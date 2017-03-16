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"Самое трогательное фото": знакомьтесь с новыми участниками!

"Самое трогательное фото": знакомьтесь с новыми участниками! - ТИА
16 Марта 2017 10:02
Автор: TIA

Фоторепортаж

Представляем новых участников конкурса "Самое трогательное фото". Желающим принять участие напоминаем: отправляя фото, обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён, при каких обстоятельствах фото было сделано, почему кажется вам трогательным.

Ирина Журавлева

Для каждого из нас фотографии, хранящиеся в архивах (сделанные нами либо с нашим участием), являются трогательными. Ведь они связаны с воспоминаниями о чем-то важном, смешном или грустном, трогательном или не очень. Они связаны с моментами, которые больше не повторятся, так как ничего не повторяется точно так же.

9 мая… Как много в этой дате! Все события, так или иначе связанные с этим майским днем, для большинства из нас и печальные, и радостные. Но что особенно важно - они незабываемы. Вот и мы в этот день каждый год приходим к Обелиску Победы для того, чтобы почтить память павших воинов и своих родных, увидеть ветеранов ВОВ, посидеть с ними рядом, послушать воспоминания, да и просто сказать им спасибо за все!

Однажды в конце октября, когда уже начались заморозки, мой сын принес с улицы бабочку, еще живую. Он поднял ее с тротуара, так как побоялся, что ее раздавят прохожие. Девать бабочку особо не куда было, а спасти живое существо ребенок очень хотел, поэтому мы посадили ее на балконе зимовать. Там она и спала до первых мартовских солнечных лучей. Она проснулась очень рано (балкон выходит на южную сторону, там стало жарко, а на улице еще было холодно и снежно), поэтому пришлось подкармливать насекомое сладким яблоком и сахаром. Как только опять похолодало, бабочка снова уснула и проснулась уже в положенное ей время. Мы торжественно выпустили ее на волю.

Ольга

Фото я сделала пару месяцев назад, когда гостила у своего дедушки. Я сидела на кухне, пила чай, и вдруг это чудо заглядывает в окно. Я спросила своего дедушку, знает ли он, чей это котик? На что он мне ответил, что этот кот бездомный и уже неделю болтается по улице и просит корм. Теперь этот кот живет с нами и смотрит в это же окно с другой стороны.

Анна Фёдорова

Наши любимые питомцы - семейство шиншилл - обзавелись долгожданным потомством. Год друг с другом не ладили, а в один момент нахлынула любовь, и шушики стали заботливыми родителями. Что может быть милее и трогательнее животных и их малышей?

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (25)

  • bae99 
    У меня есть фотография живой бабочки на новогодней елке, сделанная 31.декабря без пяти минут новый год - будет она трогательной?
    16.03.2017 10:27
    1 | 1

  • USSR 
    Первая фотка зачОт!
    16.03.2017 10:42
    0 | 4

    • horton 
      Да. Первый фаворит, мне кажется...)
      16.03.2017 10:49
      0 | 3

    • mriya 
      и пока единственная в тему!
      16.03.2017 12:36
      1 | 3

      • Sedmoy 
        Я протестую, по поводу ""единственная в тему".
        16.03.2017 12:44
        0 | 0

        • horton 
          Да, Седьмой... Те, которые в комментариях (вне конкурса), все в тему )))
          16.03.2017 12:48
          0 | 3

  • Leandr 
    Тэк-с! В противостояние кошек и собак влилась свежая струя. Особенно удивила бабочка. Теперь можно начинать выкладывать фотки гусениц, козявок, божьих коровок и прочих. Процесс пошел.
    16.03.2017 10:50
    0 | 1

    • horton 
      Да! Ждем от Вас лягушонка )
      16.03.2017 10:58
      0 | 0

      • Leandr 
        А льва вы не хотели?
        16.03.2017 11:09
        0 | 0

        • horton 
          Дак... сами сказали, кошки уже не актуальны...)
          16.03.2017 11:25
          0 | 0

          • Leandr 
            На кошках свет клином не сошелся
            Прикрепленные изображения:
            16.03.2017 11:40
            0 | 1

  • potompridumayu 
    Первое фото действительно очень трогательное...
А мне еще фото кота Ольги понравилось! Хорошо, что у него теперь есть дом и хозяева)
    16.03.2017 10:54
    0 | 3

  • Sedmoy 
    А для меня, лично, вот - "самое трогательное фото". Чисто, «Кудимов, уходящий с ТИА», после  конструктивной критики (и кучи минусов). :)))
    Прикрепленные изображения:
    16.03.2017 11:17
    3 | 3

    • Leandr 
      Это победитель конкурса. У меня аж слезы чуть не потекли. Котенок в ванной от Змейки на втором месте. Придется вам с Кудимовым вдвоем идти в цирк
      16.03.2017 11:46
      0 | 1

    • kudimov 
      А у меня слезу прошибает при виде этого фото - "По Седьмому проехал каток")))
      Прикрепленные изображения:
      16.03.2017 13:06
      1 | 3

      • horton 
        Фу, Кудимов... Вам первое место с конца!
        16.03.2017 13:11
        0 | 2

      • Leandr 
        Цвет какой-то, вроде не тот, это наверное не Седьмой. Не того задавили
        16.03.2017 13:15
        0 | 2

      • Sedmoy 
        Ты пошто Буча раздавил? :)
p.s. Да он ещё и дальтоник. :))
        16.03.2017 13:18
        0 | 2

        • kudimov 
          )))
          16.03.2017 13:30
          0 | 1

      • Leandr 
        Я считаю, что редакция по-любому должна дать билеты и Седьмому и Кудимову. Они создавали атмосферу дискуссии, что привлекало сюда многих других комментаторов. Давно тема котов не была такой интересной.
        16.03.2017 13:18
        0 | 1

        • kudimov 
          Квакин, не ценят нас! Наоборот ругают, что мы праздные разговоры разводим, а не думаем о стране и не пишем про политику на любой новости! )
          16.03.2017 13:32
          0 | 2

          • Sedmoy 
            Но-но. Я праздные разговоры не разговариваю. А про страну, только и думаю, и про политику, почти, в любой теме пишу. Да вот хоть и здесь: пока Путин у власти, страна развиваться не будет, а будет только дальше деградировать. Вот.
            16.03.2017 13:38
            1 | 1

            • kudimov 
              Там вчера про монархию кто-то слово молвил. Кого он имел ввиду в качестве монарха я догадываюсь)
              16.03.2017 13:47
              0 | 1

              • Sedmoy 
                Не молвил, а "лизнул так лизнул". Они там могут облизывать друг друга (нижестоящие верхнестоящих) сколько угодно. А прогресс не остановить.  " Оковы тяжкие падут...",  "Ешь ананасы, рябчиков жуй..." - вот это вот всё, непременно наступит., рано или чуть позже.
                16.03.2017 14:04
                1 | 2

                • kudimov 
                  "..... и на обломках самовластья напишут ваши имена" - Седьмой. Вектор. Седьмой. Вектор. и т.д. )
                  Прикрепленные изображения:
                  16.03.2017 14:20
                  0 | 2
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