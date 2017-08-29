tvernews.ru
29 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком» - ТИА
29 Августа 2017 15:43
Автор:

Фоторепортаж
Видео

29 августа в Твери начался суд над 45-летним Сергеем Егоровым, жителем Москвы. Он обвиняется в убийстве девяти человек в СНТ «50 лет Октября» в поселке Редкино. Свою вину он полностью признал.

На заседание пришли родственники с портретами погибших, знакомые пострадавших семей для поддержки и, конечно, много журналистов.

Появления Егорова очень ждали родные погибших, они хотели посмотреть ему в глаза и высказать переполнявшие их эмоции. Когда подсудимый шел по коридору в сопровождении конвоя, Татьяна Байкина, родная сестра погибшей Светланы Сорокиной, вышла ему навстречу с портретом и прокричала: «Мы тебя ненавидим, сволочь! Ты же приходил к ним! Они ждали тебя, сволочь!».

Уже во время судебного заседания станет известно, что застреленная супружеская пара Светлана Сорокина и Олег Демченко при жизни хорошо отзывались о Егорове и называли его "чудесным человеком". Они даже не представляли, что в скором времени он станет их палачом.

За пять минут до начала заседания журналистам предоставили возможность пообщаться с подсудимым. Ему задавали вопросы: раскаивается ли он? как так получилось? просит ли он прощения у родных погибших? - но в ответ была тишина. Егоров невозмутимо смотрел в одну точку, не сказал ни слова, у него не дрогнул ни один мускул.

Так он и просидел, как восковая кукла, все заседание, ни разу не взглянув в сторону родственников.

Заседание началось с оглашения обвинительного заключения. В нем говорилось, что Егоров, вооружившись охотничьим ружьем «Сайга-12С», произвел порядка 9 выстрелов в упор. Преступник целился в головы. Когда прокурор подробно зачитывал, какие травмы получили жертвы, родственники не могли сдержать слез. Ранения были тяжелейшие, не совместимые с жизнью…

На заседании Егоров вину признал.

В суде с ходатайством выступила Елена Шмелева, сестра погибшего Олега Демченко, она попросила переквалифицировать пункты в статье: вместо «а» сделать «д», чтобы статья звучала  как «Убийство двух или более лиц с особой жестокостью»:

- Мои родные были жестоко убиты с элементами пытки. Егоров заставлял брата перед смертью руками копать могилу.

Ходатайство было отклонено.

На первом заседании коллегия судей выслушала показания потерпевших. Родственники, не скрывая эмоций и слез, рассказывали о том страшном дне, как узнали о трагедии и личности Егорова.

Татьяна Байкина в ту роковую ночь потеряла сестру Светлану Сорокину:

- Светлана – моя единственная старшая сестра. Они с супругом Олегом очень положительно отзывались о Егорове, говорили, что он хороший мужик, а он пришел и убил их. Знали они его с мая этого года, когда он пришел к ним делать счетчик.

2 июня она ушла в отпуск, уехала на дачу. 3 июня я слышала ее последний раз, она позвонила и была очень грустная, сказала, что устала на огороде, сажала.

О трагедии я узнала утром 4 июня от матери находившегося там двоюродного брата и из СМИ.

Елена Шмелева:

- Убили моего младшего брата. О том, что случилось, узнала, когда мы были с супругом на своей даче, тогда бегущей строкой давали информацию о ЧП. Около 11 утра приехали в Москву и уже начали смотреть большие репортажи с места, называлось товарищество и лицо, которое убило. Мы еще не знали, что там были наши родные. Прибежал друг брата и сообщил, что с нашими ребятами случилась беда, а потому мы сразу туда поехали.

Я до последнего не верила. Мой брат рассказывал мне про Егорова, что с каким замечательным человеком он познакомился, что у него нелегкая судьба, но он не сломался. Когда в репортажах озвучили фамилию Егорова, я не могла в это поверить.

Егоров, ты сам не веришь в то, что натворил, ты всегда будешь видеть их глаза. Знай, они в тебе видели человека, а не зверя!

Я до последнего думала, что они живы, что убежали…

Я теперь плохо сплю, меня мучают кошмары, и я теряю сознание.

