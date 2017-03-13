"Самое трогательное фото": представляем новых участников!

Представляем новых участников конкурса "Самое трогательное фото". В объективы конкурсантов попали домашние любимцы - пёс Дик и кошки Мотя и Митя. Больше фотографий - в галерее.

Представляем новых участников конкурса "Самое трогательное фото". В объективы конкурсантов попали домашние любимцы - пёс Дик и кошки Мотя и Митя. Больше фотографий - в галерее.

Татьяна Полетаева

После смерти моего любимого пса я 10 лет не решалась завести другую собаку. Но в конце октября 2016 года в одной из групп "В Контакте" я увидела объявление о том, что в добрые ручки отдают маленькое чёрное чудо... И я пропала... Списалась с девушкой из Бежецка, которая отдавала щенка, и через несколько дней мне привезли моего мааааленького друга! И вот теперь в моём доме погрызены все тапки, облаяны все кошки, но это любовь! Конечно, мы ещё не воспитаны и очень озорничаем, но иногда любим помечтать и задумчиво посмотреть в окно. Дик - это звучит гордо! И очень трогательно.

Мария Матвеева

Это мои любимые киски, их зовут Митя и Мотя. Мите полгода, Мотя немного постарше. Сначала у нас в доме появилась Мотя, в первое время она очень всего боялась, потом привыкла. А где-то через месяц появился и Митя. И они очень сдружились. Почти всё они делают вместе. Вот такая сладкая парочка!

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!