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Прокуратура просит жестоко наказать садистов, издевавшихся над 13-летней девочкой, и дать им от 6 лет до пожизненного заключения

Прокуратура просит жестоко наказать садистов, издевавшихся над 13-летней девочкой, и дать им от 6 лет до пожизненного заключения - ТИА
04 Мая 2017 12:13
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4 мая в Тверском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу об истязаниях несовершеннолетней в квартире дома по ул. Склизкова.

В своем выступлении государственный обвинитель просил признать виновными подсудимых по всем статьям предъявленного обвинения и назначить наказание в виде лишения свободы.

Для Балашова гособвинитель просил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Кулагиной - в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, несовершеннолетнему - 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

17 мая 2017 года в Тверском областном суде подсудимые выступят с последним словом.

Напомним, ранее прокурор областной прокуратуры Ирина Скиренко рассказала тверским журналистам, что во время допроса несовершеннолетний брат убитой девочки, также принимавший участие в пытках, говорил, что Балашов давно хотел кого-то убить.

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Метки: убийство девочки пытки запытали ребенка изверги убили ребенка мать убила ребенка садисты
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Комментарии (6)

  • russs 
    Расстрелять бы этих упырей полностью.
    04.05.2017 12:22
    0 | 1

    • romich 
      С головы до пят?
      04.05.2017 12:25
      0 | 1

      • russs 
        Да. А потом перевернуть на 180 градусов, и снова. Этих - Мечиславами не возьмёшь!
        04.05.2017 12:30
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Бесполезно. Одного пристрелят-трое на замену встанут., троих пристрелят-десять вылезут. Сотни лет нужны для санации общества, никто из нас до этого не доживёт.
          04.05.2017 12:46
          0 | 0

          • Proletary 
            Но попытаться стоит.
            04.05.2017 13:12
            0 | 0

  • Moon_Orchid 
    НЕВЕРНОЕ распределение наказаний!
Надо:
Первого - казнить.
Вторую - казнить.
Третьего - казнить.
    04.05.2017 12:27
    0 | 2
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