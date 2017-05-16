Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

История со строительством мусороперерабатывающего завода в Оленинском районе, протестами жителей и скандалами завершилась - инвестиционного проекта не будет. Об этом в соцсетях заявил глава района Олег Дубов после встречи с народом, которая состоялась накануне, 15 мая.

29 апреля 2017 года глава Оленинского района Олег Дубов сообщил жителям д. Ильенки и нескольких соседних деревень о выделении земли площадью более 1 000 Га под строительство мусороперерабатывающего завода рядом с трассой М-9. В качестве аргументов в защиту проекта глава рассказал, что завод принесёт большую пользу для района: рабочие места, инвестиции и деньги в бюджет (500-700 млн. рублей разового платежа за землю и около 50 млн. ежегодных налоговых поступлений). Строительством должно было заняться ГУП "Экотехпром".

Однако многие жители с недоверием отнеслись к этой идее и выступили против, опасаясь за ухудшение экологии в районе. На сайте change.org появилась петиция с требованием "Остановить строительство мусорного завода на водоразделе притоков Волги и Москвы реки в Оленинском районе", которую подписали 1073 человека. Инициаторы обратились с заявлением в прокуратуру по вопросу законности отчуждения земли, а также указывали на то, что публичных слушаний не проводилось, мнение народна никто не спрашивал.

Далее по Оленино расклеили объявления с призывом прийти на митинг против строительства "полигона смерти" (мусоросжигательного завода). На что Олег Дубов ответил - митинг несанкционированный и призвал граждан проявить сознательность и не поддаваться на провокацию.

В понедельник, 15 мая, в 18 часов, в РДК состоялась встреча главы района с населением и инициаторами петиции на сайте Change.or, после чего Олег Дубов написал гневный и обиженный пост. Встречу он назвал "Майданом":

- Я собирался довести информацию и объявить о том, что тема закрыта. Однако крики, раздававшиеся по команде, делали невозможным любое обсуждение. Высказаться не смог не только я, но даже цивилизованные противники инвестиционного проекта. Обращало на себя внимание большое количество людей не из Оленинского района - дачников, охотников, ржевских гостей. Для них самое главное было, чтобы я сам не успел объявить о закрытии темы по инвестпроекту на трассе "Балтия" до того, как начнется балаган.

Таким образом, строительства мусорного завода не будет, к тому же ранее, 5 мая, депутаты проголосовали против межевания участка под размещение нового полигона ТБО.

Свой пост в соцсетях Олег Дубов недвусмысленно заканчивает словами прощания и сожаления о том, что за время его правления (21 год) Оленинский район добился многих положительных изменений, но оленинцы неблагодарно всё забыли в одночасье:

- Мы сделали благоустроенный поселок, ухоженные сельские поселения, нормальный по меркам области жилфонд, начали серьезно заниматься дорогами... Мы были единственным районом, кто сохранил МУПы в ЖКХ, не проводил "оптимизацию" соцсферы на селе, и проводит капремонт жилья...Все было завязано лично на мне, никто даже не знает моих связей и наработок, и не узнает.

Я действительно работал в интересах района 21 год. Получил массовое предательство и полный развал системы власти, грамотно организованный изнутри. Все в момент забыли. Бог Вам всем судья...

Ранее Олег Дубов уже подавал заявление о добровольной отставке, однако 5 мая на заседании Собрания депутатов Оленинского района этот вопрос был снят с повестки дня, поскольку неизвестно мнение губернатора о таком кадровом решении.Так что пока официального подтверждения о смене руководства района нет.