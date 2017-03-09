Конкурс "Самое трогательное фото": знакомьтесь с нашими юными героями!

Героями новых снимков, присланных на конкурс "Самое трогательное фото" стали дети. Именно с детьми часто связаны самые трогательные воспоминания наших конкурсантов.

Героями новых снимков, присланных на конкурс "Самое трогательное фото" стали дети. Именно с детьми часто связаны самые трогательные воспоминания наших конкурсантов.

Денис Новиков

Самое моё на данный момент запоминающееся фото - это первые шаги моего сына Святослава на улице в декабре 2016 года. Вы только посмотрите - его эмоции говорят сами за себя! Сам отошёл от скамейки у дома и пошёл. Радости не было предела! Этот день в моей памяти навсегда: первые шаги моего любимого и родного сына.

Валерий Гордеев

Мою младшую внучку не обошла стороной ветрянка, "поделилась" старшая, принесла из школы.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!