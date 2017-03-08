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Представляем первых участников конкурса "Самое трогательное фото"!

Представляем первых участников конкурса "Самое трогательное фото"! - ТИА
08 Марта 2017 16:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

На ТИА стартовал традиционный весенний конкурс "Самое трогательное фото". Представляем читателям первых участников: сегодня героями снимков стали наши любимые-прелюбимые домашние питомцы.

Анастасия Летавина рассказала целую историю в фотографиях о беззаботной жизни кота Марселя (остальные фото в галерее).

Марсель в нашей семье появился пять лет назад. Сейчас кот переживает не самые лучшие для него времена - у нас родился ребёнок. Марселю тяжело признать тот факт, что теперь не только его одного носят на руках, кормят и любят. Но кот, конечно же, остаётся для нас полноценным и любимым членом семьи!

Александр Беляков прислал фото, которое можно назвать "Эх, прокачу!"

Фото сделала жена летом прошлого года, когда я вышел из машины. Наша собака - жесткошёрстный фокстерьер Виолетта - сразу пробралась за руль "Nissan X-Trail" и стала наблюдать за мной, но по фото видно, что она готова ехать, заруливая, как опытный водитель.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Метки: конкурс на тиа ресторан москва в твери москва-москва шоу фотоконкурс на тиа самое трогательное фото
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Комментарии (10)

  • kudimov 
    Красивый котяра, на нашего Седьмого похож)
    08.03.2017 17:26
    0 | 0

    • Sedmoy 
      "На нашего Буншу похож." (с :)
      08.03.2017 17:52
      0 | 0

      • kudimov 
        Он просил называть его Буч или Боч. Не помню. Не хочет аналогии с экс-президентом США)
        08.03.2017 18:10
        0 | 0

  • striom 
    Бэлла
    08.03.2017 17:27
    0 | 0

  • antiER 
    А чего только зверята
    08.03.2017 17:37
    0 | 1

    • kudimov 
      А других и не будет. Неужели я пошлю детское фото сына или дочки, чтобы соревноваться со зверушками. Конкурс не продуман.
      08.03.2017 17:45
      0 | 0

  • VladislaV 
    Пара мимимишных фоток и приз в кармане.
    Прикрепленные изображения:
    08.03.2017 17:53
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Я помню на одном из предыдущих подобных конкурсах на трогательность, дамы выкладывали свои фоты с женихами, растениями и прочими аксессуарами призывно-завлекательного назначения. Но критически отзываться о таких фотках было нельзя, дабы не пострадал  хрупкий внутренний мир подобных конкурсанток. А потому я молчу, как пень).
    Прикрепленные изображения:
    08.03.2017 17:57
    0 | 1

    • kudimov 
      Да уж, Вам точно лучше помолчать, все-равно только отрыжка из уст вылетает)
      08.03.2017 18:25
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Зато не звучный и ядрёный пук, как у Вас, Кудимов))) ОтрыШку  ещё можно вытерпеть...) а вот пук сложнее.
        08.03.2017 18:30
        0 | 0
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