Верховный суд РФ не пожалел отчима и мать, замучивших до смерти 13-летнюю девочку

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Тверского областного суда от 17 мая 2017 года по уголовному об истязаниях девочки в квартире дома на улице Склизкова.

Отчима ребенка Сергея Балашова суд признал виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Матери девочки Анастасии Кулагиной назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее несовершеннолетний сын признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в.д.ж.» ч.2 ст.105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Однако они посчитали, что приговор слишком суров. И в Верховный суд поступило четыре жалобы: две от осужденных Балашова и несовершеннолетнего, еще столько же - от защитников в интересах Кулагиной и Балашова.

Напомним, что в ночь на 14 августа 2016 года в квартире на улице Склизкова пьяные Анастасия Кулагина и её сожитель Сергей Балашов избивали 13-летнюю дочь Кулагиной за то, что та, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили проучить ребенка. Они били её ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли - поливали кипятком. Ребенок умер от травматического шока.

Помогал матери и отчиму убивать сестру родной 15-летний брат девочки. Кулагина всеми силами пыталась его выгородить, заявляя, подросток якобы не отвечал за свои действия. На судебном заседании подросток рассказывал, что Балашов неоднократно избивал всех: доставалось не только убитой сестре, но и ему, и маленькой 3-летней дочке. Также отчим неоднократно говорил, что убьет кого-нибудь из детей, кого именно – на усмотрение матери.