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Представляем последних участников конкурса "Самое трогательное фото" на ТИА

Представляем последних участников конкурса "Самое трогательное фото" на ТИА - ТИА
27 Марта 2017 12:22
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Фоторепортаж

Вот и подошёл к концу традиционный конкурс "Самое трогательное фото". В этом году в нём приняли участие более 50 человек! В объективе, как правило, те, кто вызывает самые тёплые эмоции - дети и любимые домашние питомцы.

Мы опубликовали снимки всех участников, за исключением тех, кто не выполнил условия конкурса и не написал ни одной строчки комментария к своей фотографии. Сегодня мы представляем последних участников конкурса.

Людмила Ванечкина

Весной природа оживает. На оттаявших клумбах появляются первые цветы. Иду я как-то мимо такой клумбы, а впереди бабушка с внучкой. Вдруг девочка побежала вперёд с криком:" Бабушка, посмотри, какие хорошенькие!" - и наклонилась к цветочкам. Бабушка, естественно, закричала: "Ой, только не рви!" А девочка и не думала. Она то ли понюхала их, то ли поближе рассмотрела. И они пошли дальше. Вдруг девочка поворачивается: " Пока, красивые цветочки! Я ещё к вам приду!". Было очень трогательно! Я сфотографировала эти цветы и предлагаю полюбоваться ими читателям ТИА.

А эти цветочки я увидела в Южном. Ещё снег не успел сойти, а они уже поторопились тронуть нас своей красотой, тягой к солнышку и жизни. Биология! Как же радостно и трогательно смотреть на них после зимы!

Александра Полева

На фото мои внуки Тёма и Юля, Часто беру их на выходные. В один из выходных гуляли в Бобачевской роще, активная Юля и более сдержанный Артем - очень трудно поймать такой момент.

Tan9590

Доченька Анастасия! Наша умница и милашка.

Екатерина Гулина

Любовь с первого взгляда - она все же бывает. После первой встречи я каждую неделю приезжаю к любимому, привожу ему гостинцы, а он меня благодарит своей лаской.

Татьяна Павловская

Моя маленькая принцесса помогает мне готовить. Это фотография дорога нам тем, что в свои два года перенёсшая четыре сложнейшие операции девочка помогает маме и бабушке готовить праздничный ужин папе и старшему брату на 23 февраля.

Окси Полагина

Мой сынок очень любит таскать провода. И вот, когда в очередной раз удаётся, озорная улыбка на лице. Очень весёлый и озорной сынок.

А это мой внучек: пока никто не смотрит, таскал колбаску со стола. Гости были в восторге!

Александр Ф.

Извини, дорогая, что отключили отопление, а у нас нет камина.

Вскоре мы объявим голосование и наши читатели выберут победителей!

Напоминаем, что авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу»:

I место – сертификат на сумму 4000 рублей

II место – сертификат на сумму 3000 рублей

III место – сертификат на сумму 2000 рублей

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке.

Под интеллигентный юмор ведущих, интерактивы и качественную музыку от тверских кавер-групп вечер пролетит незаметно, оставив после себя только приятные впечатления! Во время программы вы успеете познакомиться с другими гостями ресторана и получить приятные подарки и сюрпризы. Но и после окончания основной части шоу веселье продолжится танцами под живое исполнение и музыку DJ. Отметьте день рождения на «Москва-Москва шоу» – и вы получите готовую праздничную программу, сюрприз от ресторана и заряд отличного настроения.

«Москва-Москва шоу» ждёт вас каждые пятницу и субботу с 19:30 по адресу: Трехсвятская 49. Заказ столиков по телефонам: 47-60-89,  8(996)347-81-77.

Ресторан «Москва» в социальных сетях: «В Контакте»InstagramFacebook.

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Комментарии (5)

  • peshehod 
    Последнее фото хорошее. С тёлками.
    27.03.2017 13:04
    0 | 5

    • Leandr 
      Ага, так вот какие музы вас вдохновляют на стихи! Понятно.
      27.03.2017 13:22
      0 | 3

      • peshehod 
        Самые разнообразные))
        27.03.2017 13:42
        0 | 2

    • Zorkiy 
      На 4000?
      27.03.2017 17:00
      0 | 0

  • Zorkiy 
    Эх, хотел выставить цветочки под снегом пару-тройку недель назад, но посчитал  не "топовой" новостью...
    27.03.2017 13:29
    0 | 5
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