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Под Тверью 28-летний мужчина зарезал собаку, полиция пытается замять дело

Под Тверью 28-летний мужчина зарезал собаку, полиция пытается замять дело - ТИА
22 Февраля 2017 16:40
Автор: TIA

Видео

Ставшей обыденностью для Тверской области жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать  к единственному в посёлке магазину, на боку у животного зияла кровавая рана.

Несчастное животное нашли две жительницы посёлка Елена и Екатерина, которые вышли из магазина днём 19 февраля:

-  Мы сначала подумали, что собака поперхнулась, звуки такие странные издавала, клокочущие. А потом вдруг она вскочила на лапы и начала крутиться. Мы увидели рану огромную на бочине и обомлели, а на шее - веревка бельевая розового цвета. К сожалению, мы не успели помочь, - рассказывает Елена.

Девушки отправились по кровавым следам, которые привели их к известному в посёлке бараку. Местные стараются обходить его стороной из-за нетрезвых, мягко сказать, хозяев и посетителей. У калитки их встретил пьяный мужчина, девушки испугались заходить и отправились обратно.

Как рассказали свидетельницы, они заподозрили, кто мог убить собаку. 28-летний Алексей, живущий в этом бараке, не раз зверски расправлялся со своими собственными животными: отрубил лапу кошке, чтобы отрезать ей загноившуюся рану, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем. Новая жертва жила рядом с бараком, как рассказала Елена, её привёз один из вечно нетрезвых друзей Алексея и оставил там жить.

Елена и Екатерина позвонили в полицию, но никто на вызов ехать не торопился.

- Когда мы позвонили во второй раз, нам нами просто поглумились: «А мы что, у мёртвой собаки будем спрашивать, кто её зарезал?». Мы ему объясняли, что это не шутка. Участковый мне говорит: «Что ж вы такой кипиш-то навели? Похоронили бы всем колхозом, да забыли». В общем, приехал участковый только, когда мы стали всем посёлком названивать. 

Как рассказали очевидцы, во время дозвона в полицию к магазину подошёл тот самый  мужчина и попытался унести труп собаки. Одна из женщин стала ему помешать, в ответ мужчина накинулся на неё с ножом. Урожал он ножом женщине и в присутствии полиции.

Свидетелей вместе с «героем» забрали в Калининский РОВД. Как рассказывают  девушки, показания полицейские брали относительно нападения на женщину. Про собаку речи не шло. В отделе Алексей признался, что убийство собаки – это его рук дело. Правда, причины выдавал разные – сначала рассказывал, что собака надоела, потому что «гадила везде», а потом – что она укусила его за левую руку, поэтому получила ножом в правый бок – то есть самооборонялся Алексей, как мог.

Полицейские сказали, что по собаке все равно никакого дела не будет, а живоёдра задержали ровно  на один день.

Труп собаки так и остался лежать у магазина. На следующий день в Дмитрово-Черкассы приехал руководитель Инициативной группы по защите животных Твери Николай Морозов. Он ещё раз позвонил в Калининский РОВД и попросил полицейских выехать на место происшествия.

Как обычно, участковый не торопился и приехал часа через два. Представитель  полиции начал оправдывать мужчину, как умел. Сказал, что собака виновата в своей смерти сама, так как она покусала человека, а свидетелей убийства нет.

- Местные стали кричать участковому, что он же сам признался в  убийстве собаки. Я попросил отвезти собаку на исследование, чтобы установили причину смерти – доказательную базу нужно собирать. В итоге участковый попросил сделать это меня. Я загрузил труп в свою машину и отвез в Тверскую МВЛ. На этом пока всё,- рассказал Николай Морозов.

Как говорит Николай Морозов, этот случай жестокого обращения с животными вполне очевиден, и при должных действиях и желании полиции вполне может быть доведён до суда. Хотя бы ради практики по статье 245 УК РФ.

- Зверские убийства животных в Тверской области стали обыденностью. Ни один из виновных не понёс реального наказания. Как правило, такие дела попадают в разряд отказных.

Жители Дмитрово-Черкасс боятся, что виновный в жестоком убийстве четвероногого наказан не будет.

Итак, мужчину выпустили из полиции через сутки. Как рассказала Екатерина, после освобождения он пришёл к соседке попросить в долг 30 рублей и рассказал, что уезжает из посёлка, объяснив это тем, что «менты сказали, пока следствие идёт, залечь на дно, как уляжется всё, домой вернусь».

Такие случаи зверских убийств животных в Тверской области происходят чуть ли не каждый месяц. Только за  последний месяц ТИА писало о двух страшных случаях:  в деревне Пуково «мясник» украл домашнюю собаку и расчленил ее, а в Твери неизвестные живодёры связали собаку и перерезали ей горло. Котят стирают в машинках, в собаку втыкают нож средь бела дня, котов выкидывают из дома в мешках умирать, собственные хозяева бьют питомцев до полусмерти и измываются над ними. И это происходит с удивительно постоянностью. Ответственности за жестокие издевательства живодеры не боятся, потому что она им не грозит наказание при таком отношении правоохранителей. 

