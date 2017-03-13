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"Самое трогательное фото": представляем новых участников!

"Самое трогательное фото": представляем новых участников! - ТИА
13 Марта 2017 09:53
Автор: TIA

Фоторепортаж

Представляем новых участников конкурса "Самое трогательное фото". В объективы конкурсантов попали домашние любимцы - пёс Дик и кошки Мотя и Митя. Больше фотографий - в галерее.

Татьяна Полетаева

После смерти моего любимого пса я 10 лет не решалась завести другую собаку. Но в конце октября 2016 года в одной из групп "В Контакте" я увидела объявление о том, что в добрые ручки отдают маленькое чёрное чудо... И я пропала... Списалась с девушкой из Бежецка, которая отдавала щенка, и через несколько дней мне привезли моего мааааленького друга! И вот теперь в моём доме погрызены все тапки, облаяны все кошки, но это любовь! Конечно, мы ещё не воспитаны и очень озорничаем, но иногда любим помечтать и задумчиво посмотреть в окно. Дик - это звучит гордо! И очень трогательно.

Мария Матвеева 

Это мои любимые киски, их зовут Митя и Мотя. Мите полгода, Мотя немного постарше. Сначала у нас в доме появилась Мотя, в первое время она очень всего боялась, потом привыкла. А где-то через месяц появился и Митя. И они очень сдружились. Почти всё они делают вместе. Вот такая сладкая парочка!

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (22)

  • Dobry кrtek 
    Хоть бы кто-нибудь крота хоть раз приютил... Всё кошечки-собачки)
    13.03.2017 10:06
    1 | 9

  • Net. 
    Какие мурмусечки, симпотяжки! Приятные фотки.
    13.03.2017 10:18
    0 | 5

  • Tina 
    ВНЕ КОНКУРСА!
"МОЯ ВНУЧКА И МОЙ КОТ"   КОТ ПОШЕЛ ПОПИТЬ, А ВНУЧКА ПОСМОТРЕТЬ.
    Прикрепленные изображения:
    13.03.2017 10:57
    0 | 11

    • kudimov 
      Надо было выставлять на конкурс, классное фото)
П.С. Надо уголок поставить на плинтус, есть мужик в доме?))
      13.03.2017 11:03
      0 | 4

      • Tina 
        ЕСТЬ, УГОЛОК ПОСТАВЛЕН, ВНУЧКА КОЛЯСКОЙ СБИВАЛА УГОЛОК.
        13.03.2017 11:27
        0 | 3

    • domash 
      Фото просто необходимо выставить на конкурс! Классное ))))
      13.03.2017 14:19
      0 | 1

  • Bonch 
     В  копилку.
  подобрали, 
             обогрели,
                      пристроили. :))
    Прикрепленные изображения:
    13.03.2017 11:22
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Это фото мне знакомо. Точнее подкидыш на фото, если я не ошибаюсь его сосватали Бончу по моей протекции.
      Прикрепленные изображения:
      13.03.2017 12:05
      1 | 3

  • Bonch 
    Да,  верно. Он через  годик  вот  таким  стал: 
   (Он снизу,  а  на  лавке  его хозяин;-)) 
 :-)))
    Прикрепленные изображения:
    13.03.2017 12:18
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Кто хозяин, а кто пёс я понял.)
      13.03.2017 12:37
      1 | 3

      • horton 
        Красавцы оба! )
        13.03.2017 13:19
        0 | 6

  • Добрая Мышь 
    фото, где щенулин на собак смотрит - действительно соответствует названию конкурса. а вот иметь дома кота и кошку опасненько, потом только успевай объявления писать - отдам котенка
    13.03.2017 13:06
    0 | 0

    • horton 
      Смотрит на птичек...)
      13.03.2017 13:21
      0 | 1

      • Добрая Мышь 
        правильно, Хортон)) из-за балансов голова совсем дырявая))
        13.03.2017 13:29
        0 | 1

        • horton 
          Да Бог с ними, с этими балансами... тут интереснее...)))
          13.03.2017 13:44
          0 | 0

  • Whois 
    А почему, если "Самое трогательное фото", то все априори имеют ввиду только животных?
    13.03.2017 13:32
    0 | 1

    • dojdinka 
      Whois, вы вроде давно на ТИА, неужели не помните прошлые конкурсы? Появятся фото людей, тут же появится крот и иже с ним и начнётся разбор полётов по полной, мало не покажется никому. Побаиваются люди, наверное....  Не, я не против пользователя ТИА - крота,  я просто констатирую факт.
      13.03.2017 14:29
      0 | 0

      • Whois 
        Ну да, зоофилы они такие. На людей у них любви уже не хватает.
        13.03.2017 14:43
        1 | 1

    • Net. 
      Whois, за чем же дело встало, пришлите своё "трогательное" фото, а мы будем на вас умиляться! Возможно вы затмите всех кошек и собак.
      13.03.2017 17:39
      0 | 1

      • Whois 
        Нельзя. Доза переумиления смертельна будет.
        13.03.2017 17:42
        0 | 0

        • Net. 
           Как-нибудь переживем! И справедливость в отношении незаконнопритеснённых будет восстановлена! Мы ждём..
          13.03.2017 17:51
          0 | 1

  • dojdinka 
    Вдогонку к вопросу  о трогательности фото животных. Животные, как впрочем и маленькие, подчёркиваю, маленькие дети не умеют лицемерить, они всегда искренние. Искренность трогает, лицемерие - никогда. Но пока, увы, представленные фото  и с милыми котиками и собачками, да и с маленькими детьми не трогают. Но это на мой субъективный взгляд, на то и конкурс!  Ждём продолжения...
    13.03.2017 18:52
    0 | 0
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