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Конкурс "Самое трогательное фото": знакомьтесь с нашими юными героями!

Конкурс "Самое трогательное фото": знакомьтесь с нашими юными героями! - ТИА
09 Марта 2017 10:01
Автор: TIA

Фоторепортаж

Героями новых снимков, присланных на конкурс "Самое трогательное фото" стали дети. Именно с детьми часто связаны самые трогательные воспоминания наших конкурсантов.

Денис Новиков

Самое моё на данный момент запоминающееся фото - это первые шаги моего сына Святослава на улице в декабре 2016 года. Вы только посмотрите - его эмоции говорят сами за себя! Сам отошёл от скамейки у дома и пошёл. Радости не было предела! Этот день в моей памяти навсегда: первые шаги моего любимого и родного сына.

Валерий Гордеев

Мою младшую внучку не обошла стороной ветрянка, "поделилась" старшая, принесла из школы.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (9)

  • Dobry кrtek 
    Всё закономерно, младенцы посыпались...Не понял одного, разве экзантемы на лице при ветряной оспе должны вызывать умиление?)
    09.03.2017 10:31
    0 | 8

    • Бертран 
      Гюго прочтите..
      09.03.2017 10:41
      1 | 1

      • Dobry кrtek 
        Gwynplaine?
        09.03.2017 10:55
        0 | 1

  • genesis 
    У меня 2-е детей и каждое их фото для меня трогательное. Но зачем их выкладывать в инете? Больше всего не понимаю людей которые на всеобщее обозрение своих детей показывают. Вы у них хотя бы разрешение спросили?
Если уж детей показывать всем что бы они тронули, то хотя бы вот так ;)
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    09.03.2017 10:54
    0 | 4

    • Добрая Мышь 
      бабушки особо радуют, которые без разрешения родителей фото внуков выкладывают
      09.03.2017 11:07
      0 | 0

      • horton 
        Ну здесь-то папы постарались )
        09.03.2017 11:38
        0 | 0

        • Добрая Мышь 
          да нет, дедушка выложил фото больного ребенка, посчитав его трогательным
          09.03.2017 11:50
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Поступок дедка не назвать цивилизованным и разумным. Как жили в "колхозе-комбеде", так в нём и живут...
            09.03.2017 12:00
            0 | 1

  • VladislaV 
    Чужие дети меня бесят.
    09.03.2017 11:42
    1 | 4
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