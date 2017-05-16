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Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями

Мусорного завода в Оленинском районе не будет, а глава Олег Дубов попрощался с жителями - ТИА
16 Мая 2017 14:15
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История со строительством мусороперерабатывающего завода в Оленинском районе, протестами жителей и скандалами завершилась - инвестиционного проекта не будет. Об этом в соцсетях заявил глава района Олег Дубов после встречи с народом, которая состоялась накануне, 15 мая.  

29 апреля 2017 года глава Оленинского района Олег Дубов сообщил жителям д. Ильенки и нескольких соседних деревень о выделении земли площадью более 1 000 Га под строительство мусороперерабатывающего завода рядом с трассой М-9. В качестве аргументов в защиту проекта глава рассказал, что завод принесёт большую пользу для района: рабочие места, инвестиции и деньги в бюджет (500-700 млн. рублей разового платежа за землю и около 50 млн. ежегодных налоговых поступлений). Строительством должно было заняться  ГУП "Экотехпром".

Однако многие жители с недоверием отнеслись к этой идее и выступили против, опасаясь за ухудшение экологии в районе. На сайте change.org появилась петиция с требованием "Остановить строительство мусорного завода на водоразделе притоков Волги и Москвы реки в Оленинском районе", которую подписали 1073 человека. Инициаторы обратились с заявлением в прокуратуру по вопросу законности отчуждения земли, а также указывали на то, что публичных слушаний не проводилось, мнение народна никто не спрашивал.    

Далее по Оленино расклеили объявления с призывом прийти на митинг против строительства "полигона смерти" (мусоросжигательного завода). На что Олег Дубов ответил - митинг несанкционированный и призвал граждан проявить сознательность и не поддаваться на провокацию.

В понедельник, 15 мая, в 18 часов, в РДК состоялась встреча главы района с населением и инициаторами петиции на сайте Change.or, после чего Олег Дубов написал гневный и обиженный пост. Встречу он назвал "Майданом":

- Я собирался довести информацию и объявить о том, что тема закрыта. Однако крики, раздававшиеся по команде, делали невозможным любое обсуждение. Высказаться не смог не только я, но даже цивилизованные противники инвестиционного проекта. Обращало на себя внимание большое количество людей не из Оленинского района - дачников, охотников, ржевских гостей. Для них самое главное было, чтобы я сам не успел объявить о закрытии темы по инвестпроекту на трассе "Балтия" до того, как начнется балаган.   

Таким образом, строительства мусорного завода не будет, к тому же ранее, 5 мая, депутаты проголосовали против межевания участка под размещение нового полигона ТБО.

Свой пост в соцсетях Олег Дубов недвусмысленно заканчивает словами прощания и сожаления о том, что за время его правления (21 год) Оленинский район добился многих положительных изменений, но оленинцы неблагодарно всё забыли в одночасье:

- Мы сделали благоустроенный поселок, ухоженные сельские поселения, нормальный по меркам области жилфонд, начали серьезно заниматься дорогами... Мы были единственным районом, кто сохранил МУПы в ЖКХ, не проводил "оптимизацию" соцсферы на селе, и проводит капремонт жилья...Все было завязано лично на мне, никто даже не знает моих связей и наработок, и не узнает.
Я действительно работал в интересах района 21 год. Получил массовое предательство и полный развал системы власти, грамотно организованный изнутри. Все в момент забыли. Бог Вам всем судья... 

Ранее Олег Дубов уже подавал заявление о добровольной отставке, однако 5 мая на заседании Собрания депутатов Оленинского района этот вопрос был снят с повестки дня, поскольку неизвестно мнение губернатора о таком кадровом решении.Так что пока официального подтверждения о смене руководства района нет.       