Дмитрий Васильев:

- У меня погибли моя сестра Вера Смирнова и ее муж Смирнов Павел. Когда мне позвонил приятель и рассказал о трагедии, я с женой поехал в полицию. Там информацию не дали, тогда мы поспешили на Станцию скорой помощи. Там нас обнадежили, сообщив, что среди убитых редкинских нет. Но их телефоны не отвечали! А когда приехали к даче, их машина стояла припаркованной, а на доме висел замок, мы тогда все поняли – случилась беда.

И вот еще что…. Спустя две недели после трагедии умерла моя мать, она не смогла этого пережить.

Ольга Высоцкая:

- Погибла моя мама, это самый близкий для меня человек. За это я готова ЭТОГО на куски разорвать. Ее нет, а эта тварь сидит здесь и живет!

4 июня в 4 утра мне позвонила Марина Коныгина, которая выжила, и сказала: «Пришел электрик и всех убил!». Мы не поверили, думали, что она с ума сошла. Жаль, что в стране нет смертной казни. То, что он с ними сделал...у него нет права на жизнь, я настаиваю на строгой мере наказания, чтобы он не вышел никогда.

В суде также выступили потерпевшие: Виталий Загорнян, он потерял отца; Татьяна Редина, ее супруг был застрелен в СНТ; Юлия Савельева, которая осталась без брата и 92-летней бабушки.

Родственники высказались за суровое наказание Сергею Егорову и о взыскании с него компенсации морального вреда – общей суммой 9,5 млн рублей.

Когда Егорова уводили из зала заседания, ему в след летели такие слова: «Помни, сволочь, ненавидим тебя! Тварь!».

30 августа слушание уголовного дела продолжится. В суде будут заслушаны свидетели трагедии.

 

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: редкинский стрелок убийство 9 человек расстрелял 9 человек суд в твери редкино
Смотрите также:
Комментарии (35)

  • protivvsex 
    Его надо поддержать, и изучать, иначе будут повторы.
    29.08.2017 15:46
    4 | 2

    • romich 
      Как предлагаешь изучать? Тут  один проводки предлагал подключить.  Весьма  оригинально.
      29.08.2017 15:55
      2 | 3

      • BARBAdos 
        была такая книга и фильм по ней - "заводной апельсин" режиссера Стэнли Кубрика, так там подобного типа тоже пытались лечить... Но по итогу чето там ничего не срослось...
        29.08.2017 16:12
        0 | 0

        • protivvsex 
          режиссеры люди поверхностные, да,да - все.
          29.08.2017 16:19
          0 | 2

    • Bonch 
        Ирода  -  казнить!
      29.08.2017 17:50
      3 | 0

  • Добрая Мышь 
    ну а что вы ждали, что родственники будут кричать " спасибо, мы благодаря тебе наследство получили"?
    29.08.2017 15:54
    0 | 10

    • TvereZ 
      Не, они наследство молча получат )
      29.08.2017 17:01
      0 | 3

  • Добрый крот 
    Я, конечно, всё понимаю...Привлечение внимания СМИ к своим ресурсам любыми путями есть современная практика. Но что могут дать эти трансляции непосредственно обывателю, в смысле, его совершенствования и развития? Ничего, кроме смакования-обсасывания кровавых подробностей, некоего нездорового возбуждения от увиденного-услышанного и прочих реакций организма обывателя, не приводящих, в конечном итоге, повторюсь, к совершенствованию обывателя, как члена общества. Суды, касающиеся преступлений против сексуальной неприкосновенности делают закрытыми, и правильно делают, а жестокие и маломотивированные убийства-смотри-не хочу, обсасывай на здоровье.) Странное у нас общество. Падкое на "ужасы", ибо ужасов и страстей в своей повседневной жизни обществу мало. Я представляю себе толпы желающих посмотреть на процесс смертной казни, если бы эту казнь разрешили к исполнению на площадях. 
P.S. А потом дети этих же обывателей, жаждущих остроты ощущений, начинают в прямом эфире вешать-душить кошек-собак, ибо так же "нуждаются" в раздражителях для своей незрелой личности и все удивлены и возмущены безмерно.)
    29.08.2017 16:12
    4 | 12

