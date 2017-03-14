Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

Представляем вашему вниманию новые фотографии участников конкурса "Самое трогательное фото".

Представляем вашему вниманию новые фотографии участников конкурса "Самое трогательное фото".

Олег Гаврилов

Это маленькое чудо - любимый котик Мартин моей безвременно ушедшей супруги.

Аркадий Якимов

На фотографиях любимый член семьи Кеша. Взяли уже давно на рынке, просто из жалости. Теперь прирос на всех основаниях к нашей семье и мы без него уже никуда. Всеобщий любимец и очень умная псина. Сейчас уже великовозрастный старец: в этом году будет 18 лет. На первом фото ему было только три года. Выезд на природу ранней весной. На втором снимке - 15-й день рождения Кеши. Первый раз дали такую сладость и он долго не понимал что это такое. На третьем снимке - просто вид для поднятия настроения.

Каримова Катрен

Бродячий пёс Тишка наконец нашёл свой дом.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!