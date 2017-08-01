Движение по затопленному ранее мосту в Краснохолмском районе восстановлено

В ночь на 31 июля в Краснохолмском районе Тверской области восстановлено движение транспорта по затопленному мосту через реку Лойка. Накануне, вечером 30 июля, железобетонный мост около деревни Дмитровка на автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск - Устюжна затопило из-за подъема уровня воды в реке после дождей. Движение транспорта по переправе пришлось ограничить. На месте происшествия работали спасатели и дорожники.

Подтопленный мост - обходной, работы на нем ведёт Тверской дорожный фонд. Этот мост был построен на время ремонта основного, признанного аварийным.