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Метки: жестокое обращение с животными 245 ук рф зарезал собаку убийство собаки в дмитрово-черкассах
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Комментарии (13)

  • USSR 
    НаписАть конечно можно всё, что угодно, вот только очень похоже на правду. Я про ментов, которые как были так и остаются мусорами!
    22.02.2017 16:52
    2 | 12

    • natsmakova 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
      22.02.2017 20:56
      1 | 1

  • Bonch 
    Жестокость к животным - отражение низкого нравственного уровня общества.
  Этот живодёр полный урод реально  опасный  для  общества!
    22.02.2017 16:56
    5 | 15

    • aldan 
      Что за твари позорные минусуют. Не иначе сучата живодёры.
      22.02.2017 22:15
      3 | 4

    • ivanov991 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      23.02.2017 00:24
      0 | 0

  • Бертран 
    Не судите строго полицию, господа- у них серьёзных дел невпроворот. Убийства, грабежи, угоны машин и тд.
Если всерьез заниматься собаками, то криминал и вовсе заматереет, берега попутает.
    22.02.2017 17:17
    15 | 10

    • Хычник_Ёж 
      Вы глумитесь похоже!
      22.02.2017 18:36
      3 | 8

    • Net. 
      Вы  считаете произошедшее ерундой недостойной внимания??!!! Аминь вашему мозгу!
      22.02.2017 21:48
      3 | 4

  • hell 
    Сволота!
    22.02.2017 20:41
    0 | 5

  • lyntik-99 
    Некоторые сотрудники полиция своим нежеланием оторвать жо$$$у со стула способствуют увеличению  случаев  жестокости по отношению к животным, и как следствие жестокость подрастающего покаления, дети во всем подражают взрослым. Какую еще им реформу надо провести чтоб они начали работать как положено.                                                                                              PS: Сколько же у нас моральных уродов которые кроме вреда обществу своим поведением и паразитическим образом жизни ничего полезного на земле не сделали. Их надо содержать в резервациях где нибудь на о.Врангеля.
    22.02.2017 21:27
    1 | 5

  • Net. 
    Мурашки по коже. Мозг закипает от негодования и бессилия! 
Уважаемые ,господа полицейские, вы же не только сотрудники, но и чьи то дети, родители. Наивно полагать, что такая зараза, как жестокость обойдет вас стороной! Думайте сердцем! Мир болен : жестокость и равнодушие страшная зараза! Милосердие и сострадание нынче не в моде. Чему удивляться когда самая большая ценность не жизнь,а деньги! Я бы такой "биологический мусор" в виде этого живодера просто убирала, хоть на зону, хоть в психушку лишь бы от нормальных людей подальше и от всего живого. ДА ВОЗДАСТСЯ КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО!
    22.02.2017 22:02
    2 | 2

  • russsian 
    Собаку конечно жалко, но если остыть, внимательно прочитать диспозицию статьи 245 УК РФ с комментариями - то становится совершенно понятно почему в России ничтожно мало живодеров привлечено к уголовной  ответственности и полиция здесь абсолютно не причем, вернее сказать доля ее ответственности конечно есть, но причина по которой они не хотят связываться с этим понятна и ясна и кроется она вовсе не в нежелании работать или реагировать, а в том что эти дела при значительных трудозатратах практически не имеют судебной перспективы. Согласно 245 статьи под жестоким обращением понимается обращение "повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних". То есть живодер дожен действовать из побуждений совершить хулиганство (то есть выразить свое явное неуважение к обществу) либо убить животное с целью наживы (ну например ради ценной шкуры или др. органов), либо все это делать в присутствии детей. А теперь ответьте мне пожалуйста на вопрос чем руководствуятся люди убивающие животных в данном случае ? полицейскому на проткол он скажет: "я вовсе не хотел убить ее из хулиганства, меня просто в детстве собаки покусали и теперь я их боюсь, а эта громко лает и меня пугает вот я и ударил ее ножом, и убивать я ее не хотел, не думал, что она умрет". А теперь скажите, как доказать обратное если нет прямых свидетелей произошедшего, а есть только догадки протнехорошего дядьку ? Далее, кто квалифицирует, согласно ст. 245 что способ садистский ? Как это доказать ? Людей ножами режут, и в бок и в горло и живот, никто же не признает эти убийства садистскими-правильно, потому что нет в статьях 111 и 105 таких квалифицирующих признаков. Так вот представьте какой колосальный объем работы надо провести чтобы привлечь одного живодера, я уже не говорю про кучу всевозможных экспертиз. А что получаем на выходе ? - санкция 245 статьи предусматривает лишение свободы только за групповое убийство животного и то на срок от 1 года до 2 -х . А по первой части, когда преступление совершает один человек лишение свободы вообще НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ! В этом что полиция виновата ? И справедливо ли будет отвлекать людские ресурсы на изобличение человека которому всеравно никакого сурового наказания не будет ! Ни один судья в стране не даст ни 2 года ни даже 1 год реального лишения даже группе живодеров если они совершили преступление впервые и характеризуются положительно.И ни один прокурор такое обвинение не поддержит !  И это в то время когда помощи ждут тысячи людей которых обворовали избили и т.д. Ну нет у нас в стране специального подразделения по защите животных и закона толкового по их защите тоже нет ! Полиция - орган правоприминительный, а не законодательный, так что надо депутатам писать предложения по принятию изменений в УК, и убирать из статьи слово "садистских" , и мотивы помимо "хулиганских", добавлять ну например "из неприязни к животным, когда оно не показывает намерений к нападению". Хотя тут тоже...кто будет определять  показывало оно намерения к нападению на человека или нет....Сложный это вопрос и требует серьезной проработки.
    22.02.2017 22:55
    2 | 4

  • Net. 
    Вы правы- законы надо менять продуманно и жестко! Иначе это "филькина грамота", а не закон, если от него нет толку!
    22.02.2017 23:25
    0 | 1
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