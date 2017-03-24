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25 марта Тверь выйдет на митинг против жестокости к животным

25 марта Тверь выйдет на митинг против жестокости к животным - ТИА
24 Марта 2017 21:18
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В этот день на митинг выйдет больше 100 городов России. В Твери акция начнётся в 14.00 на площади Славы. Организаторы митинга приглашают присоединиться всех неравнодушных к проблемам обращения с животными. 

Напомним, впервые Тверь вышла на митинг 5 Ноября 2016 года. Митингующие требовали справедливого наказания двум живодёркам из Хабаровска, которые зверски убивали четвероногих и выкладывали фото и видео издевательств в интернет, а также ужесточения наказания по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.

В Тверской области вопрос обращения с четвероногими стоит ребром, случаи зверских убийств и издевательства над кошками и собаками стали обыденностью. Только за последние три месяца произошли три страшных случая: в деревне Пуково «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее, а в Твери неизвестные живодёры связали собаку и перерезали ей горло, в Дмитрово-Черкассах мужчина средь бела дня зарезал собаку. Котят стирают в машинках, собаку ударяют ножом средь бела дня, котов выкидывают из дома в мешках умирать, собственные хозяева бьют питомцев до полусмерти и измываются над ними. И это происходит с удивительным постоянством. Ответственности за жестокие издевательства живодеры не боятся, потому что в рамках действующего законодательства наказание им не грозит.

Митингующие будут требовать принять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», признать право животных на защиту от жестокого обращения, запретить разведение и продажу домашних животных физическими лицами и организацию питомников в жилых помещениях; ввести лицензирование и квоты на разведение и продажу собак и кошек, лицензирование ветеринарных услуг, установить требование об обязательной регистрации домашних животных, предусмотреть метод ОСВ (отлов, стерилизация, возврат с среду обитания) в качестве основного метода регулирования численности безнадзорных животных, запретить безвозвратный отлов кошек, обеспечить защиту от жестокого обращения экспериментальных животных, запретить деятельность притравочных станций, передвижных цирков с животными, зоопарков и дельфинариев, контактных зоопарков. Запретить жестокую эксплуатацию животных, в том числе при производстве фото- и видеопродукции, попрошайничество с животными.

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Метки: митинг в твери против жестокости к животным хабаровские живодерки инициативная группа по защите животных твери
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Комментарии (5)

  • jazz-y 
    А чего не 26-то? :)
    24.03.2017 21:34
    0 | 3

  • gorik vartanov 
    Актуально ! Когда коту делать нехрен - он яйца лижет
    24.03.2017 21:38
    3 | 4

  • Dobry кrtek 
    Митинг нужен, народец в России прогрессивно деградирует ( по плану потенциального противника ), теряя человеческий облик. Митинг нужен, повторюсь, но без истерик и призывов к смертной казни.
    24.03.2017 21:38
    2 | 3

  • Vojdy 
    Предлагаю всем желающим встретиться в 14-10 у стелы на площади. В руках держите номер АиФ...
    24.03.2017 22:00
    0 | 0

    • gorik vartanov 
      Роста я среднего, в пальтишке буду чёрненьком.
Кепчоночка серенькая.
Чтоб узнала она меня совсем, журнальчик у меня будет ''Огонек'' в руке
      24.03.2017 22:55
      0 | 1
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