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Новые участники конкурса "Самое трогательное фото"!

Новые участники конкурса "Самое трогательное фото"! - ТИА
20 Марта 2017 13:08
Автор: TIA

Фоторепортаж

Торопитесь принять участие в конкурсе! Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Даша Романова

Наша любимая кошка Барселона - или просто Бася - 9 марта в первый раз стала мамой. При любой возможности она обнимает своих малышей, а их пять штук - так трогательно! Настоящая мама!

Анна Калюжная

Унылый серый день, когда на улице было сыро и холодно, оживился появлением бабочки. Рокки (собака породы далматин) был удивлен наглостью бабочки, которая, пролетая рядом с ним, вдруг решила присесть отдохнуть на его лапе. Пес проявил большую дружелюбность и интерес, минут пять стоял, не двигаясь, наблюдая за непонятным ему явлением. Я поспешила запечатлеть данное знакомство.

Beesvetlana

Нашей маленькой любимице Люсинде на фото шесть месяцев. Наша история началась с того, что мы долго не могли выбрать, кого завести: кошку или кота. Но увидев фотографию, сразу выбрали ее - плосатый окрас и красивые желтые глаза. Когда Люсинда подрастала, мы много ее фотографировали, но остановились именно на этом фото. Глубокий, загадочный, игривый взгляд, от которого невозможно оторваться! Взгляд, говорящий сам за себя: обрати на меня внимание. Люсинда любит играть, гулять на природе, а также лежать на кровати с хозяином, строить глазки и петь песни. 

Постоянная читательница ТИА Наталья

Хорошо, когда есть старший брат!

Интересно, кто старше?

Александра

Этот снимок сделала моя приятельница несколько лет назад, когда отдыхала с семьей на Черном море. Мужчину она на переднем плане не заметила, так как снимала плавающего вдалеке дельфина и когда показывала фотографии, акцент сделала именно на дельфине.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (6)

  • Бертран 
    Рыбак впереди.
    20.03.2017 13:50
    0 | 1

  • ЯэтоЯ 
    жеРЕБЕНОК + РЕБЕНОК  думаю редкий кадр.
    20.03.2017 13:55
    0 | 2

  • kudimov 
    На фоне весьма колоритного рыбака плавник дельфина меркнет, его и не сразу заметишь) Это фото для другого конкурса))
А вот фото Натальи, постоянной читательницы, наоборот попали в заявленный формат. Наряду с фото ветерана, эти фотки тоже претендуют на победу.
    20.03.2017 13:56
    0 | 2

    • Leo-L 
      Да, старшОй братан видно, что на солнышке бегал)
      20.03.2017 13:59
      0 | 2

  • horton 
    Ой! Всего намешали: люди - звери. Некоторые фотки очень даже ничего! )))
Барбос с бабочкой понравился. Это ж надо такой момент поймать?!
А рыбака можно припасти для другого конкурса. Там будет вне конкуренции! Мне кажется, он не рыбой питается, разве что дельфинами... целыми...)))
    20.03.2017 15:11
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Китами.
      20.03.2017 15:42
      0 | 1
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