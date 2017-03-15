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"Самое трогательное фото": в объективе - дети!

"Самое трогательное фото": в объективе - дети! - ТИА
15 Марта 2017 13:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

На ТИА продолжается конкурс "Самое трогательное фото". Сегодня в объектив наших участников попали дети!

Екатерина Ермолаева 

Это наш второй день рождения: моему сыночку Макарке два годика! Именно по этому фото и этим эмоциям можно сказать: "Главное - не подарок, а внимание". Макарка был в восторге от воздушных шариков!

Ольга Богомолова

Катина мама ушла по делам. Кате очень грустно без мамы, даже играть не хочется! Когда же вернётся мама?

Евгений Фурсов

Это мой сын Кирилл. Он еще совсем маленький (шесть месяцев) и не знает многого в жизни, но смотрит в будущее с оптимизмом и нескрываемым любопытством!

Приглашаем и вас к участию в конкурсе! Мы ждём фото любого срока давности: сканы старых чёрно-белых фотографий из семейных архивов*, полароидные и «мыльничные» снимки, цифровые фото – кадры, которые зафиксировали моменты нежности и любви.

* Отправляя на конкурс свои фото или фотографии своего ребёнка, автор в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ст. 152.1 ГК РФ, ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», даёт свое согласие сетевому изданию «Твоё Информационное Агентство (ТИА)» (ООО «ТИА») на публикацию своих фотографий а также фотографий его детей на сайте www.tvernews.ru и в группах данного СМИ в социальных сетях.

Мы принимаем конкурсные фото на почту info@tvernews.ru до 26 марта включительно. Обязательно расскажите в письме истории об этих памятных для вас снимках: кто изображён на фото, при каких обстоятельствах оно было сделано, почему кажется вам трогательным.

Авторы лучших фото получат призы от партнёра конкурса, ресторана «Москва» - сертификаты на посещение ресторана и «Москва-Москва шоу». 

Ресторан «Москва» - место, где вы забудете обо всех проблемах и заботах. Каждую пятницу и субботу вас ждёт душевная атмосфера, новые знакомства и зажигательные танцы. «Москва-Москва шоу» - новый формат развлечений для тех, кто хочет весело провести вечер в тёплой дружеской обстановке!

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Комментарии (13)

  • USSR 
    Классно шкаф перекошен на первой фотке. 
Ну а что касается конкурса, я никак не пойму неужели нет на ТИА пользователей с реально трогательными фотками в архивах?
    15.03.2017 14:16
    1 | 9

    • Добрая Мышь 
      есть конечно)) я уж по глупости даже альбомы свои перелопатила, а потом как подумала, скока бяки местные вывалят... ну и зачем это надо?
      15.03.2017 14:21
      0 | 3

  • Gorev 
    Просто хорошие фотографии. К категории "трогательные" я бы их не отнёс.
    15.03.2017 14:22
    0 | 3

    • USSR 
      Так и я о том же. У каждого есть куча таких фоток с детьми, животными и всеми вместе сразу. Но трогательные это что-то совсем иное. 
Короче ждём!
      15.03.2017 14:26
      0 | 3

  • genesis 
    Всё банально и скучно.
Сейчас покажу реальную фотку где меня трогает )))). Вот если бы участвовал то точно победил.
    Прикрепленные изображения:
    15.03.2017 14:44
    0 | 1

    • gorozanka 
      Из этой фотки даже понятно кто, чем и за что вас трогает)
      15.03.2017 14:58
      0 | 3

    • kudimov 
      Я все-время Генесиса считал культурным серьезным комментатором, ярым семьянином ))
      15.03.2017 15:17
      0 | 5

      • Добрая Мышь 
        Кудимов - а на себя могете компромат выложить?;)
        15.03.2017 15:20
        0 | 1

        • kudimov 
          Могу! Готов с Вами сфоткаться и выложить сюда) Наша фотка должна быть круче, чем у Генесиса! Фифа, есть у Вас бикини или стринги?)
          15.03.2017 15:33
          0 | 3

          • Добрая Мышь 
            ну не настолько же компромат! стринги - это к клео, она своей попой хвасталась, вот и сделаете с ней "трогательное" фото
            15.03.2017 15:38
            0 | 0

      • genesis 
        Ну вообще я культурный, но тут получилось что свидетельница и супруга, так что семьянин
        15.03.2017 15:20
        0 | 1

        • kudimov 
          Да я в шутку написал, все нормально)
          15.03.2017 15:29
          0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Колготки плотные, чтобы целлюлит утянуть...Стандартная уловка-оптический обман "вечнозелёных девушек" за... А лица правильно закрыты, ещё испугается кто.
      15.03.2017 15:33
      0 | 0
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