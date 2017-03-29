В Максатихе назревает мусорный коллапс: отходами завалили дорогу, а свалка не работает

В посёлке Максатиха происходит коммунальное бедствие: грузовые машины, не доезжая до полигона ТБО, вываливают мусор прямо на дорогу. На сегодняшний день в сторону улицы Колхозной завалено мусором уже 140 метров дороги. Пользователи в соцсетях - жители Максатихи, обсуждая эту новость, предполагают, что на предприятии, которое облсуживает свалку, сломался трактор, поэтому мусор полигон принимать не может и его вываливают на дорогу.

Оказалось, что в Макстихе собственно полигона ТБО и нет, а есть только территория для временого хранения мусора. Обслуживает свалку МУП "МКС", которое сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий Рыжов находится в Твери, а в самом посёлке по доверенности делами ликвидируемого МУПа занимается Татьяна Иванова.

По словам и.о. главы администрации Максатихинского района Константина Паскина:

- У них сломался бульдозер, поэтому пока мусор на свалку временно привозить нельзя - они его не принимают. Возможно, у них просто нет денег на ремонт, потому что МУП "МКС" банкротится. Мы выдали предписание об устранении нарушения - то есть они обязаны убрать мусор с дороги.

На вопрос - а если они так и не уберут мусор? - Константин Геннадьевич ответил, что тогда к решению проблемы должны подключиться контролирующие органы - природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор.

Мусор из частного сектора в Максатихе вывозит ещё одно предприятие - МУП "КС". Его сотрудники не смогли прояснить ситуацию, только уверили, что за свалку они не отвечают, а машины с отходами каким-то чудесным образом до свалки доезжают.

Автор фото и видео - Илья Якунин.