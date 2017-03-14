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Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!" - ТИА
14 Марта 2017 09:54
Автор: TIA

Фоторепортаж

Представляем вашему вниманию новые фотографии участников конкурса "Самое трогательное фото". 

Олег Гаврилов

Это маленькое чудо - любимый котик Мартин моей безвременно ушедшей супруги.

Аркадий Якимов

На фотографиях любимый член семьи Кеша. Взяли уже давно на рынке, просто из жалости. Теперь прирос на всех основаниях к нашей семье и мы без него уже никуда. Всеобщий любимец и очень умная псина. Сейчас уже великовозрастный старец: в этом году будет 18 лет. На первом фото ему было только три года. Выезд на природу ранней весной. На втором снимке - 15-й день рождения Кеши. Первый раз дали такую сладость и он долго не понимал что это такое. На третьем снимке - просто вид для поднятия настроения.

Каримова Катрен

Бродячий пёс Тишка наконец нашёл свой дом. 

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: конкурс на тиа ресторан москва в твери москва-москва шоу фотоконкурс на тиа самое трогательное фото
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Комментарии (55)

  • USSR 
    Может я чего не понимаю в фотоискусстве, но по-моему это полный ....ц!
    14.03.2017 10:13
    2 | 12

    • hrust 
      Соглашусь) Новость заряжает))
      14.03.2017 10:58
      0 | 2

    • Lilu 
      Особенно грязные уши сфинкса впечатляют(
      14.03.2017 11:00
      0 | 2

  • horton 
    Какая-то слишком тонкая грань между конкурсами "Самое трогательное фото" и "Котопес"...
Тогда и я добавлю в тему парочку неразлучных друзей: черный друг был найден белым  в придорожных кустах во время прогулки...)
    Прикрепленные изображения:
    14.03.2017 10:18
    0 | 9

    • Leandr 
      Хортон, у вас руки дрожат. На второй фотке это заметно. Если вы сейчас еще попадаете в кнопки клавиатуры, то скоро с этим будут проблемы.
      14.03.2017 10:36
      3 | 2

      • horton 
        Ну что поделать, всему свое время... Проблемы с клавиатурой не вижу никакой. Голосовой ввод мне в помощь )))
Кстати, фотки делала не я )))
        14.03.2017 10:42
        0 | 3

        • Leandr 
          Врете, вы не владеете голосовым вводом. Но Кудимов и Крот вам поверят, они доверчивые.
ПС. Дорис на меня волком смотрит уже почти неделю, не знаю за что.
          14.03.2017 10:50
          1 | 3

        • kudimov 
          Хортон, хоть нам запретил Вектор общаться, но скажу - ваши фото наиболее подходят под формат конкурса. Ну и политики немного (велено). - если бы были среди животных выборы, то Вашего пса можно было выдвинуть в собачью думу. От Парнаса например.
          14.03.2017 10:55
          0 | 3

          • Leandr 
            А чё Вектор наехал на Хортон? Однако! И правильно сделал. Еще бы наехал и на Дорис, а то мне сообщение пришло, что она меня ото всюду в социальных сетях отключила.
            14.03.2017 11:01
            0 | 0

            • kudimov 
              За что?
              14.03.2017 11:10
              0 | 0

              • Leandr 
                В том-то и дело, что вообще ни за что. Наверное их на работе шерстить начали за просиживание в социальных сетях, заодно с водой выплеснули и ребенка.
                14.03.2017 11:17
                0 | 0

          • horton 
            Кудимов, не вспоминайте его, сейчас опять меня обласкает... и, самое главное, будет нас обвинять в "тоннах словестного поноса"... ВЕКТОР будет обвинять в "тоннах..." )))
            14.03.2017 11:02
            0 | 0

            • Leandr 
              Не оправдывайтесь, Хортон, вы знаете, что Вектор прав. И чё, сильно он вас пригвоздил к позорному столбу?
              14.03.2017 11:06
              0 | 0

