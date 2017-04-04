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В Твери начался суд над многодетной матерью и отчимом, пытавшими ребенка три часа: "родители" уверяют, что просто воспитывали дочь

В Твери начался суд над многодетной матерью и отчимом, пытавшими ребенка три часа: "родители" уверяют, что просто воспитывали дочь - ТИА
04 Апреля 2017 16:52
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Дикая история садистских издевательств над ребенком дошла до суда: в Твери судят мать и отчима, запытавших 13-летнюю девочку до смерти. 4 апреля в Тверском областном суде начались предварительные слушания по уголовным делам Сергея Балашова и Анастасии Кулагиной. 35-летняя женщина и её 25-летний сожитель обвиняются в пытках и убийстве несовершеннолетней дочери.

Преступление было совершено в ночь на 14 августа 2016 года в квартире на ул. Склизкова.

Выяснилось, что издевались пьяные мать и отчим за то, что 13-летняя девочка, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили "проучить" ребенка: они били ее ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли, поливали кипятком. В издевательствах принимал участие и родной 15-летний брат убитой. Кстати, его мать всеми силами пытается выгородить, заявляя, что он, якобы,  не отвечал за свои действия.

Анастасия Кулагина и её сожитель Сергей Балашов - в одной «клетке». Сидят друг от друга поодаль. Не общаются, молчат. Он спокойно смотрит в зал, она боится поднять глаза – все время с опущенной головой. Корреспонденту ТИА удалось поговорить с парочкой, которая периодически избивала 13-летнюю девочку. Оказывается, делали они это «в воспитательных целях». И та ночь была очередной ночью страха и пыток для несчастного ребенка.

Анастасия Кулагина:

- Ее не собирался никто убивать, никто не хотел этого. Просто наказывали, наказывали и переборщили с наказанием. А за что наказывали? За то, что плохо себя вела – дерзила, оскорбляла, могла крикнуть. Я ее наказывала в целях воспитания, убивать ее я не собиралась.

Сергей Балашов:

- Я ее бил в воспитательных целях. Я думал, она симулирует обморок, поэтому стал кипятком поливать. Я думал, что ошпарю ее, и она перестанет симулировать. Я вылил на нее воду, и так как она ничего не сделала - никаких движений - я подумал, что вода не такая горячая, и полил еще раз.

В зале заседания он признался, что издевательства продолжались три часа!!! Вместе со взрослыми пытал ребенка и старший брат девочки.

Анастасия Кулагина:

- Старший сын принимал участие, но он не знал, что именно вот так все закончится. Он бил ремнем, кулаками и ногами тоже. Но, опять же, он не отвечал за свои действия.

Я не знаю, что она сделала такого, но Балашов начал первый ее бить.

Сергей Балашов:

- Причина банальная была, она потеряла предмет посуды - крышку. И поэтому я решил прочитать ей лекцию. Начал ругаться, а она ответила мне, что не обязана следить за вещами на кухне, это мать должна делать, и послала меня куда подальше.  Я психанул и схватил первое, что попало под руку (гантельный гриф - прим. ТИА). Ударил по плечу, потом еще раз по плечу. Она от страха присела, и удар пришелся по голове.

В итоге ребенок умер от травматического шока. Утром 14 августа врачи скорой помощи в квартире нашли бездыханное тело девочки с ожогами и кровоподтеками.

В многоквартирном доме на улице Склизкова 13-летняя погибшая девочка вместе с матерью, старшим братом и младшей сестрой жила в квартире отчима, доставшейся ему по наследству.

Неблагополучная квартира Балашова известна всему дому.

- У них бывали загулы. Когда была жива его мать, вот тогда пьянки были страшные. Но его мать как-то скоропостижно скончалась - тоже неизвестно, что произошло.  Он пришел из тюрьмы, и гуляли с мамой на пару, - рассказывают соседи. От чего умерла она - загадка, ходила вроде бы здоровая, а тут взяла и умерла.

Как матери не стало, в квартиру Сергея Балашова переехала 35-летняя Анастасия Кулагина вместе с тремя детьми. Но пить от этого меньше он не стал, «квасили» на пару, но уже без шумных компаний. Что происходило за дверями квартиры, соседи точно не знали, лишь догадывались со слов погибшей девочки.

- Она выходила с детьми гулять на детской площадке.  Жаловалась, что с ней плохо обращаются, что ей не дают отдыхать летом, так как они ездят за ягодами в лес. Потом эти ягоды продавали. Деньги тратили на выпивку.

Соседи как один говорят, что 13-летняя девочка не выглядела на свой возраст - смотрелась младше сверстников из-за субтильного телосложения. Одевалась просто, не в лохмотья, конечно, но не в новье.

- Она была очень худенькая, даже хрупкая не по возрасту, может, недокормленная?  

- Тряпье не носила, знаю, что какие-то вещи ей давали добрые люди. Часто гуляла на площадке с младшей сестренкой, все с ней таскалась. Как-то занимала деньги в ларьке.

Жили они плохо, бедно, никто не работал. В квартире из-за поломки не было холодного водоснабжения, говорят соседи. Девочка и взрослые часто ходили на колонку, воду для нужд набирали канистрами.

В ту роковую ночь, когда мать, отчим и старший брат убивали ребенка, соседи ничего не слышали. О трагедии узнали в пять утра, когда в квартиры позвонили полицейские:

- Полицейские спросили, а знаете ли вы, что под вами произошло убийство? А мы не знали. Ни стуков, ни ударов, ни криков о помощи не было слышно. У нас открытые окна были, балкон всегда открытый, а было тихо.

Сегодня в квартире на четвертом этаже никто не живет. Зимой пришлось вызывать работников домоуправления. В квартире Балашова была открыта форточка, из-за чего сильные морозы могли повредить систему отопления. Работникам пришлось ломать замки и вскрывать дверь. Сейчас в злополучной квартире – тишина.

Кстати, на судебном заседании изверги раскаялись в содеянном. По решению судьи их уголовные дела и дело несовершеннолетнего брата погибшей объединены теперь в одно производство.

Видео по теме

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Метки: убийство девочки пытки запытали ребенка изверги убили ребенка мать убила ребенка
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Комментарии (8)

  • russs 
    Не могу больше читать про этих мразей.
Соседи слышат только работающий после 22 часов телевизор, а вот крики о помощи как-то не слышны им.
    04.04.2017 16:54
    0 | 9

  • Tamplier 
    я извиняюсь,где вас таких родют???
    04.04.2017 16:57
    1 | 4

  • bae99 
    Покаются и он их простит...
    04.04.2017 17:07
    0 | 2

  • genesis 
    И что теперь их на деньги налогоплательщиков содержать? Зря отменили высшую меру. Такие твари должны просто сдохнуть
    04.04.2017 17:09
    1 | 5

  • Alx 
    Вот оно, воспитание побоями во всей красе. А стоит заикнуться на форумах, что детей бить нельзя,так заминусуют, объявят либебрастом, гомосеком и агентом госдепа.
    04.04.2017 17:23
    1 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Участковый, инспектор по административному надзору, инспектор ПДН - все, разумеется, ни сном, ни духом. С соседями и так всё понятно.
    04.04.2017 17:43
    0 | 5

    • Proletary 
      Вот типа ты ваще. Не их эта работа, не их зона ответственности. Всыпят за то, что подростки в зоне риска мало смотрят телеканал против хохлов.
      04.04.2017 18:43
      0 | 1

  • Gostto 
    Смотри-ка! Специалистов при открытой форточке вызвали, а в соцслужбу о несчастных детях не сообщили...(((
    04.04.2017 17:49
    0 | 6
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