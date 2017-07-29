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Верховный суд РФ не пожалел отчима и мать, замучивших до смерти 13-летнюю девочку

Верховный суд РФ не пожалел отчима и мать, замучивших до смерти 13-летнюю девочку - ТИА
28 Июля 2017 13:54
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Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Тверского областного суда от 17 мая 2017 года по уголовному об истязаниях девочки в квартире дома на улице Склизкова.

Отчима ребенка Сергея Балашова суд признал виновным  и  назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Матери девочки Анастасии Кулагиной назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее несовершеннолетний сын признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в.д.ж.» ч.2 ст.105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Однако они посчитали, что приговор слишком суров. И в Верховный суд поступило четыре жалобы: две от осужденных Балашова и несовершеннолетнего, еще столько же - от защитников в интересах Кулагиной и Балашова.

Напомним, что в ночь на 14 августа 2016 года в квартире на улице Склизкова пьяные Анастасия Кулагина и её сожитель Сергей Балашов избивали 13-летнюю дочь Кулагиной за то, что та, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили проучить ребенка. Они били её ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли - поливали кипятком. Ребенок умер от травматического шока.

Помогал матери и отчиму убивать сестру родной 15-летний брат девочки. Кулагина всеми силами пыталась его выгородить, заявляя, подросток якобы не отвечал за свои действия. На судебном заседании подросток рассказывал, что Балашов неоднократно избивал всех: доставалось не только убитой сестре, но и ему, и маленькой 3-летней дочке. Также отчим неоднократно говорил, что убьет кого-нибудь из детей, кого именно – на усмотрение матери.

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Метки: верховный суд обжалования приговора пожизненное заключение сергей балашов анастасия кулагина убийство ребёнка в твери тверской областной суд приговор убийцам ребёнка
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Комментарии (6)

  • TvereZ 
    Надо было в министерство обороны Замбии жалиться. 
Тогда приговор заменили бы на заслуженную маналулу всем троим упырькам)))
    28.07.2017 14:09
    0 | 1

  • russs 
    Ещё один аргумент в пользу неотложного строительства крематория!
    28.07.2017 14:37
    0 | 5

    • TvereZ 
      или биореактора
      28.07.2017 14:41
      0 | 3

  • Dobry кrtek 
    "Помогал матери и отчиму убивать сестру родной 15-летний брат девочки." Традиционный вопрос. Является ли 15-ти летний онжеребёнок-детишка, принимавший участие в истязании девочки биомусором или он не виновен? Ау, яжмать Хели.)))
    Прикрепленные изображения:
    28.07.2017 15:43
    0 | 6

  • tutsi 
    Аминь
    28.07.2017 17:25
    0 | 1

  • леха мамонтов 
    расстрелять
    28.07.2017 19:17
    0 | 0
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