 

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Метки: олег дубов мусороперерабатывающий завод оленинский район инвестиционный проект отставка дубова
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Комментарии (29)

  • peshehod 
    Спустя 21 год тайна раскрыта!!! Олег Дубов на самом деле Игорь!!
    16.05.2017 14:33
    0 | 7

  • kudimov 
    Видно, что Дубову очень хотелось разместить этот полигон, раз так разобиделся.
    16.05.2017 14:36
    0 | 9

    • horton 
      "Все было завязано лично на мне, никто даже не знает моих связей и наработок, и не узнает"
Что за мужчины-руководители пошли??? Один от проблем в декретный отпуск сбегает... Другой обижается как в детском саду, когда в игрушку не дали поиграть... )))
      16.05.2017 14:55
      1 | 10

      • russs 
        Старые обиды накопились, ещё с конкурса красоты!
Обидеть главу района может каждый!
        Прикрепленные изображения:
        16.05.2017 15:08
        1 | 9

        • NPC 
          Один я в белом))))))))
          16.05.2017 15:27
          0 | 2

          • russs 
            Вот очень неоднозначная фотка! Конечно, первый слой так и просится к затролингу. Но есть глубина. И тут я преклоняюсь. :) Олег - офигенный молодец! Фото очень многослойная, и конечный резюм - жизнеутверждающ и позитивен. Тот, кто способен думать, сам его найдёт, и именно на это и рассчитывал Олег! Молодец!
            16.05.2017 16:10
            0 | 0

        • RSERG 
          А вот эта которая с права от Дубова с синяками на ногах, это мисс красавица Оленина?
          16.05.2017 15:51
          0 | 2

          • horton 
            Читать умеете? Читайте! Там на ленточках, которые через плечо, все написано )))
            16.05.2017 16:08
            0 | 1

    • USSR 
      Он разобиделся потому что тема не прошла, а на лапу уже дали. Теперь надо срочно валить за бугор пока не грохнули )))
      16.05.2017 15:04
      0 | 8

  • Бертран 
    Трудно с таким народом, но что поделаешь? Зря, ведь мы же терпим..
    16.05.2017 14:39
    4 | 8

  • russs 
    Твёрже надо быть: расстрелял бы войсками половину оленинского быдла, и вся недолга. Трупы - на новый мусорный полигон.
Игра в демократию с современным быдлом - предсказуема и обречена!
    16.05.2017 14:41
    1 | 12

  • BARBAdos 
    беркут надо было в оленино запускать с газом, водометами и боевыми патронами и до победного. А дубов этот, как и янукович, обос..лся и убежал... И в итоге оленинская хунта власть захватила в районе!))

А на будущее, г-н дубов, вы видать за 21 год хозяйствования совсем обурели - прежде чем такие вещи строить, надо бы вообще то с народом посоветоваться, а не считать его за быдло...
    16.05.2017 14:54
    4 | 7

    • russs 
      Так он и попёрся советоваться, но нарвался на засланных титушек из маськвы и Ржева, города воинской славы промежду прочим. Этих надо было на подъезде отстреливать снайперами, чтобы воду не мутили.
Соскучился народец по твёрдой руке(?): чтобы его раком поставили, и до самых гланд. Вот такой царь-батюшка будет угоден и леп.
      16.05.2017 14:59
      1 | 5

      • BARBAdos 
        свидомый, проевропейский, оленинский народ то и начал майдан созывать из-за того, что оленинский янукович решил завод без обсуждения строить. А так согласен - струсил этот дубов, надо было режим ЧП в Оленино вводить, не пускать прыгунов из Ржева и Москвы, призвать на помощь титушек из Твери (тверское отделение ЕдРа стопудово б не отказало), а дворец профсоюзов вместе с активистами местного майдана просто заблокировать, а потом решать, что с ними делать...
        16.05.2017 15:07
        0 | 4

        • russs 
          Я щитаю так: раз его долгое время переизбирали, значит доверяют, и эти сборища - ни о чём. Судить надо по итогам, и Оленино реально на-плаву. О каком ещё главе района вы вообще слышали? То-то и оно! Вобщем, я - за Олежу! Побольше бы таких глав районов!
          16.05.2017 15:11
          1 | 4

