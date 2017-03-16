"Самое трогательное фото": знакомьтесь с новыми участниками!

Мы принимаем конкурсные фото до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Представляем новых участников конкурса "Самое трогательное фото". Желающим принять участие напоминаем: отправляя фото, обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён, при каких обстоятельствах фото было сделано, почему кажется вам трогательным.

Ирина Журавлева

Для каждого из нас фотографии, хранящиеся в архивах (сделанные нами либо с нашим участием), являются трогательными. Ведь они связаны с воспоминаниями о чем-то важном, смешном или грустном, трогательном или не очень. Они связаны с моментами, которые больше не повторятся, так как ничего не повторяется точно так же.

9 мая… Как много в этой дате! Все события, так или иначе связанные с этим майским днем, для большинства из нас и печальные, и радостные. Но что особенно важно - они незабываемы. Вот и мы в этот день каждый год приходим к Обелиску Победы для того, чтобы почтить память павших воинов и своих родных, увидеть ветеранов ВОВ, посидеть с ними рядом, послушать воспоминания, да и просто сказать им спасибо за все!

Однажды в конце октября, когда уже начались заморозки, мой сын принес с улицы бабочку, еще живую. Он поднял ее с тротуара, так как побоялся, что ее раздавят прохожие. Девать бабочку особо не куда было, а спасти живое существо ребенок очень хотел, поэтому мы посадили ее на балконе зимовать. Там она и спала до первых мартовских солнечных лучей. Она проснулась очень рано (балкон выходит на южную сторону, там стало жарко, а на улице еще было холодно и снежно), поэтому пришлось подкармливать насекомое сладким яблоком и сахаром. Как только опять похолодало, бабочка снова уснула и проснулась уже в положенное ей время. Мы торжественно выпустили ее на волю.

Ольга

Фото я сделала пару месяцев назад, когда гостила у своего дедушки. Я сидела на кухне, пила чай, и вдруг это чудо заглядывает в окно. Я спросила своего дедушку, знает ли он, чей это котик? На что он мне ответил, что этот кот бездомный и уже неделю болтается по улице и просит корм. Теперь этот кот живет с нами и смотрит в это же окно с другой стороны.

Анна Фёдорова

Наши любимые питомцы - семейство шиншилл - обзавелись долгожданным потомством. Год друг с другом не ладили, а в один момент нахлынула любовь, и шушики стали заботливыми родителями. Что может быть милее и трогательнее животных и их малышей?

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

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