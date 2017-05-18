В России провалилась "мусорная" реформа, а Тверской области даже не утвердили территориальную схему обращения с отходами

Ежегодно в России накапливается более 5 миллиардов тонн мусора, из которых только 8% утилизируют и перерабатывают, а остальные 92% - вывозят на свалки. По скромным подсчётам, отходами покрыто около 4 млн. га земли. 2017 год в России – это Год экологии. Ещё два года назад в стране началась государственная реформа «мусорной» отрасли, и уже сейчас можно сказать, что она фактически провалилась.

Суть реформы заключалось в том, что основные полномочия в сфере обращения с отходами были переданы с муниципального на региональный уровень. Субъекты должны были утвердить территориальные схемы обращения с отходами, заключить договоры с региональными операторами, рассчитать и утвердить коммунальные тарифы. Новые правила должны были заработать уже в этом году, но практически ни один субъект не готов. Так, региональные операторы выбраны только в Ивановской и Астраханской областях, в Краснодарском и Камчатском краях. К расчету тарифов вообще не приступали. Что касается территориальных схем, то субъекты их предоставили, однако не все они были утверждены. В список лузеров попала и Тверская область, сообщают "Известия".

В Тверской области «мусорная» проблема пока что вытекает в противостояние населения и власти на местах, особенно, когда появляется проект по строительству мусороперерабатывающих заводов, открытия новых полигонов ТБО или ввозу в область отходов из соседних регионов. Начинаются митинги, акции протеста, иски в суды, петиции и обращения к президенту страны. Тем временем ряд полигонов в регионе давно уже выработали свой ресурс, требуют консервации, неудержимо растут несанкционированные свалки. У всех на слуху недавние события, которые происходили в Оленинском, Максатихинском, Кимрском и Лихославльском районах.

Так, решение главы Оленинского района Олега Дубова о строительстве мусороперерабатывающего завода фактически привело к требованию его отставки. Жители наотрез отказались от этого инвестиционного проекта, опасаясь за экологию. События развивались стремительно – 28 апреля текущего года появилась информация о выделении 1000 га под новый полигон ТБО и завод, а 15 мая после встречи с народом глава вынужден был закрыть вопрос и по сути заявить о добровольном сложении с себя полномочий.

В Кимрах также планировали построить мусороперерабатывающий завод, неподалёку от деревни Слободка. Однако народ встал грудью на защиту своих земель и обратился к своему депутату, а тогда ещё и председателю областного парламента Андрею Епишину с просьбой о помощи. Весной 2016 года после встречи с кимряками он заявил, что никаких мусоросжигающих предприятий в районе не будет и слово своё сдержал.

Что касается самого полигона, то, несмотря на горы мусора высотой с трёхэтажный дом и более 50 лет эксплуатации, оказалось, что свалка не включена в Государственный реестр объектов размещения отходов и находится на землях населённого пункта. Также подмосковные Талдом и Дубна, за неимением своих собственных полигонов ТБО, вывозят отходы в Кимрский район. Природоохранная прокуратура Тверской области планировала обратиться в суд с иском о приостановлении деятельности полигона.

В Лихославльском районе случилось де жа вю: бодание жителей с властью по поводу постройки завода, караван грузовиков с тоннами мусора из Твери и Подмосковья, а также решение о закрытии полигона, поскольку он тоже оказался вне Госреестра и были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и фактов горения отходов. Сейчас свалка под Лихославлем закрыта (с конца января 2017 года), мусор вывозят в Торжок, тарифы для населения выросли, а на консервацию старого полигона нет денег.

В марте 2016 года администрация Лихославльского района объявила о своих намерениях построить рядом с ТБО технопарк, был найден и инвестор - компания-инвестор ООО «Науком-Инжиниринг», которая планировала возвести теплицы, линии по производству удобрений и кормов для животных. Для обеспечения работы технопарка как раз и планировали построить мусоросжигающий заводик, для которого и привозили сырьё из соседних регионов. Местная администрация уверяла, что проект привлечён инвестиции, даст району налоги и рабочие места, но народ оказался несознательным и активно противостоял. После вмешательства губернатора Игоря Рудени и прокуратуры, вопрос был закрыт.

В конце марта текущего года мусорный коллапс случился в посёлке Максатиха: грузовые машины стали заваливать мусором дорогу, ведущую к свалке. Оказалось, что в Макстихе собственно полигона ТБО и нет, а есть только территория для временного хранения отходов. Обслуживает свалку МУП "МКС", которое сейчас проходит процедуру банкротства.

По замыслу «мусорной» реформы, территориальные схемы обращения с отходами должны упорядочить все мусорные потоки в регионах, навести порядок, прекратить образование несанкционированных свалок. Может, идея и хороша, но сейчас она далека от воплощения. Таким образом, сроки реформы передвинули ещё на два года – до 2019-го.