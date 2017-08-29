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В Твери начался суд над убийцей 9-ти человек. В зале заседаний - родственники с портретами погибших

В Твери начался суд над убийцей 9-ти человек. В зале заседаний - родственники с портретами погибших - ТИА
29 Августа 2017 09:58
Автор:

Фоторепортаж
Видео

29 августа в Тверском областном суде проходит первое заседание по слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве 9 человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству самого обвиняемого уголовное дело слушается коллегией из трех федеральных судей: Еленой Мордвинкиной, Мариной Роднянской и Галиной Демьяновой.

На громкий процесс приехало много представителей СМИ, в том числе федеральных. В коридоре перед залом суда ждут родственники убитых - у них с собой портреты погибших родных. Люди не могут сдержать слёз.

В руках Татьяны две фотографии - сестры и её мужа - Демченко Олега и Светланы Сорокиной. Им было всего по 37 лет, они только недавно поженились и были счастливы. По словам женщины, убийца застрелил их спящими.

Заседание суда началось в 10:00. Перед этим подсудимого Егорова провели по коридору под охраной в зал. Родственники бросились к нему с криками: "Я тебя ненавижу, сволочь!". Однако Егоров никак не отреагировал на эти возгласы, ведёт себя спокойно, даже отстранённо. На вопрос - вы раскаиваетесь? - он промолчал.

Напомним обстоятельства дела "редкинского стрелка". В ночь на 4 июня 2017 года мужчина находился на территории участка № 27, расположенного в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино Конаковского района Тверской области, в компании местных жителей и их гостей, совместно с которыми распивал спиртные напитки. Во время ссоры с участниками застолья злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», расстрелял 9 человек, находившихся во дворе и помещениях дома, которые скончались на месте от полученных ранений. Егоров был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

По существу предъявленного обвинения в окончательной редакции Егоров показал, что признает вину полностью. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов.

 

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Метки: редкинский стрелок убийство 9 человек расстрелял 9 человек суд в твери редкино
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Комментарии (15)

  • Bonch 
       Ирода  следует казнить!
    29.08.2017 10:10
    5 | 1

    • hockey 
      камнями на площади забивать таких надо!
      29.08.2017 10:15
      5 | 2

  • 1234@1234 
    Почему женщины судят мужчину! Женщины должны судить женщин.Серёга,держись!
    29.08.2017 10:13
    17 | 9

    • TvereZ 
      Это тонкий ход. Подскажу: женщины в армии не служили, а еще могли тоже натерпеться от служивших и пыжащихся по этому поводу. 
Правда, женщины стопудово не дадут наградного пулемета... )))
      29.08.2017 10:44
      0 | 0

  • Marusia 
    Расстрел!
    29.08.2017 10:39
    5 | 2

  • Small19 
    Иногда жизнь преподносит такие уроки, к сожалению очень плачевные, но и другим надо на них учится, ведь никто из погибших и не думал что за насмехательство, унижение которое они учинили в отношении будущего убийцы в ту злополучную ночь, можно так дорого расплатиться. Давайте жить дружно и уважать друг друга, тогда меньше будет неприятностей.
    29.08.2017 10:41
    3 | 32

    • kudimov 
      Вот этот коммент меня полностью устраивает, поэтому свой писать не буду, нечего добавить.
      29.08.2017 10:54
      1 | 9

      • ckfdf_nhele 
        и я не буду.
        29.08.2017 11:50
        0 | 1

    • Sedmoy 
      Ой, ой... Не люблю я эти нравоучения в стиле кота Леопольда. Ибо фигня всё это (вспомните ещё заповеди...). Этого чмошника-душегуба никто не звал, он сам припёрся. И ещё не известно что он говорил, как себя вёл... И тепреь мы этого никогда не узнаем...
      29.08.2017 13:46
      0 | 3

    • BARBAdos 
      угу, давайте уважать друг друга, а то если не будете уважать, то вас могут немножко расстрелять... 

Корень проблемы в другом. Как могли допустить, чтобы у такого неуравновешенного человека вполне легально было в пользовании оружие. Вообще, насколько я слышал, что для приобретения оружия требуется кучу инстанций обойти, включая психушку, а по факту толку от этого ноль...
      29.08.2017 14:39
      0 | 0

  • Ольга (http://vk.com/id87948169) 
    довели мужика.... а что  так получат за это, не подумали...
Журналисты, вы если подробности дела не знаете, не надо от себя придумывать....
    29.08.2017 10:57
    2 | 11

    • Бегемот 
      Поделитесь?
      29.08.2017 12:34
      0 | 5

    • _Gelsomino_ 
      Может быть тогда вы поделитесь? А то как-то всё равно непонятно
      29.08.2017 13:38
      0 | 0

  • _Gelsomino_ 
    Мне кажется для таких персонажей надо НИИ создать, чтобы их там пожизненно держали, проводами подключали, ток пропускали, опыты там всякие ставили с одной лишь целью - выяснить истинную причину того, что их толкнуло на такой жуткий поступок, чтобы предотвратить повторение подобных случаев. А так по сути, мне кажется этого сабжа уже ничто не перевоспитает и к такому раскладу событий он был уже готов, когда заряжал ружьё.
    29.08.2017 13:41
    0 | 1

    • BARBAdos 
      после убийства 9 человек вопрос перевоспитания уже не стоИт...
      29.08.2017 14:48
      0 | 0
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