В Твери начался суд над убийцей 9-ти человек. В зале заседаний - родственники с портретами погибших

29 августа в Тверском областном суде проходит первое заседание по слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве 9 человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству самого обвиняемого уголовное дело слушается коллегией из трех федеральных судей: Еленой Мордвинкиной, Мариной Роднянской и Галиной Демьяновой.

На громкий процесс приехало много представителей СМИ, в том числе федеральных. В коридоре перед залом суда ждут родственники убитых - у них с собой портреты погибших родных. Люди не могут сдержать слёз.

В руках Татьяны две фотографии - сестры и её мужа - Демченко Олега и Светланы Сорокиной. Им было всего по 37 лет, они только недавно поженились и были счастливы. По словам женщины, убийца застрелил их спящими.

Заседание суда началось в 10:00. Перед этим подсудимого Егорова провели по коридору под охраной в зал. Родственники бросились к нему с криками: "Я тебя ненавижу, сволочь!". Однако Егоров никак не отреагировал на эти возгласы, ведёт себя спокойно, даже отстранённо. На вопрос - вы раскаиваетесь? - он промолчал.

Напомним обстоятельства дела "редкинского стрелка". В ночь на 4 июня 2017 года мужчина находился на территории участка № 27, расположенного в СНТ «50 лет Октября» п. Редкино Конаковского района Тверской области, в компании местных жителей и их гостей, совместно с которыми распивал спиртные напитки. Во время ссоры с участниками застолья злоумышленник, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», расстрелял 9 человек, находившихся во дворе и помещениях дома, которые скончались на месте от полученных ранений. Егоров был задержан прибывшими на место сотрудниками полиции.

По существу предъявленного обвинения в окончательной редакции Егоров показал, что признает вину полностью. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов.