МЧС: движение по мосту в Краснохолмском районе восстановлено

На официальном сайте ведомства сообщается, что 2 августа ремонтно-восстановительные работы завершены. Движение транспорта по мосту в населенном пункте Дмитровка восстановлено.

Еще вчера здесь было не проехать не пройти. Местные жители рассказывали, что людям приходилось делать крюк в 130 км, чтобы добраться до Красного Холма, Бежецка, Весьегонска или Твери.

Напомним, вечером 30 июля, железобетонный мост около деревни Дмитровка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна затопило из-за подъема уровня воды в реке после дождей.