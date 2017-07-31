tvernews.ru
31 июля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области один мост рухнул, другой затопило

В Тверской области один мост рухнул, другой затопило - ТИА
31 Июля 2017 12:58
Автор:

Видео

ЧП произошло в Краснохолмском районе. Из-за обильных осадков мост размыло,  и он обвалился.

Как рассказал ТИА водитель Игорь Сауканс, в 11 утра он проехал Красный Холм и двигался в сторону Весьегонска. Однако, примерно через 10 км, его остановил экипаж ДПС:

- Меня остановили сотрудники ГИБДД, сказали, что дальше не проехать, так как рухнул мост. Это касалось всех транспортных средств без исключения. Автомобили направляют через Сандово, а это плюсом еще 120 км. Никаких предупреждений ничего, тишина!

В Дирекции Территориального Дорожного фонда ТИА сообщили, что сейчас на месте работают специалисты.

Как рассказали корреспонденту ТИА в админстрации Краснохолмского района, по одному из мостов  через реку Лойка, который находится недалеко от населенного пункта Дмитровка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна, перекрыли движение так как его затопило. Он обходной, работы на нем вел Тверской дорожный фонд. Этот мост был построен на время ремонта основного моста.

По информации УМЧС по Тверской области, в настоящий момент проезд в сторону г. Весьегонск по данному мосту не возможен, выставлены информационные знаки, проезд закрыт ж/б блоками, проработаны альтернативные пути объезда через д. Болонино - д. Прозорово - д. Чамерово - г. Весьегонск (130 км ), через п. Молоково - п.Сандово-д.Любегощи – г. Весьегонск (130 км ).

Как сообщалось ранее, мост через реку Лойка был построен в 1972 году и ни разу не ремонтировался. За период эксплуатации возникли серьезные разрушения. В июне этого года на объекте введен режим ЧС. При этом автодорога, на которой расположен мост, имеет высокую степень загруженности, соединяет многие населенные пункты с Тверью и соседней Вологодской областью. Ежедневно здесь проходит около 1,5 тыс. автомобилей.

Еще один мост рядом с деревней Александровка подмыло, и он обрушился. Мост был в аварийном состоянии, движение по нему тоже закрыто. В результате ЧП никто не пострадал.

Местные жители рассказывают, что после воскресного дождя вода в реках сильно поднялась, что и стало причиной ЧП.

На видео мост у деревни Дмитровка, автор Ксения Кислова.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: рухнул мост обрушение моста краснохолмский район
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Proletary 
    Ударим по этой провокации заменой брусчатки на Радищева и новыми конкурсами!
    31.07.2017 13:01
    0 | 11

  • ArT1986 
    был построен в 1972 году и ни разу не ремонтировался - аж гордостью веет, что столько простоял.
    31.07.2017 13:02
    0 | 12

  • fen 15 
    Нынче не то что давиче! Мне кажется мосты это стратегические сооружения которые как минимум раз в год обследовать надо. Ну нечего скоро Москва покажет нам как в Европе ремонт дорог делают.
    31.07.2017 13:17
    0 | 4

  • zilberman 
    Не выдержали напора рейтинга
    31.07.2017 13:31
    0 | 8
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Давно хотел спросить: где в городе нужду малую справить можно?

2017-07-27 18:29
68

В международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной 2017» участвует жительница Твери

2017-07-27 12:52
63

Тверь встала из-за ремонта Нового моста, а скоро еще и Старый мост закроют

2017-07-25 10:20
62

«У вас на районе завелся педофил», или Как жителя Твери вызывали в полицию для допроса и сдачи анализа слюны

2017-07-26 11:31
56

В 2017 году в Тверской области рожать стали меньше

2017-07-25 20:25
47

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет проходить исправительные работы в Тверской области

2017-07-27 18:03
39

Причиной гибели трех человек мог стать сон за рулем

2017-07-29 11:04
34

Самая длинная коса - 105 см - оказалась у тверичанки Алёны

2017-07-30 13:40
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100