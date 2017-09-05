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Сергей Егоров, убивший 9 человек, попросил для себя смертной казни

Сергей Егоров, убивший 9 человек, попросил для себя смертной казни - ТИА
05 Сентября 2017 12:38
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5 сентября в Тверской областном суде начались прения сторон. Сергей Егоров обратился к родственникам и признал свою вину.

- Хочу сказать что для такой мрази и твари как я прощения нет. Да, я прошу у вас прощение, готов искупить вину кровью. Пути Господни неисповедимы. Хочу обратиться к Президенту, чтобы он возродил смертную казнь

После его слов выжившая в той бойне Марина Коныгина разрыдалась и выбежала из зала.
Сейчас в областном суде начались прения.

Сторона обвинения просит дать подсудимому пожизненный срок: из них 5 лет он должен провести в тюрьме, а остальные в колонии особого режима.

Напомним, что 29 августа в Твери начался суд над 45-летним Сергеем Егоровым, жителем Москвы. Он обвиняется в убийстве девяти человек в СНТ «50 лет Октября» в поселке Редкино. 

На первое пришли родственники с портретами погибших

Сергей Егоров закончил школу, а затем ПТУ по специальности повар-кондитер. Никогда не был женат, но у него есть несовершеннолетняя дочь. Девушке через месяц исполнится 18 лет. Со слов подсудимого, на совершеннолетие он должен был купить ей машину, а позже подписать и дачный дом в СНТ.

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Метки: Сергей Егоров. стрельба в редкино убили 9 человек массовый расстрел людей
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Комментарии (11)

  • Jailbreak 
    Ага, а через пару лет в тюрьме будет во все инстанции строчить просьбы о замене пожизненного на 15 лет, типа все уже осознал и все искупил и больше так не будет
    05.09.2017 13:07
    5 | 1

    • Beqbmak 
      Для него что ПЖ  что 15 лет ...выйдет стариком .Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные к ПЛС размещаются в камерах как правило не более чем по два человека. При возникновении угрозы личной безопасности заключенных они могут содержаться в одиночных камерах. Заключенные имеют право на ежедневную прогулку продолжительностью полтора часа. При хорошем поведении осужденного время прогулки может быть увеличено до двух часов.

По прибытии в исправительную колонию особого режима все осужденные помещаются в строгие условия отбывания наказания. В течение года им разрешается два краткосрочных (до 4 часов) свидания, получить одну посылку или передачу и одну бандероль. Им также позволяется ежемесячно покупать продукты питания и предметы первой необходимости на деньги, заработанные во время отбывания наказания и за счет получаемых пенсий, социальных пособий и переводов денег.

Через 10 лет при отсутствии взысканий эти заключенные могут претендовать на «обычные условия» отбывания наказания: иметь два краткосрочных и два длительных (до 3 суток) свидания в течение года, получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года.

Человек, отбывающий пожизненное заключение, может быть освобожден условно-досрочно, отбыв не менее 25 лет лишения свободы, если суд признает, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. УДО применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений порядка в колонии в течение предшествующих трех лет. Пока не известно ни одного случая условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы.
      05.09.2017 13:11
      0 | 3

  • bae99 
    ТИА, ошибки в тексте исправьте...
    05.09.2017 13:11
    0 | 0

  • Ironman8891 
    в Норвегии был бы сокамерником Брейвика, а тут особый режим, врагу не пожелаешь
    05.09.2017 13:40
    0 | 0

    • Beqbmak 
      Брейвику дали за убийство 77 человек 21 год. .в Норвегии максимальный  срок наказания 21 год.
      05.09.2017 14:37
      0 | 2

  • fen 15 
    На пожизненную каторжную работу.
    05.09.2017 13:41
    0 | 0

  • Добрый крот 
    А Коныгина всё рыдает...Надысь и Шурыгина на каком-то поганеньком шоу слёзы лила. Тока неясно, что оплакивала, можа по девственности слезу точила, а можа просто на публику заливалась.
    05.09.2017 14:26
    4 | 5

    • _Gelsomino_ 
      Какая же ты мерзотная тварота. Надо наверное понимать разницу ситуаций, которые ты ставишь в один ряд. Посмотрел бы я на тебя, как на твоих глазах расстреливают 9 человек твоих близких, знакомых,даже не важно кого именно - просто людей, а тебе некуда спрятаться и убежать и ты просто лежишь и ждешь своей пули в замкнутом пространстве. Конечно это всё лирика жизни с твоей точки зрения. Встал, отряхнулся и побежал дальше. Спасибо что живой. А если по существу - то девчонка вообще молодец, что хотя бы ХОДИТ на эти заседания и не боится с этим человеком находится в одном помещении.
      05.09.2017 15:12
      6 | 4

      • Добрый крот 
        Любезный пользователь, а Вы явный психопат-с, причём весьма неразвитый в интеллектуальном отношении...) В постель не мочитесь от перевозбуждения? Второе. Жалкая попытка оскорбления собеседника свидетельствует лишь о ничтожности оскорбляющего как индивида и убогости его аргументации, точнее, о полнейшем её отсутствии...И это аксиома. Знаете, что такое аксиома, Джельсоминов неврастеничный?)))
        05.09.2017 15:51
        2 | 1

        • _Gelsomino_ 
          Не переживай за меня, твой котёл уже греется. Здесь ты можешь писать всё что тебе в голову взбредёт, но поверь - ответка обязательно тебя настигнет.
          05.09.2017 16:12
          0 | 1

          • Добрый крот 
            Благодарствуйте, лорд. Определение "гопник голимый" к Вам не относится.)))
            05.09.2017 16:33
            1 | 0
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