tvernews.ru
28 апреля Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Брат до смерти забитой девочки на суде рассказал, что их отчим давно «мечтал» об этом убийстве

Брат до смерти забитой девочки на суде рассказал, что их отчим давно «мечтал» об этом убийстве - ТИА
28 Апреля 2017 14:01
Автор:

Фоторепортаж

В Твери продолжается суд над садистами матерью и ее сожителем, которые до смерти забили ребенка ремнем.

Прокурор областной прокуратуры Ирина Скиренко 28 апреля рассказала тверским журналистам, что сейчас суд допрашивает обвиняемых по делу: мать Анастасию Кулагину, ее сожителя Сергея Балашова и ее несовершеннолетнего сына, который также принимал участие в пытках.

- На допросе несовершеннолетний брат убитой рассказал, что Балашов неоднократно избивал всех: доставалось не только убитой сестре, но и ему, и маленькой 3-летней дочке. Мать подтвердила слова сына. Кроме того, брат убитой рассказал, что Сергей Балашов неоднократно говорил, что убьет кого-нибудь из детей, кого именно – на усмотрение матери. Последний раз он угрожал в день убийства.

Прокурор отметила, что все обвиняемые раскаиваются в содеянном:

- Они говорят, что не понимают, как так получилось, что их действия привели к убийству.

Журналистам показали вещественные доказательства по делу: тот самый чайник, из которого Балашов поливал кипятком ребенка, ремень со следами крови убитой девочки.

Сторона обвинения еще не обсуждала, какое наказание попросить у суда для этих извергов. Прокурор отметила, что для женщин в России нет пожизненного наказания, несовершеннолетний может быть осужден не более чем на 10 лет. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 14 августа 2016 года в квартире на ул. Склизкова. Издевались пьяные мать и отчим за то, что 13-летняя девочка, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили "проучить" ребенка: они били ее ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли, поливали кипятком. В издевательствах принимал участие и родной 15-летний брат убитой.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: забили до смерти ремнем
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • леха мамонтов 
    к чему обсасывать эту новость сплошная чернуха
    28.04.2017 14:10
    3 | 7

    • Proletary 
      Какая жизнь, такие и новости. Пьем и воруем.
      28.04.2017 14:49
      1 | 1

  • russs 
    И, вроде, на фото - люди, встретил бы таких на улице, и ничего бы не заподозрил, но нет:

"Смотри внимательно, смотри 
Кругом не люди, упыри..."
    28.04.2017 15:01
    0 | 4

  • 1% 
    матриархат - для женщин нет пожизненного... с недочеловеками все ясно, интересно другое, а неужели соседи ничего не слышали? само собой, окружающие слышали, как происходит убийство и наверняка знали об "особенностях" этой счастливой россиянской семьи. Что за общество у нас? За картинку в интернете сразу бегут писать донос, а здесь ссыкливо молчали.... это не люди, а б.  Соседей паровозиком за соучастие и укрывательство. А лучше суд Линча.
    28.04.2017 15:23
    0 | 1

  • hatamoto san 
    мужик - садист, но как мать довела до такого?
или действительно - упыри кругом...
    28.04.2017 15:34
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Тверской области установлена новая величина прожиточного минимума

2017-04-26 09:31
69

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
68

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
62

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
58

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

2017-04-27 14:57
56

Возрождение гастротуризма: тверские фермеры показали рестораторам элитные сыры и колбасы, которые не встретишь в местных магазинах

2017-04-26 14:44
41

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
38

Беспредел на Горбатке

2017-04-24 09:40
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100