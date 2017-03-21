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На ТИА продолжается конкурс "Самое трогательное фото"

На ТИА продолжается конкурс "Самое трогательное фото" - ТИА
21 Марта 2017 14:00
Автор: TIA

Фоторепортаж

Для участия в конкурсе пришлите фото и обязательно расскажите в письме истории об этих снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Елена Поспелова

Это моя дочь Диана и мой племянник Стас. Они очень любят друг друга и всегда рядом. Я знаю, что племянник не даст никому в обиду свою сестренку Диану.

Наталья Барашкова

Здесь нашему Егорке три годика и это, наверное, первый сознательный Новый год с ожиданием Деда Мороза, с загадыванием подарка и неуверенностью в том, что Дед Мороз именно его принесет... Запечатлен момент, когда неуверенность сменилась уверенностью и радостью. Именно в этот момент убеждаешься, как важно дарить детям желанные подарки, баловать их несмотря ни на что - им так немного нужно для счастья!

Елена Санникова

На фотографии моя дочка, которой 2,5 года. К сожалению, тяга к домашним работам прошла быстрее, чем хотелось бы. Но осталось напоминание об этом замечательном времени, когда простые домашние хлопоты увлекали ребенка больше, чем игрушки.

Андрей Сорокин

Первый весенний букет на восьмое марта для моей дочки Полины.

Виктория Сорокина

Я со своей дочкой Полей. Готова бесконечно смотреть в ее любимые глазки. 

P.S. мы с мужем (Андрей Сорокин) поспорили, кто из нас выиграет в конкурсе. 

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Метки: конкурс на тиа ресторан москва в твери москва-москва шоу фотоконкурс на тиа самое трогательное фото
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Комментарии (5)

  • Gorev 
    Симпатичный малыш)))
    21.03.2017 15:42
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Этот? Мне тоже понравился.
      Прикрепленные изображения:
      21.03.2017 15:46
      0 | 0

  • horton 
    Чудесные сегодня фотографии. Не знаю даже, какой отдать предпочтение! ))
    21.03.2017 15:54
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Вы слепая?) См. чуть выше.
      21.03.2017 15:57
      0 | 0

      • horton 
        Пока нет, но стремлюсь...)
И... на вкус и цвет фломастеры разные )))
        21.03.2017 16:03
        0 | 0
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