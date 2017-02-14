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«Мальчишник в Вегасе»: совершенно новый квест в формате «Выйти из комнаты» в Твери

«Мальчишник в Вегасе»: совершенно новый квест в формате «Выйти из комнаты» в Твери - ТИА
14 Февраля 2017 09:33
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

ТИА снова в квесте. Команда из пяти сотрудников редакции вновь опробовала на себе совершенно новую игру от проекта "ЗаКЛЮЧение" и по традиции делится своими впечатлениями с нашими читателями. В целом, было захватывающе, смешно, весело и совсем нестрашно, как в предыдущем квесте «ПИЛА». В общем, ощущений масса, чего и вам желаем испытать.

Новый квест называется «Мальчишник в Вегасе». Сразу оговоримся, что игра идет с пометкой 18+. Это важно, если вдруг взрослые захотят взять с собой детей. «Клубнички» в игре предостаточно, что порадует команды друзей, коллег и влюбленных. Впрочем, авторы квеста обещают в ближайшем будущем подготовить вариант с менее жестким ограничением 16+.

Игра сделана по мотивам известной комедии.  Компания молодых людей собралась вместе, чтобы отметить скорую женитьбу лучшего друга Миши. Ребята веселятся, произносят тосты, пьют горячительные напитки, и вдруг что-то пошло не так… Компания проснулась в гостиничном номере, дверь закрыта, а Миши нет. Товарищам придется вспомнить всё, чтобы выбраться из заточения и найти друга.

Игроки погружаются в атмосферу праздника и разгула. Теперь они - участники мальчишника, очнувшиеся на утро с амнезией. Им предстоит заново пережить события вечеринки и пошагово восстановить события.

Для прохождения квеста вам потребуется логика. Придется решать массу ребусов, находить ответы на многочисленные загадки, подбирать коды для замков, искать ключи, находить странные предметы. Все они в игре, надо только знать где и как их применить.

В помощь игрокам организаторы квеста подготовили интересные видео-подсказки. Они погрузят вас в сюжетную линию и помогут найти правильные решения. Образы и события постепенно начнут складываться в единую картину, стертую из памяти, помогут найти исчезнувшего друга и удрать из «Вегаса».

Игра сделана с применением современных мультимедийных технологий. Такого в Твери еще не было.
Придите, поиграйте и получите массу впечатлений. Вы не пожалеете!

«Мальчишник в Вегасе» ждёт вас по адресу: Комсомольский проспект, 12 (здание гостиницы "Юность", 2 этаж). Вход в гостиницу - за магазином "Автостиль", через арку за стеклянными дверями налево, по указателям.

Телефоны: 8-920-690-74-32, 8-910-649-13-17.
Сайт tverquest.ru
Группа ВК "ЗаКЛЮЧение" Квест в реальности - Тверь

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Метки: мальчишник в вегасе квест квесты в твери квест в формате «Выйти из комнаты» "ЗаКЛЮЧение"
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