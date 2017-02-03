Под Тверью «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее

Дачники Калининского района бьют тревогу. С участков стали пропадать их сторожевые собаки. Некто, улучив момент, когда хозяев нет дома, приходит во двор и снимает с цепи животных. Причем, выбор падает на крупных псов.

Свою историю рассказала ТИА Валентина Романович, дачница из деревни Пуково.

14 лет у нее жил пес по кличке Султан. Женщина выкормила его с трехнедельного возраста. И вот после новогодних праздников собака исчезла.

- Султан – помесь ротвейлера и кавказской овчарки. Его мать погибла, и щенка мне принесли знакомые, сказав, что я одна и вот теперь у меня будет друг. Он был совсем махонький, я кормила его из соски и клала рядом с собой спать, так как он сильно мерз. А уже месяцев в 3-4 посадила на цепь.

Так и жил он со мной в Пуково. В последнее время я стала сильно болеть и часто уезжала в город к врачам. Так я вся изводилась, как он там без меня. Зятя и друзей просила приехать, покормить и навестить пса. В квартиру брать было нельзя, она небольшая, да и дети маленькие живут. А он крупный, если прыгнет, то может повалить. Меня несколько раз ронял, вешу я 48 кг, да и в нем столько же.

Султан круглогодично жил в Пуково. Был на цепи. По словам Валентины хорошо охранял дом, во двор чужих не пускал, охранял территорию. Признавал лишь своих и знакомых.

На празднование Нового года Валентина уехала в Тверь, к дочери. А когда в первых числах января приехала на дачу, то Султана не нашла.

- Удивилась, собаки нет, никогда такого не было. Просто цепь валяется. Подумала, может, убежал, хотя видно, что он не сорвался, а отцепился. Решила, что подожду, но он так и не пришел.

На следующий день ко мне пришла соседка. Она живет на краю деревни и около ее участка обнаружила страшную находку. Ее муж мне принес Султана, вернее то, что от него осталось. У собаки вырезано все, кроме головы, вся правая сторона до хребта и задняя лапа тоже. И внутренности вытащены. Когда пес пропал, дочь так и сказала, что его съели.

Знакомая, которая живет в соседней деревне за полем, рассказала, что слышала, как собака орала! Они что его живым что ли резали, очень сильно она кричала! И далеко не стали уходить, за последним домом разделывали. Видели, что людей дома нет, замки висят.

ОСТОРОЖНО, ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО!

Валентина грешит на некого Сергея, местные его знаю очень хорошо, он бомж, перебивался мелкими заработками за ночлег и тарелку супа. Перед самым Новым годом он освободился из мест не столь отдаленных. Причем, последняя «отсидка» у него была из-за кражи, которую совершил в доме самой Валентины Романович. Он и его сожительница, вспоминает женщина, работали на ее участке. И когда она отлучилась, он украл триммер. Валентина триммер свой нашла и заявила на Сергея в полицию.

Мужчину посадили на три года.

- Перед самым Новым годом он пришел ко мне в дом, сказал, что день назад его выпустили. Говорит, тетя Валя, холодно, можно я у тебя погреюсь. Я ему чаю налила, бутербродами угостила. Он посидел минут 20 и ушел.

Подошел к Султану, а тот его знает хорошо. Он его обнял, и пес к себе подпустил.

После праздников жители соседних деревень рассказали Валентине, что этот Сергей по кличке «Рыжий» предлагал людям «свинину».

Но, как говорится, не пойман – не вор, но слишком много совпадений. Женщина вызвала полицию, написала заявление, ждет решения.

- Сотрудники полиции приезжали, все нафотографировали. А потом сказал, что когда я его увижу, чтобы им позвонила. Это что мы его искать что ли должны? Он ко мне теперь не придет.

В соцсетях люди пишут, что в начале января «охота» на крупных собак продолжилась. Ольга Кукушкина рассказала, что в поселке Беле-Кушальское в январе пропала их овчарка Дик.

- Он был на привязи во дворе нашего дома. Отец приехал и не нашел собаку. Ее просто кто-то отвязал и увел.

Дик – молодой пес. Он к нам прибился около года назад. У него были перебиты передние лапы, и мы его пожалели, взяли себе. Выкормили. Он вырос, стал таким коренастым и крупным. Красивый очень!

Сам Дик уйти не мог, а значит, его украли, говорит девушка. Его искали и по соцсетям давали объявление, но бестолку. По словам Ольги, в соседней с Беле-Кушальским Александровке в январе тоже бесследно пропали сторожевые собаки.

Пока полицейские по заявлению Валентины Романович дело не возбудили.