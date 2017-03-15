"Самое трогательное фото": в объективе - дети!

Мы принимаем конкурсные фото до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

На ТИА продолжается конкурс "Самое трогательное фото". Сегодня в объектив наших участников попали дети!

Екатерина Ермолаева

Это наш второй день рождения: моему сыночку Макарке два годика! Именно по этому фото и этим эмоциям можно сказать: "Главное - не подарок, а внимание". Макарка был в восторге от воздушных шариков!

Ольга Богомолова

Катина мама ушла по делам. Кате очень грустно без мамы, даже играть не хочется! Когда же вернётся мама?

Евгений Фурсов

Это мой сын Кирилл. Он еще совсем маленький (шесть месяцев) и не знает многого в жизни, но смотрит в будущее с оптимизмом и нескрываемым любопытством!

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу».

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!