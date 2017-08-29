«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

29 августа в Твери начался суд над 45-летним Сергеем Егоровым, жителем Москвы. Он обвиняется в убийстве девяти человек в СНТ «50 лет Октября» в поселке Редкино. Свою вину он полностью признал.

На заседание пришли родственники с портретами погибших, знакомые пострадавших семей для поддержки и, конечно, много журналистов.

Появления Егорова очень ждали родные погибших, они хотели посмотреть ему в глаза и высказать переполнявшие их эмоции. Когда подсудимый шел по коридору в сопровождении конвоя, Татьяна Байкина, родная сестра погибшей Светланы Сорокиной, вышла ему навстречу с портретом и прокричала: «Мы тебя ненавидим, сволочь! Ты же приходил к ним! Они ждали тебя, сволочь!».

Уже во время судебного заседания станет известно, что застреленная супружеская пара Светлана Сорокина и Олег Демченко при жизни хорошо отзывались о Егорове и называли его "чудесным человеком". Они даже не представляли, что в скором времени он станет их палачом.

За пять минут до начала заседания журналистам предоставили возможность пообщаться с подсудимым. Ему задавали вопросы: раскаивается ли он? как так получилось? просит ли он прощения у родных погибших? - но в ответ была тишина. Егоров невозмутимо смотрел в одну точку, не сказал ни слова, у него не дрогнул ни один мускул.

Так он и просидел, как восковая кукла, все заседание, ни разу не взглянув в сторону родственников.

Заседание началось с оглашения обвинительного заключения. В нем говорилось, что Егоров, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», произвел порядка 9 выстрелов в упор. Преступник целился в головы. Когда прокурор подробно зачитывал, какие травмы получили жертвы, родственники не могли сдержать слез. Ранения были тяжелейшие, не совместимые с жизнью…

На заседании Егоров вину признал.

В суде с ходатайством выступила Елена Шмелева, сестра погибшего Олега Демченко, она попросила переквалифицировать пункты в статье: вместо «а» сделать «д», чтобы статья звучала как «Убийство двух или более лиц с особой жестокостью»:

- Мои родные были жестоко убиты с элементами пытки. Егоров заставлял брата перед смертью руками копать могилу.

Ходатайство было отклонено.

На первом заседании коллегия судей выслушала показания потерпевших. Родственники, не скрывая эмоций и слез, рассказывали о том страшном дне, как узнали о трагедии и личности Егорова.

Татьяна Байкина в ту роковую ночь потеряла сестру Светлану Сорокину:

- Светлана – моя единственная старшая сестра. Они с супругом Олегом очень положительно отзывались о Егорове, говорили, что он хороший мужик, а он пришел и убил их. Знали они его с мая этого года, когда он пришел к ним делать счетчик.

2 июня она ушла в отпуск, уехала на дачу. 3 июня я слышала ее последний раз, она позвонила и была очень грустная, сказала, что устала на огороде, сажала.

О трагедии я узнала утром 4 июня от матери находившегося там двоюродного брата и из СМИ.

Елена Шмелева:

- Убили моего младшего брата. О том, что случилось, узнала, когда мы были с супругом на своей даче, тогда бегущей строкой давали информацию о ЧП. Около 11 утра приехали в Москву и уже начали смотреть большие репортажи с места, называлось товарищество и лицо, которое убило. Мы еще не знали, что там были наши родные. Прибежал друг брата и сообщил, что с нашими ребятами случилась беда, а потому мы сразу туда поехали.

Я до последнего не верила. Мой брат рассказывал мне про Егорова, что с каким замечательным человеком он познакомился, что у него нелегкая судьба, но он не сломался. Когда в репортажах озвучили фамилию Егорова, я не могла в это поверить.

Егоров, ты сам не веришь в то, что натворил, ты всегда будешь видеть их глаза. Знай, они в тебе видели человека, а не зверя!

Я до последнего думала, что они живы, что убежали…

Я теперь плохо сплю, меня мучают кошмары, и я теряю сознание.

Дмитрий Васильев:

- У меня погибли моя сестра Вера Смирнова и ее муж Смирнов Павел. Когда мне позвонил приятель и рассказал о трагедии, я с женой поехал в полицию. Там информацию не дали, тогда мы поспешили на Станцию скорой помощи. Там нас обнадежили, сообщив, что среди убитых редкинских нет. Но их телефоны не отвечали! А когда приехали к даче, их машина стояла припаркованной, а на доме висел замок, мы тогда все поняли – случилась беда.

И вот еще что…. Спустя две недели после трагедии умерла моя мать, она не смогла этого пережить.

Ольга Высоцкая:

- Погибла моя мама, это самый близкий для меня человек. За это я готова ЭТОГО на куски разорвать. Ее нет, а эта тварь сидит здесь и живет!

4 июня в 4 утра мне позвонила Марина Коныгина, которая выжила, и сказала: «Пришел электрик и всех убил!». Мы не поверили, думали, что она с ума сошла. Жаль, что в стране нет смертной казни. То, что он с ними сделал...у него нет права на жизнь, я настаиваю на строгой мере наказания, чтобы он не вышел никогда.

В суде также выступили потерпевшие: Виталий Загорнян, он потерял отца; Татьяна Редина, ее супруг был застрелен в СНТ; Юлия Савельева, которая осталась без брата и 92-летней бабушки.

Родственники высказались за суровое наказание Сергею Егорову и о взыскании с него компенсации морального вреда – общей суммой 9,5 млн рублей.

Когда Егорова уводили из зала заседания, ему в след летели такие слова: «Помни, сволочь, ненавидим тебя! Тварь!».

30 августа слушание уголовного дела продолжится. В суде будут заслушаны свидетели трагедии.