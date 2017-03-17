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Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе!

Представляем новые "Самые трогательные фото"! Торопитесь принять участие в конкурсе! - ТИА
17 Марта 2017 14:55
Автор: TIA

Фоторепортаж

Торопитесь принять участие в конкурсе! Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Евгения Пономаренко

Решила поделиться с вами моей любимой фотографией моих любимых дочек Софии (младшей) и Виолетты (старшей)! Девочки очень похожи друг на друга и на своего папу. Фотография сделана летом 2016 года. Старшенькая гостила у бабушки,а младшая очень скучала по ней. А потом они встретились и получилось вот такое прекрасное фото. Мы живём в Тверской области, город Вышний Волочек. 

Татьяна Бушуева 

Держу маленькую ручку. Стала крестной мамой!

Anna DrozdBondarenko

На черно-белой фотографии мне пять лет (1991 год). В Луганске на улице Ленина проходило каждое мое лето. На другой - мой сын. На этой фотографии ему семь лет (2013 год), он в первом классе. На уроке чтения весь класс слушал сказку "Три поросенка", и он уснул. 

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (10)

  • Leandr 
    Все фотки хорошие. Как из них можно выбрать лучшие, не представляю
    17.03.2017 14:57
    1 | 2

  • Я не ем печеньки 
    уматывайте на бэби.ру или на вумэн.ру, мы здесь новости обсуждаем, а не слюнявые фотки....
    17.03.2017 14:59
    2 | 3

    • Leandr 
      А у тя  сопли по земле уже не тянутся? обсуждальщик хренов. Вали отсюдава
      17.03.2017 15:27
      2 | 0

  • Leo-L 
     "На уроке чтения весь класс слушал сказку "Три поросенка", и он уснул."
Правильно, эту сказку надо в читать средней группе детсада. Еще бы "Курочку рябу" почитали.
    17.03.2017 15:00
    0 | 7

    • Leandr 
      Из личного опыта?
      17.03.2017 15:29
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Уровень трогательности просто зашкаливает...Пойду сопли вытру простынкой.)
    17.03.2017 15:12
    4 | 5

    • Leandr 
      Крот, последнее предупреждение
      17.03.2017 15:28
      2 | 2

  • USSR 
    Самое трогательное фото - сидящая маман с дочей на качелях. Я тронут до глубины.....
    17.03.2017 16:05
    0 | 1

    • horton 
      Это не совсем маман... )
И да... видимо, каждое фото "самое трогательное" только глазами автора снимка... при всей моей сентиментальности....))
      17.03.2017 16:08
      0 | 1

      • USSR 
        Знаете лично? Ваш край родной!
 Не важно кем сидящая дама приходится сидящей  на коленях девчушке, но фотки не вставляют абсолютно. 
По мне, так трогательные фотки должны оставлять какой-то образ в памяти, то есть тронуть душу. Вчерашний ветеран как раз из таких. А эти???
        17.03.2017 16:20
        0 | 0
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