              • horton 
                Ну, видимо, не так сильно... раз я не сбежала отсюда, как Дорис от Вас...)
                14.03.2017 11:08
                0 | 0

                • Leandr 
                  От меня? Что у вас за фантазии?
                  14.03.2017 11:14
                  0 | 0

                  • kudimov 
                    Квакин, Вы тоже пишИте только про политику, а то его разгневаете. И Вам перепадет. Придется Вам снова знаменитую фотку попы из нафталина доставать.
                    14.03.2017 11:19
                    0 | 1

                    • Leandr 
                      Жаль, что сейчас Вектор мало пишет. Вот он, Хортон, владеет голосовым вводом. 
И отвлекаясь от темы. Вы кажется умеете с видео работать, может подскажете - мне нужна программка для изменения мужского голоса на женский и обратно. Есть такие?
ПС. Хортон, а вы хоть всплакнули?
                      14.03.2017 11:26
                      0 | 0

                      • horton 
                        Квакин, ничего я не умею и не знаю... только знаю, как пользоваться функцией поиска в Интернете: http://softobase.com/ru/article/top-5-programmy-dlya-izmeneniya-golosa-skachat-besplatno
PS. Соврала! Еще умею всплакнуть! )))
                        14.03.2017 11:42
                        0 | 0

                        • Leandr 
                          Это программки не для изменения, а для искажения звука. Но все равно спасибо, что побеспокоились
                          14.03.2017 11:47
                          0 | 0

                    • Leandr 
                      И еще может подскажете, как избавиться  в музыке или в любом другом звуке от отметки об авторском праве? Иногда что-то хочется выложить на ютуб, а он пишет, что нарушено авторское право
                      14.03.2017 11:44
                      0 | 0

                      • horton 
                        Под монастырь хотите подвести?
Выход один: сочиняйте музыку сами! )))
                        14.03.2017 11:51
                        0 | 0

                        • Leandr 
                          Очень ценные сведения, спасибо
                          14.03.2017 11:54
                          0 | 0

                        • Leandr 
                          Я имел ввиду, что Кудимов разбирается в видео, а отвечать стали вы. Смешные ответы получились, я даже не рассчитывал на такое.
                          14.03.2017 12:02
                          0 | 0

                          • horton 
                            Ой! Прошу прощения... Отвечали Кудимову, упоминая во фразе Хортон два раза... Где тут разобраться, кому адресован вопрос?! Пусть теперь и Кудимов дает ссылки и инструкции. Он-то точно все знает и умеет!)))
                            14.03.2017 12:07
                            0 | 0

                            • Leandr 
                              Теперь всё, тут окошки уже сузились, Кудимову ответы писать некуда.
                              14.03.2017 12:20
                              0 | 0

                • Leandr 
                  Эротические?
                  14.03.2017 11:17
                  0 | 0

      • Uylo_Yobannen 
        - Снимал давеча похороны. Проявил, отпечатал: всё резко, а покойник в шевелёнке!
        14.03.2017 10:50
        0 | 1

        • Leandr 
          Бывает
          14.03.2017 10:52
          0 | 0

    • Змейка 
      Хортон, присоединяюсь. Нашла эту девочку в лопухах, недалеко от деревни Тургиново. Зовут её Кирьяна, теперь она городская барышня)
      Прикрепленные изображения:
      14.03.2017 11:31
      0 | 4

      • horton 
        Ух, Красотка! И имя подобающее )))
        14.03.2017 11:38
        0 | 1

        • Змейка 
          Да, Кирюша милая девочка) Хоть и порода у неё дворянская, однако ведет она себя очень благородно ... Может и мне в конкурсе поучаствовать? ))))
          Прикрепленные изображения:
          14.03.2017 12:02
          0 | 5

          • Leandr 
            Еще бы портрет Седьмого в эту коллекцию (например, он тоже в ванной)
            14.03.2017 12:05
            0 | 2

