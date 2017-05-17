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Одного из убийц замученной до смерти 13-летней тверичанки приговорили к пожизненному заключению

Одного из убийц замученной до смерти 13-летней тверичанки приговорили к пожизненному заключению - ТИА
17 Мая 2017 11:41
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Фоторепортаж

17 мая Тверской областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу Сергея Балашова и Анастасии Кулагиной, которые до смерти забили дочь последней. Отчима девочки приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, мать получила 19 лет колонии общего режима. Несовершеннолетнего брата убитой, который принимал участие в издевательствах, приговорили к пяти годам воспитательной колонии. Таким образом, суд практически полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В ночь на 14 августа 2016 года в квартире на улице Склизкова пьяные Анастасия Кулагина и её сожитель Сергей Балашов избивали 13-летнюю дочь Кулагиной за то, что та, делая уборку в квартире, выбросила алюминиевую крышку от кастрюли, которая досталась отчиму по наследству. Взрослые решили проучить ребенка. Они били её ремнем и гантельным грифом, а когда девочка теряла сознание от боли - поливали кипятком. Ребенок умер от травматического шока.

Помогал матери и отчиму убивать сестру родной 15-летний брат девочки. Кулагина всеми силами пыталась его выгородить, заявляя, подросток якобы не отвечал за свои действия. На судебном заседании подросток рассказывал ,что Балашов неоднократно избивал всех: доставалось не только убитой сестре, но и ему, и маленькой 3-летней дочке. Также отчим неоднократно говорил, что убьет кого-нибудь из детей, кого именно – на усмотрение матери. 

Оглашение проходило в закрытом режиме. После вынесения приговора Анастасия Кулагина выглядела подавленной, сидела на скамье подсудимых, опустив голову и закрыв лицо рукой. Брат убитой держался отстранённо, словно это проходное событие. Сергей Балашов будет обжаловать приговор, с угрюмой решительностью он заполнял необходимые документы. На вопросы журналистов, о чём было его последнее слово, раскаивается ли он, Балашов отвечать не стал. 

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Метки: сергей балашов анастасия кулагина убийство ребёнка в твери тверской областной суд приговор убийцам ребёнка
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Комментарии (7)

  • Добрая Мышь 
    меня всегда удивляет этот вопрос - вы раскаиваетесь? башкой вначале надо думать, когда отнимаешь жизнь, бьешь по живому, насилуешь.   и самое странное - что искреннее (!!!) раскаяние смягчает наказание, тьфу .Раскаянию такому грош цена, не вернешь человека.
    17.05.2017 12:01
    0 | 6

  • hell 
    Тетя тоже не вернется, детоубийцы долго не живут в колониях, - не сама, так помогут...
    17.05.2017 12:09
    1 | 2

  • BARBAdos 
    суд то вынес приговор, все получили по заслугам, 3-х летний ребенок в детдом отправится. А разбора полетов видимо не будет никакого - как так получилось, что такая неблагополучная семья не попала на карандаш соответствующим органам, избивали детей периодически, угрозы убийства звучали неоднократно, система защиты детей опять не сработала...

Зато по нашему ТВ любят клеймить ювенальную юстицию западных стран, когда там детей отбирают у российских эмигрантов. Вот лучше наверное лишний раз вмешаться в процесс воспитания, чем доводить до такого...
    17.05.2017 12:22
    0 | 5

    • bae99 
      У нас хорошо развивается армейская полиция и ФСБ: http://tass.ru/politika/4256070. 

Государству нас_рать на какую-то ячейку общества...
      17.05.2017 12:34
      0 | 1

  • TvereZ 
    Вот уж порадовали так порадовали... Теперь  упырька придется кормить пожизненно, евоную сучку - как минимум 9 лет, упыреныш тоже 5 лет не духом святым каждый день столоваться будет - и все за счет налогоплательщиков... Вы все еще платите налоги?
    17.05.2017 12:36
    0 | 2

  • 1% 
    в "обществе" (а вернее, стаде) россиян всем друг на друга искренне наплевать. Как, к примеру, наплевать было соседям этих существ, когда они слышали крики. "Нас не касается, есть "правоохранительные" органы, а вдруг это незаконно" и прочее блеяние. Разобщение, социальные расслоение и безответственность, массовые психозы с депрессиями  - вот лучшая презентация "дорогих россиян".
    17.05.2017 12:36
    0 | 1

    • Alx 
      Ну так воспитание ребенка ремнем - основа духовных скрепов. Любой в интернетах скажет, что если ребенка не лупить, то из него вырастет гомосек и/или либераст.
      17.05.2017 12:43
      0 | 1
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