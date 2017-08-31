"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

31 августа в Тверском областном суде прошло исследование материалов уголовного дела об убийстве девяти человек в СНТ «50 лет октября» пгт. Редкино. А такжезаслушили показания обвиняемого в совершении тяжкого преступления Сергея Егорова. Однако он сослался на ст. 51 Конституции РФ и отказался свидетельствовать против себя. А потому его показания, данные им лично на стадии расследования, огласил гособвинитель.

Первые показания Егоров дал сразу же после того, как 4 июня после убийства был доставлен в полицейский участок. Из них следует:

В тот день мы употребляли много спиртного, когда завязался конфликт. Я находился на этом дачном участке, мы отмечали выходные. Пили водку, пиво. Я был в сильном алкогольном опьянении. Они меня все знали. Возник конфликт. Новенькие (ред. Егором имеет в виду мужчин, которых видел впервые в этой компании) сказали, что служили в спецназе и ВДВ, что они все из себя такие крутые, начали выпендриваться. А я так как там не служил, я не мужик. Мне это не понравилось. Женщины веселились, смеялись и подкалывали меня.

Я вернулся домой, мать спала, она не видела, как я взял ружье. Им я владею 7-8 лет. Примерно отсутствовал полчаса. Когда вернулся, увидел, что компания не изменилась. Стрелял в упор, сколько точно убил, не помню. Сделал 2-3 выстрела. Цель была одна – отмстить за обиду, я обиделся.

Я стрелял в «вдвешников». Было темно, не разглядел, сколько убил и в кого попадал. Они пытались подраться. Потом я потерял ружье. Сколько раз стрелял, не помню. Потом затаскивал тела в дом. Всех затащил, по-моему. Был пьян, помню, что тащил в дом, больше некуда. Стрелять умею, так, как охочусь каждый год. Цели точной не было, просто было обидно.

У меня была возможность остановиться, но я не смог. Они говорили, что крутые «вдвешники». Они не поверили, что ружье настоящее, пытались его отобрать, но не получилось. Я служил в пограничных войсках.

Вот такое сумбурное объяснение от Егорова получили в первые часы после задержания. 4 июня уже гораздо позже с ним снова встретился следователь, и Егоров дал более точные показания. К примеру, стало понятно, что в СНТ он жил каждое лето около 10 лет. Приезжал сюда вместе со старенькой мамой и несовершеннолетней дочкой.

Ружьем он владеет 7-8 лет. Стрелять умеет хорошо, так как с детства в деревне ходил на охоту. Кроме того, он участвовал в различных соревнованиях по стрельбе и занимал первые места.

Уточненные показания:

Я служил в ракетно-зенитных войсках. Каждое лето приезжал в СНТ, на этот раз дочь не поехала. Подрабатывал тут электриком, так как в Москве работы не было. 4 июня мне на мобильный позвонил Олег Демченко и пригласил посидеть к ним с супругой за столом. Я пришел на их участок. Они были на другом участке, я присоединился. До этого я уже выпил 1,5 л пива. Там находилось 10-15 человек, все были в алкогольном опьянении. Олег меня им представил, их имена я не запомнил.

Мужчины из компании со мной недоброжелательно общались. Они сказали, что ракетно-зенитные войска - это не войска. А они вот в ВДВ служили, бутылки об головы разбивали, они поэтому мужики. Женщины тоже что-то кричали. Завязался конфликт и мужчины меня вытолкали с участка.

Я был зол за то, что они меня оскорбили и решил их напугать, постращать.

Снарядил ружье патронами, насыпал их в карманы. Сколько времени прошло с этого момента не помню.

Когда я вернулся, они продолжали пить за столом. Я передернул затвор, чтобы они испугались, и просил «вдвешников» извиниться. Трое мужчин пошли на меня, я начал стрелять, убивать не хотел. Стрелял, не целясь. После этого все начали кричать. Все, что происходило, помню смутно.

Стрелял в мужчин и женщин. Мне кажется, я застрелил не всех. Не помню кого и как убивал, так как был в алкогольном опьянении. Затем решил спрятать трупы, чтобы не видели соседи, стаскивал их в дом. После этого сел на полу и ждал полицию.

То, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь. Просто трое человек встали из-за стола и пошли на меня, у меня не было другого выхода.

7 июня Егоров дал показания на месте преступления:

Мне кажется, первым я убил самого молодого и разговорчивого (ред. он имеет ввиду Вячеслава Савельева). Почему все выстрелы получились в голову, не могу сказать и зачем я взял с собой столько патронов, тоже не знаю.

Я охотник с детства, рос в деревне и ходил на охоту, участвовал в соревнованиях по стрельбе.

Пили водку и спирт. Они мне говорили, что они настоящие мужики, так как разбивали бутылку об головы. Затем они меня толкали и выпихивали с участка и говорили, что если я еще здесь покажусь, разговор будет составлен по-другому.

Олег, с которым я хорошо знаком мне тогда говорил, что проводку ему я мог бы сделать и бесплатно, по-братски, так как он меня поил.

Что более всего меня разозлило, что они не восприняли всерьез мое предупреждение, все получилось спонтанно.

Могилы рыть никого не заставлял. Как я клал труп в багажник машины, не помню.

12 июня Егоров написал явку с повинной, в которой признался в содеянном преступлении и выразил готовность сотрудничать со следствием.

31 августа на суде Сергей Егоров подтвердил данные ранее показания в полном объеме и еще ответил на личные вопросы, которые ему задавали гособвинитель и судьи.

Выяснилось, что Егоров закончил школу, а затем ПТУ по специальности повар-кондитер. Никогда не был женат, но у него есть несовершеннолетняя дочь. Девушке через месяц исполнится 18 лет. Со слов подсудимого, на совершеннолетие он должен был купить ей машину, а позже подписать и дачный дом в СНТ.

«Но вот не получилось», - резюмировал Сергей Егоров.

Также стало известно, что у мужчины с детства есть заболевание, при котором не выдают разрешение на оружие и водительские права. На логичный вопрос, как он тогда смог их получить, он уверил, что врачи разрешили, так как у него лишь легкая форма болезни.

В конце судебного заседания Егоров сказал: «Терять мне нечего, скрывать мне нечего, меня все равно пожизненно посадят. Вы спрашиваете подробности случившегося, я же не кино снимал, чтоб так все помнить».

Кроме того, 31 августа Тверской областной суд рассмотрел два ходатайства от Марины Коныгиной. Напомним, она заявляла, чтобы ее признали не только свидетелем, но и пострадавшей. Во втором иске свои моральные страдания она оценила в 3 миллиона. Сегодня суд эти два ходатайства отклонил.

О первом судебном заседании можно прочитать в материале ТИА «У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком».

И второй материал из зала суда: Лейтенант Котенков: «В воздухе был специфический запах – пахло кровью». Свидетели и выжившие рассказали о бойне в Редкино.