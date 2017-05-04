Прокуратура просит жестоко наказать садистов, издевавшихся над 13-летней девочкой, и дать им от 6 лет до пожизненного заключения

4 мая в Тверском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу об истязаниях несовершеннолетней в квартире дома по ул. Склизкова.

В своем выступлении государственный обвинитель просил признать виновными подсудимых по всем статьям предъявленного обвинения и назначить наказание в виде лишения свободы.

Для Балашова гособвинитель просил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Кулагиной - в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, несовершеннолетнему - 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

17 мая 2017 года в Тверском областном суде подсудимые выступят с последним словом.

Напомним, ранее прокурор областной прокуратуры Ирина Скиренко рассказала тверским журналистам, что во время допроса несовершеннолетний брат убитой девочки, также принимавший участие в пытках, говорил, что Балашов давно хотел кого-то убить.