            • Sedmoy 
              Его нельзя. А вот брата евойного (Хельмутом кличут :) - думаю можно :).
              14.03.2017 12:17
              0 | 1

      • potompridumayu 
        Змейка, у вас очаровательный котёнок! Срочно на конкурс!
        14.03.2017 12:09
        0 | 1

    • potompridumayu 
      Оо, кот Хортон))) Источник моего бесконечного восторга!:)
      14.03.2017 12:11
      0 | 0

      • Leandr 
        Выше по ветке Хортон стала отвечать на вопросы вместо Кудимова, тоже смешно получилось.
        14.03.2017 12:25
        0 | 1

      • horton 
        Потомпридумаю, для Вашего восторга:
        Прикрепленные изображения:
        14.03.2017 12:26
        0 | 1

        • potompridumayu 
          Он великолепен! Спасибо:)
          14.03.2017 12:30
          0 | 0

  • hell 
    Интересно, для меня одной огромный кровавый мосел никак не вяжется с "трогательным фото"? Можа со мной че не так?
    14.03.2017 10:19
    2 | 4

    • horton 
      Следующая фотка еще "трогательнее"...
      14.03.2017 10:20
      1 | 3

      • hell 
        Это точно... кто-то реально тронулся и  подкинул мирно лежащему псу пустую бутылку из под водяры, предварительно опустошив ее...
        14.03.2017 10:26
        1 | 4

  • bae99 
    Трогательность кончилась с появлением цифромыльниц...
    14.03.2017 10:20
    0 | 1

  • Бертран 
    Мы ведем просветительскую работу, и даже есть изменения к лучшему, но недостаточны.
Трудный народ нам достался.
    14.03.2017 10:21
    3 | 4

    • bae99 
      В партии похоже все хорошие отцы, если им всё что-то мешает?
      14.03.2017 10:25
      0 | 0

    • hrust 
      Прошу обратить внимание на комментарий Бертрана - на столько классический, что его можно подставлять от его имени к абсолютно любой новости на ТИА)))
      14.03.2017 11:07
      0 | 3

  • Leandr 
    Кеша выпить не дурак. А тапочки он умеет приносить, польза от него есть какая-нибудь?
    14.03.2017 10:39
    0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    В части у нас был фотоаппарат Фэд- техничечкое средство агитации и пропаганды. за мной числился я им отличников БиПП фотографировал вот снимки то получались. дембеля в очереди стояли
    Прикрепленные изображения:
    14.03.2017 11:06
    0 | 5

    • Leandr 
      А у меня была "Смена", глубина резкости в сто раз была глубже, чем на вашем ФЭДе. 
На фотке вы? С одной лычкой?
      14.03.2017 11:10
      0 | 0

      • Алексей Владимирович 
        когда у меня одна лычка была форму другую носили. это просто отличник для оформления наглядной агитации. боевой листок
        14.03.2017 11:20
        0 | 0

        • Leandr 
          Это наша родная дальневосточная тайга или где-то в Центральной России?
          14.03.2017 11:28
          0 | 0

  • Добрая Мышь 
    кошка родила котят, всех шестеро оставили, 5 отдали, 1 себе оставили и собака роль отца выполняла
    Прикрепленные изображения:
    14.03.2017 11:19
    0 | 2

    • horton 
      Очень трогательно ))

PS. Это Ваша Лорка?
      14.03.2017 11:25
      0 | 1

      • Добрая Мышь 
        До Лорки у нас был тоби, 4 года прожил, нелепо попал под машину, мгновенно не стало.. с Лоркой похожи были очень, у них папа один
        14.03.2017 11:43
        0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Лорка померла, если я ничего не путаю.  Мысчь, крепитесь.
        14.03.2017 11:44
        0 | 0

        • Добрая Мышь 
          да, не хватает этой наглой рыжей морды.
          14.03.2017 12:31
          0 | 0
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