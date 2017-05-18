tvernews.ru
18 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В России провалилась "мусорная" реформа, а Тверской области даже не утвердили территориальную схему обращения с отходами

В России провалилась "мусорная" реформа, а Тверской области даже не утвердили территориальную схему обращения с отходами - ТИА
18 Мая 2017 13:42
Автор:

Ежегодно в России накапливается более 5 миллиардов тонн мусора, из которых только  8% утилизируют и перерабатывают, а остальные 92% - вывозят на свалки. По скромным подсчётам, отходами покрыто около 4 млн. га земли. 2017 год в России – это Год экологии. Ещё два года назад в стране началась государственная реформа «мусорной» отрасли, и уже сейчас можно сказать, что она фактически провалилась.

Суть реформы заключалось в том, что основные полномочия в сфере обращения с отходами были переданы с муниципального на региональный уровень. Субъекты должны были утвердить территориальные схемы обращения с отходами, заключить договоры с региональными операторами, рассчитать и утвердить коммунальные тарифы. Новые правила должны были заработать уже в этом году, но практически ни один субъект не готов. Так, региональные операторы выбраны только в Ивановской и Астраханской областях, в Краснодарском и Камчатском краях. К расчету тарифов вообще не приступали. Что касается территориальных схем, то субъекты их предоставили, однако не все они были утверждены. В список лузеров попала и Тверская область, сообщают "Известия".    

В Тверской области «мусорная» проблема пока что вытекает в противостояние населения и власти на местах, особенно, когда появляется проект по строительству мусороперерабатывающих заводов, открытия новых полигонов ТБО или ввозу в область отходов из соседних регионов. Начинаются митинги, акции протеста, иски в суды, петиции и обращения к президенту страны. Тем временем ряд полигонов в регионе давно уже выработали свой ресурс, требуют консервации, неудержимо растут несанкционированные свалки. У всех на слуху недавние события, которые происходили в Оленинском, Максатихинском, Кимрском и Лихославльском районах.

Так, решение главы Оленинского района Олега Дубова о строительстве мусороперерабатывающего завода фактически привело к требованию его отставки. Жители наотрез отказались от этого инвестиционного проекта, опасаясь за экологию. События развивались стремительно – 28 апреля текущего года появилась информация о выделении 1000 га под новый полигон ТБО и завод, а 15 мая после встречи с народом глава вынужден был закрыть вопрос и по сути заявить о добровольном сложении с себя полномочий.

В Кимрах также планировали построить мусороперерабатывающий завод, неподалёку от деревни Слободка. Однако народ встал грудью на защиту своих земель и обратился к своему депутату, а тогда ещё и председателю областного парламента Андрею Епишину с просьбой о помощи. Весной 2016 года после встречи с кимряками он заявил, что никаких мусоросжигающих предприятий в районе не будет и слово своё сдержал.

Что касается самого полигона, то, несмотря на горы мусора высотой с трёхэтажный дом и более 50 лет эксплуатации, оказалось, что свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов и находится на землях населённого пункта. Также подмосковные Талдом и Дубна, за неимением своих собственных полигонов ТБО, вывозят отходы в Кимрский район. Природоохранная прокуратура Тверской области планировала обратиться в суд с иском о приостановлении деятельности полигона.      

В Лихославльском районе случилось де жа вю: бодание жителей с властью по поводу постройки завода, караван грузовиков с тоннами мусора из Твери и Подмосковья, а также решение о закрытии полигона, поскольку он тоже оказался вне Госреестра и были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и фактов горения отходов. Сейчас свалка под Лихославлем закрыта (с конца января 2017 года), мусор вывозят в Торжок, тарифы для населения выросли, а на консервацию старого полигона нет денег.   

В марте 2016 года администрация Лихославльского района объявила о своих намерениях построить рядом с ТБО технопарк, был найден и инвестор - компания-инвестор ООО «Науком-Инжиниринг», которая планировала возвести теплицы, линии по производству удобрений и кормов для животных. Для обеспечения работы технопарка как раз и планировали построить мусоросжигающий заводик, для которого и привозили сырьё из соседних регионов. Местная администрация уверяла, что проект привлечён инвестиции, даст району налоги и рабочие места, но народ оказался несознательным и активно противостоял. После вмешательства губернатора Игоря Рудени и прокуратуры, вопрос был закрыт.

В конце марта текущего года мусорный коллапс случился в посёлке Максатиха: грузовые машины стали заваливать мусором дорогу, ведущую к свалке. Оказалось, что в Макстихе собственно полигона ТБО и нет, а есть только территория для временного хранения отходов. Обслуживает свалку МУП "МКС", которое сейчас проходит процедуру банкротства.

По замыслу «мусорной» реформы, территориальные схемы обращения с отходами должны упорядочить все мусорные потоки в регионах, навести порядок, прекратить образование несанкционированных свалок. Может, идея и хороша, но сейчас она далека от воплощения. Таким образом, сроки реформы передвинули ещё на два года – до 2019-го.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: мусор мусорная реформа территориальная схема обращения с отходами свалка полигон тбо переработка мусора мусороперерабатывающий завод
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
83

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
55

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
50

В 2016 году в Тверь не пришел ни один зарубежный инвестор

2017-05-16 10:19
46

Как сделать наш город красивым?

2017-05-17 16:50
46

Зампред правительства Тверской области Светлана Вержбицкая назначена директором драмтеатра

2017-05-16 18:15
45

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100