"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

За три недели мы получили десятки снимков от участников конкурса "Самое трогательное фото", и мы надеемся, что наши читатели успели с ними ознакомиться. А теперь - объявляем голосование! С 28 по 30 марта пишите в комментариях номера наиболее понравившихся участников. Утром 31 марта мы подведём итоги, а 3 апреля наградим победителя в редакции ТИА.

Всего в конкурсе приняли участие 52 человека. Вы можете отдать свой голос только за одного участника. В случае, если вы перечислите несколько номеров, голос будет считаться отданным за первый из них. При подведении итогов будут учитываться только голоса пользователей ТИА, зарегистрировавшихся на сайте до 1 марта 2017 года.

1. Анастасия Летавина рассказала целую историю в фотографиях о беззаботной жизни кота Марселя. Читать дальше...

2. Александр Беляков прислал фото, которое можно назвать "Эх, прокачу!". Читать дальше...

3. Денис Новиков прислал снимок, запечатлевший первые шаги его сына Святослава на улице в декабре 2016 года. Читать дальше...

4. Валерий Гордеев. "Мою младшую внучку не обошла стороной ветрянка". Читать дальше...

5. Алексей Шевченко прислал на конкурс две забавные фотографии, одна из них запечатлела его сына Ярослава с любопытной табличкой у детского сада. Читать дальше...

6. ​Екатерина Марычева прислала трогательное фото первой встречи двух малышей. Читать дальше...

7. Анна Стольникова прислала фото дочери с празднования Дня Победы в небольшом поселке Тверской области.

8. Татьяна Полетаева. "После смерти моего любимого пса я 10 лет не решалась завести другую собаку. Но в конце октября 2016 года в одной из групп "В Контакте" я увидела объявление о том, что в добрые ручки отдают маленькое чёрное чудо...". Читать дальше...

9. Мария Матвеева прислала фото любимых кошек - Мити и Моти. Читать дальше...

10. Олег Гаврилов прислал фото котика Мартина, любимца супруги.

11. Аркадий Якимов. "На фотографиях любимый член семьи Кеша. Сейчас он уже великовозрастный старец: в этом году будет 18 лет". Читать дальше...

12. Каримова Катрен. "Бродячий пёс Тишка наконец нашёл свой дом".

13. Екатерина Ермолаева прислала фото со второго дня рождения сына Макара. Читать дальше...

14. Ольга Богомолова. "Катина мама ушла по делам". Читать дальше...

15. Евгений Фурсов прислал фото сына Кирилла. Читать дальше...

16. Ирина Журавлева. "Для каждого из нас фотографии, хранящиеся в архивах (сделанные нами либо с нашим участием), являются трогательными. Ведь они связаны с воспоминаниями о чем-то важном, смешном или грустном, трогательном или не очень. Они связаны с моментами, которые больше не повторятся, так как ничего не повторяется точно так же". Читать дальше...

17. Ольга гостила у своего дедушки, когда в окно заглянул котик. Теперь этот кот смотрит в это же окно с другой стороны. Читать дальше...

18. Анна Фёдорова. "Наши любимые питомцы - семейство шиншилл - обзавелись долгожданным потомством". Читать дальше...

19. Евгения Пономаренко. "Решила поделиться с вами моей любимой фотографией моих любимых дочек Софии (младшей) и Виолетты (старшей)". Читать дальше...

20. Татьяна Бушуева. "Держу маленькую ручку. Стала крестной мамой!"

21. Anna DrozdBondarenko. "На черно-белой фотографии мне пять лет (1991 год). В Луганске на улице Ленина проходило каждое мое лето". Читать дальше...

22. Даша Романова прислала фото любимой кошки Барселоны - Баси, которая 9 марта в первый раз стала мамой. Читать дальше...

23.Анна Калюжная. "Унылый серый день, когда на улице было сыро и холодно, оживился появлением бабочки". Читать дальше...

24. Beesvetlana. "Нашей маленькой любимице Люсинде на фото шесть месяцев". Читать дальше...

25. Постоянная читательница ТИА Наталья прислала два снимка. Читать дальше...

