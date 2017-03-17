Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе!

Мы принимаем конкурсные фото до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Торопитесь принять участие в конкурсе! Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Евгения Пономаренко

Решила поделиться с вами моей любимой фотографией моих любимых дочек Софии (младшей) и Виолетты (старшей)! Девочки очень похожи друг на друга и на своего папу. Фотография сделана летом 2016 года. Старшенькая гостила у бабушки,а младшая очень скучала по ней. А потом они встретились и получилось вот такое прекрасное фото. Мы живём в Тверской области, город Вышний Волочек.

Татьяна Бушуева

Держу маленькую ручку. Стала крестной мамой!

Anna DrozdBondarenko

На черно-белой фотографии мне пять лет (1991 год). В Луганске на улице Ленина проходило каждое мое лето. На другой - мой сын. На этой фотографии ему семь лет (2013 год), он в первом классе. На уроке чтения весь класс слушал сказку "Три поросенка", и он уснул.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!