В Тверской области один мост рухнул, другой затопило

ЧП произошло в Краснохолмском районе. Из-за обильных осадков мост размыло, и он обвалился.

Как рассказал ТИА водитель Игорь Сауканс, в 11 утра он проехал Красный Холм и двигался в сторону Весьегонска. Однако, примерно через 10 км, его остановил экипаж ДПС:

- Меня остановили сотрудники ГИБДД, сказали, что дальше не проехать, так как рухнул мост. Это касалось всех транспортных средств без исключения. Автомобили направляют через Сандово, а это плюсом еще 120 км. Никаких предупреждений ничего, тишина!

В Дирекции Территориального Дорожного фонда ТИА сообщили, что сейчас на месте работают специалисты.

Как рассказали корреспонденту ТИА в админстрации Краснохолмского района, по одному из мостов через реку Лойка, который находится недалеко от населенного пункта Дмитровка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна, перекрыли движение так как его затопило. Он обходной, работы на нем вел Тверской дорожный фонд. Этот мост был построен на время ремонта основного моста.

По информации УМЧС по Тверской области, в настоящий момент проезд в сторону г. Весьегонск по данному мосту не возможен, выставлены информационные знаки, проезд закрыт ж/б блоками, проработаны альтернативные пути объезда через д. Болонино - д. Прозорово - д. Чамерово - г. Весьегонск (130 км ), через п. Молоково - п.Сандово-д.Любегощи – г. Весьегонск (130 км ).

Как сообщалось ранее, мост через реку Лойка был построен в 1972 году и ни разу не ремонтировался. За период эксплуатации возникли серьезные разрушения. В июне этого года на объекте введен режим ЧС. При этом автодорога, на которой расположен мост, имеет высокую степень загруженности, соединяет многие населенные пункты с Тверью и соседней Вологодской областью. Ежедневно здесь проходит около 1,5 тыс. автомобилей.

Еще один мост рядом с деревней Александровка подмыло, и он обрушился. Мост был в аварийном состоянии, движение по нему тоже закрыто. В результате ЧП никто не пострадал.

Местные жители рассказывают, что после воскресного дождя вода в реках сильно поднялась, что и стало причиной ЧП.

На видео мост у деревни Дмитровка, автор Ксения Кислова.