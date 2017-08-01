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Движение по затопленному ранее мосту в Краснохолмском районе восстановлено

01 Августа 2017 09:37
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В ночь на 31 июля в Краснохолмском районе Тверской области восстановлено движение транспорта по затопленному мосту через реку Лойка. Накануне, вечером 30 июля, железобетонный мост около деревни Дмитровка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна затопило из-за подъема уровня воды в реке после дождей. Движение транспорта по переправе пришлось ограничить. На месте происшествия работали спасатели и дорожники.

Подтопленный мост - обходной, работы на нем ведёт Тверской дорожный фонд. Этот мост был построен на время ремонта основного, признанного аварийным.

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Метки: рухнул мост обрушение моста краснохолмский район
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Комментарии (5)

  • Ин окентий 
    движение по затопленному  мосту ... вплавь штоле? 
хорошо шта Бертран вернулси, показал как надо...
    01.08.2017 09:57
    1 | 4

    • abeltv 
      Бертран отдохнул, ума набрался на чужбине, а может в Крыму или под Сочи - теперь будет строчить как пулемёт комментарии....
      01.08.2017 10:30
      1 | 2

      • no name 
        А вдруг это он движение на мосту восстанавливал. Устал. Да еще и фотки для отчета, наверное, сделал.
        01.08.2017 12:25
        1 | 2

        • Proletary 
          А больше некому. Если только АВ помогал мост держать..
          Прикрепленные изображения:
          01.08.2017 13:18
          1 | 2

  • Vodnik-76 
    Эх, не видать оживления на Савёловско-Мологском железнодорожном ходу и на линии "Овинище-Весьегонск". А так люди обрадовались, что теперь там не раз в неделю проползёт двухвагонная "кукушка", а пойдут современные комфортабельные составы. С возрождением "железки" и территория, и промышленность местная возродится
    Прикрепленные изображения:
    01.08.2017 16:50
    0 | 0
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