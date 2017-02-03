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Под Тверью «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее

Под Тверью «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее - ТИА
03 Февраля 2017 13:02
Автор: TIA

Видео

Дачники Калининского района бьют тревогу. С участков стали пропадать их сторожевые собаки. Некто, улучив момент, когда хозяев нет дома, приходит во двор и снимает с цепи животных. Причем, выбор падает на крупных псов.

Свою  историю рассказала ТИА Валентина Романович, дачница из деревни Пуково.

14 лет у нее жил пес по кличке Султан. Женщина выкормила его с трехнедельного возраста. И вот после новогодних праздников собака исчезла.

- Султан – помесь ротвейлера и кавказской овчарки. Его мать погибла, и щенка мне принесли знакомые, сказав, что я одна и вот теперь у меня будет друг. Он был совсем махонький, я кормила его из соски и клала рядом с собой спать, так как он сильно мерз. А уже месяцев в 3-4 посадила на цепь.

Так и жил он со мной в Пуково. В последнее время я стала сильно болеть и часто уезжала в город к врачам.  Так я вся изводилась, как он там без меня. Зятя и друзей просила приехать, покормить и навестить пса. В квартиру брать было нельзя, она небольшая, да и дети маленькие живут. А он крупный, если прыгнет, то может повалить. Меня несколько раз ронял, вешу я 48 кг, да и в нем столько же.

Султан круглогодично жил в Пуково. Был на цепи. По словам Валентины хорошо охранял дом, во двор чужих не пускал, охранял территорию. Признавал лишь своих и знакомых.

На празднование Нового года Валентина уехала в Тверь, к дочери. А когда в первых числах января приехала на дачу, то Султана не нашла.

- Удивилась, собаки нет, никогда такого не было. Просто цепь валяется. Подумала, может, убежал, хотя видно, что он не сорвался, а отцепился. Решила, что подожду, но он так и не пришел.

На следующий день ко мне пришла соседка. Она живет на краю деревни и около ее участка обнаружила страшную находку. Ее муж мне принес Султана, вернее то, что от него осталось. У собаки вырезано все, кроме головы, вся правая сторона до хребта и задняя лапа тоже. И внутренности вытащены. Когда пес пропал, дочь так и сказала, что его съели.

Знакомая, которая живет в соседней деревне за полем, рассказала, что слышала, как собака орала! Они что его живым что ли резали, очень сильно она кричала! И далеко не стали уходить, за последним домом разделывали. Видели, что людей дома нет, замки висят.

ОСТОРОЖНО, ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО!

Валентина грешит на некого Сергея, местные его знаю очень хорошо, он бомж, перебивался мелкими заработками за ночлег и тарелку супа. Перед самым Новым годом он освободился из мест не столь отдаленных. Причем, последняя «отсидка» у него была из-за кражи, которую совершил в доме самой Валентины Романович. Он и его сожительница, вспоминает женщина, работали на ее участке. И когда она отлучилась, он украл триммер. Валентина триммер свой нашла и заявила на Сергея в полицию.

Мужчину посадили на три года.

- Перед самым Новым годом он пришел ко мне в дом, сказал, что день назад его выпустили.  Говорит, тетя Валя, холодно, можно я у тебя погреюсь. Я ему чаю налила, бутербродами угостила. Он посидел минут 20 и ушел.

Подошел к Султану, а тот его знает хорошо. Он его обнял, и пес к себе подпустил.

После праздников жители соседних деревень рассказали Валентине, что этот Сергей по кличке «Рыжий» предлагал людям «свинину».

Но, как говорится, не пойман – не вор, но слишком много совпадений. Женщина вызвала полицию, написала заявление, ждет решения.

- Сотрудники полиции приезжали, все нафотографировали. А потом сказал, что когда я его увижу, чтобы им позвонила. Это что мы его искать что ли должны? Он ко мне теперь не придет.

В соцсетях люди пишут, что в начале января «охота» на крупных собак продолжилась. Ольга Кукушкина рассказала, что в поселке Беле-Кушальское в январе пропала их овчарка Дик.

- Он был на привязи во дворе нашего дома. Отец приехал и не нашел собаку. Ее просто кто-то отвязал и увел.

Дик – молодой пес. Он к нам прибился около года назад. У него были перебиты передние лапы, и мы его пожалели, взяли себе. Выкормили. Он вырос, стал таким коренастым и крупным. Красивый очень!

Сам Дик уйти не мог, а значит, его украли, говорит девушка. Его искали и по соцсетям давали объявление, но бестолку. По словам Ольги, в соседней с Беле-Кушальским Александровке в январе тоже бесследно пропали сторожевые собаки.

Пока полицейские по заявлению Валентины Романович дело не возбудили.

