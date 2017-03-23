"Самое трогательное фото": представляем новых участников!

Для участия в конкурсе пришлите фото и обязательно расскажите в письме истории об этих снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Наталья Михайлова

На фото наш любимый и дорогой Ангелочек - доча Ангелина. Когда она родилась (1 февраля 2016 года) муж моей сестры, увидев малышку, сказал: "Ну прям Ангел!" - и поэтому мы решили любимую и долгожданную дочь назвать Ангелиной. В преддверии нового, 2017 года нам пришла в голову идея надеть крылья и корону, и вот получился настоящий ангел Ангелина.

Полина Молчанова

На первом снимке мои мальчишки - сын Егор и муж. Сынок не хотели укладываться спать, пришлось наряжать нашего папу в костюм хирурга. На второй фотографии мне 11 лет. Фото сделано в парикмахерской перед стрижкой. До сих пор жалею...

Алина Павлова

Подарок любимой сестричке на 8 Марта.

Оксана Виноградова

Счастье - держать в своих руках маленькое сокровище; задыхаться от нежности, когда он сопит во сне у тебя под бочком; краснеть от гордости, когда он приносит первую поделку из сада; пищать от восторга, когда он радует новыми "умелками"; волноваться и не спать ночами перед важными событиями в его жизни; с замиранием сердца наблюдать, как он знакомится с миром. Счастье - быть мамой!

Семицветик

На фото я с трёхмесячным сыночком Валерочкой.

Второе сердечко забилось во мне,

О чем я так долго мечтала...

Боялась и видела только во сне,

И вот, оказалось, что счастье поймала.

Малыш, ты стал новым смыслом жизни,

Самой заветной мечтой.

Это самые нежные и трогательные объятья, после рождения дочи мы ждали этого момента 10 лет.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!