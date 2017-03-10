"Осторожно, дети!" Знакомьтесь с новыми участниками конкурса "Самое трогательное фото"

Новые участники конкурса «Самое трогательное фото» на ТИА – это милые и забавные дети и животные.

Новые участники конкурса «Самое трогательное фото» на ТИА – это милые и забавные дети и животные.

Алексей Шевченко прислал на конкурс две забавные фотографии:

Октябрь, 2016 год. Ездили семьей отдыхать в санаторий. Сын Ярослав заболел, была температура 38°. Мы пошли в аптеку за таблетками. И такую надпись увидели возле детского сада:

Второй снимок сделан после того, как я снимал опрос, а штатив оставил возле машины. Вернулся, а мой штатив облюбовал кот;)

Екатерина Марычева прислала трогательное фото первой встречи двух малышей:

На фотографии троюродный братик и сестренка. Это их первая в жизни встреча. Живут очень далеко от нас. Когда Дарья увидела первый раз братика Кирилла, она его обняла, поцеловала и потом не отходила от него ни на минуту. Она и кормила и спать укладывала. Для меня это фото самое трогательное, потому что в нём столько любви и ласки, что словами не передать.

Следующее фото было сделано 9 мая, около четырёх лет назад.

Это моя младшая дочь на праздновании Дня Победы в небольшом поселке Тверской области:

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

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