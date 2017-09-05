Сергей Егоров, убивший 9 человек, попросил для себя смертной казни

5 сентября в Тверской областном суде начались прения сторон. Сергей Егоров обратился к родственникам и признал свою вину.

- Хочу сказать что для такой мрази и твари как я прощения нет. Да, я прошу у вас прощение, готов искупить вину кровью. Пути Господни неисповедимы. Хочу обратиться к Президенту, чтобы он возродил смертную казнь

После его слов выжившая в той бойне Марина Коныгина разрыдалась и выбежала из зала.

Сейчас в областном суде начались прения.

Сторона обвинения просит дать подсудимому пожизненный срок: из них 5 лет он должен провести в тюрьме, а остальные в колонии особого режима.

Напомним, что 29 августа в Твери начался суд над 45-летним Сергеем Егоровым, жителем Москвы. Он обвиняется в убийстве девяти человек в СНТ «50 лет Октября» в поселке Редкино.

На первое пришли родственники с портретами погибших.

Сергей Егоров закончил школу, а затем ПТУ по специальности повар-кондитер. Никогда не был женат, но у него есть несовершеннолетняя дочь. Девушке через месяц исполнится 18 лет. Со слов подсудимого, на совершеннолетие он должен был купить ей машину, а позже подписать и дачный дом в СНТ.