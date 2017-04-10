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Sheriff69 стал лучшим корреспондентом недели и отправится проходить квест от проекта "Заключение"

Sheriff69 стал лучшим корреспондентом недели и отправится проходить квест от проекта "Заключение" - ТИА
10 Апреля 2017 12:02
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Лучшим народным корреспондентом с 3 по 9 апреля стал sheriff69, автор новости "И снова маршрутки". В роли пассажира маршрутного такси читатель пережил все опасности общественного транспорта и даже попал в ДТП.

Его новость набрала 29 "плюсов", всего три "минуса" и 15 комментариев.

Sheriff69 получит подарочный сертификат на участие в любом квесте проекта "Заключение". Для Вас работают классический интеллектуально-юмористический Квест "Побег из дежурной части", технически насыщенный триллер Квест "Пила", нестандартный КиноКвест в формате выйти из комнаты "Мальчишник в Вегасе 18+".

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Метки: маршрутки в твери квест-проект заключение конкурс на лучшую народную новость недели
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