    • BARBAdos 
      может людям надо дать самим решать, что им хочется видеть, а что нет? Потерпевшие, если б хотели, могли бы ходатайствовать о закрытии процесса, обвинение - тоже. Смотреть насильно никого не заставляют - хочешь смотри, хочешь - нет.  По любому просмотр судебного процесса - это не самое бесполезное времяпрепровождение, во всяком случае, хоть юридической грамотности может прибавится...
      29.08.2017 16:22
      4 | 5

  • protivvsex 
    Кто из тверских писателей был на начале?
    29.08.2017 16:20
    1 | 0

  • kudimov 
    Мне не дает покоя другой вопрос... - а вот если бы этого не случилось, в смысле не попал бы Егоров в эту компанию, то потом, когда-нибудь эта агрессия вкупе с безумием вылезли бы из него в другой какой-либо ситуации? Или бы так и дожил спокойно до старости и никто бы не заподозрил, что внутри электрика дремлет монстр? ...
.
    29.08.2017 16:24
    4 | 4

    • Добрая Мышь 
      агрессия или повышенный градус? на самом деле при получении разрешения на оружие надо людей заставлять выпить и смотреть на их реакцию, провоцировать на конфликт и тд. точнее вначале по трезвости, а потом по пьянке. у каждого из нас по градусу какие-то качества всплывают, а вот для тех, кто потом с ружьем будет ходить - нужно эти качества выявлять
      29.08.2017 16:46
      0 | 2

      • kudimov 
        Фифуль, в Вы какая под градусом? Более сговорчивая?)
        29.08.2017 17:03
        0 | 6

        • Бегемот 
          Конечно, многодетная же)))
          29.08.2017 19:02
          0 | 3

      • protivvsex 
        Прилепин в теме?
        29.08.2017 17:07
        0 | 0

      • Sedmoy 
        Уважаемая Мысчь! Очень Вас прошу изложить по подробней, как это Вы  себе представляете "выявление этих качеств", на практике  "при получении разрешения на оружие", сам процесс, когда людй: "заставляют выпить" (даже не пьющих) "и смотреть на их реакцию", а затем "провоцировать на конфликт и тд." Очень интересуюся, ибо представить себе, как это может происходить и где ( в кабинете психиатра, нарколога, сотрудника лицензионном отдела или во всех, по очереди, да ещё в два разА - "по трезвости и по пьянке"),  из-за скудоумия своего, представить не могу.
С надеждой, Ваш.
        29.08.2017 17:07
        0 | 7

        • Добрый крот 
          Седьмой, весьма неприлично так открыто, без экивоков и напускания некоего туману сообщать, что не все ещё в нашей стране умны, хоть и паспорт имеют с детями и замужем давно...А ну как Мысчь в редакцию нажалится за оскорбление и унижение достоинства ея? Редакция, заметьте, я лично про Мысчь ничего такого не писал, это всё Седьмой.)
P.S. Для Мысчи. А если он гад такой выпить откажется, то как тогда поступать? Можа в клизме ему водочки впердолить? А провоцировать как? Обзыванием или дразнением?
          29.08.2017 17:15
          1 | 4

          • kudimov 
            Если будут делать так, как предлагает Фифа, то алкаши косяками пойдут на комиссию, чтобы напоили на халяву.
            29.08.2017 17:28
            0 | 7

        • Sedmoy 
          Уважаемая Мысчь! Редакция! Люди добрые! Не слушайте Доброго Крота. Он известный провокатор и женоненавистник. Я, ничего "такова", не имел в виду. Я серьёзно Вас (Мысчь) спрашиваю. Ответьте, пожалуйста, мне.
з.ы. А каски "испытателям - провокаторам" выдавать будут?
          29.08.2017 17:27
          0 | 1

          • horton 
            Подозреваю, что "испытательно-провокационная комиссия" будет каждый день новая, а можа даже несколько раз в день новая... Ну и носилки с санитарами в комплект к этой комиссии непременно нужны! )))
            29.08.2017 17:51
            0 | 2

        • Добрая Мышь 
          поить - это образно. в гипноз вводить или 3D реальность какая-нибудь. шлем одел, программку включил - узнал. уж в наш век прогресса должны же быть какие-то возможности
          29.08.2017 17:57
          0 | 2

