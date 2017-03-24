25 марта Тверь выйдет на митинг против жестокости к животным

В этот день на митинг выйдет больше 100 городов России. В Твери акция начнётся в 14.00 на площади Славы. Организаторы митинга приглашают присоединиться всех неравнодушных к проблемам обращения с животными.

Напомним, впервые Тверь вышла на митинг 5 Ноября 2016 года. Митингующие требовали справедливого наказания двум живодёркам из Хабаровска, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет, а также ужесточения наказания по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.

В Тверской области вопрос обращения с четвероногими стоит ребром, случаи зверских убийств и издевательства над кошками и собаками стали обыденностью. Только за последние три месяца произошли три страшных случая: в деревне Пуково «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее, а в Твери неизвестные живодёры связали собаку и перерезали ей горло, в Дмитрово-Черкассах мужчина средь бела дня зарезал собаку. Котят стирают в машинках, собаку ударяют ножом средь бела дня, котов выкидывают из дома в мешках умирать, собственные хозяева бьют питомцев до полусмерти и измываются над ними. И это происходит с удивительным постоянством. Ответственности за жестокие издевательства живодеры не боятся, потому что в рамках действующего законодательства наказание им не грозит.

Митингующие будут требовать принять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», признать право животных на защиту от жестокого обращения, запретить разведение и продажу домашних животных физическими лицами и организацию питомников в жилых помещениях; ввести лицензирование и квоты на разведение и продажу собак и кошек, лицензирование ветеринарных услуг, установить требование об обязательной регистрации домашних животных, предусмотреть метод ОСВ (отлов, стерилизация, возврат с среду обитания) в качестве основного метода регулирования численности безнадзорных животных, запретить безвозвратный отлов кошек, обеспечить защиту от жестокого обращения экспериментальных животных, запретить деятельность притравочных станций, передвижных цирков с животными, зоопарков и дельфинариев, контактных зоопарков. Запретить жестокую эксплуатацию животных, в том числе при производстве фото- и видеопродукции, попрошайничество с животными.