опечатался. Он за последнее фото голосовал, там внизу подпись "Трехсвятская 49". Циферкой промахнулся :)
        28.03.2017 15:44
        0 | 3

  • dedmoroztver 
    по мне правила голосования бред! честных выборов нет ), вы этого незнали?нужно жюри! а так какието новые правила, то с 1 марта потом с декабря!
    28.03.2017 15:37
    11 | 0

    • Mak 
      Ну вообще-то это изначально прописывалось в условиях конкурса. Все логично
      28.03.2017 15:42
      0 | 7

    • Pulya 
      на ТИА в законе голосования - это зарегистрировавшиеся до начала объявления конкурса.
      28.03.2017 15:57
      0 | 3

  • mriya 
    №16
    Прикрепленные изображения:
    28.03.2017 15:43
    0 | 1

  • Mamann 
    Позвольте спросить, в целях повышения образованности: "А тролли в интернете - это кто?"
    Прикрепленные изображения:
    28.03.2017 15:44
    0 | 0

    • Pulya 
      злобный аноним, который провоцирует и оскорбляет
      28.03.2017 15:55
      0 | 1

      • Mamann 
        Какой ужас! Спасибо!
        28.03.2017 15:55
        0 | 1

  • horton 
    Много хороших снимков: и с ребятами, и со зверятами. Но самые трогательные, всё же, как и у большинства, в личном фотоальбоме. 
Так как за снимок с рыбаком я уже получила от Вектора, отдаю свой голос барбосу с бабочкой! )))
№ 23.
    28.03.2017 15:59
    0 | 1

  • barash 
    28
    28.03.2017 16:01
    0 | 0

  • Yulena 
    16. Ирина Журавлева.
    28.03.2017 16:12
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    1) Голосовать не за кого. Все эти картинки-отстой и концентрированная патока. 2) Поражает откровенная тупость некоторых пользователей ( см. изображения ), для которых чОрным по белому написано "...будут учитываться только голоса пользователей ТИА, зарегистрировавшихся на сайте до 1 марта 2017 года", однако, всё одно лезут.
    Прикрепленные изображения:
    28.03.2017 16:21
    1 | 5

  • Mantikora 
    52. Александр Ф. Самое трогательное фото. Семья - это самое главное.Так трогательно усатые-полосатые родители заботятся о своих детках. КЛАССНО!!!!
    28.03.2017 16:22
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    С учётом того, что все малопонятливые ( сиречь тупенькие ) и свежевырожденные  пользователи голосят за № 30, предлагаю № 30 игнорировать. Стыдно-с, лысеющий товарищ Сорокин с цветочком, честно надо бороться. Чему Вы своего ребёнка научить сможете? Небось и на руку в быту не совсем чисты ...
    28.03.2017 16:39
    0 | 2

    • mriya 
      бросьте, было бы из-за чего так нервничать, как будто не Сорокин хочет конкурс выиграть, а вы корову проиграли. Или тоже в ресторан собрались?
Андрюха С., ну что-с, твое "Евровидение" в сл.году!))))
      28.03.2017 17:16
      0 | 1

  • LOS_ 
    №16 - 1 место. Фото с ветераном. (ТИА, выложите для голосования именно его, а не бабочку. Я еле нашла кто автор фото)
№23 - 2 место, отличный кадр!
№25- жеРЕБЕНОК
    28.03.2017 16:45
    0 | 3

  • kudimov 
    Сейчас придет Бугор со своими 80-ю аккаунтами и определит нам победителя.
Я голосую за 25.
    28.03.2017 16:57
    0 | 5

  • UViolet 
    №33
    28.03.2017 17:22
    0 | 0

  • 4uTaTeJIb 
    30
    28.03.2017 17:46
    0 | 0

  • Ficus 
    № 26 за нестандартный подход к теме
    28.03.2017 17:50
    0 | 0

  • sad 
    +1 голос за 23.
Анна Калюжная. "Унылый серый день, когда на улице было сыро и холодно, оживился появлением бабочки"

и как вариант, если можно было бы ВДРУГ, второе место было бы номеру 34. Маргарита Рыкова засняла момент примирения двух своих кошечек - Таши и Умки
    28.03.2017 18:04
    0 | 0
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