          • BARBAdos 
            у нас всех переизбирают до того момента, пока они либо не сядут, либо не умрут. Может быть действительно он хороший глава района, я не в курсе,  но блин, стиль работы с народом надо менять - если б изначально все опубликовал, обсудил, распедалил всем кто сколько и чего получит, и не доводил бы дело до петиций, то все нормально было бы... А по итогу обижаться он должен только на себя - народ у нас конечно неблагодарный, но сделало его таким отношение власти (всех ветвей)...
            16.05.2017 15:17
            2 | 3

    • Alx 
      Интересно, есть вообще шанс построить где-то мусорный полигон, если при этом советоваться с местными жителями?
      16.05.2017 15:18
      0 | 4

      • BARBAdos 
        если всем жителям бабла отвалить за опасное соседство, то думаю, что можно...
        16.05.2017 15:26
        0 | 2

  • mednoe521 
    Похоже, что информационную блокаду Оленина прорвало! Скорее всего, вскоре мы узнаем, как все эти годы Дубов правил районом и давал 96% ЕР. 
Где-то вышла осечка. Чудес не бывает!
    Прикрепленные изображения:
    16.05.2017 15:28
    0 | 3

  • NPC 
    Развал системы власти? А может ее и не было? Ну этой системы? Может все держалось на районном культе личности человека, который каждый раз из поездки в Тверь к губернатору возвращался с дотациями?
    16.05.2017 15:29
    0 | 2

  • леха мамонтов 
    он устал и он уходит
    16.05.2017 15:45
    0 | 0

  • Virtue_to_Vice 
    тверской народец в своем духе.  вред экологии от мусороперерабатывающего завода меньше, чем от свалки. видимо, местным не нужны ни инвестиции в экономику, ни рабочие места.
    16.05.2017 15:47
    2 | 2

  • ДеД 
    Был один вменяемый глава, и то... Тв. область поднялась в рейтинге количества дураков!
    16.05.2017 15:56
    0 | 4

    • russs 
      Вот! ДеДу я склонен доверять!
Воры же они как: побольше находиться в тени. А Олежа всегда хотел быть на-виду! И судя по бложику, он реально переживал за район. Я бы его заместо Рудени двинул. Исключительно за неравнодушие, очень редкое в наши дни качество.
      16.05.2017 16:04
      0 | 2

      • ДеД 
        Ну, что Вы! Губер - это даже не должность... А про Олега Игоревича* скажу так: это был настоящий Глава района! А может вернётся? Ведь чувствуется подстава с этим мусором.
*Я никогда лично с О.И. не встречался и не разделяю его политических взглядов
        16.05.2017 16:20
        0 | 0

        • Lura 
          Тогда откуда дифирамбы? На чем основаны?
          16.05.2017 16:41
          0 | 0

          • ДеД 
            ОК, (хорошо) для Вас скажу:
1)  я не зарегистрирован в америкосских соцсетях;
2) о Дубове знаю из информации ТИА;
3) Sapienti sat
            16.05.2017 17:13
            0 | 0

  • Net. 
    Олененцы от мусороперерабатывающего завода отбились, а на итоге? Где же, господа хорошие, наши акушки то будут перерабатывать?! Или громадные гниющие свалки более экологичны? Я так думаю, что подобные помойки есть только в слаборазвитых отсталых странах. А в странах, где к экологии и порядку относятся цивилизованно г.но не складируется и закатывается бульдозерами, а именно перерабатывается. Ох, Россия матушка...
    16.05.2017 16:34
    0 | 1

    • mednoe521 
      это всё от того, что у нас огромные пустующие территории по всей России. А человеческий ресурс маленький. Только для 5% есть земля, остальным загаженные мусором окрестные леса
      16.05.2017 16:51
      0 | 1
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