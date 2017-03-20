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Кристина стала лучшим народным корреспондентом с 13 по 19 марта

20 Марта 2017 14:27
Автор: TIA

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 13 по 19 марта. 43 "плюса" и всего три "минуса" получила новость "В Максатихе отменили автобусное сообщение до Твери" читательницы Кристины. "Жители поселка измученно подкидывают друг друга на машинах до областной столицы, бунтуют в соцсетях".

Сегодня, 20 марта, мы подготовили материал на эту тему и попытались разобраться в ситуации.

Мы ждём Кристину в редакции ТИА (по адресу ул. Озерная, д. 11А) для вручения приза - пригласительного билета на два лица на новую яркую и незабываемую программу в Тверском Цирке - «Звезды Монте-Карло»

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Метки: лучшая народная новость недели конкурс на лучшую народную новость звёзды монте-карло тверской государственный цирк
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Комментарии (10)

  • ДеД 
    А как ей (Кристине) из Максатихи-то добраться? "Заказным" - бойкот, АТП не работает, личных "Жигулей" нет....
    20.03.2017 14:50
    0 | 2

  • Vojdy 
    Рано победителя назвали. Сейчас ей минусов наставят. За вранье.
    20.03.2017 14:51
    0 | 2

  • Бертран 
    Буша заслуга- может компанию ей составить.
    20.03.2017 14:53
    0 | 2

  • dojdinka 
    С Бушем ("buch") должна билетиком поделиться, это благодаря его призыву  ей плюсиков накидали сердобольные пользователи. Хотя, вряд ли  Буш с ней пойдёт, хамовато как то она на комментарии в конце отреагировала.
    20.03.2017 14:54
    0 | 2

  • kudimov 
    Воскресные НН чаще побеждают, пользователе добрее, великодушнее) Да и читать больше нечего, мало новостей.
    20.03.2017 15:04
    0 | 2

  • Lura 
    Буча она не тронула, Ильичу досталось,, даже я обалдел...
    20.03.2017 15:04
    0 | 3

    • dojdinka 
      Буша не тронула, но он  ей попенял на хамство.
      20.03.2017 15:15
      0 | 1

  • USSR 
    Мда, сильно хамоватая дама оказалась. Ну, думается мне, билеты в цирк сделают её чуть добрее, а ума ей годы добавят
    20.03.2017 15:17
    0 | 0

    • Lura 
      Крот ей отеческий пистон вставил, а так, своим странным срывом она мне живо напомнила максимку-мегапикселя - " вы все дураки и я вас всех ненавижу, не поминайте моё имя всуе, аки-паки, иже херувимы..."
      20.03.2017 15:29
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Хоть бы раз Цаголову билеты дали...Дроч...пишыт пацанчик ат душы, пишыт, а в ответ только... в общем туда дуй, а оттуда...не пряник.)
    20.03.2017 15:40
    0 | 0
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