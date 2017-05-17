Одного из убийц замученной до смерти 13-летней тверичанки приговорили к пожизненному заключению

17 мая Тверской областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу Сергея Балашова и Анастасии Кулагиной, которые до смерти забили дочь последней. Отчима девочки приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, мать получила 19 лет колонии общего режима. Несовершеннолетнего брата убитой, который принимал участие в издевательствах, приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Таким образом, суд практически полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В ночь на 14 августа 2016 года в квартире на улице Склизкова пьяные Анастасия Кулагина и её сожитель Сергей Балашов избивали 13-летнюю дочь Кулагиной за то, что та, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили проучить ребенка. Они били её ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли - поливали кипятком. Ребенок умер от травматического шока.

Помогал матери и отчиму убивать сестру родной 15-летний брат девочки. Кулагина всеми силами пыталась его выгородить, заявляя, подросток якобы не отвечал за свои действия. На судебном заседании подросток рассказывал ,что Балашов неоднократно избивал всех: доставалось не только убитой сестре, но и ему, и маленькой 3-летней дочке. Также отчим неоднократно говорил, что убьет кого-нибудь из детей, кого именно – на усмотрение матери.

Оглашение проходило в закрытом режиме. После вынесения приговора Анастасия Кулагина выглядела подавленной, сидела на скамье подсудимых, опустив голову и закрыв лицо рукой. Брат убитой держался отстранённо, словно это проходное событие. Сергей Балашов будет обжаловать приговор, с угрюмой решительностью он заполнял необходимые документы. На вопросы журналистов, о чём было его последнее слово, раскаивается ли он, Балашов отвечать не стал.