          • Добрый крот 
            И опять перл от Мысчи. ) Поясняю, что "...официально-признанного определения понятия гипноза в российском законодательстве на сегодняшний день нет. Таким образом, легально установить на практике применение гипноза не представляется возможным, поскольку в законе нет ни понятия, ни признаков гипноза. Это значит, что очень сложно провести юридическую оценку проводился ли сеанс гипноза или нет." Что скажете ,Мысчь, на сей вражеской выпад? Давайте поговорим про шлем, который будут надевать, а не одевать...
            29.08.2017 18:22
            0 | 1

          • Sedmoy 
            Увы, Мысчь "3D реальность какая-нибудь" и прочие штутчки -  "шлем одел, программку включил - узнал" - не про нас.  "Век прогресса" - не у нас (учёные люди, особенно молодые и перспективные, валят к "бездуховным" косяками, ибо понимают, что ловить здесь нечего). Мы, как  страна, деградируем, а не развиваемся . Разве это, до сих пор ещё кому не понятно?  Посему: вместо  чудо - "шлема", может быть только каска, а вместо "програмки" - только водка (если исходить, что "истина в вине"). Но это всё не серьёзно. Так что, будем иметь то, что имеем. И даже ещё хуже. За детей (их будущее) не страшно, Мысчь? Думаешь Крым их защитит и поможет? :) Или кто?
            29.08.2017 18:29
            0 | 1

            • Добрый крот 
              Верное замечание, Седьмой. Всякие шлемы-программки-это у наших врагов, которые нас санкциями обложили.) Но ничего, кастрюль у нас хватит на каждого!
              29.08.2017 18:55
              0 | 1

          • Бегемот 
            Вас надо в поликлинику сдать, для опытов!
            29.08.2017 19:03
            0 | 0

      • romich 
        Мышь, ну ты  выдала. Словов нету. Нужно ещё  поить людей  перед покупкой  авто.
        29.08.2017 17:22
        0 | 3

        • Добрый крот 
          А в ЗАГСе молодых заставлять тра.нуться прилюдно, ибо вдруг импотент иль фригидная, а туда же...
          29.08.2017 17:32
          1 | 8

      • Proletary 
        Мышь, в точку. Вспоминается старый мастер, который брал на работу людей только посмотрев, как кандидат работает после флакона.
        29.08.2017 21:08
        0 | 0

    • Эго 
      Вот вам ещё один психиатрический "рекбус-кроксворд" https://www.tvernews.ru/news/224509/
      29.08.2017 16:46
      0 | 3

  • TvereZ 
    "сидит здесь и живет" - хорошая фраза. Запишу в цитатник. )
    29.08.2017 17:05
    1 | 3

    • Lura 
      Ещё одну залейте - "вы все здесь дураки и я вас всех ненавижу", это от максимки 0,3
      29.08.2017 20:57
      0 | 0

  • Lura 
    Скучно у вас...
Гляжу, без меня всё тухло.
    29.08.2017 20:58
    0 | 0

  • brazi 
    Нех с ружьем кататься..поехал в сезон на охоту-взял..а то купил и все..король жизней мля.
    29.08.2017 20:58
    0 | 0

    • Lura 
      Гнать не надо, есть правила охоты, но есть и правила транспортировки оружия.
что не так? Тем более, чувак жил в  доме, в этом поселке, значит сейф там тоже был. Если и не было, возить с собой имел право.
      29.08.2017 21:01
      0 | 0

  • Bonch 
        Изверг . Столько  горя  ни в чём  неповинным  людям  принёс!  Казнить.
    29.08.2017 21:08
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
68

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
67

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
39

В Твери в больнице умерла беременная женщина. Возбуждено уголовное дело

2017-08-29 16:25
36

«У него нет права на жизнь! Мы тебя ненавидим!». Репортаж из зала суда над «редкинским стрелком»

2017-08-29 15:43
35

На Бежецком шоссе сбили молодую лосиху

2017-08-25 20:20
28

В кювете под автомобилем обнаружено тело мужчины, которого искали с 22 августа

2017-08-28 20:52
24

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100