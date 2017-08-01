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Затопленный мост в Краснохолмском районе по-прежнему закрыт для проезда

01 Августа 2017 15:29
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Ранее сообщалось, что затопленный в результате сильных ливней обходной мост в населенном пункте Дмитровка, уже открыт для движения. Однако, местные жители опровергли эту информацию и прислали в редакцию ТИА фото и видео сооружения. Это его состояние сегодня.

Мост не то, что для проезда не пригоден, по нему страшно идти.

Как рассказала Ксения Кислова, мост ей удалось преодолеть благодаря работникам, которые подали руки и помогли девушке перейти.

Напомним, вечером 30 июля, железобетонный мост около деревни Дмитровка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна затопило из-за подъема уровня воды в реке после дождей. Движение транспорта по переправе пришлось ограничить. На месте происшествия работали спасатели и дорожники.

Подтопленный мост - обходной, работы на нем ведёт Тверской дорожный фонд. Этот мост был построен на время ремонта основного, признанного аварийным.

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Метки: рухнул мост обрушение моста краснохолмский район
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    Кто-кто-кто наврал гражданам? :-)
    01.08.2017 15:59
    0 | 2
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