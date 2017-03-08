Представляем первых участников конкурса "Самое трогательное фото"!

На ТИА стартовал традиционный весенний конкурс "Самое трогательное фото". Представляем читателям первых участников: сегодня героями снимков стали наши любимые-прелюбимые домашние питомцы.

На ТИА стартовал традиционный весенний конкурс "Самое трогательное фото". Представляем читателям первых участников: сегодня героями снимков стали наши любимые-прелюбимые домашние питомцы.

Анастасия Летавина рассказала целую историю в фотографиях о беззаботной жизни кота Марселя (остальные фото в галерее).

Марсель в нашей семье появился пять лет назад. Сейчас кот переживает не самые лучшие для него времена - у нас родился ребёнок. Марселю тяжело признать тот факт, что теперь не только его одного носят на руках, кормят и любят. Но кот, конечно же, остаётся для нас полноценным и любимым членом семьи!

Александр Беляков прислал фото, которое можно назвать "Эх, прокачу!"

Фото сделала жена летом прошлого года, когда я вышел из машины. Наша собака - жесткошёрстный фокстерьер Виолетта - сразу пробралась за руль "Nissan X-Trail" и стала наблюдать за мной, но по фото видно, что она готова ехать, заруливая, как опытный водитель.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!