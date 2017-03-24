Представляем новые снимки от участников конкурса "Самое трогательное фото"

Для участия в конкурсе пришлите фото и обязательно расскажите в письме истории об этих снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Яна Фомушкина

На фото изображён мой молодой человек с очаровательными щенками тибетского мастифа, которые родились в январе 2016 года. Не влюбиться в этих черненьких "медвежат" просто невозможно.

Ольга Журкина

Это - Джеси, наша любимица. Полтора года назад у нас в доме появилось это очаровательное чудо. Именно так - внимательно, не отрываясь, она смотрела на нас с мужем из коробки на рынке. Все щенки в коробке суетились, а она пристально за нами наблюдала, чуть наклонив голову. Мы не знали, что это – девочка, а именно за ней мы пришли на рынок, но этот щенок привлёк наше внимание. Так Джеси и оказалась у нас дома. Проблем с ней практически не было, несмотря на то, что ей было всего полтора месяца. Ела, спала и играла, как все дети, по расписанию. Росла прямо на глазах.

Больше всего умиляло то, что её уши достаточно быстро «поднялись» и казались очень большими. Она внимательно слушала и даже старалась выполнять все команды. Сейчас Джеси уже полтора года, она - взрослая красавица, мы её очень любим, только жалеем, что маленький, беззащитный, трогательный щеночек так быстро вырос. Впрочем, овчарки до двух лет считаются детьми, и Джеси это подтверждает своим поведением – играет, скачет, шалит, тащит то, что плохо лежит.

Анастасия Балабина

Знакомьтесь, это наш сын Мирослав. На первой фотографии ему семь месяцев, его уже тогда было не вытащить из воды, а на второй фотографии ему полтора года, он на отдыхе у любимой прабабушки и по-прежнему любит находиться в воде. А ещё он очень любит, когда его фотографируют, и ещё с совсем маленького возраста начинал позировать.

Ирина Макаревич

На фото мои дети - мои любимые сынишки. Старшие знакомятся с младшим братиком, которого только что привезли из роддома. Они долго ждали его появления, гадали, какой он будет. А теперь так трогательно, с такой любовью и заботой на него смотрят.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

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