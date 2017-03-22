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На ТИА продолжается конкурс "Самое трогательное фото"

На ТИА продолжается конкурс "Самое трогательное фото" - ТИА
22 Марта 2017 13:49
Автор: TIA

Фоторепортаж

Для участия в конкурсе пришлите фото и обязательно расскажите в письме истории об этих снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Екатерина Павлова

Знакомьтесь: черный кот - Тимас, а плюшевая - это Плюха. Плюха появилась у нас недавно, ей всего год, а вот кот старинный уже - ему 11 лет - но держится. Кот полюбил Плюху и теперь они неразлучны, особенно она от него не отстает - он ее кумир! Ну разве они не милахи?

Виктория Чернышева

Всем известен уже ставший своеобразным символом нашего города бронзовый рыбак у Волги. Судя по содержимому его ведра, ему всё-таки удалось как-то поймать маленькую рыбку. Понятно, что с уловом бедолаге не очень-то везёт, так как орудие промысла у него постоянно пропадает. Вот и уплывает большая удача мимо него в руки более везучих конкурентов. Как-то раз во время прогулки по набережной внимание моего брата привлекла забавная и одновременно трогательная сценка, которую он успел запечатлеть. Виновник события ликовал, прохожие останавливались и умолкали в изумлении, позабыв, куда держали путь. Это маленькая обыденная городская фотоистория, состоящая всего из трёх кадров, но отражающая живые человеческие эмоции, радость момента и умение придти на выручку.

Маргарита Рыкова

На фото запечатлен счастливый момент примирения двух девочек - Таши и Умки. Таша (черепаховая трехцветка) была единственной любимицей в семье около года, её подобрали вместе с братьями с перрона "Сапсана". Вторую кошечку заводить мы не планировали, но когда увидели эту белоснежную прелесть с черными пятнами на ушках и сердечком на спинке, не смогли устоять. Первая встреча кошечек была не очень радостной: старшая Таша сразу стала ухаживать за маленькой Умкой, та же в ответ шипела и скалила зубы. Но не прошло и пары дней, как они подружились и уже спали в обнимку. Этот трогательный момент нам и удалось снять на камеру мобильного телефона. Фото не постановочное, как они так умудрились обняться, сами удивляемся!

Кирилл Киселёв

Это моя дочь Варвара, на фото ей год и восемь месяцев. На первом фото мы с ней на утреннике в детском саду перед Новым годом. Второе фото сделано, когда мы пришли с утренника.

Татьяна Гопп

На фотографии дочка Лера кормит "пти-пти", как она называет голубей. Несмотря на погоду, это стало нашей ежедневной традицией и доставляет массу удовольствия малышке.

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    Вот, нашёл в Интернете. Кенгурёнок, спасённый из огня.
    Прикрепленные изображения:
    22.03.2017 14:07
    0 | 2

  • horton 
    Уже не первый раз встречаю сочетание: "перрон "Сапсана"... ???
    22.03.2017 14:21
    0 | 0

  • Mitrij 
    Будет ли считаться трогательной фото на которой я нежно мацаю женские молочные железы (сиречь трогаю)?
    22.03.2017 14:38
    0 | 0

    • Uylo_Yobannen 
      Рабби, ви таки уже как-то определитесь:
      Прикрепленные изображения:
      22.03.2017 15:06
      0 | 3

      • Mitrij 
        А шо? Одно другому мешает? Я же не внутри женщин дрочу, а в их отсутствие.
        22.03.2017 15:37
        0 | 0

    • russs 
      Здесь понадобится трогательное видео с канала создательницы
      Прикрепленные видео:
      Трогательное видео
      22.03.2017 15:22
      0 | 1
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