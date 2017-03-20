Кристина стала лучшим народным корреспондентом с 13 по 19 марта

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 13 по 19 марта. 43 "плюса" и всего три "минуса" получила новость "В Максатихе отменили автобусное сообщение до Твери" читательницы Кристины. "Жители поселка измученно подкидывают друг друга на машинах до областной столицы, бунтуют в соцсетях".

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 13 по 19 марта. 43 "плюса" и всего три "минуса" получила новость "В Максатихе отменили автобусное сообщение до Твери" читательницы Кристины. "Жители поселка измученно подкидывают друг друга на машинах до областной столицы, бунтуют в соцсетях".

Сегодня, 20 марта, мы подготовили материал на эту тему и попытались разобраться в ситуации.

Мы ждём Кристину в редакции ТИА (по адресу ул. Озерная, д. 11А) для вручения приза - пригласительного билета на два лица на новую яркую и незабываемую программу в Тверском Цирке - «Звезды Монте-Карло».