Видео по теме

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Метки: живодер живодеры убил собаку расчленил зверство съел собаку
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Комментарии (19)

  • Dobry кrtek 
    Слов нет(( Одна ненависть к тем или к тому, кто это совершил. Так и будет, пока за подобное не станут наказывать жёстко и очень ощутимо. Но...не будут. А значит все эти зверства будут повторяться и повторяться.
    03.02.2017 13:10
    1 | 17

    • Bonch 
         Цитата: "Пока полицейские по заявлению Валентины Романович дело не возбудили".  Конечно,  надо ж  дождаться  пока  он кого-нибудь двуногого зарежет?
  Надо  менять отношение  полиции к  подобным  делам. Пора  осознать,  что подобные  преступления - серьёзный сигнал и они  почти всегда  получают развитие...
      03.02.2017 16:26
      0 | 1

  • bae99 
    Голодный представитель Корейской диаспоры?
    03.02.2017 13:13
    1 | 3

    • Ufthang 
      Да не, корейцы не станут всякую беспородную грязную псину есть. Тут специальные собаченьки нужны.
      03.02.2017 13:34
      1 | 3

      • bae99 
        С голодухи и двортерьера сожрут...
        03.02.2017 13:44
        1 | 1

        • Ufthang 
          Ну если уж совсем прижмет, то да. А вообще чего тут такого прям страшного, ну съел собакяна и съел. Обычное уничтожение чужого имущества, штраф заплатит да и все.
          03.02.2017 13:50
          5 | 0

          • Bonch 
            Теперь, когда достоверно установлено, что животные — это сложные, ранимые существа, испытывающие схожую человеческой палитру чувств, относиться к ним, как к бездушным созданиям, означает нарушать собственные моральные принципы и научные постулаты.
            03.02.2017 16:42
            0 | 0

  • Whois 
    Мда.
Сер_Гей он конечно конченный.
Но и хозяйка 
"На празднование Нового года Валентина уехала в Тверь, к дочери. А когда в первых числах января вернулась.." - т.е. где то 10-12 января?
    03.02.2017 13:20
    3 | 5

  • Ufthang 
    Странные сторожевые собаки какие-то, их спокойно снимают с цепи, уводят и неспешно убивают, а они значит все это покорно принимают. Сторожевую собаку снять с цепи живой может только хозяин, даже не члены его семьи, а только он один. В противном случае это не сторожевой пес, а хрень, звонок.
    03.02.2017 13:29
    5 | 12

    • Bonch 
        В  ы  внимательно  послушайте  хозяйку. Она же  сказала,  что это  был  хорошо знакомый  псу  сосед, который  его  обнимал и ласкал. 
    Просто собаки не  способны  осознать насколько люди  бывают  подлы.
      03.02.2017 16:37
      0 | 0

  • Mishka B 
    Пса очень жаль! Нелёгкая смерть ему досталась, но и последние дни жизни, видимо, тоже. Хозяйка уехала, оставив собаку на цепи. Интересно, "первые числа" - это сколько? Три, пять, десять дней? Собаке хоть кто-нибудь воды и еды принес? Животное мучалось на привязи, пока какой-то м%дак не пришел его убивать. Хозяйка, судя по всему, гуманистка ещё та. Зато крайняя тут конеш полиция. Ок да.
    03.02.2017 13:42
    0 | 5

  • ilich 
    Собаки закончатся , перейдут на людей...
    03.02.2017 13:54
    1 | 4

  • Buzzer 
    Узбеки тоже собак едят.
А вообще-плохая сторожевая собака к которй можно подойти и закошмарить.
И хозяева такие же. Мы в ответе за тех...
А псакоеды просто жрать хотели. За что их осуждать? Сирию кормим, Донбасс, мост в Крым, и т.д., а людей накормить русских, россиян, не можем.
    03.02.2017 14:16
    4 | 2

    • vepr76 
      Я так и знал, что в смерти бедного пса обвинят, конечно же, Путина...
      03.02.2017 14:50
      0 | 3

    • Bonch 
        Buzzer у     -    какой-то бред...
      03.02.2017 16:40
      0 | 1

  • LOS_ 
    Чтобы ты уехал на несколько дней, а собака охраняла дом, имущество и себя - ее этому нужно ОБУЧАТЬ. А посадить дворика на цепь и ждать от него охраны - сугубо обывательский поступок. Собака ничего никому не должна. А вот то, что она даже свою шкуру спасти не смогла - это другой вопрос. Медведя на цепи тоже убить проще, нежели на воле. Собака - давно уже не охранник территории. Ведь есть множество способов ее обезвредить - отравить, застрелить и т.д.
Вот и выходит, что хочешь счастливой жизни для себя и для питомца - держи собаку при себе, а на дом сигнализацию. Как жаль, что это не для наших реалий..
    03.02.2017 15:46
    0 | 1

  • Mittya1981 
    А может это волки.Они обычно так собак таскают.
    03.02.2017 16:25
    1 | 0

  • ArT1986 
    Каждый день, когда уже это кончиться!!! Бедные животные.
    03.02.2017 16:30
    0 | 1

  • Bonch 
    Жестокость к животным - отражение низкого нравственного уровня общества,  свидетельство неразвитой способности к сопереживанию, отсутствие альтруизма у членов общества. Все проблемы современного общества - войны, уголовные преступления, социальное угнетение, неравенство и др. - являются результатом того, что в этом обществе действует право сильного, которое не может действовать ограниченно (например, применительно к животным) и сами люди будут постоянно испытывать на себе жестокость и безнравственность других людей. Бесспорно, что самое бесправное и незавидное положение в нашем обществе занимают животные: они представляют собой объект отстрела, сырьё для различных промышленностей, объект для развлечений, и, как видим, объект для безнаказанного живодёрства.
    03.02.2017 16:43
    0 | 2
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