26. Александра. Этот снимок сделала моя приятельница несколько лет назад, когда отдыхала с семьей на Черном море. Мужчину она на переднем плане не заметила, так как снимала плавающего вдалеке дельфина". Читать дальше...

27. Елена Поспелова прислала фотографии дочери Диана и племянника Стаса. Читать дальше...

28. Наталья Барашкова. "Здесь нашему Егорке три годика и это, наверное, первый сознательный Новый год с ожиданием Деда Мороза, с загадыванием подарка и неуверенностью в том, что Дед Мороз именно его принесет". Читать дальше...

29. Елена Санникова. "На фотографии моя дочка, которой 2,5 года. К сожалению, тяга к домашним работам прошла быстрее, чем хотелось бы". Читать дальше...

30. Андрей Сорокин. "Первый весенний букет на восьмое марта для моей дочки Полины".

31. Виктория Сорокина. "Я со своей дочкой Полей. Готова бесконечно смотреть в ее любимые глазки".

32. Екатерина Павлова познакомила читателей ТИА в котом Тимасом и кошкой Плюхой. Читать дальше...

33. Виктория Чернышева рассказала историю в фотографияъ о том, как рыбаку на тверской набережной удалось поймать крупную рыбу. Читать дальше...

34. Маргарита Рыкова засняла момент примирения двух своих кошечек - Таши и Умки. Читать дальше...

35. Кирилл Киселёв. "Это моя дочь Варвара, на фото ей год и восемь месяцев". Читать дальше...

36. Татьяна Гопп. "На фотографии дочка Лера кормит "пти-пти", как она называет голубей". Читать дальше...

37. Наталья Михайлова прислала фотографии любимой дочери Ангелины. Читать дальше...

38. Полина Молчанова прислала два снимка, на первом - её сын Егор и муж. Читать дальше...

39. Алина Павлова. "Подарок любимой сестричке на 8 Марта".

40. Оксана Виноградова. "Счастье - держать в своих руках маленькое сокровище". Читать дальше...

41. Семицветик прислала свою фотографию с трёхмесячным сыном Валерочкой. Читать дальше...

42. Яна Фомушкина. "На фото изображён мой молодой человек с очаровательными щенками тибетского мастифа, которые родились в январе 2016 года". Читать дальше...

43. Ольга Журкина прислала фотографии любимой собаки Джеси. Читать дальше...

44. Анастасия Балабина поделилась фотографиями своего сына Мирослава, который не вылезает из воды и очень любит позировать. Читать дальше...

45. Ирина Макаревич. "На фото мои дети - мои любимые сынишки. Старшие знакомятся с младшим братиком, которого только что привезли из роддома". Читать дальше...

46. Людмила Ванечкина. "Весной природа оживает. На оттаявших клумбах появляются первые цветы". Читать дальше...

47. Александра Полева прислала фотографию внуков - Тёмы и Юли. Читать дальше...

48. Tan9590 прислала фотографии дочери Анастасии.

49. Екатерина Гулина. "Любовь с первого взгляда - она все же бывает". Читать дальше...

50. Татьяна Павловская. "Моя маленькая принцесса помогает мне готовить". Читать дальше...

51. Окси Полагина. "Мой сынок очень любит таскать провода. Очень весёлый и озорной сынок". Читать дальше...

52. Александр Ф.. "Извини, дорогая, что отключили отопление, а у нас нет камина".

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу»:

I место – сертификат на сумму 4000 рублей

II место – сертификат на сумму 3000 рублей

III место – сертификат на сумму 2000 рублей

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке.

Под интеллигентный юмор ведущих, интерактивы и качественную музыку от тверских кавер-групп вечер пролетит незаметно, оставив после себя только приятные впечатления! Во время программы вы успеете познакомиться с другими гостями ресторана и получить приятные подарки и сюрпризы. Но и после окончания основной части шоу веселье продолжится танцами под живое исполнение и музыку DJ. Отметьте день рождения на «Москва-Москва шоу» – и вы получите готовую праздничную программу, сюрприз от ресторана и заряд отличного настроения.

«Москва-Москва шоу» ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89, 8(996)347-81-77.

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