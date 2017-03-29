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В Максатихе назревает мусорный коллапс: отходами завалили дорогу, а свалка не работает

В Максатихе назревает мусорный коллапс: отходами завалили дорогу, а свалка не работает - ТИА
29 Марта 2017 11:46
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Фоторепортаж
Видео

В посёлке Максатиха происходит коммунальное бедствие: грузовые машины, не доезжая до полигона ТБО, вываливают мусор прямо на дорогу. На сегодняшний день в сторону улицы Колхозной завалено мусором уже 140 метров дороги. Пользователи в соцсетях - жители Максатихи, обсуждая эту новость, предполагают, что на предприятии, которое облсуживает свалку, сломался трактор, поэтому мусор полигон принимать не может и его вываливают на дорогу.

Оказалось, что в Макстихе собственно полигона ТБО и нет, а есть только территория для временого хранения мусора. Обслуживает свалку МУП "МКС", которое сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий Рыжов находится в Твери, а в самом посёлке по доверенности делами ликвидируемого МУПа занимается Татьяна Иванова.

По словам и.о. главы администрации Максатихинского района Константина Паскина:

- У них сломался бульдозер, поэтому пока мусор на свалку временно привозить нельзя - они его не принимают. Возможно, у них просто нет денег на ремонт, потому что МУП "МКС" банкротится. Мы выдали предписание об устранении нарушения - то есть они обязаны убрать мусор с дороги.

На вопрос - а если они так и не уберут мусор? - Константин Геннадьевич ответил, что тогда к решению проблемы должны подключиться контролирующие органы - природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор.   

Мусор из частного сектора в Максатихе вывозит ещё одно предприятие - МУП "КС". Его сотрудники не смогли прояснить ситуацию, только уверили, что за свалку они не отвечают, а машины с отходами каким-то чудесным образом до свалки доезжают.

 

Автор фото и видео - Илья Якунин.

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Метки: максатиха свалка мусора свалка на дороге мусорный коллапс коммунальное бедствие муп мкс незаконная свалка
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Комментарии (11)

  • Net. 
    Пип-ц! Как мы зас-ались! Господа чиновники, отреагируйте пожалуйста! Где деньги по десятому кругу выделенные на мусороперерабатывающий завод??! Ведь кто то за ЭТО отвечает. И даже зарплату получает, я думаю не маааленькую!!! Не хочется вспоминать дедушку Сталина, но я думаю, расстреляли бы голубчиков за подобное прямо  там на свалке! И были бы правы.
    29.03.2017 12:07
    0 | 7

  • Uylo_Yobannen 
    Предполагаю, что на представленной свалке имеет место неконтролируемое размножение фекалоидов-дерьмодемонов, которые разбредаются с территории и закидывают гранатами местную администрацию.
    29.03.2017 13:13
    0 | 2

  • Naum 
    Администрация района обязана организовать сбор и вывоз отходов. Налицо бездействие муниципальной власти. Прокуратура должна реагировать на такие нарушения. Но захочет ли прокуратура ?  А за размещение отходов вне полигона надзорные полномочия у Росприроднадзора. Хорошо бы направить запрос ТИА в прокуратуру.и Росприроднадзор. В Максатихе вообще все плохо, власти работать не хотят или не могут. Вонь стоит годами при въезде в поселок и администрацию это устраивает.
    29.03.2017 13:29
    0 | 5

  • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
    Вот пока в цирк ходила ,мусора накидали.)))
    Прикрепленные изображения:
    29.03.2017 13:43
    0 | 2

  • Остап Бендер 
    А что мешает людям выйти на митинг, против коллапса мусорного?!
    29.03.2017 14:05
    0 | 3

    • Ferapont 
      Пойдете как организатор ?
Тогда завтра на сайте появится сообщение типа: задержаны организаторы митинга против бездействия властей - Остап Бендер,..
      29.03.2017 15:03
      0 | 1

    • Proletary 
      Комбинатор, шнурки и ремень жмут?
      29.03.2017 15:54
      0 | 0

  • arcadi007 
    Где наш любимый губернатор - лидер всех рейтингов?
Пора и поработать на благо области.
    29.03.2017 14:20
    0 | 3

    • Ferapont 
      А работяга на последнем фото случайно не он ?
      Прикрепленные изображения:
      29.03.2017 15:41
      0 | 4

  • mmisha 
    По пунктам: 1. Данная свалка (как впрочем и большинство свалок в области) не может законно принимать мусор (нет лицензии на сбор и захоронение отходов), если вдруг есть лицензия на захоронение, то нет на сбор и нет ГРОРО. Если эксплуатирующая свалку организация заключит договор на размещение и примет отходы - это будет незаконное предпринимательство. 2. Организация в Максатихе, которая забирает мусор из контейнеров - почти уверен, что у них нет лицензии на сбор и транспортирование, но даже, если вдруг имеется - должна вывозить мусор на ООО Полигон г. Тверь))) Думаю, все понимают, что это далеко и дорого. 3. Именно прокуратура лихо запретила районным помойкам принимать мусор (предписания об устранении, закрытии и даже уголовные дела), отчиталась, что все несанкционированные свалки закрыты, поделила грамоты и премии, а вот куда возить мусор - это пусть другие думают. 4. вкладывать деньги в строительство полигонов ТБО (проектирование, экспертизы, строительство, лицензии и ГРОРО - миллионы рублей) никто не хочет. За последние 10 лет только Полигон Тверь вложились, сейчас стригут купоны, но это Тверь, а вот как отбить деньги в Максатихе)))))))). 5. То есть вероятно полигон должен быть на кластер районов, но это стратегия - и этим заниматься должна область. Пока же районы будут обрастать мусором.
    29.03.2017 15:55
    0 | 0

  • aldan 
    Глядя на такой беспредел, задаёшься вопросом, а есть ли в Твери и области власть. Судя по опубликованным рейтингам Рудени-вроде бы и есть, а посмотришь на состояние дел,  нет её-фикция.
    Прикрепленные изображения:
    29.03.2017 15:58
    0 | 0
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