Брат до смерти забитой девочки на суде рассказал, что их отчим давно «мечтал» об этом убийстве

В Твери продолжается суд над садистами матерью и ее сожителем, которые до смерти забили ребенка ремнем.

Прокурор областной прокуратуры Ирина Скиренко 28 апреля рассказала тверским журналистам, что сейчас суд допрашивает обвиняемых по делу: мать Анастасию Кулагину, ее сожителя Сергея Балашова и ее несовершеннолетнего сына, который также принимал участие в пытках.

- На допросе несовершеннолетний брат убитой рассказал, что Балашов неоднократно избивал всех: доставалось не только убитой сестре, но и ему, и маленькой 3-летней дочке. Мать подтвердила слова сына. Кроме того, брат убитой рассказал, что Сергей Балашов неоднократно говорил, что убьет кого-нибудь из детей, кого именно – на усмотрение матери. Последний раз он угрожал в день убийства.

Прокурор отметила, что все обвиняемые раскаиваются в содеянном:

- Они говорят, что не понимают, как так получилось, что их действия привели к убийству.

Журналистам показали вещественные доказательства по делу: тот самый чайник, из которого Балашов поливал кипятком ребенка, ремень со следами крови убитой девочки.

Сторона обвинения еще не обсуждала, какое наказание попросить у суда для этих извергов. Прокурор отметила, что для женщин в России нет пожизненного наказания, несовершеннолетний может быть осужден не более чем на 10 лет. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 14 августа 2016 года в квартире на ул. Склизкова. Издевались пьяные мать и отчим за то, что 13-летняя девочка, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили "проучить" ребенка: они били ее ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли, поливали кипятком. В издевательствах принимал участие и родной 15-летний брат убитой.