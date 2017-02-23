Под Тверью 28-летний мужчина зарезал собаку, полиция пытается замять дело

Ставшей обыденностью для Тверской области жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать к единственному в посёлке магазину, на боку у животного зияла кровавая рана. В смерти животного местные жители обвиняют мужчину, который уже отрубил лапу кошке, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем.

Ставшей обыденностью для Тверской области жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать к единственному в посёлке магазину, на боку у животного зияла кровавая рана.

Несчастное животное нашли две жительницы посёлка Елена и Екатерина, которые вышли из магазина днём 19 февраля:

- Мы сначала подумали, что собака поперхнулась, звуки такие странные издавала, клокочущие. А потом вдруг она вскочила на лапы и начала крутиться. Мы увидели рану огромную на бочине и обомлели, а на шее - веревка бельевая розового цвета. К сожалению, мы не успели помочь, - рассказывает Елена.

Девушки отправились по кровавым следам, которые привели их к известному в посёлке бараку. Местные стараются обходить его стороной из-за нетрезвых, мягко сказать, хозяев и посетителей. У калитки их встретил пьяный мужчина, девушки испугались заходить и отправились обратно.

Как рассказали свидетельницы, они заподозрили, кто мог убить собаку. 28-летний Алексей, живущий в этом бараке, не раз зверски расправлялся со своими собственными животными: отрубил лапу кошке, чтобы отрезать ей загноившуюся рану, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем. Новая жертва жила рядом с бараком, как рассказала Елена, её привёз один из вечно нетрезвых друзей Алексея и оставил там жить.

Елена и Екатерина позвонили в полицию, но никто на вызов ехать не торопился.

- Когда мы позвонили во второй раз, нам нами просто поглумились: «А мы что, у мёртвой собаки будем спрашивать, кто её зарезал?». Мы ему объясняли, что это не шутка. Участковый мне говорит: «Что ж вы такой кипиш-то навели? Похоронили бы всем колхозом, да забыли». В общем, приехал участковый только, когда мы стали всем посёлком названивать.

Как рассказали очевидцы, во время дозвона в полицию к магазину подошёл тот самый мужчина и попытался унести труп собаки. Одна из женщин стала ему помешать, в ответ мужчина накинулся на неё с ножом. Урожал он ножом женщине и в присутствии полиции.

Свидетелей вместе с «героем» забрали в Калининский РОВД. Как рассказывают девушки, показания полицейские брали относительно нападения на женщину. Про собаку речи не шло. В отделе Алексей признался, что убийство собаки – это его рук дело. Правда, причины выдавал разные – сначала рассказывал, что собака надоела, потому что «гадила везде», а потом – что она укусила его за левую руку, поэтому получила ножом в правый бок – то есть самооборонялся Алексей, как мог.

Полицейские сказали, что по собаке все равно никакого дела не будет, а живоёдра задержали ровно на один день.

Труп собаки так и остался лежать у магазина. На следующий день в Дмитрово-Черкассы приехал руководитель Инициативной группы по защите животных Твери Николай Морозов. Он ещё раз позвонил в Калининский РОВД и попросил полицейских выехать на место происшествия.

Как обычно, участковый не торопился и приехал часа через два. Представитель полиции начал оправдывать мужчину, как умел. Сказал, что собака виновата в своей смерти сама, так как она покусала человека, а свидетелей убийства нет.

- Местные стали кричать участковому, что он же сам признался в убийстве собаки. Я попросил отвезти собаку на исследование, чтобы установили причину смерти – доказательную базу нужно собирать. В итоге участковый попросил сделать это меня. Я загрузил труп в свою машину и отвез в Тверскую МВЛ. На этом пока всё,- рассказал Николай Морозов.

Как говорит Николай Морозов, этот случай жестокого обращения с животными вполне очевиден, и при должных действиях и желании полиции вполне может быть доведён до суда. Хотя бы ради практики по статье 245 УК РФ.

- Зверские убийства животных в Тверской области стали обыденностью. Ни один из виновных не понёс реального наказания. Как правило, такие дела попадают в разряд отказных.

Жители Дмитрово-Черкасс боятся, что виновный в жестоком убийстве четвероногого наказан не будет.

Итак, мужчину выпустили из полиции через сутки. Как рассказала Екатерина, после освобождения он пришёл к соседке попросить в долг 30 рублей и рассказал, что уезжает из посёлка, объяснив это тем, что «менты сказали, пока следствие идёт, залечь на дно, как уляжется всё, домой вернусь».

Такие случаи зверских убийств животных в Тверской области происходят чуть ли не каждый месяц. Только за последний месяц ТИА писало о двух страшных случаях: в деревне Пуково «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее, а в Твери неизвестные живодёры связали собаку и перерезали ей горло. Котят стирают в машинках, в собаку втыкают нож средь бела дня, котов выкидывают из дома в мешках умирать, собственные хозяева бьют питомцев до полусмерти и измываются над ними. И это происходит с удивительно постоянностью. Ответственности за жестокие издевательства живодеры не боятся, потому что она им не грозит наказание при таком отношении правоохранителей.